تونس... أعضاء في حزب "التيار الشعبي" يضربون عن الطعام تضامنا مع غزة

00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
التعدين يهدي اقتصاد مصر اكتشافات كبرى للنفط والغاز والذهب
08:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
08:47 GMT
13 د
من الملعب
برشلونة وريال مدريد بالعلامة الكاملة.. وميلان يسقط في المباراة الافتتاحية
09:03 GMT
26 د
صدى الحياة
التعليم الروسي يصبح أولوية للعرب
09:30 GMT
29 د
نبض افريقيا
النيجر تعلن مقتل زعيم بوكو حرام الإرهابية بغارة جوية
10:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
10:48 GMT
12 د
الإنسان والثقافة
هل تقدم مجموعة البريكس فلسفة ثقافية كوكبية من نوع جديد؟
11:03 GMT
30 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
11:33 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
الباحثات والعلم: الحرمان من التقدير يحولهن إلى الاستسلام ويضر بالعلم والعلماء
11:52 GMT
8 د
مساحة حرة
الفقر في أوروبا... الأرقام تهز صورة القارة
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
16:03 GMT
14 د
صدى الحياة
الألواح الشمسية ثورة الطاقة النظيفة
16:17 GMT
30 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
16:47 GMT
10 د
بلا قيود
خبير يوضح ما الذي يدفع أي إنسان لاختيار العيش في روسيا
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
الانقسام الفلسطيني ودوره في المنعطف التاريخي للقضية الفلسطينية ومواجهة حرب التهجير الجديدة
18:00 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
العزلة الطبقية تخلق أجيالا منفصلة ثقافيا واجتماعيا
08:18 GMT
25 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
08:44 GMT
16 د
الإنسان والثقافة
العصر الذهبي للأدب الروسي ودوره في صياغة الهوية الثقافية واللغوية لروسيا
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما الرابط الخفي بين العواطف والأعراض الجسدية؟
09:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
09:51 GMT
9 د
مساحة حرة
التعدين يهدي اقتصاد مصر اكتشافات كبرى للنفط والغاز والذهب
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
10:33 GMT
27 د
نبض افريقيا
فحم جنوب افريقيا يعوض إسرائيل عن الفحم الكولومبي ويثير غضبا شعبيا في البلد الأفريقي
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
11:49 GMT
11 د
صدى الحياة
خبير: "شنغن الخليجية" تساهم في تنمية الأعمال السياحية في المنطقة
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
أي الحيوانات يمكنه فهم الرياضيات؟ ومن أين تأتي الذرات؟
16:03 GMT
29 د
حصاد الأسبوع
خبير: الاتحاد الأوروبي يتجه لمعاقبة من يتعامل مع روسيا بعد فشل العقوبات على روسيا
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
النووي الإيراني... تفاهمات محتملة أم إعادة فرض العقوبات على طهران
18:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
نظرية الاوتار ولغز الطاقة المظلمة وجدول مضفر يقلب تاريخ التطور البشري رأسا على عقب وحكاية الروبوت الحامل
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
تونس... أعضاء في حزب "التيار الشعبي" يضربون عن الطعام تضامنا مع غزة
تونس... أعضاء في حزب "التيار الشعبي" يضربون عن الطعام تضامنا مع غزة
وقال الأمين العام لحزب التيار الشعبي (قومي) زهير حمدي، في تصريح لـ"سبوتنيك"، يوم الأربعاء، إن 8 من أعضاء الحزب ينفذون منذ الأحد الماضي، إضرابا عن الطعام في مقر الحزب بالعاصمة تونس تضامنا مع أهالي قطاع غزة المحاصر".وأضاف حمدي: "بعد نحو عامين من الحرب المتواصلة التي يشنها الجيش الإسرائيلي ضد شعب غزة الأعزل، وأمام مرآى العالم بأكمله، هاهو اليوم يشن سياسة جديدة وهي القتل عبر التجويع وقطع الأدوية والغذاء".وتابع: "هذه جريمة في حق الإنسانية والمجتمع الدولي والمؤسسات الأممية استقالت عن لعب دورها أمام كل هذه الجرائم ".وبين الأمين العام لحزب التيار الشعبي أن "هذه الحركة النضالية هي حركة رمزية وتضامنية حتى لا نترك أهلنا في غزة يجوعون ويعطشون لوحده، وهي تندرج أيضا ضمن الحراك الداعم لغزة في كافة أنحاء العالم".وأوضح أن "إضراب الجوع سيتواصل وقد تنظم اليه شخصيات أخرى وداعمون آخرون في الفترة القادمة"، داعيا "كل أحرار العالم لتصعيد الاحتجاج من أجل إنقاذ الإنسانية ووقف الحرب والتجويع في غزة".ويعاني سكان قطاع غزة من مستويات غير مسبوقة من الجوع، حيث تحذر منظمات أممية من تفشي المجاعة وارتفاع أعداد الوفيات الناتجة عن سوء التغذية، خاصة بين الأطفال والمرضى وذوي الإعاقة.ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حتى 28 أغسطس/ آب الجاري تسببت الحرب على غزة في مقتل نحو 63 ألف فلسطيني إضافة إلى نحو 160 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.
غزة
قطاع غزة
تونس
أخبار تونس اليوم
تونس... أعضاء في حزب "التيار الشعبي" يضربون عن الطعام تضامنا مع غزة

تابعنا عبر
حصري
ينفذ عدد من أعضاء حزب "التيار الشعبي" في تونس، إضرابا عن الطعام لليوم الخامس على التوالي، تضامنا مع غزة ضد ما يتعرض له سكان القطاع من تجويع وقتل وتدمير وتهجير.
وقال الأمين العام لحزب التيار الشعبي (قومي) زهير حمدي، في تصريح لـ"سبوتنيك"، يوم الأربعاء، إن 8 من أعضاء الحزب ينفذون منذ الأحد الماضي، إضرابا عن الطعام في مقر الحزب بالعاصمة تونس تضامنا مع أهالي قطاع غزة المحاصر".
وأضاف حمدي: "بعد نحو عامين من الحرب المتواصلة التي يشنها الجيش الإسرائيلي ضد شعب غزة الأعزل، وأمام مرآى العالم بأكمله، هاهو اليوم يشن سياسة جديدة وهي القتل عبر التجويع وقطع الأدوية والغذاء".
وتابع: "هذه جريمة في حق الإنسانية والمجتمع الدولي والمؤسسات الأممية استقالت عن لعب دورها أمام كل هذه الجرائم ".
وبين الأمين العام لحزب التيار الشعبي أن "هذه الحركة النضالية هي حركة رمزية وتضامنية حتى لا نترك أهلنا في غزة يجوعون ويعطشون لوحده، وهي تندرج أيضا ضمن الحراك الداعم لغزة في كافة أنحاء العالم".
وأوضح أن "إضراب الجوع سيتواصل وقد تنظم اليه شخصيات أخرى وداعمون آخرون في الفترة القادمة"، داعيا "كل أحرار العالم لتصعيد الاحتجاج من أجل إنقاذ الإنسانية ووقف الحرب والتجويع في غزة".
ويعاني سكان قطاع غزة من مستويات غير مسبوقة من الجوع، حيث تحذر منظمات أممية من تفشي المجاعة وارتفاع أعداد الوفيات الناتجة عن سوء التغذية، خاصة بين الأطفال والمرضى وذوي الإعاقة.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حتى 28 أغسطس/ آب الجاري تسببت الحرب على غزة في مقتل نحو 63 ألف فلسطيني إضافة إلى نحو 160 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.
