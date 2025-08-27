عربي
الكرملين: الصراع في أوكرانيا معقد ولم تثيره روسيا
أمساليوم
بث مباشر
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
إعلام يكشف تفاصيل مشاركة ضابط فرنسي في العمليات الأوكرانية ضد روسيا
إعلام يكشف تفاصيل مشاركة ضابط فرنسي في العمليات الأوكرانية ضد روسيا
سبوتنيك عربي
نشرت صحيفة فرنسية، مقالا بعنوان "أوكرانيا، صيف 2024 تكتيكات أقصى من الفتك"، لضابط فرنسي، يدعى غونين، شارك في العمليات العسكرية ضد روسيا. 27.08.2025, سبوتنيك عربي
تابعنا عبر
نشرت صحيفة فرنسية، مقالا بعنوان "أوكرانيا، صيف 2024 تكتيكات أقصى من الفتك"، لضابط فرنسي، يدعى غونين، شارك في العمليات العسكرية ضد روسيا.
وبحسب المقال المنشور للضابط الفرنسي، والمتاح لوكالة "سبوتنيك": "في صيف عام 2024، لمدة أربعة أشهر، قام بمهام كجزء من مهمة الدفاع في كييف".

ويوضح المقال بالتفصيل الجوانب التكتيكية لغزو القوات المسلحة الأوكرانية لمقاطعة كورسك وعمليات القوات المسلحة الروسية في جمهورية دونيتسك الشعبية في صيف عام 2024.

يقدم المقال المنشور في صحيفة "ريفو ميليتير جنرال" الفرنسية خرائط للعمليات العسكرية في جمهورية دونيتسك الشعبية في الفترة من يونيو/حزيران إلى أغسطس/آب من العام الماضي، والتي اعتمدت عليها القوات البرية الفرنسية في التخطيط للعمليات العسكرية.
جنود من مفرزة القوات الخاصة التطوعية فيغا يطلقون النار أثناء التدريب القتالي في جمهورية لوغانسك الشعبية، منطقة العملية العسكرية الخاصة. - سبوتنيك عربي, 1920, 27.08.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
"سو-25" تهاجم وحدات عسكرية ومعدات أوكرانية في منطقة العملية العسكرية الخاصة
06:34 GMT
ويوضح الضابط في المقال عن هجوم القوات المسلحة الأوكرانية على منطقة كورسك: "التقدم بطيء وبطيء للغاية. لقد شن الروس هجوما منهجيا تشارك فيه القوات المحمولة جوا في اتجاه بوكروفسك (مقاطعة دونيتسك)، والتي سوف يسرع وينفي في نهاية المطاف المكاسب الأوكرانية في روسيا".

وفقا للصحيفة، يشغل غونين حاليا منصب رئيس قسم التحليل والتخطيط في قسم التخطيط التشغيلي في مقر الفرقة المدرعة 1 في أوروبا للجيش الفرنسي.

خدم سابقًا في مقر قيادة العمليات للقوات البرية الفرنسية ، وهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الفرنسية، ومديرية الاستخبارات العسكرية التابعة لوزارة القوات المسلحة الفرنسية. يتخصص غونين في تخطيط عمليات الأسلحة المشتركة.
القوات الروسية تتقدم في كونستانتينوفكا وتشل اتصالات الجيش الأوكراني وتدمر محطة "نوتا"
الجيش الروسي يستهدف القوات المسلحة الأوكرانية في مقاطعة سومي
