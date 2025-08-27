https://sarabic.ae/20250827/الخارجية-الإيرانية-تفعيل-آلية-الزناد-قد-يؤدي-إلى-وقف-التعاون-مع-وكالة-الطاقة-الذرية-1104216042.html

الخارجية الإيرانية: تفعيل "آلية الزناد" قد يؤدي إلى وقف التعاون مع وكالة الطاقة الذرية

وقال آبادي في منشور على "إكس" إنه "إذا أقدمت أوروبا على تفعيل "آلية الزناد"، فإن إيران سترد بإجراءات مقابلة، تشمل وقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية".وأشار آبادي إلى أن دخول مفتشي الوكالة أخيرا اقتصر على الإشراف على تحميل الوقود في محطة "بوشهر"، ولم يشمل استئناف عمليات التفتيش، مؤكدًا أن أي نص جديد للتعاون مع الوكالة لم يتم التوصل إليه أو اعتماده بعد. وأعلن متحدث وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إجراء اجتماع مع الدول الأوروبية الثلاث أمس في جنيف. وأكد أن الاتصالات بين طهران والطرف الأوروبي ستستمر خلال الأيام المقبلة. وجرت المحادثات على خلفية بيان أصدرته مجموعة الثلاث (بريطانيا وفرنسا وألمانيا) بشأن استعدادها لاستخدام آلية لإعادة فرض العقوبات الدولية إذا لم توافق طهران على الاتفاق النووي بحلول نهاية أغسطس/آب أو تمديد قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231 الذي وافق على الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015 والذي ينتهي في 18 أكتوبر/تشرين الأول 2025. وطالبت الدول الأوروبية إيران ببدء محادثات مع الولايات المتحدة للتوصل إلى اتفاق جديد بشأن القضية النووية الإيرانية. إيران: الحوار مع الترويكا الأوروبية بشأن الملف النووي يواجه "تعقيدات متزايدة"عراقجي: نائب مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية يزور إيران غدا

