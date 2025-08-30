الصحة المصرية: مصرع 3 أشخاص وإصابة 54 آخرين إثر انقلاب قطار ركاب... صور وفيديو
14:35 GMT 30.08.2025 (تم التحديث: 14:52 GMT 30.08.2025)
© i.ytimgانقلاب قطار في مصر - أرشيفية
© i.ytimg
شهدت مدينة مرسى مطروح شمالي مصر، اليوم السبت، حادثا مأساويا جراء انقلاب قطار ركاب، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى.
وذكرت وزارة الصحة المصرية في بيان حصلت وكالة "سبوتنيك"، على نسخة منه، أن الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة المصري، قام بمتابعة تداعيات الحادث على الفور.
لا حول ولا قوة إلا بالله— Mahmoud Shawky (@Mshawky1010) August 30, 2025
خروج عربات قطار مطروح عن مسارها مما أدى إلى إنقلاب القطار pic.twitter.com/adfWktRKUh
ووجه الوزير، نائبه الدكتور محمد الطيب، بالتوجه إلى موقع الحادث للإشراف الميداني على تقديم الخدمات الطبية والإسعافية للمصابين، بالتوازي مع إصدار تعليماته برفع درجة الاستعداد القصوى في مستشفيات المنطقة، وتحريك 30 سيارة إسعاف مجهزة لنقل المصابين وتقديم الإسعافات الأولية في الحال.
ووفقا لبيان الصحة المصرية، بلغ إجمالي المصابين 54 مصابا، تم نقل 33 منهم إلى مستشفى الضبعة المركزي، و21 مصابا تم نقلهم إلى مستشفى رأس الحكمة.
إصابة 29 و البحث عن مفقودين.. استغاثات عقب انقلاب قطار قرب مدينة الضبعة في #مطروح بين قريتي الفردية وزاوية العوامة.#كامل_الوزير #وزارة_النقل pic.twitter.com/6BYSGBr5QN— Ali Bakry (@_AliBakry) August 30, 2025
وأكد بيان وزارة الصحة المصرية، تسجيل 3 حالات وفاة، ونقل الجثامين إلى مستشفى رأس الحكمة.
كما أشارت الوزارة إلى التزامها بمتابعة الحادث والتنسيق مع الجهات المعنية، لتوفير كافة أوجه الدعم الطبي والإسعافي.