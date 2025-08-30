https://sarabic.ae/20250830/خبير-في-الشؤون-الصينية-التنسيق-بين-موسكو-وبكين-في-التعامل-مع-واشنطن-سابقة-تاريخية-1104313885.html

خبير في الشؤون الصينية: التنسيق بين موسكو وبكين في التعامل مع واشنطن "سابقة تاريخية"

خبير في الشؤون الصينية: التنسيق بين موسكو وبكين في التعامل مع واشنطن "سابقة تاريخية"

أكد فرانشيسكو سيسي، الخبير في الشؤون الصينية والمقيم في بكين، أن "التنسيق المتزايد بين روسيا والصين، في التعامل مع الولايات المتحدة يمثل سابقة تاريخية"، مشيرًا...

وقال سيسي لوكالة "سبوتنيك": "الاجتماع المقبل بين روسيا والصين، يكتسب أهمية كبيرة نظرًا لتوقيته، حيث يأتي بين لقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ولقاء ترامب المحتمل مع الرئيس الصيني شي جين بينغ، في أكتوبر (تشرين الأول المقبل)".وأشار سيسي إلى أن "التنسيق بين روسيا والصين في التعامل مع الولايات المتحدة يمثل سابقة تاريخية، لا سيما في ظل تصريحات بوتين بأن حصة الدولار واليورو في التسويات التجارية بين البلدين انخفضت إلى هامش إحصائي ضئيل".وتابع الخبير في الشؤون الصينية: "الآن، تجارة المقايضة غير مجدية. تحتاج إلى وحدة حساب للأغراض الدولية لأن كلا من روسيا والصين بحاجة إلى التجارة مع العالم الخارجي. ولأن الصين، وهي أكبر اقتصاد، لا تملك عملة قابلة للتحويل بالكامل، وعملتها مربوطة بالدولار، فإن التخلي عن الدولار الأمريكي غير ممكن تقنيا".وسيكون بوتين ضيف الشرف الرئيسي في الاحتفالات المخصصة للذكرى الـ80 لانتصار الصين في حرب المقاومة الشعبية ضد العدوان الياباني وفي الحرب العالمية الثانية.

