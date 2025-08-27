https://sarabic.ae/20250827/موسكو-تحدد-السبب-وراء-عدم-انضمام-أوكرانيا-إلى-الاتحاد-الأوروبي-1104174909.html
موسكو تحدد السبب وراء عدم انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي
أكد ممثل روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا، ميخائيل أوليانوف، أن مذبحة "فولين" ارتكبها أتباع بانديرا الذين أصبحوا الآن أبطالا وطنيين لأوكرانيا. 27.08.2025, سبوتنيك عربي
في صيف 2016، اعتمد المجلس الأدنى للبرلمان البولندي قرارا يعترف بالحادي عشر من يوليو/تموز يوما وطنيا لإحياء ذكرى ضحايا الإبادة الجماعية التي ارتكبها القوميون الأوكرانيون المتطرفون ضد سكان الجمهورية البولندية الثانية في الفترة 1943-1945.وفقا للجانب البولندي، ارتكبت عمليات القتل الجماعي في الفترة 1939-1945 من قبل أنصار منظمة القوميين الأوكرانيين "جيش المتمردين الأوكرانيين" ضد السكان البولنديين في فولين، غاليسيا الشرقية والمناطق المجاورة.وفرضت أوكرانيا في عام 2017 حظرا على أعمال البحث واستخراج الجثث، ردا على هدم نصب تذكاري لـ"جيش المتمردين الأوكرانيين" في المدينة البولندية غروشوفيتشي.في وقت سابق، ذكرت السلطات البولندية مرارا وتكرارا أنها ستمنع انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي إذا لم توافق سلطات كييف على إخراج ضحايا مذبحة فولين.
وتعليقا على تصريحات السلطات البولندية بأن أوكرانيا ليس لديها فرصة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي إذا لم توافق السلطات في كييف على استخراج جثث ضحايا مذبحة "فولين"، كتب أوليانوف على منصة "إكس": "المشكلة هي أن مذبحة فولين ارتكبها أتباع بانديرا، الذين أصبحوا الآن رسميا أبطالا وطنيين في أوكرانيا".
وأضاف: "واحدة من أصعب القضايا في العلاقات بين بولندا وأوكرانيا هي تفسير مذبحة فولين، وكذلك الموقف تجاه قادة القوميين الأوكرانيين في منظمة "جيش المتمردين الأوكرانيين" (من المنظمات المحظورة في روسيا).
في صيف 2016، اعتمد المجلس الأدنى للبرلمان البولندي قرارا يعترف بالحادي عشر من يوليو/تموز يوما وطنيا لإحياء ذكرى ضحايا الإبادة الجماعية التي ارتكبها القوميون الأوكرانيون المتطرفون ضد سكان الجمهورية البولندية الثانية في الفترة 1943-1945.
وفقا للجانب البولندي، ارتكبت عمليات القتل الجماعي في الفترة 1939-1945 من قبل أنصار منظمة القوميين الأوكرانيين "جيش المتمردين الأوكرانيين" ضد السكان البولنديين في فولين، غاليسيا الشرقية والمناطق المجاورة.
وفرضت أوكرانيا في عام 2017 حظرا على أعمال البحث واستخراج الجثث، ردا على هدم نصب تذكاري لـ"جيش المتمردين الأوكرانيين" في المدينة البولندية غروشوفيتشي.
في يونيو/حزيران 2023، قال رئيس معهد الذكرى الوطنية لأوكرانيا، أنطون دروبوفيتش، إن كييف لن تسمح باستخراج رفات ضحايا مذبحة فولين حتى يتم ترميم النصب التذكاري.
في وقت سابق، ذكرت السلطات البولندية مرارا وتكرارا أنها ستمنع انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي إذا لم توافق سلطات كييف على إخراج ضحايا مذبحة فولين.