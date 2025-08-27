عربي
"كلاشنيكوف" تخطط لصناعة طائرات مسيرة بناء على تقنيات "المجمع الصناعي العسكري الشعبي"
"كلاشنيكوف" تخطط لصناعة طائرات مسيرة بناء على تقنيات "المجمع الصناعي العسكري الشعبي"
روسيا, سلاح روسيا

أعلنت شركة "كلاشنيكوف" الروسية أنها تخطط بالتعاون مع شركة "أرخانغيل"، لإنتاج طائرات من دون طيار باستخدام تقنيات "المجمع الصناعي العسكري الشعبي"، وإعداد خبراء قيادة الطائرات المسيرة.
وجاء في بيان الشركة أنها "ستوحد الجهود مع شركة "أرخانغيل" لصناعة مسيرات FPV وإطلاق الإنتاج في مصانعها، مشيرة إلى أنها تخطط لصناعة المسيرات المطلوبة جدا من قبل القوات الروسية في منطقة العسكرية الخاصة".

وأوضح البيان أن شركة "أرخانغيل" ستقوم بانتقاء أفضل الحلول التقنية، "المجمع الصناعي العسكري الوطني" واختبارها وإجراء التجارب القتالية في منطقة العملية العسكرية، بينما ستضمن شركة "كلاشنيكوف" صناعتها.

وأضاف البيان أن "كلاشنيكوف" تخطط أيضا لإعداد خبراء قيادة الطائرات المسيرة بالتعاون مع "أرخانغيل".

وفي وقت سابق، أعلنت شركة كلاشنيكوف عن طائرات دون طيار جديدة من طراز "KUB"، خلال مشاركتها في معرض الصناعات الدفاعية "آيدكس 2025" في أبو ظبي.

وتم تصميم نظام "KUB-2-E" الخفيف للاشتباك مع الجنود والمعدات العسكرية غير المدرعة، بينما يمتلك نظام الفئة المتوسطة مجموعة واسعة من الاستخدامات.
