https://sarabic.ae/20250827/تركيا-تستعد-لإنشاء-ملاجئ-في-81-ولاية-لمواجهة-السيناريوهات-المختلفة-1104173146.html
تركيا تستعد لإنشاء ملاجئ في 81 ولاية لمواجهة السيناريوهات المختلفة
تركيا تستعد لإنشاء ملاجئ في 81 ولاية لمواجهة السيناريوهات المختلفة
سبوتنيك عربي
ذكرت وسائل إعلام محلية، أن الحكومة التركية تستعد لإنشاء ملاجئ في 81 ولاية لمواجهة السيناريوهات المختلفة. 27.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-27T02:36+0000
2025-08-27T02:36+0000
2025-08-27T02:36+0000
أخبار تركيا اليوم
إسرائيل
العالم
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/03/01/1059303799_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_26c834dd2a50901c33d71bea5e080099.jpg
وأفادت صحيفة "زمان" التركية، مساء أمس الثلاثاء، بأن وزارة البيئة والتخطيط العمراني والتغيير المناخي التركية بدأت دراسة شاملة في شتى أرجاء تركيا من أجل إنشاء ملاجئ في 81 ولاية.وأوضحت أن الدراسة التي طُرحت خلال اجتماعات مجلس الوزراء التركي بقيادة الرئيس رجب طيب أردوغان، أن بلادها لا تمتلك بنية تحتية للملاجئ، وأن الملاجئ الحالية لا تفي المتطلبات.وأشارت الدراسة إلى أن هناك نماذج سوف يحتذى بها كما في إسرائيل واليابان وسويسرا، منوهة إلى أنه خلال اجتماع مجلس الوزراء التركي، تقرر تكليف شركة "توكي" الحكومية بإنشاء ملاجئ في 81 ولاية.ولفتت الصحيفة إلى أن أعمال الإنشاء بدأت بالفعل في بعض الولايات ذات الأولوية وفي مقدمتها العاصمة أنقرة.ويذكر أن لائحة الملاجئ المفعّلة في عام 1987، تفترض إنشاء الملاجئ في الأبنية ذات السعة المحددة، غير أنه يتم إهمال هذا الإجراء.
https://sarabic.ae/20240830/تركيا-إسرائيل-تلعب-بالنار-وتسعى-لنشر-الحرب-على-جبهات-مختلفة-1092235560.html
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/03/01/1059303799_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_2bb940e11f878e04e09e3b3702f85775.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار تركيا اليوم, إسرائيل, العالم, الأخبار
أخبار تركيا اليوم, إسرائيل, العالم, الأخبار
تركيا تستعد لإنشاء ملاجئ في 81 ولاية لمواجهة السيناريوهات المختلفة
ذكرت وسائل إعلام محلية، أن الحكومة التركية تستعد لإنشاء ملاجئ في 81 ولاية لمواجهة السيناريوهات المختلفة.
وأفادت صحيفة
"زمان" التركية، مساء أمس الثلاثاء، بأن وزارة البيئة والتخطيط العمراني والتغيير المناخي التركية بدأت دراسة شاملة في شتى أرجاء تركيا من أجل إنشاء ملاجئ في 81 ولاية.
وأوضحت أن الدراسة التي طُرحت خلال اجتماعات مجلس الوزراء التركي بقيادة الرئيس رجب طيب أردوغان
، أن بلادها لا تمتلك بنية تحتية للملاجئ، وأن الملاجئ الحالية لا تفي المتطلبات.
وأشارت الدراسة إلى أن هناك نماذج سوف يحتذى بها كما في إسرائيل واليابان وسويسرا
، منوهة إلى أنه خلال اجتماع مجلس الوزراء التركي، تقرر تكليف شركة "توكي" الحكومية بإنشاء ملاجئ في 81 ولاية.
ولفتت الصحيفة إلى أن أعمال الإنشاء بدأت بالفعل في بعض الولايات ذات الأولوية وفي مقدمتها العاصمة أنقرة.
ويذكر أن لائحة الملاجئ المفعّلة في عام 1987، تفترض إنشاء الملاجئ في الأبنية ذات السعة المحددة، غير أنه يتم إهمال هذا الإجراء.