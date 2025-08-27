اكتشاف ديناصور "مدرع" عاش في المغرب قبل 165 مليون سنة
كشف باحثون عن بقايا متحجرة لديناصور غريب الأطوار عاش قبل 165 مليون سنة في منطقة جبال الأطلس قرب بلدة بولمان بالمغرب.
أُطلق على هذا الديناصور اسم "سبايكوميلوس"، وهو أقدم عضو معروف في مجموعة الديناصورات المدرعة المعروفة باسم "الأنكيلوصورات"، وفقا لوسائل إعلام غربية.
يبلغ طول "سبايكوميلوس" حوالي 4 أمتار ويتراوح وزنه بين طن وطنين. يتميز هذا الديناصور الآكل للنباتات، الذي يمشي على أربع أرجل، ببطء حركته ودرعه الفريد المكون من أشواك حادة يصل طول بعضها إلى متر واحد، موزعة على ضلوعه وطوق حول رقبته تشبه مضارب الغولف.
27 مارس, 14:10 GMT
من جانبه، قال عالم الحفريات ريتشارد بتلر من جامعة برمنغهام، والذي شارك في قيادة الدراسة المنشورة في مجلة "نيتشر": "درع سبايكوميلوس لا يشبه أي درع آخر معروف، سواء لديناصورات أو حيوانات أخرى حية أو منقرضة. الأشواك الطويلة على ضلوعه والمسامير حول رقبته تجعل منه كائنا استثنائيا".
وأشار الباحثون إلى أن هذا الدرع ربما كان يخدم غرضين: الدفاع ضد الديناصورات المفترسة الكبيرة، وجذب الشريكات خلال موسم التزاوج.
وأضاف بتلر: "من الصعب تخيل كيف كانت هذه الأشواك الضخمة تُستخدم فقط للدفاع، مما يوحي بأنها ربما كانت تُستخدم أيضا في عروض التزاوج أو التنافس بين الأفراد".
15 فبراير, 17:04 GMT
من جانبها، أوضحت عالمة الحفريات الفقارية سوزانا ميدمنت من متحف التاريخ الطبيعي في لندن، والمؤلفة الرئيسية للدراسة، أن الأجزاء غير الوظيفية بشكل واضح في الحيوانات، مثل قرون الغزال أو ذيل الطاووس، غالبا ما تكون مرتبطة بالجنس.
وأضافت: "من المحتمل أن هذه الأشواك كانت تُستخدم في المغازلة أو المنافسات بين أفراد النوع نفسه".
يُعد اكتشاف "سبايكوميلوس" إضافة مهمة لفهمنا تطور الديناصورات المدرعة، ويسلط الضوء على التنوع البيولوجي الفريد الذي كان يزدهر في المغرب خلال العصر الجوراسي.
