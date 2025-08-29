https://sarabic.ae/20250829/الأمن-الروسي-القوات-المسلحة-الأوكرانية-تتراجع-10-كيلومترات-في-عدد-من-مناطق-الجبهة-1104259121.html
الأمن الروسي: القوات المسلحة الأوكرانية تتراجع 10 كيلومترات في عدد من مناطق الجبهة
الأمن الروسي: القوات المسلحة الأوكرانية تتراجع 10 كيلومترات في عدد من مناطق الجبهة
سبوتنيك عربي
أفادت أجهزة الأمن الروسية، اليوم الجمعة، أن خط دفاع القوات المسلحة الأوكرانية فقد تماسكه في قطاعات عدة من الجبهة، بما في ذلك مقاطعة خاركوف وجمهورية دونيتسك... 29.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-29T06:23+0000
2025-08-29T06:23+0000
2025-08-29T06:23+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/02/1c/1074141309_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_0d13d6d2e89a25e39c967d4dc8abdc42.jpg
وقالت أجهزة الأمن الروسية لوكالة "سبوتنيك": "كما أوضحنا، الدفاع الأوكراني ممزق في مناطق معينة على عمق عملياتي يزيد عن 10 كيلومترات".وأوضحت أن مثل هذه الحالات (تراجع الوحدات الأوكرانية) ليست واحدة، بل في أماكن عدة ومتكررة.وبحسب أجهزة الأمن الروسية، فإن النقص الحاد في الأفراد بعدد من وحدات القوات المسلحة الأوكرانية، يصل إلى 70% أو أكثر، ما يجبر القيادة الأوكرانية على نقل عدد محدود من أكثر الألوية جاهزية للقتال بشكل عاجل لسد الثغرات على الجبهة.وأوضحت أجهزة الأمن الروسية أن "تفاقم مشكلة نقص الأفراد في القوات المسلحة الأوكرانية، يأتي بسبب العمليات العسكرية المكثفة المستمرة".وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن تقدم ناجح للقوات الروسية في قطاعات مختلفة من خط التماس، وخاصة في جمهورية دونيتسك الشعبية ومقاطعة خاركوف.القوات الروسية تنفذ ضربة مشتركة استهدفت مصفاة نفط تزود القوات الأوكرانية بالوقودمسيرة روسية تستهدف وحدات القوات الخاصة الأوكرانية بضربات دقيقة... فيديو
https://sarabic.ae/20250828/القوات-الروسية-تحرر-بلدة-نيليبوفكا-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-بحسب-الدفاع-الروسية-1104225579.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/02/1c/1074141309_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_3783e9e8cf56dc7203d19b2e481b6905.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا
الأمن الروسي: القوات المسلحة الأوكرانية تتراجع 10 كيلومترات في عدد من مناطق الجبهة
أفادت أجهزة الأمن الروسية، اليوم الجمعة، أن خط دفاع القوات المسلحة الأوكرانية فقد تماسكه في قطاعات عدة من الجبهة، بما في ذلك مقاطعة خاركوف وجمهورية دونيتسك الشعبية، وفي بعض المناطق تراجعت القوات الأوكرانية 10 كيلومترات.
وقالت أجهزة الأمن الروسية لوكالة "سبوتنيك": "كما أوضحنا، الدفاع الأوكراني ممزق في مناطق معينة على عمق عملياتي يزيد عن 10 كيلومترات".
وأوضحت أن مثل هذه الحالات (تراجع الوحدات الأوكرانية) ليست واحدة، بل في أماكن عدة ومتكررة.
وأشارت إلى أن اختراقات في الدفاع الأوكراني لوحظت في قطاع خاركوف من الجبهة، وفي جمهورية دونيتسك الشعبية.
وبحسب أجهزة الأمن الروسية، فإن النقص الحاد في الأفراد بعدد من وحدات القوات المسلحة الأوكرانية، يصل إلى 70% أو أكثر، ما يجبر القيادة الأوكرانية على نقل عدد محدود من أكثر الألوية جاهزية للقتال بشكل عاجل لسد الثغرات على الجبهة.
وأوضحت أجهزة الأمن الروسية أن "تفاقم مشكلة نقص الأفراد في القوات المسلحة الأوكرانية، يأتي بسبب العمليات العسكرية المكثفة المستمرة".
ووفقا لأجهزة الأمن، فإن القوات المسلحة الأوكرانية تعاني من نقص في الأفراد بمقاطعة خاركوف، ما اضطرها إلى اتخاذ موقف دفاعي.
وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن تقدم ناجح للقوات الروسية في قطاعات مختلفة من خط التماس، وخاصة في جمهورية دونيتسك الشعبية ومقاطعة خاركوف.