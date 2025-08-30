https://sarabic.ae/20250830/روسنفت-تنتج-قرابة-4-ملايين-برميل-من-النفط-يوميا-خلال-النصف-الأول-من-العام-2025-1104315073.html

"روسنفت" تنتج قرابة 4 ملايين برميل من النفط يوميا خلال النصف الأول من العام 2025

وصل إجمالي إنتاج شركة "روسنفت" الروسية من النفط إلى نحو 3.67 مليون برميل يوميا، خلال النصف الأول من عام 2025، فيما بلغ إنتاج الشركة من الغاز نحو 1.3 مليون

2025-08-30T12:01+0000

2025-08-30T12:01+0000

2025-08-30T12:01+0000

روسيا

اقتصاد

وقالت الشركة، في بيان لها، اليوم السبت: "وصل حجم تكرير النفط في النصف الأول من عام 2025 إلى نحو 38.7 مليون طن، وبلغ إنتاج الهيدروكربونات في النصف الأول من عام 2025، نحو 121.6 مليون طن من النفط المكافئ (4.99 مليون برميل من النفط المكافئ يوميا)، من بينها 89.3 مليون طن (3.67 مليون برميل يوميا) من النفط، و39.3 مليار متر مكعب (1.32 مليون برميل من النفط المكافئ يوميًا) من الغاز".ونوّه البيان إلى وجود انخفاض في حجم النفط المكرر في مصافي الشركة بالمقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، وأسهب بالتفاصيل: "في الفترة ذاتها من العام الماضي، بلغ حجم التكرير 40.9 مليون طن، أي أن المؤشر تراجع في يناير (كانون الثاني) - يونيو (حزيران) 2025 بنسبة 5.4 بالمئة، ويعود انخفاض حجم التكرير إلى ضرورة القيام بأعمال الصيانة والترميم، بالإضافة إلى تحسين تحميل المصافي مع الأخذ في الاعتبار أوضاع الأسعار والقيود اللوجستية ومستوى الطلب".ووصلت إيرادات الشركة إلى 4.263 تريليون روبل (53.52 مليار دولار) في الفترة ذاتها، أي أقل بنسبة 17.6 بالمئة، على أساس سنوي، وذلك على خلفية انخفاض أسعار النفط وتعزيز سعر صرف الروبل.وصرح سيتشين، في تقرير الشركة عن النصف الأول من العام: "في ظل الظروف الراهنة، تبني "روسنفت" ميزانيتها انطلاقا من افتراضات واقعية، باستخدام سعر 45 دولارا لبرميل النفط".وأضاف سيتشين: "يرجع السبب الرئيس لذلك إلى الزيادة النشطة في الإنتاج من جانب دول "أوبك"، بما في ذلك السعودية والإمارات والعراق والكويت، فضلًا عن ارتفاع الإنتاج في البرازيل ودول أخرى".وكانت منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك"، أعلنت في وقت سابق من الشهر الجاري، اتفاق 8 دول أعضاء بتحالف "أوبك+" على زيادة إنتاج النفط بمقدار 547 ألف برميل يوميا، في سبتمبر/ أيلول المقبل، مشيرة إلى أن هذه الزيادة يمكن تعليقها أو إلغاؤها وفقا لتطورات السوق."روسنفط": العقوبات الأوروبية على مصفاة "نايارا" الهندية تهدد أمن الطاقة في الهند

