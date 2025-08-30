خبير في الشؤون الصينية: التنسيق بين موسكو وبكين في التعامل مع واشنطن "سابقة تاريخية"
أكد فرانشيسكو سيسي، الخبير في الشؤون الصينية والمقيم في بكين، أن "التنسيق المتزايد بين روسيا والصين، في التعامل مع الولايات المتحدة يمثل سابقة تاريخية"، مشيرًا إلى أن "التخلي الكامل عن الدولار في التعاملات الثنائية بين البلدين يواجه تحديات بسبب ارتباط اليوان بالدولار وعدم قابليته للتحويل الكامل".
وقال سيسي لوكالة "سبوتنيك": "الاجتماع المقبل بين روسيا والصين، يكتسب أهمية كبيرة نظرًا لتوقيته، حيث يأتي بين لقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ولقاء ترامب المحتمل مع الرئيس الصيني شي جين بينغ، في أكتوبر (تشرين الأول المقبل)".
وأوضح سيسي أن "هذا الاجتماع(بوتين وشي) يعكس رغبة البلدين في تنسيق مواقفهما بشأن العلاقات الثنائية وكيفية التعامل مع الولايات المتحدة الأمريكية".
وأشار سيسي إلى أن "التنسيق بين روسيا والصين في التعامل مع الولايات المتحدة يمثل سابقة تاريخية، لا سيما في ظل تصريحات بوتين بأن حصة الدولار واليورو في التسويات التجارية بين البلدين انخفضت إلى هامش إحصائي ضئيل".
وعن إمكانية التخلي الكامل عن الدولار في التعاملات الثنائية، قال سيسي إن "ذلك ممكن نظريًا، لكن هناك تحديات كبيرة تتمثل في استمرار ظل الدولار، حيث يتم تسعير الصفقات التجارية بالدولار أو اليورو أو حتى في التجارة المقايضة التي تحتاج إلى وحدة محاسبة دولية".
وتابع الخبير في الشؤون الصينية: "الآن، تجارة المقايضة غير مجدية. تحتاج إلى وحدة حساب للأغراض الدولية لأن كلا من روسيا والصين بحاجة إلى التجارة مع العالم الخارجي. ولأن الصين، وهي أكبر اقتصاد، لا تملك عملة قابلة للتحويل بالكامل، وعملتها مربوطة بالدولار، فإن التخلي عن الدولار الأمريكي غير ممكن تقنيا".
ومن المقرر أن يزور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الصين في الفترة من 31 أغسطس/ آب الجاري إلى 3 سبتمبر/ أيلول المقبل، حيث سيشارك في قمة منظمة "شنغهاي للتعاون"، وفي لقاء ثلاثي مع قادة منغوليا والصين، كما سيعقد مباحثات مع الرئيس الصيني شي جين بينغ، وعدد من القادة الأجانب.
وسيكون بوتين ضيف الشرف الرئيسي في الاحتفالات المخصصة للذكرى الـ80 لانتصار الصين في حرب المقاومة الشعبية ضد العدوان الياباني وفي الحرب العالمية الثانية.