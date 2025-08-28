https://sarabic.ae/20250828/تظاهرة-أمام-منزل-نتنياهو-في-القدس-للمطالبة-بصفقة-تبادل-للأسرى--1104222168.html

تظاهرة أمام منزل نتنياهو للمطالبة بصفقة تبادل للأسرى

تظاهرت المئات من النساء الإسرائيليات، اليوم الخميس، أمام منزل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، في مدينة القدس، ورفعن شعار "لن نغادر حتى يغادر الجميع غزة". 28.08.2025, سبوتنيك عربي

وأفادت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، صباح اليوم الخميس، بأن المئات من السيدات الإسرائيليات احتججن أمام منزل نتنياهو بمدينة القدس، ورفعن شعار "لن نغادر حتى يغادر الجميع غزة" للمطالبة بصفقة تبادل أسرى مع حركة حماس الفلسطينية.وأوضحت الصحيفة أن النساء المطالبات بعودة الأسرى والرهائن الإسرائيليين المحتجزين لدى حركة حماس في غزة، نظمن احتجاجية قرب منزل نتنياهو في القدس، ورفعن شعار "نحن هنا حتى يتخذ صاحب القرار ما ينتظره الشعب بأكمله".وذكرت المتظاهرات الإسرائيليات أن "الأسرى والرهائن يتضورون جوعًا في الأنفاق، والجمهور يقاتل من أجلهم في الشوارع، بينما نتنياهو وشركاؤه يقطعون نقاش الحكومة الذي كان من الممكن أن ينهي الحرب، ليتناولوا الطعام في مطاعم فاخرة"، بحسب الصحيفة.واستأنفت إسرائيل قصفها على قطاع غزة، يوم 18 مارس الماضي، بعد توقف لنحو شهرين، وتحديدا منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة حماس، في 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، عقب تعثر المفاوضات لتمديد المرحلة الأولى من الاتفاق أو الانتقال للمرحلة الثانية منه.وكان من المفترض أن يستمر اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل و"حماس"، بمجرد تمديد المرحلة الأولى منه، التي انتهت في الأول من مارس الماضي، أو الدخول في مرحلته الثانية، لكن الخلافات بين إسرائيل و"حماس" بشأن الخطوات التالية، حالت دون ذلك.من جانبه أعرب المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، عن قلق موسكو من تصعيد الوضع في قطاع غزة وسقوط ضحايا مدنيين، مؤكدًا أن موسكو تراقب الوضع عن كثب وتتطلع إلى العودة لمسار السلام.

