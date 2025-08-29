عربي
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
وقالت أجهزة الأمن الروسية لوكالة "سبوتنيك": "كما أوضحنا، الدفاع الأوكراني ممزق في مناطق معينة على عمق عملياتي يزيد عن 10 كيلومترات".وأوضحت أن مثل هذه الحالات (تراجع الوحدات الأوكرانية) ليست واحدة، بل في أماكن عدة ومتكررة.وبحسب أجهزة الأمن الروسية، فإن النقص الحاد في الأفراد بعدد من وحدات القوات المسلحة الأوكرانية، يصل إلى 70% أو أكثر، ما يجبر القيادة الأوكرانية على نقل عدد محدود من أكثر الألوية جاهزية للقتال بشكل عاجل لسد الثغرات على الجبهة.وأوضحت أجهزة الأمن الروسية أن "تفاقم مشكلة نقص الأفراد في القوات المسلحة الأوكرانية، يأتي بسبب العمليات العسكرية المكثفة المستمرة".القوات الروسية تنفذ ضربة مشتركة استهدفت مصفاة نفط تزود القوات الأوكرانية بالوقودمسيرة روسية تستهدف وحدات القوات الخاصة الأوكرانية بضربات دقيقة... فيديو
أفادت أجهزة الأمن الروسية، اليوم الجمعة، أن خط دفاع القوات المسلحة الأوكرانية فقد تماسكه في قطاعات عدة من الجبهة، بما في ذلك مقاطعة خاركوف وجمهورية دونيتسك الشعبية، وفي بعض المناطق تراجعت القوات الأوكرانية 10 كيلومترات.
وقالت أجهزة الأمن الروسية لوكالة "سبوتنيك": "كما أوضحنا، الدفاع الأوكراني ممزق في مناطق معينة على عمق عملياتي يزيد عن 10 كيلومترات".
وأوضحت أن مثل هذه الحالات (تراجع الوحدات الأوكرانية) ليست واحدة، بل في أماكن عدة ومتكررة.

وأشارت إلى أن اختراقات في الدفاع الأوكراني لوحظت في قطاع خاركوف من الجبهة، وفي جمهورية دونيتسك الشعبية.

وبحسب أجهزة الأمن الروسية، فإن النقص الحاد في الأفراد بعدد من وحدات القوات المسلحة الأوكرانية، يصل إلى 70% أو أكثر، ما يجبر القيادة الأوكرانية على نقل عدد محدود من أكثر الألوية جاهزية للقتال بشكل عاجل لسد الثغرات على الجبهة.
العملية العسكرية الروسية الخاصة
وأوضحت أجهزة الأمن الروسية أن "تفاقم مشكلة نقص الأفراد في القوات المسلحة الأوكرانية، يأتي بسبب العمليات العسكرية المكثفة المستمرة".

ووفقا لأجهزة الأمن، فإن القوات المسلحة الأوكرانية تعاني من نقص في الأفراد بمقاطعة خاركوف، ما اضطرها إلى اتخاذ موقف دفاعي.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن تقدم ناجح للقوات الروسية في قطاعات مختلفة من خط التماس، وخاصة في جمهورية دونيتسك الشعبية ومقاطعة خاركوف.
القوات الروسية تنفذ ضربة مشتركة استهدفت مصفاة نفط تزود القوات الأوكرانية بالوقود
مسيرة روسية تستهدف وحدات القوات الخاصة الأوكرانية بضربات دقيقة... فيديو
