الشرع: بعد سقوط النظام البائد خططنا لعودة النازحين واللاجئين
الشرع: بعد سقوط النظام البائد خططنا لعودة النازحين واللاجئين
أكد الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، اليوم الأربعاء، أن الشام عبر تاريخها التجاري لطالما احتلت المراكز المرموقة بين دول العالم. 27.08.2025
وأفادت وكالة الأنباء السورية (سانا)، مساء اليوم الأربعاء، بأن تصريحات الشرع جاءت على هامش افتتاح فعاليات الدورة الثانية والستين لمعرض دمشق الدولي على أرض مدينة المعارض في ريف دمشق. وأوضح الشرع أن "الموقع المهم للشام أكسبها تميزا بما تقدمه من خدمات، وما توفره من رعاية ما جعلها بيئة آمنة لسلامة القوافل التجارية فكانت منطقة حيوية مزدهرة، على طريق القوافل التجارية بين الشرق والغرب".وأشار إلى أن "الشام كانت مركزا استراتيجيا للتداول التجاري، والاستثمار الصناعي لدول عدة ووصلت منتجاتها الصناعية لسائر أصقاع الأرض، ولا سيما تلك الصناعات التي تحمل ثقافة الأرض وحضارتها".ولفت الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية إلى أن "سوريا مرت تحت سلطة النظام البائد بحقبة غريبة عن تاريخها، تغيرت فيها النفوس وتقاصرت الهمم وتحولت البلاد بسبب سياسات القمع والاستبداد والفساد، إلى بلد طارد للاستثمار ورؤوس الأموال والمبدعين فانفض الناس عن سوريا وهجروها، وتراجع إنتاجها، وعُزلت عن العالم، وخسرت أهم ميزاتها".وأشار إلى أنه مع سقوط النظام البائد عادت سوريا، جعلت سوريا الجديدة أولوياتها في الاستقرار الأمني والتنمية الاقتصادية وخططت لعودة النازحين واللاجئين وبدأت الخدمات تتحسن تدريجيا.ويذكر أن معرض دمشق الدولي يعد من أقدم المعارض التجارية في الشرق الأوسط، حيث تأسس عام 1954، فيما يعتبر منصة اقتصادية وثقافية كبرى تجمع الصناعات الوطنية والعالمية.
