https://sarabic.ae/20250820/بوتين-وأردوغان-يبحثان-في-مكالمة-هاتفية-آخر-التطورات-حول-الوضع-في-أوكرانيا--عاجل---1103947460.html

بوتين وأردوغان يبحثان في مكالمة هاتفية آخر التطورات حول الوضع في أوكرانيا

بوتين وأردوغان يبحثان في مكالمة هاتفية آخر التطورات حول الوضع في أوكرانيا

سبوتنيك عربي

بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، خلال اتصال هاتفي آخر تطورات الوضع في أوكرانيا. 20.08.2025, سبوتنيك عربي

2025-08-20T10:38+0000

2025-08-20T10:38+0000

2025-08-20T11:35+0000

روسيا

أخبار روسيا اليوم

أزمة تركيا

أخبار تركيا اليوم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/104399/15/1043991552_0:195:2947:1853_1920x0_80_0_0_f00a663a1cf083716abc55d48ea5ee00.jpg

وأطلع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، خلال الاتصال، على تقييمه للاجتماع الروسي الأمريكي الذي عقد قبل أيام في أنكوريج بألاسكا.وأشاد بوتين، بالمساعدة التركية في عقد المفاوضات بين وفدي روسيا وأوكرانيا في إسطنبول.كما تم التطرق لملفات التجارية بين البلدين، واتفق بوتين وأردوغان، على مواصلة الاتصالات الشخصية مستقبلا.وذكر البيان: "تم التطرق أيضا إلى بعض القضايا الراهنة على جدول الأعمال الثنائي، بما في ذلك مواصلة تطوير العلاقات التجارية والاستثمارية. وتم الاتفاق على مواصلة الاتصالات الشخصية".وقال المصدر في حديث لوكالة "سبوتنيك"، ردًا على سؤال حول احتمال عقد قمة بشأن التسوية الأوكرانية في تركيا: "هذا سيعتمد على كيفية تقدم عملية السلام، وبطبيعة الحال على موافقة الأطراف على المشاركة في مثل هذه القمة".أردوغان يعلق على المحادثات بين بوتين وترامب في ألاسكا

https://sarabic.ae/20250725/أردوغان-يعلن-اعتزامه-تنظيم-لقاء-بين-بوتين-وترامب-في-إسطنبول---1103025671.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, أخبار روسيا اليوم, أزمة تركيا, أخبار تركيا اليوم