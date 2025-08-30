"روسنفت" تنتج قرابة 4 ملايين برميل من النفط يوميا خلال النصف الأول من العام 2025

عربي
مدينة كوبيانسك محاصرة تقريبا بالكامل وحرر نصفها بحسب رئيس هيئة الأركان الروسية - عاجل
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
سوريا.. كيف تواجه أسوأ أزمة جفاف
08:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
08:46 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
كتاب "ستيبان كوندوروشكين - دمشق 1902"
09:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
09:33 GMT
19 د
عرب بوينت بودكاست
تمثال يمني للبيع في إسرائيل... وسط صمت دولي وتجاهل محلي!
09:51 GMT
9 د
صدى الحياة
بابل العراقية تراث إنساني
10:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
10:33 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
10:53 GMT
7 د
مساحة حرة
من الطاقة إلى الصناعة.. طفرة في العلاقات الاقتصادية بين موسكو ونيودلهي
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
نبض افريقيا
فحم جنوب افريقيا يعوض إسرائيل عن الفحم الكولومبي ويثير غضبا شعبيا في البلد الأفريقي
16:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
16:49 GMT
11 د
عالم سبوتنيك
مجلس الأمن يدعو لوقف الحرب في غزة وواشنطن ترفض، هجوم إسرائيلي مكثف يستهدف العاصمة اليمنية صنعاء
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبيرة: ملف السويداء أصبح دوليا غير متعلق بالقرار المحلي ولا السوري
18:00 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
خبير: لهذه الأسباب أصبحت مصر وجهة الأثرياء
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
148 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
شارع المتنبي منارة تأريخية تحاكي العالم وقصة بواقع متجدد
08:16 GMT
35 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
08:52 GMT
7 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
09:29 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير صغير ولكن ملحوظ على تغير المناخ
09:54 GMT
6 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
10:28 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
10:47 GMT
14 د
الإنسان والثقافة
العصر الذهبي للأدب الروسي ودوره في صياغة الهوية الثقافية واللغوية لروسيا
11:29 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
خبير: لهذه الأسباب أصبحت مصر وجهة الأثرياء
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل يحل الذكاء الاصطناعي محل الأطباء النفسيين؟
12:43 GMT
17 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبيرة: ملف السويداء أصبح دوليا غير متعلق بالقرار المحلي ولا السوري
16:03 GMT
29 د
ملفات ساخنة
حماس تعلن التحدي... هل تمضي إسرائيل في خطط احتلال غزة
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
العراق... خطط توليد الكهرباء من البواخر تواجه انتقادات لاذعة
18:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250830/روسنفت-تنتج-قرابة-4-ملايين-برميل-من-النفط-يوميا-خلال-النصف-الأول-من-العام-2025-1104315073.html
"روسنفت" تنتج قرابة 4 ملايين برميل من النفط يوميا خلال النصف الأول من العام 2025
"روسنفت" تنتج قرابة 4 ملايين برميل من النفط يوميا خلال النصف الأول من العام 2025
سبوتنيك عربي
وصل إجمالي إنتاج شركة "روسنفت" الروسية من النفط إلى نحو 3.67 مليون برميل يوميا، خلال النصف الأول من عام 2025، فيما بلغ إنتاج الشركة من الغاز نحو 1.3 مليون... 30.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-30T12:01+0000
2025-08-30T12:01+0000
روسيا
اقتصاد
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102311/68/1023116818_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_d598253a783ce53fa0524eba014070da.jpg
وقالت الشركة، في بيان لها، اليوم السبت: "وصل حجم تكرير النفط في النصف الأول من عام 2025 إلى نحو 38.7 مليون طن، وبلغ إنتاج الهيدروكربونات في النصف الأول من عام 2025، نحو 121.6 مليون طن من النفط المكافئ (4.99 مليون برميل من النفط المكافئ يوميا)، من بينها 89.3 مليون طن (3.67 مليون برميل يوميا) من النفط، و39.3 مليار متر مكعب (1.32 مليون برميل من النفط المكافئ يوميًا) من الغاز".ونوّه البيان إلى وجود انخفاض في حجم النفط المكرر في مصافي الشركة بالمقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، وأسهب بالتفاصيل: "في الفترة ذاتها من العام الماضي، بلغ حجم التكرير 40.9 مليون طن، أي أن المؤشر تراجع في يناير (كانون الثاني) - يونيو (حزيران) 2025 بنسبة 5.4 بالمئة، ويعود انخفاض حجم التكرير إلى ضرورة القيام بأعمال الصيانة والترميم، بالإضافة إلى تحسين تحميل المصافي مع الأخذ في الاعتبار أوضاع الأسعار والقيود اللوجستية ومستوى الطلب".ووصلت إيرادات الشركة إلى 4.263 تريليون روبل (53.52 مليار دولار) في الفترة ذاتها، أي أقل بنسبة 17.6 بالمئة، على أساس سنوي، وذلك على خلفية انخفاض أسعار النفط وتعزيز سعر صرف الروبل.وصرح سيتشين، في تقرير الشركة عن النصف الأول من العام: "في ظل الظروف الراهنة، تبني "روسنفت" ميزانيتها انطلاقا من افتراضات واقعية، باستخدام سعر 45 دولارا لبرميل النفط".وأضاف سيتشين: "يرجع السبب الرئيس لذلك إلى الزيادة النشطة في الإنتاج من جانب دول "أوبك"، بما في ذلك السعودية والإمارات والعراق والكويت، فضلًا عن ارتفاع الإنتاج في البرازيل ودول أخرى".وكانت منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك"، أعلنت في وقت سابق من الشهر الجاري، اتفاق 8 دول أعضاء بتحالف "أوبك+" على زيادة إنتاج النفط بمقدار 547 ألف برميل يوميا، في سبتمبر/ أيلول المقبل، مشيرة إلى أن هذه الزيادة يمكن تعليقها أو إلغاؤها وفقا لتطورات السوق."روسنفط": العقوبات الأوروبية على مصفاة "نايارا" الهندية تهدد أمن الطاقة في الهند
https://sarabic.ae/20250830/مصر-توقع-اتفاقيات-للتنقيب-عن-النفط-والغاز-بقيمة-340-مليون-دولار-مع-شركات-عالمية-1104310080.html
https://sarabic.ae/20250827/بوتين-يؤكد-دعمه-نهج-الحكومة-الروسية-في-الحفاظ-على-ميزانية-متوازنة-1104186926.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102311/68/1023116818_172:0:2901:2047_1920x0_80_0_0_46d918b6b31a07920de9f50ce7b43cac.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, اقتصاد
روسيا, اقتصاد

"روسنفت" تنتج قرابة 4 ملايين برميل من النفط يوميا خلال النصف الأول من العام 2025

12:01 GMT 30.08.2025
© Sputnik . Vladimir Astapkovich / الانتقال إلى بنك الصور"روسنفط" في موسكو
روسنفط في موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 30.08.2025
© Sputnik . Vladimir Astapkovich
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
وصل إجمالي إنتاج شركة "روسنفت" الروسية من النفط إلى نحو 3.67 مليون برميل يوميا، خلال النصف الأول من عام 2025، فيما بلغ إنتاج الشركة من الغاز نحو 1.3 مليون برميل يوميا خلال نفس الفترة.
وقالت الشركة، في بيان لها، اليوم السبت: "وصل حجم تكرير النفط في النصف الأول من عام 2025 إلى نحو 38.7 مليون طن، وبلغ إنتاج الهيدروكربونات في النصف الأول من عام 2025، نحو 121.6 مليون طن من النفط المكافئ (4.99 مليون برميل من النفط المكافئ يوميا)، من بينها 89.3 مليون طن (3.67 مليون برميل يوميا) من النفط، و39.3 مليار متر مكعب (1.32 مليون برميل من النفط المكافئ يوميًا) من الغاز".
ونوّه البيان إلى وجود انخفاض في حجم النفط المكرر في مصافي الشركة بالمقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، وأسهب بالتفاصيل: "في الفترة ذاتها من العام الماضي، بلغ حجم التكرير 40.9 مليون طن، أي أن المؤشر تراجع في يناير (كانون الثاني) - يونيو (حزيران) 2025 بنسبة 5.4 بالمئة، ويعود انخفاض حجم التكرير إلى ضرورة القيام بأعمال الصيانة والترميم، بالإضافة إلى تحسين تحميل المصافي مع الأخذ في الاعتبار أوضاع الأسعار والقيود اللوجستية ومستوى الطلب".

كما كشفت شركة "روسنفت" أن صافي أرباحها، وفقًا لمعايير المحاسبة الدولية، في النصف الأول من العام الحالي، تراجع بمقدار 3.2 مرة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، ليصل إلى 245 مليار روبل (3.08 مليار دولار).

حقل الغاز الطبيعي قبالة مصر - سبوتنيك عربي, 1920, 30.08.2025
مصر توقع اتفاقيات للتنقيب عن النفط والغاز بقيمة 340 مليون دولار مع شركات عالمية
07:48 GMT
ووصلت إيرادات الشركة إلى 4.263 تريليون روبل (53.52 مليار دولار) في الفترة ذاتها، أي أقل بنسبة 17.6 بالمئة، على أساس سنوي، وذلك على خلفية انخفاض أسعار النفط وتعزيز سعر صرف الروبل.

وفي سياق متصل، صرح رئيس شركة "روسنفت"، إيغور سيتشين، بأن الشركة تبني ميزانيتها على أساس سعر 45 دولارا لبرميل النفط.

وصرح سيتشين، في تقرير الشركة عن النصف الأول من العام: "في ظل الظروف الراهنة، تبني "روسنفت" ميزانيتها انطلاقا من افتراضات واقعية، باستخدام سعر 45 دولارا لبرميل النفط".
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 27.08.2025
بوتين يؤكد دعمه نهج الحكومة الروسية في الحفاظ على ميزانية متوازنة
27 أغسطس, 11:46 GMT

كما توقع رئيس الشركة الروسية أن يصل الفائض في سوق النفط العالمي إلى 2.6 مليون برميل يوميا في الربع الرابع من عام 2025، و2.2 مليون برميل يوميا في عام 2026.

وأضاف سيتشين: "يرجع السبب الرئيس لذلك إلى الزيادة النشطة في الإنتاج من جانب دول "أوبك"، بما في ذلك السعودية والإمارات والعراق والكويت، فضلًا عن ارتفاع الإنتاج في البرازيل ودول أخرى".
وكانت منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك"، أعلنت في وقت سابق من الشهر الجاري، اتفاق 8 دول أعضاء بتحالف "أوبك+" على زيادة إنتاج النفط بمقدار 547 ألف برميل يوميا، في سبتمبر/ أيلول المقبل، مشيرة إلى أن هذه الزيادة يمكن تعليقها أو إلغاؤها وفقا لتطورات السوق.
"روسنفط": العقوبات الأوروبية على مصفاة "نايارا" الهندية تهدد أمن الطاقة في الهند
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала