الصحة المصرية: مصرع 3 أشخاص وإصابة 54 آخرين إثر انقلاب قطار ركاب... صور وفيديو

14:35 GMT 30.08.2025 (تم التحديث: 14:52 GMT 30.08.2025)
شهدت مدينة مرسى مطروح شمالي مصر، اليوم السبت، حادثا مأساويا جراء انقلاب قطار ركاب، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى.
وذكرت وزارة الصحة المصرية في بيان حصلت وكالة "سبوتنيك"، على نسخة منه، أن الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة المصري، قام بمتابعة تداعيات الحادث على الفور.
ووجه الوزير، نائبه الدكتور محمد الطيب، بالتوجه إلى موقع الحادث للإشراف الميداني على تقديم الخدمات الطبية والإسعافية للمصابين، بالتوازي مع إصدار تعليماته برفع درجة الاستعداد القصوى في مستشفيات المنطقة، وتحريك 30 سيارة إسعاف مجهزة لنقل المصابين وتقديم الإسعافات الأولية في الحال.

ووفقا لبيان الصحة المصرية، بلغ إجمالي المصابين 54 مصابا، تم نقل 33 منهم إلى مستشفى الضبعة المركزي، و21 مصابا تم نقلهم إلى مستشفى رأس الحكمة.

وأكد بيان وزارة الصحة المصرية، تسجيل 3 حالات وفاة، ونقل الجثامين إلى مستشفى رأس الحكمة.
كما أشارت الوزارة إلى التزامها بمتابعة الحادث والتنسيق مع الجهات المعنية، لتوفير كافة أوجه الدعم الطبي والإسعافي.
