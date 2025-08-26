https://sarabic.ae/20250826/تشيلسي-يستهدف-نجم-برشلونة-الشاب-بعرض-مغر-بقيمة-50-مليون-يورو-1104170948.html
تشيلسي يستهدف نجم برشلونة الشاب بعرض مغر بقيمة 50 مليون يورو
تشيلسي يستهدف نجم برشلونة الشاب بعرض مغر بقيمة 50 مليون يورو
سبوتنيك عربي
في خطوة مفاجئة قبل إغلاق نافذة الانتقالات الصيفية، تقدم نادي تشيلسي الإنجليزي بعرض رسمي لضم لاعب وسط برشلونة الشاب، فيرمين لوبيز، في صفقة قد تصل قيمتها إلى 50... 26.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-26T20:19+0000
2025-08-26T20:19+0000
2025-08-26T20:23+0000
مجتمع
بريطانيا
أخبار إسبانيا
منوعات
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101673/04/1016730402_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_87e28c74c230f15e7f9afdc4a7c90e83.jpg
ويدرس المدير الرياضي لبرشلونة، ديكو، العرض المقدم من "البلوز" بعناية، في ظل التحديات المالية التي يواجهها النادي الكتالوني، وفقا لما أوردته صحيفة غربية. ويبدو أن هذا العرض يمثل فرصة لبرشلونة لتلبية متطلبات اللعب المالي النظيف، مما قد يتيح تسجيل صفقات جديدة مثل فويتشيك تشيزني، جيرارد مارتن، وروني باردجي. ورغم رغبة مدرب برشلونة، هانزي فليك، في الإبقاء على لوبيز ضمن صفوف الفريق، فإن احتياجات النادي المالية قد تدفع إلى التضحية باللاعب الشاب. من جانبه، يواجه فيرمين لوبيز، الدولي الإسباني الشاب، قرارا حاسما. فهو أمام خيارين: إما البقاء مع برشلونة، الذي يعتبره "نادي حياته"، والنضال لتثبيت أقدامه كلاعب أساسي في خط الوسط الهجومي، أو خوض مغامرة جديدة في الدوري الإنجليزي الممتاز مع تشيلسي.يبقى القرار النهائي بيد لوبيز، فيما تترقب جماهير الناديين مصير هذه الصفقة المحتملة التي قد تغير مسار اللاعب وتؤثر على خطط الفريقين في الموسم الحالي. وكان نادي برشلونة قد أبدى اهتمامه، الشهر الماضي، بالتعاقد مع النجم البرازيلي رودريغو، جناح ريال مدريد، في صفقة قد تهز سوق الانتقالات الصيفية. وبدأ برشلونة بالفعل التواصل مع وكلاء رودريغو ومحيطه لإبلاغهم برغبته في ضم اللاعب، لكنه اشترط عدم فتح المفاوضات إلا في حال قرر اللاعب الرحيل رسميا عن ريال مدريد، وفقا لصحيفة "يول" البرازيلية. ويعيش اللاعب، البالغ من العمر 24 عاما، فترة معقدة في موسمه الخامس مع ريال مدريد، حيث تأثر أداؤه بشكل كبير بعد رحيل المدرب كارلو أنشيلوتي وحلول تشابي ألونسو في يونيو/حزيران الماضي. ولم يشارك رودريغو سوى في 3 مباريات خلال كأس العالم للأندية 2025، حيث وصل الريال إلى نصف النهائي، لكنه لم يجمع سوى 95 دقيقة دون خوض أي مباراة كاملة. وأكدت الصحيفة أن رودريغو يتدرب حاليا مع فريق ريال مدريد الرديف بعدما عبر عن رغبته في اللعب على الجهة اليسرى للهجوم، وهو طلب لم يتحقق. كما تأثرت مكانته في الفريق بسبب تراجع أدائه الدفاعي وتعدد مراكز استغلاله، إلى جانب إصابة أنهت موسمه. وأضافت الصحيفة أن برشلونة يراقب الوضع عن كثب، لكنه يصر على أن يكون قرار الرحيل بيد اللاعب قبل الدخول في مفاوضات رسمية.
https://sarabic.ae/20250805/انتقاد-تشيلسي-بعد-خسارة-محمد-صلاح-الجديد-لصالح-نادي-ليفربول-1103409315.html
https://sarabic.ae/20250713/تشيلسي-يسحق-باريس-سان-جيرمان-بثلاثية-ويتوج-بلقب-أول-نسخة-معدلة-لكأس-العالم-للأندية-1102660826.html
بريطانيا
أخبار إسبانيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101673/04/1016730402_200:0:1400:900_1920x0_80_0_0_ec572de66ddcf162efae61663140c76d.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
بريطانيا, أخبار إسبانيا, منوعات
بريطانيا, أخبار إسبانيا, منوعات
تشيلسي يستهدف نجم برشلونة الشاب بعرض مغر بقيمة 50 مليون يورو
20:19 GMT 26.08.2025 (تم التحديث: 20:23 GMT 26.08.2025)
في خطوة مفاجئة قبل إغلاق نافذة الانتقالات الصيفية، تقدم نادي تشيلسي الإنجليزي بعرض رسمي لضم لاعب وسط برشلونة الشاب، فيرمين لوبيز، في صفقة قد تصل قيمتها إلى 50 مليون يورو.
ويدرس المدير الرياضي لبرشلونة، ديكو، العرض المقدم من "البلوز" بعناية، في ظل التحديات المالية التي يواجهها النادي الكتالوني
، وفقا لما أوردته صحيفة غربية.
ويبدو أن هذا العرض يمثل فرصة لبرشلونة لتلبية متطلبات اللعب المالي النظيف، مما قد يتيح تسجيل صفقات جديدة مثل فويتشيك تشيزني، جيرارد مارتن، وروني باردجي.
ورغم رغبة مدرب برشلونة، هانزي فليك، في الإبقاء على لوبيز ضمن صفوف الفريق، فإن احتياجات النادي المالية قد تدفع إلى التضحية باللاعب الشاب.
وأشارت الصحيفة إلى أن فليك، الذي يعارض رحيل لوبيز، شوهد وهو يتحدث مع اللاعب لتهدئته بعد غيابه عن مباراة ليفانتي الأخيرة.
من جانبه، يواجه فيرمين لوبيز، الدولي الإسباني الشاب، قرارا حاسما. فهو أمام خيارين: إما البقاء مع برشلونة، الذي يعتبره "نادي حياته"، والنضال لتثبيت أقدامه كلاعب أساسي في خط الوسط الهجومي، أو خوض مغامرة جديدة في الدوري الإنجليزي الممتاز مع تشيلسي
.
يبقى القرار النهائي بيد لوبيز، فيما تترقب جماهير الناديين مصير هذه الصفقة المحتملة التي قد تغير مسار اللاعب وتؤثر على خطط الفريقين في الموسم الحالي.
وكان نادي برشلونة قد أبدى اهتمامه، الشهر الماضي، بالتعاقد مع النجم البرازيلي رودريغو، جناح ريال مدريد، في صفقة قد تهز سوق الانتقالات الصيفية.
وبدأ برشلونة بالفعل التواصل مع وكلاء رودريغو ومحيطه لإبلاغهم برغبته في ضم اللاعب، لكنه اشترط عدم فتح المفاوضات إلا في حال قرر اللاعب الرحيل رسميا عن ريال مدريد، وفقا لصحيفة "يول" البرازيلية.
ويعيش اللاعب، البالغ من العمر 24 عاما، فترة معقدة في موسمه الخامس مع ريال مدريد، حيث تأثر أداؤه بشكل كبير بعد رحيل المدرب كارلو أنشيلوتي وحلول تشابي ألونسو في يونيو/حزيران الماضي.
ولم يشارك رودريغو سوى في 3 مباريات خلال كأس العالم للأندية 2025، حيث وصل الريال إلى نصف النهائي، لكنه لم يجمع سوى 95 دقيقة دون خوض أي مباراة كاملة.
وأوضحت الصحيفة أن رودريغو أنهى الموسم 2024-2025 بأداء متواضع، حيث خاض 30 مباراة في الدوري الإسباني، سجل خلالها 6 أهداف وقدم 5 تمريرات حاسمة، دون أن يحقق الفريق أي لقب خلال هذا الموسم.
وأكدت الصحيفة أن رودريغو يتدرب حاليا مع فريق ريال مدريد الرديف بعدما عبر عن رغبته في اللعب على الجهة اليسرى للهجوم، وهو طلب لم يتحقق.
كما تأثرت مكانته في الفريق بسبب تراجع أدائه الدفاعي وتعدد مراكز استغلاله، إلى جانب إصابة أنهت موسمه.
وأضافت الصحيفة أن برشلونة يراقب الوضع عن كثب، لكنه يصر على أن يكون قرار الرحيل بيد اللاعب قبل الدخول في مفاوضات رسمية.