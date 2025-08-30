خبير في الشؤون الصينية: التنسيق بين موسكو وبكين في التعامل مع واشنطن "سابقة تاريخية"

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
سوريا.. كيف تواجه أسوأ أزمة جفاف
08:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
08:46 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
كتاب "ستيبان كوندوروشكين - دمشق 1902"
09:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
09:33 GMT
19 د
عرب بوينت بودكاست
تمثال يمني للبيع في إسرائيل... وسط صمت دولي وتجاهل محلي!
09:51 GMT
9 د
صدى الحياة
بابل العراقية تراث إنساني
10:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
10:33 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
10:53 GMT
7 د
مساحة حرة
من الطاقة إلى الصناعة.. طفرة في العلاقات الاقتصادية بين موسكو ونيودلهي
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
نبض افريقيا
فحم جنوب افريقيا يعوض إسرائيل عن الفحم الكولومبي ويثير غضبا شعبيا في البلد الأفريقي
16:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
16:49 GMT
11 د
عالم سبوتنيك
مجلس الأمن يدعو لوقف الحرب في غزة وواشنطن ترفض، هجوم إسرائيلي مكثف يستهدف العاصمة اليمنية صنعاء
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبيرة: ملف السويداء أصبح دوليا غير متعلق بالقرار المحلي ولا السوري
18:00 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
خبير: لهذه الأسباب أصبحت مصر وجهة الأثرياء
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
148 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
شارع المتنبي منارة تأريخية تحاكي العالم وقصة بواقع متجدد
08:16 GMT
35 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
08:52 GMT
7 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
09:29 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير صغير ولكن ملحوظ على تغير المناخ
09:54 GMT
6 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
10:28 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
10:47 GMT
14 د
الإنسان والثقافة
العصر الذهبي للأدب الروسي ودوره في صياغة الهوية الثقافية واللغوية لروسيا
11:29 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
خبير: لهذه الأسباب أصبحت مصر وجهة الأثرياء
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل يحل الذكاء الاصطناعي محل الأطباء النفسيين؟
12:43 GMT
17 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبيرة: ملف السويداء أصبح دوليا غير متعلق بالقرار المحلي ولا السوري
16:03 GMT
29 د
مساحة حرة
العراق... خطط توليد الكهرباء من البواخر تواجه انتقادات لاذعة
18:00 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250830/خبير-في-الشؤون-الصينية-التنسيق-بين-موسكو-وبكين-في-التعامل-مع-واشنطن-سابقة-تاريخية-1104313885.html
خبير في الشؤون الصينية: التنسيق بين موسكو وبكين في التعامل مع واشنطن "سابقة تاريخية"
خبير في الشؤون الصينية: التنسيق بين موسكو وبكين في التعامل مع واشنطن "سابقة تاريخية"
سبوتنيك عربي
أكد فرانشيسكو سيسي، الخبير في الشؤون الصينية والمقيم في بكين، أن "التنسيق المتزايد بين روسيا والصين، في التعامل مع الولايات المتحدة يمثل سابقة تاريخية"، مشيرًا... 30.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-30T11:14+0000
2025-08-30T11:14+0000
روسيا
الصين
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/05/10/1088880235_0:62:3421:1986_1920x0_80_0_0_6045cf805d955250795369982443fe9e.jpg
وقال سيسي لوكالة "سبوتنيك": "الاجتماع المقبل بين روسيا والصين، يكتسب أهمية كبيرة نظرًا لتوقيته، حيث يأتي بين لقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ولقاء ترامب المحتمل مع الرئيس الصيني شي جين بينغ، في أكتوبر (تشرين الأول المقبل)".وأشار سيسي إلى أن "التنسيق بين روسيا والصين في التعامل مع الولايات المتحدة يمثل سابقة تاريخية، لا سيما في ظل تصريحات بوتين بأن حصة الدولار واليورو في التسويات التجارية بين البلدين انخفضت إلى هامش إحصائي ضئيل".وتابع الخبير في الشؤون الصينية: "الآن، تجارة المقايضة غير مجدية. تحتاج إلى وحدة حساب للأغراض الدولية لأن كلا من روسيا والصين بحاجة إلى التجارة مع العالم الخارجي. ولأن الصين، وهي أكبر اقتصاد، لا تملك عملة قابلة للتحويل بالكامل، وعملتها مربوطة بالدولار، فإن التخلي عن الدولار الأمريكي غير ممكن تقنيا".وسيكون بوتين ضيف الشرف الرئيسي في الاحتفالات المخصصة للذكرى الـ80 لانتصار الصين في حرب المقاومة الشعبية ضد العدوان الياباني وفي الحرب العالمية الثانية.
https://sarabic.ae/20250829/بوتين-لا-ينبغي-استخدام-النظام-المالي-العالمي-لأغراض-استعمارية-جديدة--1104302713.html
https://sarabic.ae/20250830/تطور-التجارة-بين-روسيا-والصين--1104264667.html
الصين
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/05/10/1088880235_345:0:3074:2047_1920x0_80_0_0_094f94afa5f5040e34279a025e1d5315.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, الصين
روسيا, الصين

خبير في الشؤون الصينية: التنسيق بين موسكو وبكين في التعامل مع واشنطن "سابقة تاريخية"

11:14 GMT 30.08.2025
© Sputnik . Sergey Bobylev / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الصيني شي جين بينغ خلال مراسم الاستقبال الرسمية في قاعة الشعب الكبرى في بكين.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الصيني شي جين بينغ خلال مراسم الاستقبال الرسمية في قاعة الشعب الكبرى في بكين. - سبوتنيك عربي, 1920, 30.08.2025
© Sputnik . Sergey Bobylev
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
حصري
أكد فرانشيسكو سيسي، الخبير في الشؤون الصينية والمقيم في بكين، أن "التنسيق المتزايد بين روسيا والصين، في التعامل مع الولايات المتحدة يمثل سابقة تاريخية"، مشيرًا إلى أن "التخلي الكامل عن الدولار في التعاملات الثنائية بين البلدين يواجه تحديات بسبب ارتباط اليوان بالدولار وعدم قابليته للتحويل الكامل".
وقال سيسي لوكالة "سبوتنيك": "الاجتماع المقبل بين روسيا والصين، يكتسب أهمية كبيرة نظرًا لتوقيته، حيث يأتي بين لقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ولقاء ترامب المحتمل مع الرئيس الصيني شي جين بينغ، في أكتوبر (تشرين الأول المقبل)".

وأوضح سيسي أن "هذا الاجتماع(بوتين وشي) يعكس رغبة البلدين في تنسيق مواقفهما بشأن العلاقات الثنائية وكيفية التعامل مع الولايات المتحدة الأمريكية".

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يعقد مؤتمرا صحفيا في اختتام أعمال اجتماع المجلس الاقتصادي الأوراسي الأعلى - سبوتنيك عربي, 1920, 29.08.2025
بوتين: التعاون بين روسيا والصين في الأمم المتحدة ومنصات دولية متعددة الأطراف يعزز الاستقرار العالمي
أمس, 22:18 GMT
وأشار سيسي إلى أن "التنسيق بين روسيا والصين في التعامل مع الولايات المتحدة يمثل سابقة تاريخية، لا سيما في ظل تصريحات بوتين بأن حصة الدولار واليورو في التسويات التجارية بين البلدين انخفضت إلى هامش إحصائي ضئيل".

وعن إمكانية التخلي الكامل عن الدولار في التعاملات الثنائية، قال سيسي إن "ذلك ممكن نظريًا، لكن هناك تحديات كبيرة تتمثل في استمرار ظل الدولار، حيث يتم تسعير الصفقات التجارية بالدولار أو اليورو أو حتى في التجارة المقايضة التي تحتاج إلى وحدة محاسبة دولية".

تطور التجارة بين روسيا والصين - سبوتنيك عربي, 1920, 30.08.2025
وسائط متعددة
تطور التجارة بين روسيا والصين
10:00 GMT
وتابع الخبير في الشؤون الصينية: "الآن، تجارة المقايضة غير مجدية. تحتاج إلى وحدة حساب للأغراض الدولية لأن كلا من روسيا والصين بحاجة إلى التجارة مع العالم الخارجي. ولأن الصين، وهي أكبر اقتصاد، لا تملك عملة قابلة للتحويل بالكامل، وعملتها مربوطة بالدولار، فإن التخلي عن الدولار الأمريكي غير ممكن تقنيا".

ومن المقرر أن يزور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الصين في الفترة من 31 أغسطس/ آب الجاري إلى 3 سبتمبر/ أيلول المقبل، حيث سيشارك في قمة منظمة "شنغهاي للتعاون"، وفي لقاء ثلاثي مع قادة منغوليا والصين، كما سيعقد مباحثات مع الرئيس الصيني شي جين بينغ، وعدد من القادة الأجانب.

وسيكون بوتين ضيف الشرف الرئيسي في الاحتفالات المخصصة للذكرى الـ80 لانتصار الصين في حرب المقاومة الشعبية ضد العدوان الياباني وفي الحرب العالمية الثانية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала