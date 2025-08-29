أرض الدواء والنبابات العطرية.. "أبو دنقاش" القرية الأشهر في مصر.. صور

عربي
على بعد نحو 122 كيلومترا عن العاصمة المصرية القاهرة، في إحدى محافظات شمال صعيد مصر، يستيقظ أبناء القرية قبل شروق الشمس في مواسم محددة يشقون الطرقات بخطوات متناغمة وصولا إلى حقول النباتات العطرية لجني الأزهار التي تشتهر بها قرية أبو دنقاش التابعة لمحافظة الفيوم.
ووسط مساحات زراعية ممتدة على مرمى البصر، يعمل المئات من أهالي القرية في زراعة نحو 1500 فدان، لجني محاصيل الشيح والكراوية، والشمر وعباد القمر، والملوخية الصعيدي، والكثير من النباتات الأخرى التي جعلت اسم القرية الأشهر عالميا، لجودة المحاصيل والنباتات التي تستخرج من أرضها.
لم يكن بمخطط أهل القرية أن تصبح زراعتهم الأشهر عالميا وتحمل المحاصيل اسم قريتهم إلى العديد من الدول العربية والأروبية، لتصبح كعلامة جودة، لكن اهتمامهم الأول بجودة المحاصيل وعدم رشها بالهرمونات والمبيدات الضارة هو ما فتح الباب لتصدير محاصيلهم للخارج، لتصبح فيما بعد علامة مسجلة باسمهم وحدهم.
© Sputnik . MOHAMED HEMEDAأرض الدواء والنبابات العطرية..."أبو دنقاش" القرية الأشهر في مصر
أرض الدواء والنبابات العطرية...أبو دنقاش القرية الأشهر في مصر - سبوتنيك عربي, 1920, 29.08.2025
أرض الدواء والنبابات العطرية..."أبو دنقاش" القرية الأشهر في مصر
© Sputnik . MOHAMED HEMEDA
© Sputnik . MOHAMED HEMEDAأرض الدواء والنبابات العطرية..."أبو دنقاش" القرية الأشهر في مصر
أرض الدواء والنبابات العطرية...أبو دنقاش القرية الأشهر في مصر - سبوتنيك عربي, 1920, 29.08.2025
أرض الدواء والنبابات العطرية..."أبو دنقاش" القرية الأشهر في مصر
© Sputnik . MOHAMED HEMEDA
يقول الحاج خالد الهواري، أحد أبناء قرية أبو دنقاش التابعة لمركز أبشواي بمحافظة الفيوم، إن "القرية تشتهر بزراعة المحاصيل والحبوب منذ أكثر من 150 عاما، ولكن زراعة الملوخية الصعيدي تعتبر مستحدثة منذ حوالي 10 سنوات".

وأضاف الهواري في تصريحات لـ "سبوتنيك"، أن "القرية كانت تزرع في السابق القطن والقمح والبرسيم والطماطم والبابونغ والشمام"، مشيرا إلى أن "ما يميز الطماطم التي تزرع في القرية هو طعمها المميز، نظرا لطبيعة الأرض الطينية الزرقاء، مما يجعل المنتج يستوي ببطء شديد فيصبح مذاقه مختلفا، دون هرمونات، كما يمكنها أن تبقى خارج الثلاجة لمدة أسبوع دون أن تفسد".

© Sputnik . MOHAMED HEMEDAأرض الدواء والنبابات العطرية..."أبو دنقاش" القرية الأشهر في مصر
أرض الدواء والنبابات العطرية...أبو دنقاش القرية الأشهر في مصر - سبوتنيك عربي, 1920, 29.08.2025
أرض الدواء والنبابات العطرية..."أبو دنقاش" القرية الأشهر في مصر
© Sputnik . MOHAMED HEMEDA
© Sputnik . MOHAMED HEMEDAأرض الدواء والنبابات العطرية..."أبو دنقاش" القرية الأشهر في مصر
أرض الدواء والنبابات العطرية...أبو دنقاش القرية الأشهر في مصر - سبوتنيك عربي, 1920, 29.08.2025
أرض الدواء والنبابات العطرية..."أبو دنقاش" القرية الأشهر في مصر
© Sputnik . MOHAMED HEMEDA
وأوضح أن "من النباتات العطرية التي تزرع في القرية "البابونغ والكزبرة والشمر والكراوية، بالإضافة إلى الريحان والبردقوش وعباد القمر"، وتستخدم بعض هذه النباتات في صناعة العطور والأدوية".
ولفت إلى أن "مساحة الأراضي المزروعة بالقرية تبلغ 1500 فدان، يتم زراعتها بالكامل في موسم الشتاء، بينما في الصيف تتم زراعة نحو 300 فدان فقط بسبب ضعف مياه الري، مما يتسبب في هجرة الشباب للعمل في محافظات أخرى يتعرضون خلالها لمخاطر كبيرة".
وأشار الهواري إلى أن "العائد المادي من هذه الزراعات في الموسم الطبيعي يكون كافيا لأهالي القرية، ولا توجد عمالة من خارجها"، موضحا أن "الملوخية الصعيدي التي تزرع في القرية من أهم المحاصيل، حيث يصل طول شجرتها إلى مترين وتبقى في الأرض لمدة 55 يوما، ويمكن زراعتها مرتين أو ثلاث مرات متتالية كل عام، كما يقوم الشباب بحشها وتوزيعها على البيوت، حيث تقوم السيدات بتقطيفها بالكيلو، ثم يتم تجفيفها ووضعها في كراتين لتصديرها إلى تركيا ولبنان وسوريا".
مواسم الشيح
مع هلال شهر فبراير/ شباط من كل عام، يصبح أهل القرية على موعد جماعي للعمل في حقول الشيح، الذي يستقبلونه كأنه عرس يحتفلون به بالزغاريد، يقبل الأطفال بسعادة كبيرة على العمل نظير الأجر اليومي، وكذلك السيدات والرجال من أهل القرية، الذين ينظرون مواسم العمل لجني الأرباح.
يباع الشيح عادة أخضر، ومن ثم يقوم التاجر بتجفيفه في أقفاص توضع في الشمس، ومن ثم يقوم بتعبئته وتصديره للسوق، كما يصدر بعضه للخارج أو لمصانع في القاهرة، حيث يدخل في صناعة الدواء والزيوت العطرية.
© Sputnik . MOHAMED HEMEDAأرض الدواء والنبابات العطرية..."أبو دنقاش" القرية الأشهر في مصر
أرض الدواء والنبابات العطرية...أبو دنقاش القرية الأشهر في مصر - سبوتنيك عربي, 1920, 29.08.2025
أرض الدواء والنبابات العطرية..."أبو دنقاش" القرية الأشهر في مصر
© Sputnik . MOHAMED HEMEDA
© Sputnik . MOHAMED HEMEDAأرض الدواء والنبابات العطرية..."أبو دنقاش" القرية الأشهر في مصر
أرض الدواء والنبابات العطرية...أبو دنقاش القرية الأشهر في مصر - سبوتنيك عربي, 1920, 29.08.2025
أرض الدواء والنبابات العطرية..."أبو دنقاش" القرية الأشهر في مصر
© Sputnik . MOHAMED HEMEDA
تحرص القرية على زراعة العديد من النباتات ذات القيمة الاقتصادية في مصر والتي تبلغ حوالى 20 نباتا ذات قيمة اقتصادية، منها" الشيح والكراوية، والشمر، وتستحوذ الفيوم وحدها على نسبة تقارب 20% من هذه النباتات، كما تبلغ صادرات مصر من النباتات العطرية للخارج 1- 1.5% من جملة الصادرات الزراعية وتقدر بحوالى 45 مليون دولار.
كما يستخدم أهالي القرية الشيح مشروبا للعلاج، ويقدمه العطارون في مصر كخافض لدرجات الحرارة، وكمقوٍّ للأعصاب، ويستخدمه كثير من المعالجين الشعبيين في وصفات لعلاج عسر الهضم عند الأطفال.
كما تزرع العديد من المحاصيل بالقرية منها:
النعناع
يعد النعناع من أهم المحاصيل العطرية في المنطقة، حيث يُزرع على نطاق واسع، ويتميز النعناع المزروع في أبو دنقاش بجودته العالية ونكهته القوية، ويُستخدم طازجا في المشروبات والسلطات
© Sputnik . MOHAMED HEMEDAأرض الدواء والنبابات العطرية..."أبو دنقاش" القرية الأشهر في مصر
أرض الدواء والنبابات العطرية...أبو دنقاش القرية الأشهر في مصر - سبوتنيك عربي, 1920, 29.08.2025
أرض الدواء والنبابات العطرية..."أبو دنقاش" القرية الأشهر في مصر
© Sputnik . MOHAMED HEMEDA
الريحان
يزرع الريحان أيضا بكميات جيدة، ويُستخدم في الأغراض الطهوية لإضفاء نكهة مميزة على الأطباق، بالإضافة إلى استخدامه في صناعة بعض المستحضرات العطرية نظرًا لرائحته الجذابة.
المرامية (الميرمية)
بدأت بعض المزارع في الاهتمام بزراعة الميرمية، المعروفة بخصائصها الطبية والعطرية، وتُستخدم أوراقها المجففة في تحضير الشاي الذي يُعتقد أن له فوائد صحية متعددة.
© Sputnik . MOHAMED HEMEDAأرض الدواء والنبابات العطرية..."أبو دنقاش" القرية الأشهر في مصر
أرض الدواء والنبابات العطرية...أبو دنقاش القرية الأشهر في مصر - سبوتنيك عربي, 1920, 29.08.2025
أرض الدواء والنبابات العطرية..."أبو دنقاش" القرية الأشهر في مصر
© Sputnik . MOHAMED HEMEDA
الملوخية الصعيدي واستخدامها
تعد الملوخية الصعيدي من أبرز المحاصيل التي تزرع في قرية أبو دنقاش والمناطق المجاورة لها منذ ما يقارب 10 سنوات، إذ تتميز هذه السلالة من الملوخية بأوراقها الكبيرة والسميكة ولونها الأخضر الداكن، ونكهتها القوية والمميزة التي تختلف عن أنواع الملوخية الأخرى. تُعرف الملوخية الصعيدي بجودتها العالية وقدرتها على تحمل الظروف المناخية في صعيد مصر والفيوم ويبلغ طولها نحو 2 متر، وهو طول قياسي، تتميز بأوراقها العريضة والسميكة، مما يعطيها قوامًا مميزًا عند الطهي، ونكهة أغنى وأقوى من الملوخية البلدية أو البغدادي.
تستخدم بشكل أساسي في تحضير طبق الملوخية الشهير، سواء كانت طازجة أو مجففة، يُفضل الكثيرون الملوخية الصعيدي المجففة في فصل الشتاء لقوامها ونكهتها المركزة، كما تعد زراعة الملوخية الصعيدي مصدر دخل مهمًا للكثير من المزارعين في أبو دنقاش، وتُسهم في الحفاظ على التنوع الزراعي للمنطقة.
© Sputnik . MOHAMED HEMEDAأرض الدواء والنبابات العطرية..."أبو دنقاش" القرية الأشهر في مصر
أرض الدواء والنبابات العطرية...أبو دنقاش القرية الأشهر في مصر - سبوتنيك عربي, 1920, 29.08.2025
أرض الدواء والنبابات العطرية..."أبو دنقاش" القرية الأشهر في مصر
© Sputnik . MOHAMED HEMEDA
الشمر
يُعد نبات الشمر من النباتات الطبية والعطرية الهامة، وتُستخدم بذوره في علاج اضطرابات الجهاز الهضمي، كما يدخل في صناعة بعض الأدوية العشبية، ويزرع بمساحات كبيرة في قرية "أبو دنقاش"، بالفيوم.
© Sputnik . MOHAMED HEMEDAأرض الدواء والنبابات العطرية..."أبو دنقاش" القرية الأشهر في مصر
أرض الدواء والنبابات العطرية...أبو دنقاش القرية الأشهر في مصر - سبوتنيك عربي, 1920, 29.08.2025
أرض الدواء والنبابات العطرية..."أبو دنقاش" القرية الأشهر في مصر
© Sputnik . MOHAMED HEMEDA
© Sputnik . MOHAMED HEMEDAأرض الدواء والنبابات العطرية..."أبو دنقاش" القرية الأشهر في مصر
أرض الدواء والنبابات العطرية...أبو دنقاش القرية الأشهر في مصر - سبوتنيك عربي, 1920, 29.08.2025
أرض الدواء والنبابات العطرية..."أبو دنقاش" القرية الأشهر في مصر
© Sputnik . MOHAMED HEMEDA
البابونج
على الرغم من أنه ليس محصولا رئيسيا، إلا أن بعض المزارعين بدأوا في زراعة البابونج لزهوره التي تُستخدم في تحضير الشاي المهدئ، ويدخل في صناعة مستحضرات العناية بالبشرة وبعض الأدوية.
وفق أهالي القرية، فإن هذه الزراعات تُسهم في توفير المواد الخام للصناعات الدوائية والعشبية، وتعزز من دور قرية أبو دنقاش كمركز زراعي متنوع، تعتمد جودة هذه النباتات الطبية على طرق الزراعة العضوية والممارسات المستدامة للحفاظ على خصائصها العلاجية.
