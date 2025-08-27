https://sarabic.ae/20250827/دولة-عربية-تعلن-عن-اكتشاف-نفط-وغاز-بأعماق-تاريخية-لأول-مرة-1104204189.html

دولة عربية تعلن عن اكتشاف نفط وغاز بأعماق تاريخية لأول مرة

دولة عربية تعلن عن اكتشاف نفط وغاز بأعماق تاريخية لأول مرة

سبوتنيك عربي

أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية بدولة عربية، اليوم الأربعاء، نجاح حفر البئر الاستكشافية "شمال لوتس العميق-1" التابعة لشركة عجيبة للبترول في منطقتها... 27.08.2025, سبوتنيك عربي

2025-08-27T14:19+0000

2025-08-27T14:19+0000

2025-08-27T14:19+0000

مصر

العالم العربي

الأخبار

أسعار النفط اليوم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/07/16/1102904491_0:0:1320:744_1920x0_80_0_0_8b948a8c681724e56884974c895c44da.jpg

وذكرت منصة الطاقة، مساء اليوم الأربعاء، أنه يتوقع أن يضيف اكتشاف نفط وغاز في صحراء مصر الغربية يوميا حوالي 1835 برميلا من النفط الخام، و7 ملايين قدم مكعبة من الغاز، بما يعادل 3100 برميل مكافئ يوميا.وأفادت بأن وزارة البترول المصرية نجحت في وضع البئر على خريطة الإنتاج، باحتياطيات قابلة للاستخراج تقدر بنحو 5 ملايين برميل مكافئ، حيث يؤكد اكتشاف النفط والغاز الجديد في البئر أن الصحراء الغربية ما زالت أرضا واعدة بالفرص النفطية والغازية، ويظهر أهميتها بصفتها منطقة رئيسة جاذبة لاستثمارات. سبق لفرق عمل شركة "عجيبة"، بالتعاون مع "إيني" الإيطالية، الكشف في إنتاج الغاز والبترول من طبقة المساجد العميقة، وهي إحدى أصعب التكوينات الجيولوجية، على عمق يتجاوز 11 ألف قدم في الصحراء الغربية أيضا.وتحقق الإنجاز في حقل شمال روزا بالصحراء الغربية نفسها، وبفضل التقنيات الحديثة للحفر الأفقي، بإضافة نحو 7 ملايين قدم مكعبة من الغاز يوميا، و550 برميل زيت مكافئ يوميا من هذه الطبقة، في قفزة هائلة من طبقة كانت تنتج بمعدلات تقليدية، حيث ارتفع الإنتاج إلى 6 أضعاف، ما يفتح آفاقًا واعدة لتعميم التجربة واستكشاف المزيد من الإمكانات البترولية في الصحراء الغربية.يأتي هذا في وقت أشاد وزير البترول والثروة المعدنية، كريم بدوي بهذا النجاح، مؤكدا أنه يجسد قدرة الشركات على توظيف التكنولوجيا الحديثة بهدف كشف إمكانات جديدة للبترول والغاز، وهو الأمر الذي يعزز مكانة الصحراء الغربية بصفتها منطقة جاذبة وواعدة بالفرص الاستثمارية والإنتاجية.وأمس الثلاثاء، أعلن بدوي أن "الجهود تتواصل لحفر آبار جديدة بحقل ظهر للغاز بالبحر المتوسط"، وذلك خلال بيان للوزارة، إن "وضع البئر ظهر-6 على الإنتاج أسهم في إضافة نحو 65 مليون قدم مكعبة غاز يوميا"، مؤكدا أن "حقل ظهر جزء لا يتجزأ من كل بيت في مصر لدوره في تأمين جانب مهم من احتياجات السوق المحلي من الغاز الطبيعي".وأعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية، مؤخرا، عن نجاح جهاز الحفر البحري "سايبم 10000" في إتمام أعمال حفر بئر "ظهر 6"، مما أسهم بإضافة 60 مليون قدم مكعب يوميًا من الغاز الطبيعي إلى معدلات الإنتاج الحالية.

https://sarabic.ae/20250807/صفقة-غاز-تاريخية-بين-إسرائيل-ومصر-بقيمة-35-مليار-دولار-1103484673.html

مصر

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

مصر, العالم العربي, الأخبار, أسعار النفط اليوم