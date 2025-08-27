https://sarabic.ae/20250827/مذكرات-قضائية-وغرامات-مالية-بحق-السفارة-الأوكرانية-لدى-روسيا-1104215209.html

مذكرات قضائية وغرامات مالية بحق السفارة الأوكرانية لدى روسيا

مذكرات قضائية وغرامات مالية بحق السفارة الأوكرانية لدى روسيا

أصدرت محكمة التحكيم في موسكو قرارا بتحصيل أكثر من 40 مليون روبل كديون على السفارة الأوكرانية منذ يوليو/تموز 2023، وفقا لعقود تزويدها بالتدفئة والماء الساخن،... 27.08.2025, سبوتنيك عربي

وأظهرت وثائق القضية المسجلة لدى المحكمة والتي حصلت "سبوتنك" على نسخة منها، أن تقديم المطالبة الأولى تم في شهر تموز/يوليو 2023. وقد استوفتها المحكمة بالكامل، حيث استردت نحو 16 مليون روبل من الديون والغرامات من الجهة المُدعى عليها بموجب عقدين يعود تاريخهما لعام 2009 لتزويد السفارة بالتدفئة والماء الساخن للفترة من شباط/فبراير 2022 إلى آذار/مارس 2023.بعد ذلك، بدأت شركة موسكو المتحدة للطاقة بتقديم مطالبات لفترات لاحقة، وقد استوفتها المحكمة أيضا، وقد تم النظر في 12 مطالبة وتمت استيفاؤها بالكامل حتى الآن.وكانت السفارة الأوكرانية في روسيا، التي لم تعد تعمل منذ عام 2022، بسبب الصراع الحالي، قد تلقت 19 دعوى قضائية في محكمة التحكيم في موسكو، وتم رفع أكبر عدد من الدعاوى 13 من قبل شركة موسكو للطاقة.وأكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، أن الصراع في أوكرانيا معقد وليست روسيا هي التي أثارته، وأشار بيسكوف إلى أن تعزيز البنية التحتية العسكرية لحلف شمال الأطلسي وتسلل هذه البنية التحتية العسكرية إلى أوكرانيا هو أحد الأسباب الجذرية لحالة الصراع في أوكرانيا.وقال للصحفيين: "يؤكد الجانب الروسي عزمه على حل النزاع الأوكراني، ويفضل أن يكون ذلك بالوسائل السياسية والدبلوماسية السلمية. ولهذا، فإن المعاملة بالمثل من جانب أوكرانيا ضرورية بالتأكيد".سلوفاكيا: قرار الاتحاد الأوروبي التخلي عن الغاز الروسي سياسي ويهدد أمن الإمدادات

