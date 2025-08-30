عربي
الإدمان يتسبب بأزمة للاقتصاد التركي
الإدمان يتسبب بأزمة للاقتصاد التركي
سبوتنيك عربي
كشفت جمعية الهلال الأخضر التركية "يشيلاي" في تقرير حديث أن اقتصاد البلاد يتكبد خسائر سنوية تقدر بنحو 78 مليار دولار نتيجة الإدمان على التبغ والكحول والمخدرات... 30.08.2025, سبوتنيك عربي
التقرير الذي حمل عنوان "اقتصاد الإدمان" وعُرض في مؤتمر صحفي بإسطنبول، أظهر الأثر العميق لهذه الظاهرة على المستويين المالي والاجتماعي، محذرا من أن الإدمان لم يعد يهدد الأفراد فحسب، بل أصبح خطرا على استقرار الأسر ومستقبل الدولة. وتعادل هذه الخسائر نحو 3.1 تريليونات ليرة تركية، تشمل النفقات المباشرة وغير المباشرة، كتكاليف الرعاية الصحية، وتراجع الإنتاجية، والحوادث، والجريمة. وهي عوامل تلقي بثقلها على الاقتصاد التركي سنويا، وفقا لوسائل إعلام عربية.بيئيا، تنتج أعقاب السجائر ما يعادل نفايات تملأ 5 آلاف شاحنة سنويا، وينتهي جزء كبير منها في المسطحات المائية، مسببا تلوثا طويل الأمد. كما أن 40% من الحرائق في إسطنبول، أي نحو 27 ألف حريق سنويا، تعزى للتدخين، ما يكلف الاقتصاد نحو 4 مليارات دولار سنويا.وبحسب التقرير، يستهلك في تركيا نحو 1.3 مليار لتر من الكحول سنويا بتكلفة مباشرة تقدر بـ5.5 مليارات دولار. كما أن 22% من حوادث المرور ترتبط بالقيادة تحت تأثير الكحول، ما يؤدي إلى خسائر بشرية ومادية تقدر بـ15 مليار دولار سنويا.وأشار التقرير إلى أن المبالغ المهدرة سنويا كان يمكن توجيهها لمشروعات تنموية استراتيجية، تتمثل في بناء 154 مستشفى، وتوفير مساكن لـ 513 ألف أسرة، ودعم تعليمي لـ 18 مليون طالب، وإنشاء 15 ألف كيلومتر من السكك الحديدية الفائقة السرعة، وتمويل 50 ألف شركة ناشئة، وترميم 1000 موقع أثري ومتحف.
تابعنا عبر
كشفت جمعية الهلال الأخضر التركية "يشيلاي" في تقرير حديث أن اقتصاد البلاد يتكبد خسائر سنوية تقدر بنحو 78 مليار دولار نتيجة الإدمان على التبغ والكحول والمخدرات والمقامرة.
التقرير الذي حمل عنوان "اقتصاد الإدمان" وعُرض في مؤتمر صحفي بإسطنبول، أظهر الأثر العميق لهذه الظاهرة على المستويين المالي والاجتماعي، محذرا من أن الإدمان لم يعد يهدد الأفراد فحسب، بل أصبح خطرا على استقرار الأسر ومستقبل الدولة.

إذ كشف أن التكلفة السنوية لإدمان 4 أنواع رئيسية بلغت نحو 78 مليار دولار، موزعة على التبغ: نحو 24 مليار دولار، والكحول: قرابة 9 مليارات دولار، والمخدرات: نحو 5 مليارات دولار، والمقامرة: نحو 40 مليار دولار.

إسرائيليون ينظرون إلى طائرة هليكوبتر إسرائيلية تحمل رهائن محررين تستعد للهبوط في مركز شنايدر الطبي في تل أبيب في 24 نوفمبر، 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 11.08.2024
ارتفاع معدلات إدمان المخدرات في إسرائيل بعد 7 أكتوبر
11 أغسطس 2024, 14:05 GMT
وتعادل هذه الخسائر نحو 3.1 تريليونات ليرة تركية، تشمل النفقات المباشرة وغير المباشرة، كتكاليف الرعاية الصحية، وتراجع الإنتاجية، والحوادث، والجريمة. وهي عوامل تلقي بثقلها على الاقتصاد التركي سنويا، وفقا لوسائل إعلام عربية.

وأشار التقريرإلى أن التبغ وحده يتسبب في إنفاق صحي ضخم، إذ تمثل نفقات علاج الأمراض المرتبطة بالتدخين نحو 2.2% من الناتج المحلي الإجمالي. كما سجلت تركيا ارتفاعًا في استهلاك السجائر بنسبة 39% خلال العقدين الأخيرين، من 108 إلى 150 مليار سيجارة سنويا.

تلوث الهواء - سبوتنيك عربي, 1920, 05.07.2025
مجتمع
بخلاف التدخين... دراسة تكشف عن سبب آخر محتمل لسرطان الرئة
5 يوليو, 20:51 GMT
بيئيا، تنتج أعقاب السجائر ما يعادل نفايات تملأ 5 آلاف شاحنة سنويا، وينتهي جزء كبير منها في المسطحات المائية، مسببا تلوثا طويل الأمد. كما أن 40% من الحرائق في إسطنبول، أي نحو 27 ألف حريق سنويا، تعزى للتدخين، ما يكلف الاقتصاد نحو 4 مليارات دولار سنويا.
وبحسب التقرير، يستهلك في تركيا نحو 1.3 مليار لتر من الكحول سنويا بتكلفة مباشرة تقدر بـ5.5 مليارات دولار. كما أن 22% من حوادث المرور ترتبط بالقيادة تحت تأثير الكحول، ما يؤدي إلى خسائر بشرية ومادية تقدر بـ15 مليار دولار سنويا.
أما المخدرات، فتشكل تحديا أمنيا واقتصاديا متزايدا، مع خسائر مباشرة وغير مباشرة تقدّر بـ5 مليارات دولار سنويا، كما اعتبرت المقامرة، وخاصة عبر الإنترنت، الأكثر استنزافا، حيث تتجاوز آثارها المالية لتشمل التفكك الأسري، والديون، وارتفاع معدلات الجريمة والاحتيال.
وأشار التقرير إلى أن المبالغ المهدرة سنويا كان يمكن توجيهها لمشروعات تنموية استراتيجية، تتمثل في بناء 154 مستشفى، وتوفير مساكن لـ 513 ألف أسرة، ودعم تعليمي لـ 18 مليون طالب، وإنشاء 15 ألف كيلومتر من السكك الحديدية الفائقة السرعة، وتمويل 50 ألف شركة ناشئة، وترميم 1000 موقع أثري ومتحف.
Заголовок открываемого материала