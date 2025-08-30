https://sarabic.ae/20250830/روسنفت-تنتج-قرابة-4-ملايين-برميل-من-النفط-يوميا-خلال-النصف-الأول-من-العام-2025-1104315073.html
"روسنفت" تنتج قرابة 4 ملايين برميل من النفط يوميا خلال النصف الأول من العام 2025
"روسنفت" تنتج قرابة 4 ملايين برميل من النفط يوميا خلال النصف الأول من العام 2025
سبوتنيك عربي
وصل إجمالي إنتاج شركة "روسنفت" الروسية من النفط إلى نحو 3.67 مليون برميل يوميا، خلال النصف الأول من عام 2025، فيما بلغ إنتاج الشركة من الغاز نحو 1.3 مليون... 30.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-30T12:01+0000
2025-08-30T12:01+0000
2025-08-30T12:01+0000
روسيا
اقتصاد
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102311/68/1023116818_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_d598253a783ce53fa0524eba014070da.jpg
وقالت الشركة، في بيان لها، اليوم السبت: "وصل حجم تكرير النفط في النصف الأول من عام 2025 إلى نحو 38.7 مليون طن، وبلغ إنتاج الهيدروكربونات في النصف الأول من عام 2025، نحو 121.6 مليون طن من النفط المكافئ (4.99 مليون برميل من النفط المكافئ يوميا)، من بينها 89.3 مليون طن (3.67 مليون برميل يوميا) من النفط، و39.3 مليار متر مكعب (1.32 مليون برميل من النفط المكافئ يوميًا) من الغاز".ونوّه البيان إلى وجود انخفاض في حجم النفط المكرر في مصافي الشركة بالمقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، وأسهب بالتفاصيل: "في الفترة ذاتها من العام الماضي، بلغ حجم التكرير 40.9 مليون طن، أي أن المؤشر تراجع في يناير (كانون الثاني) - يونيو (حزيران) 2025 بنسبة 5.4 بالمئة، ويعود انخفاض حجم التكرير إلى ضرورة القيام بأعمال الصيانة والترميم، بالإضافة إلى تحسين تحميل المصافي مع الأخذ في الاعتبار أوضاع الأسعار والقيود اللوجستية ومستوى الطلب".ووصلت إيرادات الشركة إلى 4.263 تريليون روبل (53.52 مليار دولار) في الفترة ذاتها، أي أقل بنسبة 17.6 بالمئة، على أساس سنوي، وذلك على خلفية انخفاض أسعار النفط وتعزيز سعر صرف الروبل.وصرح سيتشين، في تقرير الشركة عن النصف الأول من العام: "في ظل الظروف الراهنة، تبني "روسنفت" ميزانيتها انطلاقا من افتراضات واقعية، باستخدام سعر 45 دولارا لبرميل النفط".وأضاف سيتشين: "يرجع السبب الرئيس لذلك إلى الزيادة النشطة في الإنتاج من جانب دول "أوبك"، بما في ذلك السعودية والإمارات والعراق والكويت، فضلًا عن ارتفاع الإنتاج في البرازيل ودول أخرى".وكانت منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك"، أعلنت في وقت سابق من الشهر الجاري، اتفاق 8 دول أعضاء بتحالف "أوبك+" على زيادة إنتاج النفط بمقدار 547 ألف برميل يوميا، في سبتمبر/ أيلول المقبل، مشيرة إلى أن هذه الزيادة يمكن تعليقها أو إلغاؤها وفقا لتطورات السوق."روسنفط": العقوبات الأوروبية على مصفاة "نايارا" الهندية تهدد أمن الطاقة في الهند
https://sarabic.ae/20250830/مصر-توقع-اتفاقيات-للتنقيب-عن-النفط-والغاز-بقيمة-340-مليون-دولار-مع-شركات-عالمية-1104310080.html
https://sarabic.ae/20250827/بوتين-يؤكد-دعمه-نهج-الحكومة-الروسية-في-الحفاظ-على-ميزانية-متوازنة-1104186926.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102311/68/1023116818_172:0:2901:2047_1920x0_80_0_0_46d918b6b31a07920de9f50ce7b43cac.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, اقتصاد
"روسنفت" تنتج قرابة 4 ملايين برميل من النفط يوميا خلال النصف الأول من العام 2025
وصل إجمالي إنتاج شركة "روسنفت" الروسية من النفط إلى نحو 3.67 مليون برميل يوميا، خلال النصف الأول من عام 2025، فيما بلغ إنتاج الشركة من الغاز نحو 1.3 مليون برميل يوميا خلال نفس الفترة.
وقالت الشركة، في بيان لها، اليوم السبت: "وصل حجم تكرير النفط في النصف الأول من عام 2025 إلى نحو 38.7 مليون طن، وبلغ إنتاج الهيدروكربونات في النصف الأول من عام 2025، نحو 121.6 مليون طن من النفط المكافئ (4.99 مليون برميل من النفط المكافئ يوميا)، من بينها 89.3 مليون طن (3.67 مليون برميل يوميا) من النفط، و39.3 مليار متر مكعب (1.32 مليون برميل من النفط المكافئ يوميًا) من الغاز".
ونوّه البيان إلى وجود انخفاض في حجم النفط المكرر في مصافي الشركة بالمقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، وأسهب بالتفاصيل: "في الفترة ذاتها من العام الماضي، بلغ حجم التكرير 40.9 مليون طن، أي أن المؤشر تراجع في يناير (كانون الثاني) - يونيو (حزيران) 2025 بنسبة 5.4 بالمئة، ويعود انخفاض حجم التكرير إلى ضرورة القيام بأعمال الصيانة والترميم، بالإضافة إلى تحسين تحميل المصافي مع الأخذ في الاعتبار أوضاع الأسعار والقيود اللوجستية ومستوى الطلب".
كما كشفت شركة "روسنفت" أن صافي أرباحها، وفقًا لمعايير المحاسبة الدولية، في النصف الأول من العام الحالي، تراجع بمقدار 3.2 مرة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، ليصل إلى 245 مليار روبل (3.08 مليار دولار).
ووصلت إيرادات الشركة إلى 4.263 تريليون روبل (53.52 مليار دولار) في الفترة ذاتها، أي أقل بنسبة 17.6 بالمئة، على أساس سنوي، وذلك على خلفية انخفاض أسعار النفط وتعزيز سعر صرف الروبل.
وفي سياق متصل، صرح رئيس شركة "روسنفت"، إيغور سيتشين، بأن الشركة تبني ميزانيتها على أساس سعر 45 دولارا لبرميل النفط.
وصرح سيتشين، في تقرير الشركة عن النصف الأول من العام: "في ظل الظروف الراهنة، تبني "روسنفت" ميزانيتها انطلاقا من افتراضات واقعية، باستخدام سعر 45 دولارا لبرميل النفط".
كما توقع رئيس الشركة الروسية أن يصل الفائض في سوق النفط العالمي إلى 2.6 مليون برميل يوميا في الربع الرابع من عام 2025، و2.2 مليون برميل يوميا في عام 2026.
وأضاف سيتشين: "يرجع السبب الرئيس لذلك إلى الزيادة النشطة في الإنتاج من جانب دول "أوبك"، بما في ذلك السعودية والإمارات والعراق والكويت، فضلًا عن ارتفاع الإنتاج في البرازيل ودول أخرى".
وكانت منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك"، أعلنت في وقت سابق من الشهر الجاري، اتفاق 8 دول أعضاء بتحالف "أوبك+" على زيادة إنتاج النفط بمقدار 547 ألف برميل يوميا، في سبتمبر/ أيلول المقبل، مشيرة إلى أن هذه الزيادة يمكن تعليقها أو إلغاؤها وفقا لتطورات السوق.