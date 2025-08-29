https://sarabic.ae/20250829/أرض-الدواء-والنبابات-العطرية-أبو-دنقاش-القرية-الأشهر-في-مصر-صور-1104286604.html

أرض الدواء والنبابات العطرية.. "أبو دنقاش" القرية الأشهر في مصر.. صور

أرض الدواء والنبابات العطرية.. "أبو دنقاش" القرية الأشهر في مصر.. صور

سبوتنيك عربي

على بعد نحو 122 كيلومترا عن العاصمة المصرية القاهرة، في إحدى محافظات شمال صعيد مصر، يستيقظ أبناء القرية قبل شروق الشمس في مواسم محددة يشقون الطرقات بخطوات... 29.08.2025, سبوتنيك عربي

2025-08-29T14:37+0000

2025-08-29T14:37+0000

2025-08-29T14:37+0000

حصري

مصر

أخبار مصر الآن

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/1d/1104285125_0:112:1600:1012_1920x0_80_0_0_ea00f730683990b8f81cd82baf6596d6.jpg

ووسط مساحات زراعية ممتدة على مرمى البصر، يعمل المئات من أهالي القرية في زراعة نحو 1500 فدان، لجني محاصيل الشيح والكراوية، والشمر وعباد القمر، والملوخية الصعيدي، والكثير من النباتات الأخرى التي جعلت اسم القرية الأشهر عالميا، لجودة المحاصيل والنباتات التي تستخرج من أرضها.لم يكن بمخطط أهل القرية أن تصبح زراعتهم الأشهر عالميا وتحمل المحاصيل اسم قريتهم إلى العديد من الدول العربية والأروبية، لتصبح كعلامة جودة، لكن اهتمامهم الأول بجودة المحاصيل وعدم رشها بالهرمونات والمبيدات الضارة هو ما فتح الباب لتصدير محاصيلهم للخارج، لتصبح فيما بعد علامة مسجلة باسمهم وحدهم.يقول الحاج خالد الهواري، أحد أبناء قرية أبو دنقاش التابعة لمركز أبشواي بمحافظة الفيوم، إن "القرية تشتهر بزراعة المحاصيل والحبوب منذ أكثر من 150 عاما، ولكن زراعة الملوخية الصعيدي تعتبر مستحدثة منذ حوالي 10 سنوات".وأوضح أن "من النباتات العطرية التي تزرع في القرية "البابونغ والكزبرة والشمر والكراوية، بالإضافة إلى الريحان والبردقوش وعباد القمر"، وتستخدم بعض هذه النباتات في صناعة العطور والأدوية".ولفت إلى أن "مساحة الأراضي المزروعة بالقرية تبلغ 1500 فدان، يتم زراعتها بالكامل في موسم الشتاء، بينما في الصيف تتم زراعة نحو 300 فدان فقط بسبب ضعف مياه الري، مما يتسبب في هجرة الشباب للعمل في محافظات أخرى يتعرضون خلالها لمخاطر كبيرة".وأشار الهواري إلى أن "العائد المادي من هذه الزراعات في الموسم الطبيعي يكون كافيا لأهالي القرية، ولا توجد عمالة من خارجها"، موضحا أن "الملوخية الصعيدي التي تزرع في القرية من أهم المحاصيل، حيث يصل طول شجرتها إلى مترين وتبقى في الأرض لمدة 55 يوما، ويمكن زراعتها مرتين أو ثلاث مرات متتالية كل عام، كما يقوم الشباب بحشها وتوزيعها على البيوت، حيث تقوم السيدات بتقطيفها بالكيلو، ثم يتم تجفيفها ووضعها في كراتين لتصديرها إلى تركيا ولبنان وسوريا".مواسم الشيحمع هلال شهر فبراير/ شباط من كل عام، يصبح أهل القرية على موعد جماعي للعمل في حقول الشيح، الذي يستقبلونه كأنه عرس يحتفلون به بالزغاريد، يقبل الأطفال بسعادة كبيرة على العمل نظير الأجر اليومي، وكذلك السيدات والرجال من أهل القرية، الذين ينظرون مواسم العمل لجني الأرباح.يباع الشيح عادة أخضر، ومن ثم يقوم التاجر بتجفيفه في أقفاص توضع في الشمس، ومن ثم يقوم بتعبئته وتصديره للسوق، كما يصدر بعضه للخارج أو لمصانع في القاهرة، حيث يدخل في صناعة الدواء والزيوت العطرية.تحرص القرية على زراعة العديد من النباتات ذات القيمة الاقتصادية في مصر والتي تبلغ حوالى 20 نباتا ذات قيمة اقتصادية، منها" الشيح والكراوية، والشمر، وتستحوذ الفيوم وحدها على نسبة تقارب 20% من هذه النباتات، كما تبلغ صادرات مصر من النباتات العطرية للخارج 1- 1.5% من جملة الصادرات الزراعية وتقدر بحوالى 45 مليون دولار.كما يستخدم أهالي القرية الشيح مشروبا للعلاج، ويقدمه العطارون في مصر كخافض لدرجات الحرارة، وكمقوٍّ للأعصاب، ويستخدمه كثير من المعالجين الشعبيين في وصفات لعلاج عسر الهضم عند الأطفال.كما تزرع العديد من المحاصيل بالقرية منها:النعناعيعد النعناع من أهم المحاصيل العطرية في المنطقة، حيث يُزرع على نطاق واسع، ويتميز النعناع المزروع في أبو دنقاش بجودته العالية ونكهته القوية، ويُستخدم طازجا في المشروبات والسلطاتالريحانيزرع الريحان أيضا بكميات جيدة، ويُستخدم في الأغراض الطهوية لإضفاء نكهة مميزة على الأطباق، بالإضافة إلى استخدامه في صناعة بعض المستحضرات العطرية نظرًا لرائحته الجذابة.المرامية (الميرمية)بدأت بعض المزارع في الاهتمام بزراعة الميرمية، المعروفة بخصائصها الطبية والعطرية، وتُستخدم أوراقها المجففة في تحضير الشاي الذي يُعتقد أن له فوائد صحية متعددة.الملوخية الصعيدي واستخدامهاتعد الملوخية الصعيدي من أبرز المحاصيل التي تزرع في قرية أبو دنقاش والمناطق المجاورة لها منذ ما يقارب 10 سنوات، إذ تتميز هذه السلالة من الملوخية بأوراقها الكبيرة والسميكة ولونها الأخضر الداكن، ونكهتها القوية والمميزة التي تختلف عن أنواع الملوخية الأخرى. تُعرف الملوخية الصعيدي بجودتها العالية وقدرتها على تحمل الظروف المناخية في صعيد مصر والفيوم ويبلغ طولها نحو 2 متر، وهو طول قياسي، تتميز بأوراقها العريضة والسميكة، مما يعطيها قوامًا مميزًا عند الطهي، ونكهة أغنى وأقوى من الملوخية البلدية أو البغدادي.تستخدم بشكل أساسي في تحضير طبق الملوخية الشهير، سواء كانت طازجة أو مجففة، يُفضل الكثيرون الملوخية الصعيدي المجففة في فصل الشتاء لقوامها ونكهتها المركزة، كما تعد زراعة الملوخية الصعيدي مصدر دخل مهمًا للكثير من المزارعين في أبو دنقاش، وتُسهم في الحفاظ على التنوع الزراعي للمنطقة.الشمريُعد نبات الشمر من النباتات الطبية والعطرية الهامة، وتُستخدم بذوره في علاج اضطرابات الجهاز الهضمي، كما يدخل في صناعة بعض الأدوية العشبية، ويزرع بمساحات كبيرة في قرية "أبو دنقاش"، بالفيوم.البابونجعلى الرغم من أنه ليس محصولا رئيسيا، إلا أن بعض المزارعين بدأوا في زراعة البابونج لزهوره التي تُستخدم في تحضير الشاي المهدئ، ويدخل في صناعة مستحضرات العناية بالبشرة وبعض الأدوية.وفق أهالي القرية، فإن هذه الزراعات تُسهم في توفير المواد الخام للصناعات الدوائية والعشبية، وتعزز من دور قرية أبو دنقاش كمركز زراعي متنوع، تعتمد جودة هذه النباتات الطبية على طرق الزراعة العضوية والممارسات المستدامة للحفاظ على خصائصها العلاجية.

مصر

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

حصري, مصر, أخبار مصر الآن