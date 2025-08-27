مذكرات قضائية وغرامات مالية بحق السفارة الأوكرانية لدى روسيا

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
سوريا.. كيف تواجه أسوأ أزمة جفاف
08:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
08:48 GMT
12 د
صدى الحياة
الفضاء.. الجبهة الجديدة في الصراع الرقمي
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
روبلوكس اللعبة الأشهر بين الأطفال والمراهقين ومطالبات دولية بحظر اللعبة
09:32 GMT
13 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
09:45 GMT
15 د
الإنسان والثقافة
جودت هوشيار: الأدباء العباقرة لا يظهرون في كل عصر..وثمة كتَاب وشعراء متميزون في روسيا اليوم
10:30 GMT
29 د
من الملعب
برشلونة وريال مدريد بالعلامة الكاملة.. وميلان يسقط في المباراة الافتتاحية
11:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
المواد قصيرة العمر المستنفدة للأوزون ونشاط دماغ المقتربين من الموت وغضبة المناخ
11:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما الرابط الخفي بين العواطف والأعراض الجسدية؟
12:29 GMT
18 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
12:46 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
من الطاقة إلى الصناعة.. طفرة في العلاقات الاقتصادية بين موسكو ونيودلهي
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
شلل تشتت الانتباه... كيف تتحرر من القيد الخفي؟
16:33 GMT
22 د
بلا قيود
خبير: النظام العالمي لا يمكنه تعليق عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة لأنه يشهد انهيارا أخلاقيا
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
غزة ما بين التصعيد الإسرائيلي وتفاقم للأزمة الإنسانية
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
العراق يدخل عصر الغاز المسال.. خطوة نحو تنويع الطاقه
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
التعدين يهدي اقتصاد مصر اكتشافات كبرى للنفط والغاز والذهب
08:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
08:47 GMT
13 د
من الملعب
برشلونة وريال مدريد بالعلامة الكاملة.. وميلان يسقط في المباراة الافتتاحية
09:03 GMT
26 د
صدى الحياة
التعليم الروسي يصبح أولوية للعرب
09:30 GMT
29 د
نبض افريقيا
النيجر تعلن مقتل زعيم بوكو حرام الإرهابية بغارة جوية
10:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
10:48 GMT
12 د
الإنسان والثقافة
هل تقدم مجموعة البريكس فلسفة ثقافية كوكبية من نوع جديد؟
11:03 GMT
30 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
11:33 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
الباحثات والعلم: الحرمان من التقدير يحولهن إلى الاستسلام ويضر بالعلم والعلماء
11:52 GMT
8 د
مساحة حرة
الفقر في أوروبا... الأرقام تهز صورة القارة
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
16:03 GMT
14 د
صدى الحياة
الألواح الشمسية ثورة الطاقة النظيفة
16:17 GMT
30 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
16:47 GMT
10 د
بلا قيود
خبير يوضح ما الذي يدفع أي إنسان لاختيار العيش في روسيا
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
الانقسام الفلسطيني ودوره في المنعطف التاريخي للقضية الفلسطينية ومواجهة حرب التهجير الجديدة
18:00 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250827/مذكرات-قضائية-وغرامات-مالية-بحق-السفارة-الأوكرانية-لدى-روسيا-1104215209.html
مذكرات قضائية وغرامات مالية بحق السفارة الأوكرانية لدى روسيا
مذكرات قضائية وغرامات مالية بحق السفارة الأوكرانية لدى روسيا
سبوتنيك عربي
أصدرت محكمة التحكيم في موسكو قرارا بتحصيل أكثر من 40 مليون روبل كديون على السفارة الأوكرانية منذ يوليو/تموز 2023، وفقا لعقود تزويدها بالتدفئة والماء الساخن،... 27.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-27T20:37+0000
2025-08-27T20:37+0000
العالم
أخبار أوكرانيا
دعوى قضائية
روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103244/22/1032442210_0:0:2963:1668_1920x0_80_0_0_258e158353d5197f3e4280551bbc21b4.jpg
وأظهرت وثائق القضية المسجلة لدى المحكمة والتي حصلت "سبوتنك" على نسخة منها، أن تقديم المطالبة الأولى تم في شهر تموز/يوليو 2023. وقد استوفتها المحكمة بالكامل، حيث استردت نحو 16 مليون روبل من الديون والغرامات من الجهة المُدعى عليها بموجب عقدين يعود تاريخهما لعام 2009 لتزويد السفارة بالتدفئة والماء الساخن للفترة من شباط/فبراير 2022 إلى آذار/مارس 2023.بعد ذلك، بدأت شركة موسكو المتحدة للطاقة بتقديم مطالبات لفترات لاحقة، وقد استوفتها المحكمة أيضا، وقد تم النظر في 12 مطالبة وتمت استيفاؤها بالكامل حتى الآن.وكانت السفارة الأوكرانية في روسيا، التي لم تعد تعمل منذ عام 2022، بسبب الصراع الحالي، قد تلقت 19 دعوى قضائية في محكمة التحكيم في موسكو، وتم رفع أكبر عدد من الدعاوى 13 من قبل شركة موسكو للطاقة.وأكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، أن الصراع في أوكرانيا معقد وليست روسيا هي التي أثارته، وأشار بيسكوف إلى أن تعزيز البنية التحتية العسكرية لحلف شمال الأطلسي وتسلل هذه البنية التحتية العسكرية إلى أوكرانيا هو أحد الأسباب الجذرية لحالة الصراع في أوكرانيا.وقال للصحفيين: "يؤكد الجانب الروسي عزمه على حل النزاع الأوكراني، ويفضل أن يكون ذلك بالوسائل السياسية والدبلوماسية السلمية. ولهذا، فإن المعاملة بالمثل من جانب أوكرانيا ضرورية بالتأكيد".سلوفاكيا: قرار الاتحاد الأوروبي التخلي عن الغاز الروسي سياسي ويهدد أمن الإمدادات
https://sarabic.ae/20250619/روسيا-موسكو-مستعدة-لتزويد-أوروبا-بالغاز-عبر-الفرع-المتبقي-من-خط-أنابيب-السيل-الشمالي-2--1101852806.html
https://sarabic.ae/20250827/الكرملين-الصراع-في-أوكرانيا-معقد-ولم-تثيره-روسيا-1104181530.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103244/22/1032442210_275:0:2963:2016_1920x0_80_0_0_9a04ba5a223a19ea41df5b5413e5d002.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم, أخبار أوكرانيا, دعوى قضائية, روسيا
العالم, أخبار أوكرانيا, دعوى قضائية, روسيا

مذكرات قضائية وغرامات مالية بحق السفارة الأوكرانية لدى روسيا

20:37 GMT 27.08.2025
© Sputnikوقفة تضامنية مع الصحفي الروسي كيريل فيشينسكي من أمام السفارة الأوكرانية في موسكو
وقفة تضامنية مع الصحفي الروسي كيريل فيشينسكي من أمام السفارة الأوكرانية في موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 27.08.2025
© Sputnik
تابعنا عبر
أصدرت محكمة التحكيم في موسكو قرارا بتحصيل أكثر من 40 مليون روبل كديون على السفارة الأوكرانية منذ يوليو/تموز 2023، وفقا لعقود تزويدها بالتدفئة والماء الساخن، وذلك بناء على مطالبات قدمتها شركة "موسكو المتحدة" للطاقة المملوكة لشركة "غازبروم".
وأظهرت وثائق القضية المسجلة لدى المحكمة والتي حصلت "سبوتنك" على نسخة منها، أن تقديم المطالبة الأولى تم في شهر تموز/يوليو 2023. وقد استوفتها المحكمة بالكامل، حيث استردت نحو 16 مليون روبل من الديون والغرامات من الجهة المُدعى عليها بموجب عقدين يعود تاريخهما لعام 2009 لتزويد السفارة بالتدفئة والماء الساخن للفترة من شباط/فبراير 2022 إلى آذار/مارس 2023.
بعد ذلك، بدأت شركة موسكو المتحدة للطاقة بتقديم مطالبات لفترات لاحقة، وقد استوفتها المحكمة أيضا، وقد تم النظر في 12 مطالبة وتمت استيفاؤها بالكامل حتى الآن.

وقدمت الدعوى الثالثة عشرة، للمطالبة بمبلغ يزيد عن 3.6 مليون روبل، إلى المحكمة في تموز/يوليو، التي لم تعط الموافقة للنظر فيها بعد، ولم ترسل الجهة المدعى عليها ممثلا عنها لحضور جلسات المحاكمة.

تسرب الغاز في التيار الشمالي 2 كما يتضح من اعتراض الدنماركي F-16 في بورنهولم ، الدنمارك في 27 سبتمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.06.2025
روسيا: موسكو مستعدة لتزويد أوروبا بالغاز عبر الفرع المتبقي من خط أنابيب "السيل الشمالي 2"
19 يونيو, 20:46 GMT
وكانت السفارة الأوكرانية في روسيا، التي لم تعد تعمل منذ عام 2022، بسبب الصراع الحالي، قد تلقت 19 دعوى قضائية في محكمة التحكيم في موسكو، وتم رفع أكبر عدد من الدعاوى 13 من قبل شركة موسكو للطاقة.

وتعتبر شركة موسكو المتحدة للطاقة (فرع من شركة "غازبروم إنيرغوهولدينغ") المؤسسة الوحيدة التي تُقدم المياه الساخنة في موسكو، حيث تُوفِّر التدفئة المركزية وإمدادات المياه الساخنة للعاصمة.

الكرملين، موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 27.08.2025
الكرملين: الصراع في أوكرانيا معقد ولم تثيره روسيا
09:59 GMT
وأكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، أن الصراع في أوكرانيا معقد وليست روسيا هي التي أثارته، وأشار بيسكوف إلى أن تعزيز البنية التحتية العسكرية لحلف شمال الأطلسي وتسلل هذه البنية التحتية العسكرية إلى أوكرانيا هو أحد الأسباب الجذرية لحالة الصراع في أوكرانيا.
وقال للصحفيين: "يؤكد الجانب الروسي عزمه على حل النزاع الأوكراني، ويفضل أن يكون ذلك بالوسائل السياسية والدبلوماسية السلمية. ولهذا، فإن المعاملة بالمثل من جانب أوكرانيا ضرورية بالتأكيد".
سلوفاكيا: قرار الاتحاد الأوروبي التخلي عن الغاز الروسي سياسي ويهدد أمن الإمدادات
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала