الإدمان يتسبب بأزمة للاقتصاد التركي

الإدمان يتسبب بأزمة للاقتصاد التركي

كشفت جمعية الهلال الأخضر التركية "يشيلاي" في تقرير حديث أن اقتصاد البلاد يتكبد خسائر سنوية تقدر بنحو 78 مليار دولار نتيجة الإدمان على التبغ والكحول والمخدرات... 30.08.2025

التقرير الذي حمل عنوان "اقتصاد الإدمان" وعُرض في مؤتمر صحفي بإسطنبول، أظهر الأثر العميق لهذه الظاهرة على المستويين المالي والاجتماعي، محذرا من أن الإدمان لم يعد يهدد الأفراد فحسب، بل أصبح خطرا على استقرار الأسر ومستقبل الدولة. وتعادل هذه الخسائر نحو 3.1 تريليونات ليرة تركية، تشمل النفقات المباشرة وغير المباشرة، كتكاليف الرعاية الصحية، وتراجع الإنتاجية، والحوادث، والجريمة. وهي عوامل تلقي بثقلها على الاقتصاد التركي سنويا، وفقا لوسائل إعلام عربية.بيئيا، تنتج أعقاب السجائر ما يعادل نفايات تملأ 5 آلاف شاحنة سنويا، وينتهي جزء كبير منها في المسطحات المائية، مسببا تلوثا طويل الأمد. كما أن 40% من الحرائق في إسطنبول، أي نحو 27 ألف حريق سنويا، تعزى للتدخين، ما يكلف الاقتصاد نحو 4 مليارات دولار سنويا.وبحسب التقرير، يستهلك في تركيا نحو 1.3 مليار لتر من الكحول سنويا بتكلفة مباشرة تقدر بـ5.5 مليارات دولار. كما أن 22% من حوادث المرور ترتبط بالقيادة تحت تأثير الكحول، ما يؤدي إلى خسائر بشرية ومادية تقدر بـ15 مليار دولار سنويا.وأشار التقرير إلى أن المبالغ المهدرة سنويا كان يمكن توجيهها لمشروعات تنموية استراتيجية، تتمثل في بناء 154 مستشفى، وتوفير مساكن لـ 513 ألف أسرة، ودعم تعليمي لـ 18 مليون طالب، وإنشاء 15 ألف كيلومتر من السكك الحديدية الفائقة السرعة، وتمويل 50 ألف شركة ناشئة، وترميم 1000 موقع أثري ومتحف.

