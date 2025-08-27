عربي
مساحة حرة
التعدين يهدي اقتصاد مصر اكتشافات كبرى للنفط والغاز والذهب
08:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
08:47 GMT
13 د
من الملعب
برشلونة وريال مدريد بالعلامة الكاملة.. وميلان يسقط في المباراة الافتتاحية
09:03 GMT
26 د
صدى الحياة
التعليم الروسي يصبح أولوية للعرب
09:30 GMT
29 د
نبض افريقيا
النيجر تعلن مقتل زعيم بوكو حرام الإرهابية بغارة جوية
10:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
10:48 GMT
12 د
الإنسان والثقافة
هل تقدم مجموعة البريكس فلسفة ثقافية كوكبية من نوع جديد؟
11:03 GMT
30 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
11:33 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
الباحثات والعلم: الحرمان من التقدير يحولهن إلى الاستسلام ويضر بالعلم والعلماء
11:52 GMT
8 د
مساحة حرة
الفقر في أوروبا... الأرقام تهز صورة القارة
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
16:03 GMT
14 د
صدى الحياة
الألواح الشمسية ثورة الطاقة النظيفة
16:17 GMT
30 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
16:47 GMT
10 د
بلا قيود
خبير يوضح ما الذي يدفع أي إنسان لاختيار العيش في روسيا
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
الانقسام الفلسطيني ودوره في المنعطف التاريخي للقضية الفلسطينية ومواجهة حرب التهجير الجديدة
18:00 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
اكتشاف ديناصور "مدرع" عاش في المغرب قبل 165 مليون سنة
أُطلق على هذا الديناصور اسم "سبايكوميلوس"، وهو أقدم عضو معروف في مجموعة الديناصورات المدرعة المعروفة باسم "الأنكيلوصورات"، وفقا لوسائل إعلام غربية. يبلغ طول "سبايكوميلوس" حوالي 4 أمتار ويتراوح وزنه بين طن وطنين. يتميز هذا الديناصور الآكل للنباتات، الذي يمشي على أربع أرجل، ببطء حركته ودرعه الفريد المكون من أشواك حادة يصل طول بعضها إلى متر واحد، موزعة على ضلوعه وطوق حول رقبته تشبه مضارب الغولف. وأشار الباحثون إلى أن هذا الدرع ربما كان يخدم غرضين: الدفاع ضد الديناصورات المفترسة الكبيرة، وجذب الشريكات خلال موسم التزاوج. وأضاف بتلر: "من الصعب تخيل كيف كانت هذه الأشواك الضخمة تُستخدم فقط للدفاع، مما يوحي بأنها ربما كانت تُستخدم أيضا في عروض التزاوج أو التنافس بين الأفراد". وأضافت: "من المحتمل أن هذه الأشواك كانت تُستخدم في المغازلة أو المنافسات بين أفراد النوع نفسه".يُعد اكتشاف "سبايكوميلوس" إضافة مهمة لفهمنا تطور الديناصورات المدرعة، ويسلط الضوء على التنوع البيولوجي الفريد الذي كان يزدهر في المغرب خلال العصر الجوراسي.
كشف باحثون عن بقايا متحجرة لديناصور غريب الأطوار عاش قبل 165 مليون سنة في منطقة جبال الأطلس قرب بلدة بولمان بالمغرب.
أُطلق على هذا الديناصور اسم "سبايكوميلوس"، وهو أقدم عضو معروف في مجموعة الديناصورات المدرعة المعروفة باسم "الأنكيلوصورات"، وفقا لوسائل إعلام غربية.

يبلغ طول "سبايكوميلوس" حوالي 4 أمتار ويتراوح وزنه بين طن وطنين. يتميز هذا الديناصور الآكل للنباتات، الذي يمشي على أربع أرجل، ببطء حركته ودرعه الفريد المكون من أشواك حادة يصل طول بعضها إلى متر واحد، موزعة على ضلوعه وطوق حول رقبته تشبه مضارب الغولف.
دبور - سبوتنيك عربي, 1920, 27.03.2025
مجتمع
ظهور نوع قديم من الدبابير يعود لعصر الديناصورات
27 مارس, 14:10 GMT

من جانبه، قال عالم الحفريات ريتشارد بتلر من جامعة برمنغهام، والذي شارك في قيادة الدراسة المنشورة في مجلة "نيتشر": "درع سبايكوميلوس لا يشبه أي درع آخر معروف، سواء لديناصورات أو حيوانات أخرى حية أو منقرضة. الأشواك الطويلة على ضلوعه والمسامير حول رقبته تجعل منه كائنا استثنائيا".
وأشار الباحثون إلى أن هذا الدرع ربما كان يخدم غرضين: الدفاع ضد الديناصورات المفترسة الكبيرة، وجذب الشريكات خلال موسم التزاوج.

وأضاف بتلر: "من الصعب تخيل كيف كانت هذه الأشواك الضخمة تُستخدم فقط للدفاع، مما يوحي بأنها ربما كانت تُستخدم أيضا في عروض التزاوج أو التنافس بين الأفراد".
أسنان ديناصور - سبوتنيك عربي, 1920, 15.02.2025
مجتمع
فرنسا تصادر "أسنان ديناصورات".. ما علاقة المغرب
15 فبراير, 17:04 GMT

من جانبها، أوضحت عالمة الحفريات الفقارية سوزانا ميدمنت من متحف التاريخ الطبيعي في لندن، والمؤلفة الرئيسية للدراسة، أن الأجزاء غير الوظيفية بشكل واضح في الحيوانات، مثل قرون الغزال أو ذيل الطاووس، غالبا ما تكون مرتبطة بالجنس.

وأضافت: "من المحتمل أن هذه الأشواك كانت تُستخدم في المغازلة أو المنافسات بين أفراد النوع نفسه".

يُعد اكتشاف "سبايكوميلوس" إضافة مهمة لفهمنا تطور الديناصورات المدرعة، ويسلط الضوء على التنوع البيولوجي الفريد الذي كان يزدهر في المغرب خلال العصر الجوراسي.
