إعلام: أردوغان يتوجه إلى الصين لإجراء محادثات مع بوتين

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
سوريا.. كيف تواجه أسوأ أزمة جفاف
08:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
08:46 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
كتاب "ستيبان كوندوروشكين - دمشق 1902"
09:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
09:33 GMT
19 د
عرب بوينت بودكاست
تمثال يمني للبيع في إسرائيل... وسط صمت دولي وتجاهل محلي!
09:51 GMT
9 د
صدى الحياة
بابل العراقية تراث إنساني
10:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
10:33 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
10:53 GMT
7 د
مساحة حرة
من الطاقة إلى الصناعة.. طفرة في العلاقات الاقتصادية بين موسكو ونيودلهي
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
نبض افريقيا
فحم جنوب افريقيا يعوض إسرائيل عن الفحم الكولومبي ويثير غضبا شعبيا في البلد الأفريقي
16:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
16:49 GMT
11 د
عالم سبوتنيك
مجلس الأمن يدعو لوقف الحرب في غزة وواشنطن ترفض، هجوم إسرائيلي مكثف يستهدف العاصمة اليمنية صنعاء
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبيرة: ملف السويداء أصبح دوليا غير متعلق بالقرار المحلي ولا السوري
18:00 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
خبير: لهذه الأسباب أصبحت مصر وجهة الأثرياء
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
148 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
شارع المتنبي منارة تأريخية تحاكي العالم وقصة بواقع متجدد
08:16 GMT
35 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
08:52 GMT
7 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
09:29 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير صغير ولكن ملحوظ على تغير المناخ
09:54 GMT
6 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
10:28 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
10:47 GMT
14 د
الإنسان والثقافة
العصر الذهبي للأدب الروسي ودوره في صياغة الهوية الثقافية واللغوية لروسيا
11:29 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
خبير: لهذه الأسباب أصبحت مصر وجهة الأثرياء
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل يحل الذكاء الاصطناعي محل الأطباء النفسيين؟
12:43 GMT
17 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبيرة: ملف السويداء أصبح دوليا غير متعلق بالقرار المحلي ولا السوري
16:03 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
موسكو: كييف و الاتحاد الأوروبي يعملان على تقويض الاتفاقيات التي تم التوصل لها خلال قمة بوتين-ترامب
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
حماس تعلن التحدي... هل تمضي إسرائيل في خطط احتلال غزة
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
العراق... خطط توليد الكهرباء من البواخر تواجه انتقادات لاذعة
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
أمساليوم
بث مباشر
إعلام: أردوغان يتوجه إلى الصين لإجراء محادثات مع بوتين
إعلام: أردوغان يتوجه إلى الصين لإجراء محادثات مع بوتين
ذكرت وسائل إعلام تركية، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اتجه إلى الصين لحضور قمة منظمة شنغهاي للتعاون، حيث من المقرر أن يلتقي بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
منظمة شنغهاي للتعاون
فلاديمير بوتين
رجب طيب أردوغان
وأفادت وكالة "الأناضول" التركية، أنه وكان في وداع الرئيس أردوغان في مطار إيسنبوغا نائب الرئيس جودت يلماز، ومحافظ أنقرة واصب شاهين، ومسؤولون آخرون.وسيحضر الرئيس أردوغان القمة الخامسة والعشرين لرؤساء دول وحكومات منظمة شنغهاي للتعاون.وصرّح يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي، بأن بوتين وأردوغان سيلتقيان على هامش قمة منظمة شنغهاي للتعاون، التي ستعقد في تيانجين، الصين، في الفترة من 31 أغسطس/آب إلى 1 سبتمبر/أيلول.وفي إطار الزيارة، سيلقي الرئيس أردوغان كلمة في اجتماع القمة، الذي سيعقد بشكل موسع يوم الاثنين، 1 سبتمبر.وفي وقت سابق، صرّح السفير الصيني لدى روسيا، تشانغ هان هوي، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، بأن قمة تيانجين ستكون الأكبر منذ تأسيس منظمة شنغهاي للتعاون.وانضمت بيلاروسيا رسميًا إلى المنظمة في قمتها المنعقدة في أستانا في 4 يوليو/ تموز 2024.وتضم الدول المراقبة أفغانستان ومنغوليا، والدول الشريكة في الحوار هي أذربيجان وأرمينيا والبحرين ومصر وكمبوديا وقطر والكويت وجزر المالديف وميانمار ونيبال والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وتركيا وسريلانكا.قمة منظمة "شنغهاي للتعاون" في تيانجين.. تقارب استراتيجي في ظل الاضطرابات العالمية
ذكرت وسائل إعلام تركية، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اتجه إلى الصين لحضور قمة منظمة شنغهاي للتعاون، حيث من المقرر أن يلتقي بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وأفادت وكالة "الأناضول" التركية، أنه وكان في وداع الرئيس أردوغان في مطار إيسنبوغا نائب الرئيس جودت يلماز، ومحافظ أنقرة واصب شاهين، ومسؤولون آخرون.
وسيحضر الرئيس أردوغان القمة الخامسة والعشرين لرؤساء دول وحكومات منظمة شنغهاي للتعاون.
وصرّح يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي، بأن بوتين وأردوغان سيلتقيان على هامش قمة منظمة شنغهاي للتعاون، التي ستعقد في تيانجين، الصين، في الفترة من 31 أغسطس/آب إلى 1 سبتمبر/أيلول.
وأوضح أوشاكوف أن زعيمي روسيا وتركيا سيناقشان خلال هذه المحادثات التعاون الثنائي والقضايا الدولية، بما في ذلك الوضع في أوكرانيا.
وفي إطار الزيارة، سيلقي الرئيس أردوغان كلمة في اجتماع القمة، الذي سيعقد بشكل موسع يوم الاثنين، 1 سبتمبر.
زيارة بوتين إلى الصين 2025... فيديو
17:52 GMT
كما سيعقد أردوغان اجتماعات ثنائية مع قادة آخرين، بمن فيهم مضيف القمة شي جين بينغ، حسبما ذكرت الوكالة.
وفي وقت سابق، صرّح السفير الصيني لدى روسيا، تشانغ هان هوي، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، بأن قمة تيانجين ستكون الأكبر منذ تأسيس منظمة شنغهاي للتعاون.
الأمين العام لمنظمة "شنغهاي" يبرز دور رئاسة الصين وقمة "تيانجين 2025" في تعزيز التنمية المستدامة
أمس, 09:00 GMT
منظمة شنغهاي للتعاون هي منظمة دولية تأسست عام 2001، وتضم الهند وإيران وكازاخستان والصين وقيرغيزستان وروسيا وطاجيكستان وباكستان وأوزبكستان.
وانضمت بيلاروسيا رسميًا إلى المنظمة في قمتها المنعقدة في أستانا في 4 يوليو/ تموز 2024.
وتضم الدول المراقبة أفغانستان ومنغوليا، والدول الشريكة في الحوار هي أذربيجان وأرمينيا والبحرين ومصر وكمبوديا وقطر والكويت وجزر المالديف وميانمار ونيبال والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وتركيا وسريلانكا.
قمة منظمة "شنغهاي للتعاون" في تيانجين.. تقارب استراتيجي في ظل الاضطرابات العالمية
