عراقجي يطلع لافروف على محادثاته مع نظرائه الأوروبيين بشأن البرنامج النووي
عراقجي يطلع لافروف على محادثاته مع نظرائه الأوروبيين بشأن البرنامج النووي
أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الاثنين، أن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، أطلع نظيره الروسي سيرغي لافروف، على محادثاته مع نظرائه البريطاني والألماني... 25.08.2025
وقالت الخارجية الروسية في بيان: "في 22 آب/أغسطس، وبمبادرة من الجانب الإيراني، أُجريت محادثة هاتفية بين وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، ووزير خارجية جمهورية إيران الإسلامية، عباس عراقجي".وأضاف البيان: "وأكد الجانب الروسي استعداده لمواصلة تقديم المساعدة الفعّالة في الجهود الدبلوماسية الرامية إلى تطبيع الوضع في إطار خطة العمل الشاملة المشتركة وتهدئة التوترات في الشرق الأوسط".واتفقت إيران مع فرنسا وبريطانيا وألمانيا والاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، على استئناف المحادثات، يوم الثلاثاء المقبل الموافق 26 أغسطس/ آب الجاري، وذلك على مستوى نواب وزراء الخارجية.وتم خلال الاتصال شرح مواقف إيران بشأن ما يسمى بآلية تفعيل العقوبات "سناب باك"، ومسؤولية الدول الأوروبية الثلاث والاتحاد الأوروبي في هذا الصدد، وفقا لوكالة أنباء "إرنا" الإيرانية.وأكد عراقجي عدم الكفاءة والأهلیة القانونية والأخلاقية لهذه الدول للجوء إلى الآلية المذكورة، وحذر من تداعيات مثل هذا الإجراء.
عراقجي يطلع لافروف على محادثاته مع نظرائه الأوروبيين بشأن البرنامج النووي
11:20 GMT 25.08.2025 (تم التحديث: 12:09 GMT 25.08.2025)
أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الاثنين، أن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، أطلع نظيره الروسي سيرغي لافروف، على محادثاته مع نظرائه البريطاني والألماني والفرنسي، بشأن البرنامج النووي الإيراني.
وقالت الخارجية الروسية في بيان: "في 22 آب/أغسطس، وبمبادرة من الجانب الإيراني، أُجريت محادثة هاتفية بين وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، ووزير خارجية جمهورية إيران الإسلامية، عباس عراقجي".
وأضاف البيان: أطلع وزير الخارجية الإيراني، سيرغي لافروف، بالتفصيل على نتائج محادثته الهاتفية مع نظرائه من بريطانيا وألمانيا وفرنسا بشأن تسوية البرنامج النووي الإيراني.
وأضاف البيان: "وأكد الجانب الروسي استعداده لمواصلة تقديم المساعدة الفعّالة في الجهود الدبلوماسية الرامية إلى تطبيع الوضع في إطار خطة العمل الشاملة المشتركة وتهدئة التوترات في الشرق الأوسط".
يشار إلى أن الطرفين ناقشا أيضا تنفيذ معاهدة الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين روسيا وإيران الموقعة في كانون الثاني/يناير الماضي، فضلا عن جدول الاتصالات المقبلة على مختلف المستويات، وفي مقدمتها أعلى مستوى.
واتفقت إيران مع فرنسا وبريطانيا وألمانيا والاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، على استئناف المحادثات، يوم الثلاثاء المقبل الموافق 26 أغسطس/ آب الجاري، وذلك على مستوى نواب وزراء الخارجية.
جاء ذلك خلال اتصال هاتفي جمع بين وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، ووزراء خارجية الدول الأوروبية الثلاثة، والممثلة السامية للاتحاد الأوروبي، كايا كالاس.
وتم خلال الاتصال شرح مواقف إيران بشأن ما يسمى بآلية تفعيل العقوبات "سناب باك"، ومسؤولية الدول الأوروبية الثلاث والاتحاد الأوروبي في هذا الصدد، وفقا لوكالة أنباء "إرنا" الإيرانية.
وأكد عراقجي عدم الكفاءة والأهلیة القانونية والأخلاقية لهذه الدول للجوء إلى الآلية المذكورة، وحذر من تداعيات مثل هذا الإجراء.