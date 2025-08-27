عربي
أمساليوم
بث مباشر
ترامب يقلل التوقعات وويتكوف يتحدث عن اجتماع مهم الأربعاء... مامصير اتفاق غزة؟
ترامب يقلل التوقعات وويتكوف يتحدث عن اجتماع مهم الأربعاء... مامصير اتفاق غزة؟
تراجع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن تصريحات سابقة أشار فيها إلى قرب التوصل إلى نتائج حاسمة بشأن قطاع غزة. 27.08.2025, سبوتنيك عربي
غزة
قطاع غزة
العدوان الإسرائيلي على غزة
الولايات المتحدة الأمريكية
دونالد ترامب
أخبار إسرائيل اليوم
إسرائيل
العالم
يأتي ذلك فيما أعلن مبعوثه للشرق الأوسط ستيف ويتكوف عن اجتماع موسع في البيت الأبيض، اليوم الأربعاء، لمناقشة الوضع في غزة.وخلال اجتماع حكومي بالبيت الأبيض، قال ترامب إن الوضع في غزة مستمر منذ زمن طويل دون حلول نهائية، معرباً عن أمله في تسوية الأزمات في غزة وبين روسيا وأوكرانيا قريباً، لكنه أكد عدم إمكانية توقع نتائج حاسمة خلال أسابيع. وكان ترامب قد ذكر، الاثنين الماضي، أن الوضع في غزة "سيئ للغاية"، متوقعاً نتيجة إيجابية خلال أسبوعين أو ثلاثة.من جانبه، أكد ويتكوف، في تصريحات لشبكة "فوكس نيوز"، أن اجتماعات مكثفة ستُعقد هذا الأسبوع لمناقشة الصراعات في غزة وإيران وروسيا وأوكرانيا، معرباً عن أمله في التوصل إلى تسوية قبل نهاية 2025.وأشار إلى وجود خطة شاملة لليوم التالي لانتهاء الحرب في غزة، تعكس دوافع ترامب الإنسانية، مؤكداً رغبة الولايات المتحدة في إعادة جميع الأسرى.واتهم ويتكوف حركة حماس بتعطيل صفقة كانت مطروحة منذ أسابيع، مشيراً إلى أن الضغط الإسرائيلي دفعها لقبول التسوية، مع تأكيده أن حماس لن يكون لها دور في حكم غزة مستقبلاً، وهو شرط إسرائيلي وأمريكي.ورداً على مقتل مدنيين، بمن فيهم صحفيون، وصف ويتكوف ذلك بالمأساة، بينما أكد أن قرار القضاء على حماس ليس من اختصاصه، مشدداً على ضرورة التوصل إلى اتفاق يضمن إطلاق سراح الأسرى من الطرفين.في سياق متصل، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية عن لقاء بين الوزير ماركو روبيو ونظيره الإسرائيلي جدعون ساعر في واشنطن، اليوم الأربعاء.ونقلت شبكة "سي إن إن" عن السفير الإسرائيلي يحيئيل لايتر أن إسرائيل تدرس اتفاقاً مؤقتاً لوقف إطلاق النار في غزة، مع استمرار الضغط العسكري إلى جانب المفاوضات.في المقابل، حذر النائب الديمقراطي غريغوري ميكس من أن استمرار الحرب قد يعرض إسرائيل للعزلة الدولية، مطالباً بوقف بيع الأسلحة الهجومية لها إذا لم تلتزم بوقف إطلاق النار وإدخال المساعدات. وانتقد استمرار الحرب، معتبراً أنها فشلت في القضاء على حماس أو إعادة الأسرى، داعياً إسرائيل لوقف توسيع المستوطنات في الضفة الغربية.ومنذ أكتوبر 2023، تواصل إسرائيل حربها على غزة بدعم أمريكي، متجاهلة الدعوات الدولية وأوامر محكمة العدل الدولية لوقف القتال، مما أدى إلى تدمير القطاع الصحي وقتل أكثر من 62 ألف شخص وإصابة 158 ألفاً، إضافة إلى 300 شهيد بسبب التجويع، بينهم 117 طفلاً، وفقاً لوزارة الصحة في غزة
ترامب يقلل التوقعات وويتكوف يتحدث عن اجتماع مهم الأربعاء... مامصير اتفاق غزة؟

10:18 GMT 27.08.2025
تراجع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن تصريحات سابقة أشار فيها إلى قرب التوصل إلى نتائج حاسمة بشأن قطاع غزة.
يأتي ذلك فيما أعلن مبعوثه للشرق الأوسط ستيف ويتكوف عن اجتماع موسع في البيت الأبيض، اليوم الأربعاء، لمناقشة الوضع في غزة.
وخلال اجتماع حكومي بالبيت الأبيض، قال ترامب إن الوضع في غزة مستمر منذ زمن طويل دون حلول نهائية، معرباً عن أمله في تسوية الأزمات في غزة وبين روسيا وأوكرانيا قريباً، لكنه أكد عدم إمكانية توقع نتائج حاسمة خلال أسابيع.
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي - سبوتنيك عربي, 1920, 27.08.2025
مصر تؤكد ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بدوره لوضع حد لجرائم إسرائيل في غزة والضفة
06:23 GMT
وكان ترامب قد ذكر، الاثنين الماضي، أن الوضع في غزة "سيئ للغاية"، متوقعاً نتيجة إيجابية خلال أسبوعين أو ثلاثة.
من جانبه، أكد ويتكوف، في تصريحات لشبكة "فوكس نيوز"، أن اجتماعات مكثفة ستُعقد هذا الأسبوع لمناقشة الصراعات في غزة وإيران وروسيا وأوكرانيا، معرباً عن أمله في التوصل إلى تسوية قبل نهاية 2025.
وأشار إلى وجود خطة شاملة لليوم التالي لانتهاء الحرب في غزة، تعكس دوافع ترامب الإنسانية، مؤكداً رغبة الولايات المتحدة في إعادة جميع الأسرى.
المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، يجري زيارة إلى قطاع غزة، 1 أغسطس/ آب 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.08.2025
ويتكوف: ننوي التوصل إلى تسوية في قطاع غزة قبل نهاية العام
04:23 GMT
واتهم ويتكوف حركة حماس بتعطيل صفقة كانت مطروحة منذ أسابيع، مشيراً إلى أن الضغط الإسرائيلي دفعها لقبول التسوية، مع تأكيده أن حماس لن يكون لها دور في حكم غزة مستقبلاً، وهو شرط إسرائيلي وأمريكي.
ورداً على مقتل مدنيين، بمن فيهم صحفيون، وصف ويتكوف ذلك بالمأساة، بينما أكد أن قرار القضاء على حماس ليس من اختصاصه، مشدداً على ضرورة التوصل إلى اتفاق يضمن إطلاق سراح الأسرى من الطرفين.
في سياق متصل، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية عن لقاء بين الوزير ماركو روبيو ونظيره الإسرائيلي جدعون ساعر في واشنطن، اليوم الأربعاء.
ونقلت شبكة "سي إن إن" عن السفير الإسرائيلي يحيئيل لايتر أن إسرائيل تدرس اتفاقاً مؤقتاً لوقف إطلاق النار في غزة، مع استمرار الضغط العسكري إلى جانب المفاوضات.
مشروع إمداد المياه المحلاة ينقذ 600 ألف نازح في قطاع غزة من العطش - سبوتنيك عربي, 1920, 26.08.2025
مشروع إمداد المياه المحلاة ينقذ 600 ألف نازح في قطاع غزة من العطش
أمس, 12:00 GMT
في المقابل، حذر النائب الديمقراطي غريغوري ميكس من أن استمرار الحرب قد يعرض إسرائيل للعزلة الدولية، مطالباً بوقف بيع الأسلحة الهجومية لها إذا لم تلتزم بوقف إطلاق النار وإدخال المساعدات.
وانتقد استمرار الحرب، معتبراً أنها فشلت في القضاء على حماس أو إعادة الأسرى، داعياً إسرائيل لوقف توسيع المستوطنات في الضفة الغربية.
ومنذ أكتوبر 2023، تواصل إسرائيل حربها على غزة بدعم أمريكي، متجاهلة الدعوات الدولية وأوامر محكمة العدل الدولية لوقف القتال، مما أدى إلى تدمير القطاع الصحي وقتل أكثر من 62 ألف شخص وإصابة 158 ألفاً، إضافة إلى 300 شهيد بسبب التجويع، بينهم 117 طفلاً، وفقاً لوزارة الصحة في غزة
