دولة عربية تعلن عن اكتشاف نفط وغاز بأعماق تاريخية لأول مرة

00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
سوريا.. كيف تواجه أسوأ أزمة جفاف
08:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
08:48 GMT
12 د
صدى الحياة
الفضاء.. الجبهة الجديدة في الصراع الرقمي
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
روبلوكس اللعبة الأشهر بين الأطفال والمراهقين ومطالبات دولية بحظر اللعبة
09:32 GMT
13 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
09:45 GMT
15 د
الإنسان والثقافة
جودت هوشيار: الأدباء العباقرة لا يظهرون في كل عصر..وثمة كتَاب وشعراء متميزون في روسيا اليوم
10:30 GMT
29 د
من الملعب
برشلونة وريال مدريد بالعلامة الكاملة.. وميلان يسقط في المباراة الافتتاحية
11:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
المواد قصيرة العمر المستنفدة للأوزون ونشاط دماغ المقتربين من الموت وغضبة المناخ
11:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما الرابط الخفي بين العواطف والأعراض الجسدية؟
12:29 GMT
18 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
12:46 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
من الطاقة إلى الصناعة.. طفرة في العلاقات الاقتصادية بين موسكو ونيودلهي
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
شلل تشتت الانتباه... كيف تتحرر من القيد الخفي؟
16:33 GMT
22 د
بلا قيود
خبير: النظام العالمي لا يمكنه تعليق عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة لأنه يشهد انهيارا أخلاقيا
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
غزة ما بين التصعيد الإسرائيلي وتفاقم للأزمة الإنسانية
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
العراق يدخل عصر الغاز المسال.. خطوة نحو تنويع الطاقه
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
التعدين يهدي اقتصاد مصر اكتشافات كبرى للنفط والغاز والذهب
08:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
08:47 GMT
13 د
من الملعب
برشلونة وريال مدريد بالعلامة الكاملة.. وميلان يسقط في المباراة الافتتاحية
09:03 GMT
26 د
صدى الحياة
التعليم الروسي يصبح أولوية للعرب
09:30 GMT
29 د
نبض افريقيا
النيجر تعلن مقتل زعيم بوكو حرام الإرهابية بغارة جوية
10:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
10:48 GMT
12 د
الإنسان والثقافة
هل تقدم مجموعة البريكس فلسفة ثقافية كوكبية من نوع جديد؟
11:03 GMT
30 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
11:33 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
الباحثات والعلم: الحرمان من التقدير يحولهن إلى الاستسلام ويضر بالعلم والعلماء
11:52 GMT
8 د
مساحة حرة
الفقر في أوروبا... الأرقام تهز صورة القارة
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
16:03 GMT
14 د
صدى الحياة
الألواح الشمسية ثورة الطاقة النظيفة
16:17 GMT
30 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
16:47 GMT
10 د
بلا قيود
خبير يوضح ما الذي يدفع أي إنسان لاختيار العيش في روسيا
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
الانقسام الفلسطيني ودوره في المنعطف التاريخي للقضية الفلسطينية ومواجهة حرب التهجير الجديدة
18:00 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
دولة عربية تعلن عن اكتشاف نفط وغاز بأعماق تاريخية لأول مرة
دولة عربية تعلن عن اكتشاف نفط وغاز بأعماق تاريخية لأول مرة
أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية بدولة عربية، اليوم الأربعاء، نجاح حفر البئر الاستكشافية "شمال لوتس العميق-1" التابعة لشركة عجيبة للبترول في منطقتها... 27.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-27T14:19+0000
2025-08-27T14:19+0000
مصر
العالم العربي
الأخبار
أسعار النفط اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/07/16/1102904491_0:0:1320:744_1920x0_80_0_0_8b948a8c681724e56884974c895c44da.jpg
وذكرت منصة الطاقة، مساء اليوم الأربعاء، أنه يتوقع أن يضيف اكتشاف نفط وغاز في صحراء مصر الغربية يوميا حوالي 1835 برميلا من النفط الخام، و7 ملايين قدم مكعبة من الغاز، بما يعادل 3100 برميل مكافئ يوميا.وأفادت بأن وزارة البترول المصرية نجحت في وضع البئر على خريطة الإنتاج، باحتياطيات قابلة للاستخراج تقدر بنحو 5 ملايين برميل مكافئ، حيث يؤكد اكتشاف النفط والغاز الجديد في البئر أن الصحراء الغربية ما زالت أرضا واعدة بالفرص النفطية والغازية، ويظهر أهميتها بصفتها منطقة رئيسة جاذبة لاستثمارات. سبق لفرق عمل شركة "عجيبة"، بالتعاون مع "إيني" الإيطالية، الكشف في إنتاج الغاز والبترول من طبقة المساجد العميقة، وهي إحدى أصعب التكوينات الجيولوجية، على عمق يتجاوز 11 ألف قدم في الصحراء الغربية أيضا.وتحقق الإنجاز في حقل شمال روزا بالصحراء الغربية نفسها، وبفضل التقنيات الحديثة للحفر الأفقي، بإضافة نحو 7 ملايين قدم مكعبة من الغاز يوميا، و550 برميل زيت مكافئ يوميا من هذه الطبقة، في قفزة هائلة من طبقة كانت تنتج بمعدلات تقليدية، حيث ارتفع الإنتاج إلى 6 أضعاف، ما يفتح آفاقًا واعدة لتعميم التجربة واستكشاف المزيد من الإمكانات البترولية في الصحراء الغربية.يأتي هذا في وقت أشاد وزير البترول والثروة المعدنية، كريم بدوي بهذا النجاح، مؤكدا أنه يجسد قدرة الشركات على توظيف التكنولوجيا الحديثة بهدف كشف إمكانات جديدة للبترول والغاز، وهو الأمر الذي يعزز مكانة الصحراء الغربية بصفتها منطقة جاذبة وواعدة بالفرص الاستثمارية والإنتاجية.وأمس الثلاثاء، أعلن بدوي أن "الجهود تتواصل لحفر آبار جديدة بحقل ظهر للغاز بالبحر المتوسط"، وذلك خلال بيان للوزارة، إن "وضع البئر ظهر-6 على الإنتاج أسهم في إضافة نحو 65 مليون قدم مكعبة غاز يوميا"، مؤكدا أن "حقل ظهر جزء لا يتجزأ من كل بيت في مصر لدوره في تأمين جانب مهم من احتياجات السوق المحلي من الغاز الطبيعي".وأعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية، مؤخرا، عن نجاح جهاز الحفر البحري "سايبم 10000" في إتمام أعمال حفر بئر "ظهر 6"، مما أسهم بإضافة 60 مليون قدم مكعب يوميًا من الغاز الطبيعي إلى معدلات الإنتاج الحالية.
دولة عربية تعلن عن اكتشاف نفط وغاز بأعماق تاريخية لأول مرة

14:19 GMT 27.08.2025
أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية بدولة عربية، اليوم الأربعاء، نجاح حفر البئر الاستكشافية "شمال لوتس العميق-1" التابعة لشركة عجيبة للبترول في منطقتها الغربية.
وذكرت منصة الطاقة، مساء اليوم الأربعاء، أنه يتوقع أن يضيف اكتشاف نفط وغاز في صحراء مصر الغربية يوميا حوالي 1835 برميلا من النفط الخام، و7 ملايين قدم مكعبة من الغاز، بما يعادل 3100 برميل مكافئ يوميا.
وأفادت بأن وزارة البترول المصرية نجحت في وضع البئر على خريطة الإنتاج، باحتياطيات قابلة للاستخراج تقدر بنحو 5 ملايين برميل مكافئ، حيث يؤكد اكتشاف النفط والغاز الجديد في البئر أن الصحراء الغربية ما زالت أرضا واعدة بالفرص النفطية والغازية، ويظهر أهميتها بصفتها منطقة رئيسة جاذبة لاستثمارات.
سبق لفرق عمل شركة "عجيبة"، بالتعاون مع "إيني" الإيطالية، الكشف في إنتاج الغاز والبترول من طبقة المساجد العميقة، وهي إحدى أصعب التكوينات الجيولوجية، على عمق يتجاوز 11 ألف قدم في الصحراء الغربية أيضا.
وتحقق الإنجاز في حقل شمال روزا بالصحراء الغربية نفسها، وبفضل التقنيات الحديثة للحفر الأفقي، بإضافة نحو 7 ملايين قدم مكعبة من الغاز يوميا، و550 برميل زيت مكافئ يوميا من هذه الطبقة، في قفزة هائلة من طبقة كانت تنتج بمعدلات تقليدية، حيث ارتفع الإنتاج إلى 6 أضعاف، ما يفتح آفاقًا واعدة لتعميم التجربة واستكشاف المزيد من الإمكانات البترولية في الصحراء الغربية.
يأتي هذا في وقت أشاد وزير البترول والثروة المعدنية، كريم بدوي بهذا النجاح، مؤكدا أنه يجسد قدرة الشركات على توظيف التكنولوجيا الحديثة بهدف كشف إمكانات جديدة للبترول والغاز، وهو الأمر الذي يعزز مكانة الصحراء الغربية بصفتها منطقة جاذبة وواعدة بالفرص الاستثمارية والإنتاجية.
وأمس الثلاثاء، أعلن بدوي أن "الجهود تتواصل لحفر آبار جديدة بحقل ظهر للغاز بالبحر المتوسط"، وذلك خلال بيان للوزارة، إن "وضع البئر ظهر-6 على الإنتاج أسهم في إضافة نحو 65 مليون قدم مكعبة غاز يوميا"، مؤكدا أن "حقل ظهر جزء لا يتجزأ من كل بيت في مصر لدوره في تأمين جانب مهم من احتياجات السوق المحلي من الغاز الطبيعي".
وأعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية، مؤخرا، عن نجاح جهاز الحفر البحري "سايبم 10000" في إتمام أعمال حفر بئر "ظهر 6"، مما أسهم بإضافة 60 مليون قدم مكعب يوميًا من الغاز الطبيعي إلى معدلات الإنتاج الحالية.
