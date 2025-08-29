https://sarabic.ae/20250829/الأمن-الروسي-القوات-المسلحة-الأوكرانية-تتراجع-10-كيلومترات-في-عدد-من-مناطق-الجبهة-1104259121.html

الأمن الروسي: القوات المسلحة الأوكرانية تتراجع 10 كيلومترات في عدد من مناطق الجبهة

أفادت أجهزة الأمن الروسية، اليوم الجمعة، أن خط دفاع القوات المسلحة الأوكرانية فقد تماسكه في قطاعات عدة من الجبهة، بما في ذلك مقاطعة خاركوف وجمهورية دونيتسك... 29.08.2025, سبوتنيك عربي

وقالت أجهزة الأمن الروسية لوكالة "سبوتنيك": "كما أوضحنا، الدفاع الأوكراني ممزق في مناطق معينة على عمق عملياتي يزيد عن 10 كيلومترات".وأوضحت أن مثل هذه الحالات (تراجع الوحدات الأوكرانية) ليست واحدة، بل في أماكن عدة ومتكررة.وبحسب أجهزة الأمن الروسية، فإن النقص الحاد في الأفراد بعدد من وحدات القوات المسلحة الأوكرانية، يصل إلى 70% أو أكثر، ما يجبر القيادة الأوكرانية على نقل عدد محدود من أكثر الألوية جاهزية للقتال بشكل عاجل لسد الثغرات على الجبهة.وأوضحت أجهزة الأمن الروسية أن "تفاقم مشكلة نقص الأفراد في القوات المسلحة الأوكرانية، يأتي بسبب العمليات العسكرية المكثفة المستمرة".وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن تقدم ناجح للقوات الروسية في قطاعات مختلفة من خط التماس، وخاصة في جمهورية دونيتسك الشعبية ومقاطعة خاركوف.القوات الروسية تنفذ ضربة مشتركة استهدفت مصفاة نفط تزود القوات الأوكرانية بالوقودمسيرة روسية تستهدف وحدات القوات الخاصة الأوكرانية بضربات دقيقة... فيديو

