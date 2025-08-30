https://sarabic.ae/20250830/بولندا-تطرد-15-مواطنا-أوكرانيا-1104328427.html
بولندا تطرد 15 مواطنا أوكرانيا
أفادت لجنة حدود الدولة في الجمهورية، أن بولندا طردت 15 مواطنا أوكرانيا مدانين بارتكاب جرائم ومخالفات مختلفة. 30.08.2025, سبوتنيك عربي
وارسو –سبوتنيك. وأشار التقرير إلى أن "حرس الحدود اقتادوا 15 مواطنا أوكرانيا قسرا إلى الحدود وسلموا إلى الجانب الأوكراني".وأوضح أن سبب طردهم من بولندا، "كان بشكل رئيسي بموجب المادة 302 (1) الفقرة 9 من قانون 12 ديسمبر/كانون الأول 2013 بشأن الأجانب"، أي لاعتبارات الدفاع عن الدولة أو أمنها، وحماية الأمن والنظام العام، أو مصالح جمهورية بولندا".وأوضح الجانب البولندي، أن الأشخاص المطرودين من بولندا قد عوقبوا مرارا وتكرارا لارتكابهم جرائم ومخالفات.وجاء في البيان، "يشمل ذلك، من بين أمور أخرى، حيازة المخدرات والمؤثرات العقلية، والسرقة، والسطو، وتزوير الوثائق، والقيادة تحت تأثير الكحول، وتنظيم عبور الحدود البولندية بشكل غير قانوني".ووفقا للجنة حدود الدولة، أدرج الأوكرانيون المطرودون في قائمة الأشخاص غير المرغوب في وجودهم على أراضي جمهورية بولندا، وقد منعوا من العودة إلى بولندا لمدة تتراوح بين 5 و10 سنوات.
