قمة منظمة "شنغهاي للتعاون" في تيانجين.. تقارب استراتيجي في ظل الاضطرابات العالمية

سيُعقد اجتماع مجلس رؤساء الدول الأعضاء في منظمة "شنغهاي للتعاون" في مدينة تيانجين الصينية، من 31 أغسطس/ آب الجاري إلى 1 سبتمبر/ أيلول المقبل

ويلعب التواصل غير الرسمي بين قادة الدول الأعضاء دورًا خاصًا، ما يخلق مساحة لتقارب المواقف بشأن أهم القضايا المدرجة في جدول الأعمال الإقليمي والعالمي. هذا النوع من الحوار المفتوح هو بالضبط الذي سيجعل من الممكن مناقشة الرؤية الاستراتيجية لدور منظمة "شنغهاي للتعاون" في سياق التشرذم المتزايد للنظام العالمي، وهذا يدل على الطلب المتزايد على منظمة "شنغهاي للتعاون" كنوع جديد من منصات الحوار، حيث يتم اتخاذ جميع القرارات على أساس الإجماع، دون التسلسلات الهرمية والإملاءات والمعايير المزدوجة.القمة الأكبر في تاريخ المنظمةستكون قمة هذا العام الأكبر في تاريخ المنظمة، حيث أكّد قادة أكثر من 20 دولة ورؤساء 10 منظمات دولية مشاركتهم. وتمثل "عائلة شنغهاي" مجتمعة ما يقرب من نصف سكان العالم، وربع مساحة اليابسة، وحصة مماثلة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.الرئاسة الصينية للمنظمةوالصين، بوصفها البلد المضيف والرئيس الحالي للمنظمة، لها تأثير كبير على كل من جدول أعمال القمة وتنظيمها. منذ بداية الرئاسة في يوليو/ تموز 2024، عقدت بكين أكثر من 100 حدث، مؤكدة على الرغبة في تعزيز اهتمام منظمة "شنغهاي للتعاون" بقضايا التنمية المستدامة.وتشمل مجالات التعاون الاقتصادي ذات الأولوية أيضًا تطوير اقتصاد "أخضر" وتقنيات الذكاء الاصطناعي، إذ تتجاوز هذه المبادرات الاعتبارات الجيوسياسية قصيرة المدى، ما يتيح فرصًا لدول منظمة "شنغهاي للتعاون" لتحقيق السيادة التكنولوجية والقدرة التنافسية في القطاعات المتقدمة.إعلان تيانجينوسيُحيي المشاركون في القمة أيضًا ذكرى نهاية الحرب العالمية الثانية وتأسيس الأمم المتحدة، ما يُجسّد تطلعات المنظمة للمساهمة في بناء نظام عالمي أكثر شمولًا واستدامة. ويتيح هذا الجزء من جدول الأعمال لدول المنظمة فرصة لتطوير مناهج مُنسّقة للتعامل مع قضايا القانون الدولي والعدالة التاريخية، والتي غالبًا ما تختلف عن التفسيرات الغربية.استقطاب شركاء حوار من أفريقيا والشرق الأوسط وجنوب شرق آسياومن خلال استقطاب شركاء حوار من أفريقيا والشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا، تهدف منظمة "شنغهاي للتعاون" إلى أن تصبح مركزًا للدبلوماسية في دول الجنوب العالمي. وبالنسبة للدول الطموحة للانضمام إلى منظمة شنغهاي للتعاون، مثل تركيا ومصر، ستوفر قمة تيانجين منصة لتقييم مدى توافق ممارسات المنظمة مع أهدافها متعددة الأطراف والأمنية.التحديات والصعوباتبطبيعة الحال، وكأي منظمة دولية كبرى، تواجه منظمة "شنغهاي للتعاون" صعوبات في تحقيق أهدافها المعلنة. فالخلافات حول قضايا تمويل البنية التحتية والاحتكاكات بين بعض الدول الأعضاء، تتطلب تعديلات دقيقة لتجنب عرقلة القرارات وتقليل فعالية التفاعل، فالوقت الحالي يتطلب حلولاً غير تقليدية وتسووية. وتنعقد قمة تيانجين، في عصر يشهد توترات جيوسياسية وحروبًا تجارية محتدمة، حيث تشتد الحاجة إلى آليات تعاون فعالة.ومنظمة "شنغهاي للتعاون" هي منظمة دولية تأسست، عام 2001، وتشمل الهند وإيران وكازاخستان والصين وقيرغيزستان وروسيا وطاجيكستان وباكستان وأوزبكستان، وفي 4 يوليو/ تموز الماضي، تم قبول بيلاروسيا رسميًا عضوًا في المنظمة.والدول المراقبة في المنظمة هي أفغانستان ومنغوليا، والدول الشريكة هي أذربيجان وأرمينيا وكمبوديا ونيبال والإمارات العربية المتحدة وتركيا وسريلانكا.الخارجية الصينية: زيارة بوتين تعكس المستوى العالي للشراكة الاستراتيجية الشاملة بين بكين وموسكوبوتين: المنتدى الاقتصادي الشرقي العاشر منصة لتعزيز التعاون الدولي متعدد الأوجه

