سبوتنيك عربي
نشرت صحيفة فرنسية، مقالا بعنوان "أوكرانيا، صيف 2024 تكتيكات أقصى من الفتك"، لضابط فرنسي، يدعى غونين، شارك في العمليات العسكرية ضد روسيا. 27.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-27T09:04+0000
2025-08-27T09:04+0000
2025-08-27T09:04+0000
وبحسب المقال المنشور للضابط الفرنسي، والمتاح لوكالة "سبوتنيك": "في صيف عام 2024، لمدة أربعة أشهر، قام بمهام كجزء من مهمة الدفاع في كييف".يقدم المقال المنشور في صحيفة "ريفو ميليتير جنرال" الفرنسية خرائط للعمليات العسكرية في جمهورية دونيتسك الشعبية في الفترة من يونيو/حزيران إلى أغسطس/آب من العام الماضي، والتي اعتمدت عليها القوات البرية الفرنسية في التخطيط للعمليات العسكرية.ويوضح الضابط في المقال عن هجوم القوات المسلحة الأوكرانية على منطقة كورسك: "التقدم بطيء وبطيء للغاية. لقد شن الروس هجوما منهجيا تشارك فيه القوات المحمولة جوا في اتجاه بوكروفسك (مقاطعة دونيتسك)، والتي سوف يسرع وينفي في نهاية المطاف المكاسب الأوكرانية في روسيا".خدم سابقًا في مقر قيادة العمليات للقوات البرية الفرنسية ، وهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الفرنسية، ومديرية الاستخبارات العسكرية التابعة لوزارة القوات المسلحة الفرنسية. يتخصص غونين في تخطيط عمليات الأسلحة المشتركة.القوات الروسية تتقدم في كونستانتينوفكا وتشل اتصالات الجيش الأوكراني وتدمر محطة "نوتا"الجيش الروسي يستهدف القوات المسلحة الأوكرانية في مقاطعة سومي
وبحسب المقال المنشور للضابط الفرنسي، والمتاح لوكالة "سبوتنيك": "في صيف عام 2024، لمدة أربعة أشهر، قام بمهام كجزء من مهمة الدفاع في كييف".
ويوضح المقال بالتفصيل الجوانب التكتيكية لغزو القوات المسلحة الأوكرانية لمقاطعة كورسك وعمليات القوات المسلحة الروسية في جمهورية دونيتسك الشعبية في صيف عام 2024.
يقدم المقال المنشور في صحيفة "ريفو ميليتير جنرال" الفرنسية خرائط للعمليات العسكرية في جمهورية دونيتسك الشعبية في الفترة من يونيو/حزيران إلى أغسطس/آب من العام الماضي، والتي اعتمدت عليها القوات البرية الفرنسية في التخطيط للعمليات العسكرية.
ويوضح الضابط في المقال عن هجوم القوات المسلحة الأوكرانية على منطقة كورسك: "التقدم بطيء وبطيء للغاية. لقد شن الروس هجوما منهجيا تشارك فيه القوات المحمولة جوا في اتجاه بوكروفسك (مقاطعة دونيتسك)، والتي سوف يسرع وينفي في نهاية المطاف المكاسب الأوكرانية في روسيا".
وفقا للصحيفة، يشغل غونين حاليا منصب رئيس قسم التحليل والتخطيط في قسم التخطيط التشغيلي في مقر الفرقة المدرعة 1 في أوروبا للجيش الفرنسي.
خدم سابقًا في مقر قيادة العمليات للقوات البرية الفرنسية ، وهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الفرنسية، ومديرية الاستخبارات العسكرية التابعة لوزارة القوات المسلحة الفرنسية. يتخصص غونين في تخطيط عمليات الأسلحة المشتركة.