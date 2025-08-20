عربي
https://sarabic.ae/20250820/بوتين-وأردوغان-يبحثان-في-مكالمة-هاتفية-آخر-التطورات-حول-الوضع-في-أوكرانيا--عاجل---1103947460.html
بوتين وأردوغان يبحثان في مكالمة هاتفية آخر التطورات حول الوضع في أوكرانيا
بوتين وأردوغان يبحثان في مكالمة هاتفية آخر التطورات حول الوضع في أوكرانيا
سبوتنيك عربي
بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، خلال اتصال هاتفي آخر تطورات الوضع في أوكرانيا. 20.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-20T10:38+0000
2025-08-20T11:35+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
أزمة تركيا
أخبار تركيا اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104399/15/1043991552_0:195:2947:1853_1920x0_80_0_0_f00a663a1cf083716abc55d48ea5ee00.jpg
وأطلع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، خلال الاتصال، على تقييمه للاجتماع الروسي الأمريكي الذي عقد قبل أيام في أنكوريج بألاسكا.وأشاد بوتين، بالمساعدة التركية في عقد المفاوضات بين وفدي روسيا وأوكرانيا في إسطنبول.كما تم التطرق لملفات التجارية بين البلدين، واتفق بوتين وأردوغان، على مواصلة الاتصالات الشخصية مستقبلا.وذكر البيان: "تم التطرق أيضا إلى بعض القضايا الراهنة على جدول الأعمال الثنائي، بما في ذلك مواصلة تطوير العلاقات التجارية والاستثمارية. وتم الاتفاق على مواصلة الاتصالات الشخصية".وقال المصدر في حديث لوكالة "سبوتنيك"، ردًا على سؤال حول احتمال عقد قمة بشأن التسوية الأوكرانية في تركيا: "هذا سيعتمد على كيفية تقدم عملية السلام، وبطبيعة الحال على موافقة الأطراف على المشاركة في مثل هذه القمة".أردوغان يعلق على المحادثات بين بوتين وترامب في ألاسكا
https://sarabic.ae/20250725/أردوغان-يعلن-اعتزامه-تنظيم-لقاء-بين-بوتين-وترامب-في-إسطنبول---1103025671.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104399/15/1043991552_108:0:2839:2048_1920x0_80_0_0_260e3be236abb570b1f3870d68583691.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أزمة تركيا, أخبار تركيا اليوم
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أزمة تركيا, أخبار تركيا اليوم

بوتين وأردوغان يبحثان في مكالمة هاتفية آخر التطورات حول الوضع في أوكرانيا

10:38 GMT 20.08.2025 (تم التحديث: 11:35 GMT 20.08.2025)
© Sputnik . Sergei Guneyev / الانتقال إلى بنك الصورتدشين "التيار التركي" بحضور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، 8 يناير 2020
تدشين التيار التركي بحضور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، 8 يناير 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.08.2025
© Sputnik . Sergei Guneyev
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، خلال اتصال هاتفي آخر تطورات الوضع في أوكرانيا.
وأطلع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، خلال الاتصال، على تقييمه للاجتماع الروسي الأمريكي الذي عقد قبل أيام في أنكوريج بألاسكا.
وجاء في بيان صادر عن المكتب الصحفي للكرملين: خلال اتصال هاتفي مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عن تقييمه للقمة الروسية الأمريكية التي عقدت في أنكوريج.
وأشاد بوتين، بالمساعدة التركية في عقد المفاوضات بين وفدي روسيا وأوكرانيا في إسطنبول.
الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان - سبوتنيك عربي, 1920, 25.07.2025
أردوغان يعلن اعتزامه تنظيم لقاء بين بوتين وترامب في إسطنبول
25 يوليو, 12:16 GMT

وجاء في بيان المكتب الصحفي للكرملين: الجانب الروسي أعرب عن ارتياحه للمساعدة التي قدمتها تركيا في عقد المفاوضات بين وفدي روسيا وأوكرانيا في إسطنبول.

كما تم التطرق لملفات التجارية بين البلدين، واتفق بوتين وأردوغان، على مواصلة الاتصالات الشخصية مستقبلا.
وذكر البيان: "تم التطرق أيضا إلى بعض القضايا الراهنة على جدول الأعمال الثنائي، بما في ذلك مواصلة تطوير العلاقات التجارية والاستثمارية. وتم الاتفاق على مواصلة الاتصالات الشخصية".

وأكد مصدر دبلوماسي تركي، يوم الإثنين الماضي، أن "تقدم عملية التسوية السلمية للنزاع في أوكرانيا، واتفاق الأطراف قد يصبحان عاملين حاسمين في احتمال عقد لقاء بين قادة روسيا والولايات المتحدة وأوكرانيا في تركيا".

وقال المصدر في حديث لوكالة "سبوتنيك"، ردًا على سؤال حول احتمال عقد قمة بشأن التسوية الأوكرانية في تركيا: "هذا سيعتمد على كيفية تقدم عملية السلام، وبطبيعة الحال على موافقة الأطراف على المشاركة في مثل هذه القمة".
أردوغان يعلق على المحادثات بين بوتين وترامب في ألاسكا
