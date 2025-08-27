https://sarabic.ae/20250827/كلاشنيكوف-تخطط-لصناعة-طائرات-مسيرة-بناء-على-تقنيات-المجمع-الصناعي-العسكري-الشعبي-1104214637.html
"كلاشنيكوف" تخطط لصناعة طائرات مسيرة بناء على تقنيات "المجمع الصناعي العسكري الشعبي"
"كلاشنيكوف" تخطط لصناعة طائرات مسيرة بناء على تقنيات "المجمع الصناعي العسكري الشعبي"
سبوتنيك عربي
أعلنت شركة "كلاشنيكوف" الروسية أنها تخطط بالتعاون مع شركة "أرخانغيل"، لإنتاج طائرات من دون طيار باستخدام تقنيات "المجمع الصناعي العسكري الشعبي"، وإعداد خبراء... 27.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-27T19:51+0000
2025-08-27T19:51+0000
2025-08-27T19:51+0000
روسيا
سلاح روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/1b/1104214476_0:154:3072:1882_1920x0_80_0_0_4d28e0a3ee98b4dfcbd64e8bcf8fb681.jpg
وجاء في بيان الشركة أنها "ستوحد الجهود مع شركة "أرخانغيل" لصناعة مسيرات FPV وإطلاق الإنتاج في مصانعها، مشيرة إلى أنها تخطط لصناعة المسيرات المطلوبة جدا من قبل القوات الروسية في منطقة العسكرية الخاصة". وأضاف البيان أن "كلاشنيكوف" تخطط أيضا لإعداد خبراء قيادة الطائرات المسيرة بالتعاون مع "أرخانغيل". وتم تصميم نظام "KUB-2-E" الخفيف للاشتباك مع الجنود والمعدات العسكرية غير المدرعة، بينما يمتلك نظام الفئة المتوسطة مجموعة واسعة من الاستخدامات.
https://sarabic.ae/20250803/إم-بي-إل-مسدس-روسي-بـ-16-طلقة-خارقة-1103330190.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/1b/1104214476_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_5417085269d67757c3a0d720be14d875.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, سلاح روسيا
"كلاشنيكوف" تخطط لصناعة طائرات مسيرة بناء على تقنيات "المجمع الصناعي العسكري الشعبي"
أعلنت شركة "كلاشنيكوف" الروسية أنها تخطط بالتعاون مع شركة "أرخانغيل"، لإنتاج طائرات من دون طيار باستخدام تقنيات "المجمع الصناعي العسكري الشعبي"، وإعداد خبراء قيادة الطائرات المسيرة.
وجاء في بيان الشركة أنها "ستوحد الجهود مع شركة "أرخانغيل" لصناعة مسيرات FPV وإطلاق الإنتاج في مصانعها، مشيرة إلى أنها تخطط لصناعة المسيرات المطلوبة جدا من قبل القوات الروسية في منطقة العسكرية الخاصة".
وأوضح البيان أن شركة "أرخانغيل" ستقوم بانتقاء أفضل الحلول التقنية، "المجمع الصناعي العسكري الوطني" واختبارها وإجراء التجارب القتالية في منطقة العملية العسكرية، بينما ستضمن شركة "كلاشنيكوف" صناعتها.
وأضاف البيان أن "كلاشنيكوف" تخطط أيضا لإعداد خبراء قيادة الطائرات المسيرة بالتعاون مع "أرخانغيل".
وفي وقت سابق، أعلنت شركة كلاشنيكوف عن طائرات دون طيار جديدة من طراز "KUB"، خلال مشاركتها في معرض الصناعات الدفاعية "آيدكس 2025" في أبو ظبي.
وتم تصميم نظام "KUB-2-E" الخفيف للاشتباك مع الجنود والمعدات العسكرية
غير المدرعة، بينما يمتلك نظام الفئة المتوسطة مجموعة واسعة من الاستخدامات.