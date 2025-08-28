تظاهرة أمام منزل نتنياهو للمطالبة بصفقة تبادل للأسرى

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
التعدين يهدي اقتصاد مصر اكتشافات كبرى للنفط والغاز والذهب
08:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
08:47 GMT
13 د
من الملعب
برشلونة وريال مدريد بالعلامة الكاملة.. وميلان يسقط في المباراة الافتتاحية
09:03 GMT
26 د
صدى الحياة
التعليم الروسي يصبح أولوية للعرب
09:30 GMT
29 د
نبض افريقيا
النيجر تعلن مقتل زعيم بوكو حرام الإرهابية بغارة جوية
10:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
10:48 GMT
12 د
الإنسان والثقافة
هل تقدم مجموعة البريكس فلسفة ثقافية كوكبية من نوع جديد؟
11:03 GMT
30 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
11:33 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
الباحثات والعلم: الحرمان من التقدير يحولهن إلى الاستسلام ويضر بالعلم والعلماء
11:52 GMT
8 د
مساحة حرة
الفقر في أوروبا... الأرقام تهز صورة القارة
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
16:03 GMT
14 د
صدى الحياة
الألواح الشمسية ثورة الطاقة النظيفة
16:17 GMT
30 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
16:47 GMT
10 د
بلا قيود
خبير يوضح ما الذي يدفع أي إنسان لاختيار العيش في روسيا
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
الانقسام الفلسطيني ودوره في المنعطف التاريخي للقضية الفلسطينية ومواجهة حرب التهجير الجديدة
18:00 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
العزلة الطبقية تخلق أجيالا منفصلة ثقافيا واجتماعيا
08:18 GMT
25 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
08:44 GMT
16 د
الإنسان والثقافة
العصر الذهبي للأدب الروسي ودوره في صياغة الهوية الثقافية واللغوية لروسيا
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما الرابط الخفي بين العواصف والأعراض الجسدية؟
09:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
09:51 GMT
9 د
مساحة حرة
التعدين يهدي اقتصاد مصر اكتشافات كبرى للنفط والغاز والذهب
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
10:33 GMT
27 د
نبض افريقيا
فحم جنوب افريقيا يعوض إسرائيل عن الفحم الكولومبي ويثير غضبا شعبيا في البلد الأفريقي
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
11:49 GMT
11 د
صدى الحياة
خبير: "شنغن الخليجية" تساهم في تنمية الأعمال السياحية في المنطقة
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
أي الحيوانات يمكنه فهم الرياضيات؟ ومن أين تأتي الذرات؟
16:03 GMT
29 د
تظاهرة أمام منزل نتنياهو للمطالبة بصفقة تبادل للأسرى
تظاهرة أمام منزل نتنياهو للمطالبة بصفقة تبادل للأسرى
تظاهرت المئات من النساء الإسرائيليات، اليوم الخميس، أمام منزل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، في مدينة القدس، ورفعن شعار "لن نغادر حتى يغادر الجميع غزة". 28.08.2025, سبوتنيك عربي
وأفادت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، صباح اليوم الخميس، بأن المئات من السيدات الإسرائيليات احتججن أمام منزل نتنياهو بمدينة القدس، ورفعن شعار "لن نغادر حتى يغادر الجميع غزة" للمطالبة بصفقة تبادل أسرى مع حركة حماس الفلسطينية.وأوضحت الصحيفة أن النساء المطالبات بعودة الأسرى والرهائن الإسرائيليين المحتجزين لدى حركة حماس في غزة، نظمن احتجاجية قرب منزل نتنياهو في القدس، ورفعن شعار "نحن هنا حتى يتخذ صاحب القرار ما ينتظره الشعب بأكمله".وذكرت المتظاهرات الإسرائيليات أن "الأسرى والرهائن يتضورون جوعًا في الأنفاق، والجمهور يقاتل من أجلهم في الشوارع، بينما نتنياهو وشركاؤه يقطعون نقاش الحكومة الذي كان من الممكن أن ينهي الحرب، ليتناولوا الطعام في مطاعم فاخرة"، بحسب الصحيفة.واستأنفت إسرائيل قصفها على قطاع غزة، يوم 18 مارس الماضي، بعد توقف لنحو شهرين، وتحديدا منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة حماس، في 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، عقب تعثر المفاوضات لتمديد المرحلة الأولى من الاتفاق أو الانتقال للمرحلة الثانية منه.وكان من المفترض أن يستمر اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل و"حماس"، بمجرد تمديد المرحلة الأولى منه، التي انتهت في الأول من مارس الماضي، أو الدخول في مرحلته الثانية، لكن الخلافات بين إسرائيل و"حماس" بشأن الخطوات التالية، حالت دون ذلك.من جانبه أعرب المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، عن قلق موسكو من تصعيد الوضع في قطاع غزة وسقوط ضحايا مدنيين، مؤكدًا أن موسكو تراقب الوضع عن كثب وتتطلع إلى العودة لمسار السلام.
تظاهرة أمام منزل نتنياهو للمطالبة بصفقة تبادل للأسرى

تظاهرت المئات من النساء الإسرائيليات، اليوم الخميس، أمام منزل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، في مدينة القدس، ورفعن شعار "لن نغادر حتى يغادر الجميع غزة".
وأفادت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، صباح اليوم الخميس، بأن المئات من السيدات الإسرائيليات احتججن أمام منزل نتنياهو بمدينة القدس، ورفعن شعار "لن نغادر حتى يغادر الجميع غزة" للمطالبة بصفقة تبادل أسرى مع حركة حماس الفلسطينية.
وأوضحت الصحيفة أن النساء المطالبات بعودة الأسرى والرهائن الإسرائيليين المحتجزين لدى حركة حماس في غزة، نظمن احتجاجية قرب منزل نتنياهو في القدس، ورفعن شعار "نحن هنا حتى يتخذ صاحب القرار ما ينتظره الشعب بأكمله".
قوات الجيش الإسرائيلي على الحدود مع قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 27.08.2025
‌‏الجيش الإسرائيلي: إخلاء مدينة غزة أمر لا مفر منه
أمس, 10:37 GMT
وذكرت المتظاهرات الإسرائيليات أن "الأسرى والرهائن يتضورون جوعًا في الأنفاق، والجمهور يقاتل من أجلهم في الشوارع، بينما نتنياهو وشركاؤه يقطعون نقاش الحكومة الذي كان من الممكن أن ينهي الحرب، ليتناولوا الطعام في مطاعم فاخرة"، بحسب الصحيفة.
وفي 2 مارس/ آذار الماضي، أغلقت إسرائيل معابر غزة أمام دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية إلى القطاع، ما تسبب في تدهور غير مسبوق في الأوضاع الإنسانية.
واستأنفت إسرائيل قصفها على قطاع غزة، يوم 18 مارس الماضي، بعد توقف لنحو شهرين، وتحديدا منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة حماس، في 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، عقب تعثر المفاوضات لتمديد المرحلة الأولى من الاتفاق أو الانتقال للمرحلة الثانية منه.
وكان من المفترض أن يستمر اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل و"حماس"، بمجرد تمديد المرحلة الأولى منه، التي انتهت في الأول من مارس الماضي، أو الدخول في مرحلته الثانية، لكن الخلافات بين إسرائيل و"حماس" بشأن الخطوات التالية، حالت دون ذلك.
من جانبه أعرب المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، عن قلق موسكو من تصعيد الوضع في قطاع غزة وسقوط ضحايا مدنيين، مؤكدًا أن موسكو تراقب الوضع عن كثب وتتطلع إلى العودة لمسار السلام.
