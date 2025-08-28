تونس... أعضاء في حزب "التيار الشعبي" يضربون عن الطعام تضامنا مع غزة
© Sputnik . Mariam.Gaderaتونس.. أعضاء في حزب التيار الشعبي يضربون عن الطعام تضامنا مع غزة
© Sputnik . Mariam.Gadera
تابعنا عبر
حصري
ينفذ عدد من أعضاء حزب "التيار الشعبي" في تونس، إضرابا عن الطعام لليوم الخامس على التوالي، تضامنا مع غزة ضد ما يتعرض له سكان القطاع من تجويع وقتل وتدمير وتهجير.
وقال الأمين العام لحزب التيار الشعبي (قومي) زهير حمدي، في تصريح لـ"سبوتنيك"، يوم الأربعاء، إن 8 من أعضاء الحزب ينفذون منذ الأحد الماضي، إضرابا عن الطعام في مقر الحزب بالعاصمة تونس تضامنا مع أهالي قطاع غزة المحاصر".
© Sputnik . Mariam.Gaderaتونس.. أعضاء في حزب التيار الشعبي يضربون عن الطعام تضامنا مع غزة
تونس.. أعضاء في حزب التيار الشعبي يضربون عن الطعام تضامنا مع غزة
© Sputnik . Mariam.Gadera
وأضاف حمدي: "بعد نحو عامين من الحرب المتواصلة التي يشنها الجيش الإسرائيلي ضد شعب غزة الأعزل، وأمام مرآى العالم بأكمله، هاهو اليوم يشن سياسة جديدة وهي القتل عبر التجويع وقطع الأدوية والغذاء".
وتابع: "هذه جريمة في حق الإنسانية والمجتمع الدولي والمؤسسات الأممية استقالت عن لعب دورها أمام كل هذه الجرائم ".
© Sputnik . Mariam.Gaderaتونس.. أعضاء في حزب التيار الشعبي يضربون عن الطعام تضامنا مع غزة
تونس.. أعضاء في حزب التيار الشعبي يضربون عن الطعام تضامنا مع غزة
© Sputnik . Mariam.Gadera
وبين الأمين العام لحزب التيار الشعبي أن "هذه الحركة النضالية هي حركة رمزية وتضامنية حتى لا نترك أهلنا في غزة يجوعون ويعطشون لوحده، وهي تندرج أيضا ضمن الحراك الداعم لغزة في كافة أنحاء العالم".
© Sputnik . Mariam.Gaderaتونس.. أعضاء في حزب التيار الشعبي يضربون عن الطعام تضامنا مع غزة
تونس.. أعضاء في حزب التيار الشعبي يضربون عن الطعام تضامنا مع غزة
© Sputnik . Mariam.Gadera
وأوضح أن "إضراب الجوع سيتواصل وقد تنظم اليه شخصيات أخرى وداعمون آخرون في الفترة القادمة"، داعيا "كل أحرار العالم لتصعيد الاحتجاج من أجل إنقاذ الإنسانية ووقف الحرب والتجويع في غزة".
ويعاني سكان قطاع غزة من مستويات غير مسبوقة من الجوع، حيث تحذر منظمات أممية من تفشي المجاعة وارتفاع أعداد الوفيات الناتجة عن سوء التغذية، خاصة بين الأطفال والمرضى وذوي الإعاقة.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حتى 28 أغسطس/ آب الجاري تسببت الحرب على غزة في مقتل نحو 63 ألف فلسطيني إضافة إلى نحو 160 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.