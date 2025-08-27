https://sarabic.ae/20250827/كييف-تنقل-نصف-كتيبة-من-المرتزقة-الكولومبيين-إلى-مقاطعة-دنيبروبيتروفسك--1104207731.html
كييف تنقل نصف كتيبة من المرتزقة الكولومبيين إلى مقاطعة دنيبروبيتروفسك
سبوتنيك عربي
صرح مصدر أمني روسي، اليوم الأربعاء، أن نصف الكتيبة 203 من اللواء 113 للقوات المسلحة الأوكرانية، وهم مرتزقة أجانب من كولومبيا، تم نقلها إلى محور قرية بوكروفسكوي
2025-08-27T16:10+0000
2025-08-27T16:10+0000
2025-08-27T16:10+0000
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103564/68/1035646883_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_7032fd80360a658b300eb67aaaca15e4.jpg
وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك": "إن نصف أفراد الكتيبة 203 التابعة للواء 113 من القوات المسلحة الأوكرانية، مؤلف من مواطنين كولومبيين. ويتمركز اللواء حاليا بالقرب من بلدة بوكروفسكوي في مقاطعة دنيبروبيتروفسك".وفي وقت سابق، صرحت وزارة الدفاع الروسية، في مناسبات عدة، بأن نظام كييف يستخدم المرتزقة الأجانب "كذخيرة"، وأن القوات الروسية ستواصل تحييدهم في جميع أنحاء أوكرانيا. واعترف أولئك الذين قدموا للقتال من أجل المال في العديد من المقابلات، بأن الجيش الأوكراني يُضعف تنسيق عملياته، وأن فرص النجاة في المعركة ضئيلة، نظرًا لشدة الصراع التي لا تُقارن بمثيلاتها في أفغانستان والشرق الأوسط. وصرحت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، سابقًا، بأن "الغرب عزز مكانته كطرف في الصراع الأوكراني بإرسال مرتزقة للمشاركة في العمليات العسكرية"، فيما أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، بأن عددًا من الدول تُرسل عسكرييها إلى أوكرانيا، تحت ستار المرتزقة.
صرح مصدر أمني روسي، اليوم الأربعاء، أن نصف الكتيبة 203 من اللواء 113 للقوات المسلحة الأوكرانية، وهم مرتزقة أجانب من كولومبيا، تم نقلها إلى محور قرية بوكروفسكوي في مقاطعة دنيبروبيتروفسك.
وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك": "إن نصف أفراد الكتيبة 203 التابعة للواء 113 من القوات المسلحة الأوكرانية، مؤلف من مواطنين كولومبيين. ويتمركز اللواء حاليا بالقرب من بلدة بوكروفسكوي في مقاطعة دنيبروبيتروفسك".
وفي وقت سابق، علمت وكالة "سبوتنيك" أن السفارة الأوكرانية في بيرو، المسؤولة أيضا عن علاقات كييف مع الإكوادور وكولومبيا، تجند مرتزقة ذوي خبرة عسكرية عبر موقعها الإلكتروني للواء 25 المظلي التابع للقوات المسلحة الأوكرانية.
وفي وقت سابق، صرحت وزارة الدفاع الروسية، في مناسبات عدة، بأن نظام كييف يستخدم المرتزقة الأجانب "كذخيرة"، وأن القوات الروسية ستواصل تحييدهم في جميع أنحاء أوكرانيا.
واعترف أولئك الذين قدموا للقتال من أجل المال في العديد من المقابلات، بأن الجيش الأوكراني يُضعف تنسيق عملياته، وأن فرص النجاة في المعركة ضئيلة، نظرًا لشدة الصراع التي لا تُقارن بمثيلاتها في أفغانستان والشرق الأوسط.
وصرحت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، سابقًا، بأن "الغرب عزز مكانته كطرف في الصراع الأوكراني بإرسال مرتزقة للمشاركة في العمليات العسكرية"، فيما أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، بأن عددًا من الدول تُرسل عسكرييها إلى أوكرانيا، تحت ستار المرتزقة.