https://sarabic.ae/20250828/تونس-أعضاء-في-حزب-التيار-الشعبي-يضربون-عن-الطعام-تضامنا-مع-غزة-1104250494.html

تونس... أعضاء في حزب "التيار الشعبي" يضربون عن الطعام تضامنا مع غزة

تونس... أعضاء في حزب "التيار الشعبي" يضربون عن الطعام تضامنا مع غزة

سبوتنيك عربي

ينفذ عدد من أعضاء حزب "التيار الشعبي" في تونس، إضرابا عن الطعام لليوم الخامس على التوالي، تضامنا مع غزة ضد ما يتعرض له سكان القطاع من تجويع وقتل وتدمير وتهجير. 28.08.2025, سبوتنيك عربي

2025-08-28T20:34+0000

2025-08-28T20:34+0000

2025-08-28T20:34+0000

أخبار العالم الآن

العالم العربي

غزة

قطاع غزة

تونس

أخبار تونس اليوم

حصري

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/1c/1104249736_0:150:1600:1050_1920x0_80_0_0_3c0178b731455cf21b20ff6d8c27a992.jpg

وقال الأمين العام لحزب التيار الشعبي (قومي) زهير حمدي، في تصريح لـ"سبوتنيك"، يوم الأربعاء، إن 8 من أعضاء الحزب ينفذون منذ الأحد الماضي، إضرابا عن الطعام في مقر الحزب بالعاصمة تونس تضامنا مع أهالي قطاع غزة المحاصر".وأضاف حمدي: "بعد نحو عامين من الحرب المتواصلة التي يشنها الجيش الإسرائيلي ضد شعب غزة الأعزل، وأمام مرآى العالم بأكمله، هاهو اليوم يشن سياسة جديدة وهي القتل عبر التجويع وقطع الأدوية والغذاء".وتابع: "هذه جريمة في حق الإنسانية والمجتمع الدولي والمؤسسات الأممية استقالت عن لعب دورها أمام كل هذه الجرائم ".وبين الأمين العام لحزب التيار الشعبي أن "هذه الحركة النضالية هي حركة رمزية وتضامنية حتى لا نترك أهلنا في غزة يجوعون ويعطشون لوحده، وهي تندرج أيضا ضمن الحراك الداعم لغزة في كافة أنحاء العالم".وأوضح أن "إضراب الجوع سيتواصل وقد تنظم اليه شخصيات أخرى وداعمون آخرون في الفترة القادمة"، داعيا "كل أحرار العالم لتصعيد الاحتجاج من أجل إنقاذ الإنسانية ووقف الحرب والتجويع في غزة".ويعاني سكان قطاع غزة من مستويات غير مسبوقة من الجوع، حيث تحذر منظمات أممية من تفشي المجاعة وارتفاع أعداد الوفيات الناتجة عن سوء التغذية، خاصة بين الأطفال والمرضى وذوي الإعاقة.ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حتى 28 أغسطس/ آب الجاري تسببت الحرب على غزة في مقتل نحو 63 ألف فلسطيني إضافة إلى نحو 160 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.

غزة

قطاع غزة

تونس

أخبار تونس اليوم

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار العالم الآن, العالم العربي, غزة, قطاع غزة, تونس, أخبار تونس اليوم, حصري