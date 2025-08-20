https://sarabic.ae/20250820/بوتين-وأردوغان-يبحثان-في-مكالمة-هاتفية-آخر-التطورات-حول-الوضع-في-أوكرانيا--عاجل---1103947460.html
بوتين وأردوغان يبحثان في مكالمة هاتفية آخر التطورات حول الوضع في أوكرانيا
بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، خلال اتصال هاتفي آخر تطورات الوضع في أوكرانيا.
وأطلع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، خلال الاتصال، على تقييمه للاجتماع الروسي الأمريكي الذي عقد قبل أيام في أنكوريج بألاسكا.وأشاد بوتين، بالمساعدة التركية في عقد المفاوضات بين وفدي روسيا وأوكرانيا في إسطنبول.كما تم التطرق لملفات التجارية بين البلدين، واتفق بوتين وأردوغان، على مواصلة الاتصالات الشخصية مستقبلا.وذكر البيان: "تم التطرق أيضا إلى بعض القضايا الراهنة على جدول الأعمال الثنائي، بما في ذلك مواصلة تطوير العلاقات التجارية والاستثمارية. وتم الاتفاق على مواصلة الاتصالات الشخصية".وقال المصدر في حديث لوكالة "سبوتنيك"، ردًا على سؤال حول احتمال عقد قمة بشأن التسوية الأوكرانية في تركيا: "هذا سيعتمد على كيفية تقدم عملية السلام، وبطبيعة الحال على موافقة الأطراف على المشاركة في مثل هذه القمة".أردوغان يعلق على المحادثات بين بوتين وترامب في ألاسكا
وأطلع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، خلال الاتصال، على تقييمه للاجتماع الروسي الأمريكي الذي عقد قبل أيام في أنكوريج بألاسكا.
وجاء في بيان صادر عن المكتب الصحفي للكرملين: خلال اتصال هاتفي مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عن تقييمه للقمة الروسية الأمريكية التي عقدت في أنكوريج.
وأشاد بوتين، بالمساعدة التركية في عقد المفاوضات بين وفدي روسيا وأوكرانيا في إسطنبول.
وجاء في بيان المكتب الصحفي للكرملين: الجانب الروسي أعرب عن ارتياحه للمساعدة التي قدمتها تركيا في عقد المفاوضات بين وفدي روسيا وأوكرانيا في إسطنبول.
كما تم التطرق لملفات التجارية بين البلدين، واتفق بوتين وأردوغان، على مواصلة الاتصالات الشخصية مستقبلا.
وذكر البيان: "تم التطرق أيضا إلى بعض القضايا الراهنة على جدول الأعمال الثنائي، بما في ذلك مواصلة تطوير العلاقات التجارية والاستثمارية. وتم الاتفاق على مواصلة الاتصالات الشخصية".
وأكد مصدر دبلوماسي تركي، يوم الإثنين الماضي، أن "تقدم عملية التسوية السلمية للنزاع في أوكرانيا، واتفاق الأطراف قد يصبحان عاملين حاسمين في احتمال عقد لقاء بين قادة روسيا والولايات المتحدة وأوكرانيا في تركيا".
وقال المصدر
في حديث لوكالة "سبوتنيك"، ردًا على سؤال حول احتمال عقد قمة بشأن التسوية الأوكرانية في تركيا: "هذا سيعتمد على كيفية تقدم عملية السلام، وبطبيعة الحال على موافقة الأطراف على المشاركة في مثل هذه القمة".