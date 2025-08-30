الداخلية السورية: استهداف خلايا إرهابية خارجة عن القانون ضمن حملة أمنية في طرطوس

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
سوريا.. كيف تواجه أسوأ أزمة جفاف
08:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
08:46 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
كتاب "ستيبان كوندوروشكين - دمشق 1902"
09:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
09:33 GMT
19 د
عرب بوينت بودكاست
تمثال يمني للبيع في إسرائيل... وسط صمت دولي وتجاهل محلي!
09:51 GMT
9 د
صدى الحياة
بابل العراقية تراث إنساني
10:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
10:33 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
10:53 GMT
7 د
مساحة حرة
من الطاقة إلى الصناعة.. طفرة في العلاقات الاقتصادية بين موسكو ونيودلهي
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
نبض افريقيا
فحم جنوب افريقيا يعوض إسرائيل عن الفحم الكولومبي ويثير غضبا شعبيا في البلد الأفريقي
16:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
16:49 GMT
11 د
عالم سبوتنيك
مجلس الأمن يدعو لوقف الحرب في غزة وواشنطن ترفض، هجوم إسرائيلي مكثف يستهدف العاصمة اليمنية صنعاء
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبيرة: ملف السويداء أصبح دوليا غير متعلق بالقرار المحلي ولا السوري
18:00 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
خبير: لهذه الأسباب أصبحت مصر وجهة الأثرياء
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
148 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
شارع المتنبي منارة تأريخية تحاكي العالم وقصة بواقع متجدد
08:16 GMT
35 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
08:52 GMT
7 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
09:29 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير صغير ولكن ملحوظ على تغير المناخ
09:54 GMT
6 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
10:28 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
10:47 GMT
14 د
الإنسان والثقافة
العصر الذهبي للأدب الروسي ودوره في صياغة الهوية الثقافية واللغوية لروسيا
11:29 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
خبير: لهذه الأسباب أصبحت مصر وجهة الأثرياء
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل يحل الذكاء الاصطناعي محل الأطباء النفسيين؟
12:43 GMT
17 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبيرة: ملف السويداء أصبح دوليا غير متعلق بالقرار المحلي ولا السوري
16:03 GMT
29 د
مساحة حرة
العراق... خطط توليد الكهرباء من البواخر تواجه انتقادات لاذعة
18:00 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
أمساليوم
بث مباشر
الداخلية السورية: استهداف خلايا إرهابية خارجة عن القانون ضمن حملة أمنية في طرطوس
الداخلية السورية: استهداف خلايا إرهابية خارجة عن القانون ضمن حملة أمنية في طرطوس
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الداخلية السورية، إطلاق قيادة الأمن الداخلي في محافظة طرطوس الساحلية، اليوم السبت، "حملة أمنية استهدفت أوكار خلايا إرهابية خارجة عن القانون"، على... 30.08.2025, سبوتنيك عربي
وذكرت وزارة الداخلية السورية، في بيان لها نُشر عبر قناتها على تطبيق "تلغرام"، أن "هذه الخلايا متورطة في تنفيذ هجمات على عناصر ومواقع الأمن الداخلي، كان آخرها استهداف دورية عند أحد مداخل مدينة طرطوس، ما أسفر عن استشهاد عنصرين".وأشارت الوزارة إلى أن الحملة الأمنية ما تزال مستمرة حتى الآن، وفقا لوكالة الأنباء السورية "سانا".وقبل أسبوعين، أعلن مصدر أمني سوري في مدينة طرطوس، عن مقتل عنصرين تابعين لقوات الأمن الداخلي.ونقلت وكالة الأنباء السورية "سانا"، عن المصدر الأمني، أن "الحادث وقع بعد اشتباه إحدى دوريات الأمن الداخلي في مدينة طرطوس، بسيارة مشبوهة توقفت على جانب الطريق، وبعدما اقترب عناصر الدورية لتفتيشها، أطلق أحد الأشخاص داخلها النار بشكل مباشر باتجاه عناصر الأمن، ما أدى إلى مقتل عنصرين".يشار إلى أنه في يوليو/ تموز الماضي، أعلنت لجنة تقصي الحقائق في الاعتداءات والانتهاكات المرتكبة في الساحل السوري، توثيق 938 إفادة لشهود عيان على ما حدث من انتهاكات وتجاوزات في مارس/ آذار الماضي.وشملت تلك الانتهاكات "اعتداءات على المدنيين والقوات الحكومية في محافظات اللاذقية وطرطوس وحماة"، حيث ذكر المحامي ياسر الفرحان، المتحدث باسم اللجنة، أن "اللجنة تحققت من مقتل 1426 شخصا (بينهم 90 امرأة) معظمهم مدنيون، إضافة إلى 238 عنصرا أمنيا وعسكريا".كما حددت اللجنة "265 مشتبها بهم من مجموعات مسلحة، ووثقت انتهاكات مثل القتل خارج نطاق المعارك ودفن ضحايا في مقابر جماعية".وكانت مناطق الساحل السوري (اللاذقية، وطرطوس، وبانياس)، شهدت في 6 مارس/ آذار الماضي، أحداث عنف ومواجهات دامية طالت مدنيين وعناصر من الأمن العام، وحمّلت الحكومة مسلحين موالين للرئيس السابق بشار الأسد، مسؤولية الهجمات على قواتها وإعدام العشرات منهم، فيما اتُهم عناصر من الأمن بتنفيذ انتهاكات بحق مدنيين، وإحراق وسرقة منازل.
أخبار سوريا اليوم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, الأخبار

الداخلية السورية: استهداف خلايا إرهابية خارجة عن القانون ضمن حملة أمنية في طرطوس

11:44 GMT 30.08.2025
© AP Photo / Omar Albamمجندون في قوة الشرطة التابعة للحكومة السورية الجديدة يحملون أسلحتهم في وضع إطلاق النار، خلال جلسة تدريب وتخرج في كلية الشرطة في دمشق، سوريا، 14 يناير/ كانون الثاني 2025
مجندون في قوة الشرطة التابعة للحكومة السورية الجديدة يحملون أسلحتهم في وضع إطلاق النار، خلال جلسة تدريب وتخرج في كلية الشرطة في دمشق، سوريا، 14 يناير/ كانون الثاني 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 30.08.2025
© AP Photo / Omar Albam
أعلنت وزارة الداخلية السورية، إطلاق قيادة الأمن الداخلي في محافظة طرطوس الساحلية، اليوم السبت، "حملة أمنية استهدفت أوكار خلايا إرهابية خارجة عن القانون"، على حد قولها.
وذكرت وزارة الداخلية السورية، في بيان لها نُشر عبر قناتها على تطبيق "تلغرام"، أن "هذه الخلايا متورطة في تنفيذ هجمات على عناصر ومواقع الأمن الداخلي، كان آخرها استهداف دورية عند أحد مداخل مدينة طرطوس، ما أسفر عن استشهاد عنصرين".
وأشارت الوزارة إلى أن الحملة الأمنية ما تزال مستمرة حتى الآن، وفقا لوكالة الأنباء السورية "سانا".
قصف قوات الجيش السوري لمواقع تنظيم داعش الإرهابي في مخيم اليرموك، ريف دمشق، سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 22.08.2025
الجيش الأمريكي يعلن تصفية أحد قادة تنظيم "داعش" الإرهابي شمالي سوريا
22 أغسطس, 03:30 GMT
وقبل أسبوعين، أعلن مصدر أمني سوري في مدينة طرطوس، عن مقتل عنصرين تابعين لقوات الأمن الداخلي.
ونقلت وكالة الأنباء السورية "سانا"، عن المصدر الأمني، أن "الحادث وقع بعد اشتباه إحدى دوريات الأمن الداخلي في مدينة طرطوس، بسيارة مشبوهة توقفت على جانب الطريق، وبعدما اقترب عناصر الدورية لتفتيشها، أطلق أحد الأشخاص داخلها النار بشكل مباشر باتجاه عناصر الأمن، ما أدى إلى مقتل عنصرين".

وأضاف المصدر الأمني أن "المسلحين المجهولين لاذوا بالفرار، فيما تعمل الجهات المختصة على ملاحقة السيارة وتحديد هوية الفاعلين لإلقاء القبض عليهم وتقديمهم للقضاء لينالوا جزاءهم العادل".

يشار إلى أنه في يوليو/ تموز الماضي، أعلنت لجنة تقصي الحقائق في الاعتداءات والانتهاكات المرتكبة في الساحل السوري، توثيق 938 إفادة لشهود عيان على ما حدث من انتهاكات وتجاوزات في مارس/ آذار الماضي.
وشملت تلك الانتهاكات "اعتداءات على المدنيين والقوات الحكومية في محافظات اللاذقية وطرطوس وحماة"، حيث ذكر المحامي ياسر الفرحان، المتحدث باسم اللجنة، أن "اللجنة تحققت من مقتل 1426 شخصا (بينهم 90 امرأة) معظمهم مدنيون، إضافة إلى 238 عنصرا أمنيا وعسكريا".
الرئيس السوري المؤقت أحمد الشرع - سبوتنيك عربي, 1920, 28.08.2025
الشرع يصدر مرسوما بتشكيل لجنة الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية في سوريا
28 أغسطس, 19:40 GMT
كما حددت اللجنة "265 مشتبها بهم من مجموعات مسلحة، ووثقت انتهاكات مثل القتل خارج نطاق المعارك ودفن ضحايا في مقابر جماعية".

ووفقا للمحامي فرحان، واعتمدت اللجنة على تحقيقات ميدانية، واجتماعات مع جهات محلية ودولية (مثل الأمم المتحدة وهيومن رايتس ووتش)، وفحص أدلة رقمية، كما أشارت إلى انتهاكات واسعة لكن غير منظمة، مع تفاوت في سلوك المسلحين.

وكانت مناطق الساحل السوري (اللاذقية، وطرطوس، وبانياس)، شهدت في 6 مارس/ آذار الماضي، أحداث عنف ومواجهات دامية طالت مدنيين وعناصر من الأمن العام، وحمّلت الحكومة مسلحين موالين للرئيس السابق بشار الأسد، مسؤولية الهجمات على قواتها وإعدام العشرات منهم، فيما اتُهم عناصر من الأمن بتنفيذ انتهاكات بحق مدنيين، وإحراق وسرقة منازل.
