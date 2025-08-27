https://sarabic.ae/20250827/الخارجية-الإيرانية-تفعيل-آلية-الزناد-قد-يؤدي-إلى-وقف-التعاون-مع-وكالة-الطاقة-الذرية-1104216042.html
الخارجية الإيرانية: تفعيل "آلية الزناد" قد يؤدي إلى وقف التعاون مع وكالة الطاقة الذرية
الخارجية الإيرانية: تفعيل "آلية الزناد" قد يؤدي إلى وقف التعاون مع وكالة الطاقة الذرية
سبوتنيك عربي
حذر مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون القانونية والدولية، كاظم غريب آبادي، اليوم الأربعاء، من أن تفعيل "آلية الزناد" من قبل الدول الأوروبية الثلاث الأطراف... 27.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-27T20:38+0000
2025-08-27T20:38+0000
2025-08-27T20:38+0000
إيران
العالم
حول العالم
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101424/84/1014248485_0:0:1024:577_1920x0_80_0_0_1b72f366c061653bb8fa9ab913ec15e4.jpg
وقال آبادي في منشور على "إكس" إنه "إذا أقدمت أوروبا على تفعيل "آلية الزناد"، فإن إيران سترد بإجراءات مقابلة، تشمل وقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية".وأشار آبادي إلى أن دخول مفتشي الوكالة أخيرا اقتصر على الإشراف على تحميل الوقود في محطة "بوشهر"، ولم يشمل استئناف عمليات التفتيش، مؤكدًا أن أي نص جديد للتعاون مع الوكالة لم يتم التوصل إليه أو اعتماده بعد. وأعلن متحدث وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إجراء اجتماع مع الدول الأوروبية الثلاث أمس في جنيف. وأكد أن الاتصالات بين طهران والطرف الأوروبي ستستمر خلال الأيام المقبلة. وجرت المحادثات على خلفية بيان أصدرته مجموعة الثلاث (بريطانيا وفرنسا وألمانيا) بشأن استعدادها لاستخدام آلية لإعادة فرض العقوبات الدولية إذا لم توافق طهران على الاتفاق النووي بحلول نهاية أغسطس/آب أو تمديد قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231 الذي وافق على الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015 والذي ينتهي في 18 أكتوبر/تشرين الأول 2025. وطالبت الدول الأوروبية إيران ببدء محادثات مع الولايات المتحدة للتوصل إلى اتفاق جديد بشأن القضية النووية الإيرانية. إيران: الحوار مع الترويكا الأوروبية بشأن الملف النووي يواجه "تعقيدات متزايدة"عراقجي: نائب مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية يزور إيران غدا
https://sarabic.ae/20250827/إعلام--محادثات-إيران-مع-الترويكا-الأوروبية-في-جنيف-تنتهي-دون-نتيجة-1104173811.html
إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101424/84/1014248485_0:0:1024:768_1920x0_80_0_0_3021503c3addb09e868bccef82e13594.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
إيران, العالم, حول العالم, أخبار العالم الآن
إيران, العالم, حول العالم, أخبار العالم الآن
الخارجية الإيرانية: تفعيل "آلية الزناد" قد يؤدي إلى وقف التعاون مع وكالة الطاقة الذرية
حذر مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون القانونية والدولية، كاظم غريب آبادي، اليوم الأربعاء، من أن تفعيل "آلية الزناد" من قبل الدول الأوروبية الثلاث الأطراف بالاتفاق النووي (بريطانيا وفرنسا وألمانيا)، قد يؤدي إلى وقف تعاون إيران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وقال آبادي في منشور على "إكس" إنه "إذا أقدمت أوروبا على تفعيل "آلية الزناد"، فإن إيران سترد بإجراءات مقابلة، تشمل وقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية".
وأضاف أن "الكرة الآن في ملعب الأوروبيين، إما خيار التعاون والحوار، أو خيار المواجهة، وإيران مستعدة لكلا المسارين".
وأشار آبادي إلى أن دخول مفتشي الوكالة أخيرا اقتصر على الإشراف على تحميل الوقود في محطة "بوشهر"، ولم يشمل استئناف عمليات التفتيش، مؤكدًا أن أي نص جديد للتعاون مع الوكالة لم يتم التوصل إليه أو اعتماده بعد.
وفي وقت سابق، قال مساعد وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب آبادي، إن إيران و"الثلاثي الأوروبي" عقدوا جولة أخرى من المحادثات بشأن القضية النووية في جنيف، وأكد أن طهران لا تزال تسعى جاهدة لإيجاد حل دبلوماسي مفيد للطرفين، مضيفا أنه حان الوقت للدول الأوروبية لاتخاذ الخيار الصحيح وحل القضية النووية مع الجمهورية الإسلامية بالطرق الدبلوماسية.
وأعلن متحدث وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إجراء اجتماع مع الدول الأوروبية الثلاث أمس في جنيف. وأكد أن الاتصالات بين طهران والطرف الأوروبي ستستمر خلال الأيام المقبلة.
وجرت المحادثات على خلفية بيان أصدرته مجموعة الثلاث (بريطانيا وفرنسا وألمانيا) بشأن استعدادها لاستخدام آلية لإعادة فرض العقوبات الدولية إذا لم توافق طهران على الاتفاق النووي بحلول نهاية أغسطس/آب أو تمديد قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231 الذي وافق على الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015 والذي ينتهي في 18 أكتوبر/تشرين الأول 2025. وطالبت الدول الأوروبية إيران ببدء محادثات مع الولايات المتحدة للتوصل إلى اتفاق جديد بشأن القضية النووية الإيرانية.