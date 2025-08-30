https://sarabic.ae/20250830/إعلام-أردوغان-يتوجه-إلى-الصين-لإجراء-محادثات-مع-بوتين-1104326832.html
إعلام: أردوغان يتوجه إلى الصين لإجراء محادثات مع بوتين
ذكرت وسائل إعلام تركية، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اتجه إلى الصين لحضور قمة منظمة شنغهاي للتعاون، حيث من المقرر أن يلتقي بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وأفادت وكالة "الأناضول" التركية، أنه وكان في وداع الرئيس أردوغان في مطار إيسنبوغا نائب الرئيس جودت يلماز، ومحافظ أنقرة واصب شاهين، ومسؤولون آخرون.وسيحضر الرئيس أردوغان القمة الخامسة والعشرين لرؤساء دول وحكومات منظمة شنغهاي للتعاون.وصرّح يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي، بأن بوتين وأردوغان سيلتقيان على هامش قمة منظمة شنغهاي للتعاون، التي ستعقد في تيانجين، الصين، في الفترة من 31 أغسطس/آب إلى 1 سبتمبر/أيلول.وفي إطار الزيارة، سيلقي الرئيس أردوغان كلمة في اجتماع القمة، الذي سيعقد بشكل موسع يوم الاثنين، 1 سبتمبر.وفي وقت سابق، صرّح السفير الصيني لدى روسيا، تشانغ هان هوي، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، بأن قمة تيانجين ستكون الأكبر منذ تأسيس منظمة شنغهاي للتعاون.وانضمت بيلاروسيا رسميًا إلى المنظمة في قمتها المنعقدة في أستانا في 4 يوليو/ تموز 2024.وتضم الدول المراقبة أفغانستان ومنغوليا، والدول الشريكة في الحوار هي أذربيجان وأرمينيا والبحرين ومصر وكمبوديا وقطر والكويت وجزر المالديف وميانمار ونيبال والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وتركيا وسريلانكا.
وأفادت وكالة "الأناضول" التركية، أنه وكان في وداع الرئيس أردوغان في مطار إيسنبوغا نائب الرئيس جودت يلماز، ومحافظ أنقرة واصب شاهين، ومسؤولون آخرون.
وسيحضر الرئيس أردوغان القمة الخامسة والعشرين لرؤساء دول وحكومات منظمة شنغهاي للتعاون.
وصرّح يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي، بأن بوتين وأردوغان سيلتقيان على هامش قمة منظمة شنغهاي للتعاون، التي ستعقد في تيانجين، الصين، في الفترة من 31 أغسطس/آب إلى 1 سبتمبر/أيلول.
وأوضح أوشاكوف أن زعيمي روسيا وتركيا سيناقشان خلال هذه المحادثات التعاون الثنائي والقضايا الدولية، بما في ذلك الوضع في أوكرانيا.
وفي إطار الزيارة، سيلقي الرئيس أردوغان كلمة في اجتماع القمة، الذي سيعقد بشكل موسع يوم الاثنين، 1 سبتمبر.
كما سيعقد أردوغان اجتماعات ثنائية مع قادة آخرين، بمن فيهم مضيف القمة شي جين بينغ، حسبما ذكرت الوكالة.
وفي وقت سابق، صرّح السفير الصيني لدى روسيا، تشانغ هان هوي، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، بأن قمة تيانجين ستكون الأكبر منذ تأسيس منظمة شنغهاي للتعاون.
منظمة شنغهاي للتعاون هي منظمة دولية تأسست عام 2001، وتضم الهند وإيران وكازاخستان والصين وقيرغيزستان وروسيا وطاجيكستان وباكستان وأوزبكستان.
وانضمت بيلاروسيا رسميًا إلى المنظمة في قمتها المنعقدة في أستانا في 4 يوليو/ تموز 2024.
وتضم الدول المراقبة أفغانستان ومنغوليا، والدول الشريكة في الحوار هي أذربيجان وأرمينيا والبحرين ومصر وكمبوديا وقطر والكويت وجزر المالديف وميانمار ونيبال والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وتركيا وسريلانكا.