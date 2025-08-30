https://sarabic.ae/20250830/كيم-جونغ-أون-يلتقي-بعائلات-الجنود-القتلى-في-عمليات-خارجية-1104304382.html
كيم جونغ أون يلتقي بعائلات الجنود القتلى في عمليات خارج كوريا الديمقراطية
كيم جونغ أون يلتقي بعائلات الجنود القتلى في عمليات خارج كوريا الديمقراطية
سبوتنيك عربي
التقى زعيم جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، كيم جونغ أون، بأفراد عائلات الجنود الذين قتلوا في العمليات العسكرية الخاصة خارج البلاد، معبرًا عن تعاطفه مع... 30.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-30T03:48+0000
2025-08-30T03:48+0000
2025-08-30T03:50+0000
زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون
روسيا
أخبار روسيا اليوم
أخبار أوكرانيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/07/1096546668_0:80:3071:1807_1920x0_80_0_0_1e94a62dad7ea9dab6f5cfae2031b457.jpg
وقالت الوكالة: "التقى الأمين العام لحزب العمال الكوري، ورئيس المجلس الوطني لكوريا الشمالية، الرفيق المحترم كيم جونغ أون، في 29 أغسطس/آب في منزل موكران بأفراد عائلات الجنود الذين قاموا بأعمال بطولية في العملية العسكرية الخاصة في الخارج، وقدم لهم التعزية بحرارة".كما أعرب زعيم جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، عن أسفه لعدم تمكنه من حماية وإعادة جنود بلاده القتلى إلى وطنهم.وفي ختام اللقاء، سلّم كيم جونغ أون لعائلات القتلى صورًا لأقاربهم العسكريين المغلفين بعلم دولة كوريا الديمقراطية الشعبية.وكان رئيس الأركان الروسي فاليري غيراسيموف، قد أبلغ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في أبريل/ نيسان الماضي، أن جنود وضباطًا من الجيش الشعبي الكوري، نفذوا مهاما قتالية إلى جانب القوات الروسية في مقاطعة كورسك الروسية، بما في ذلك مشاركة وحدات من القوات الخاصة الكورية في التصدي لمحاولات أوكرانيا التوغل في المقاطعة.وعبّر بوتين عن شكره للوحدات العسكرية لجيش كوريا الديمقراطية التي شاركت في التصدي للمسلحين الأوكرانيين الذين دخلوا مقاطعة كورسك، مؤكدًا أنهم أدوا واجبهم بشرف وبسالة، وحصلوا على مجد خالد.وأضاف الرئيس الروسي أنه يقدر شخصيًا رئيس كوريا الديمقراطية، كيم جونغ أون، وكافة القيادة والشعب الكوري، مشددًا على أن الشعب الروسي لن ينسى أبدًا تضحيات لجنود كوريا الديمقراطية.من جانبها، أوضحت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن جنود كوريا الديمقراطية شاركوا في عملية تحرير حدود مقاطعة كورسك وفقًا للمادة الرابعة من معاهدة الشراكة الاستراتيجية الشاملة.وأعلنت اللجنة العسكرية المركزية في كوريا الديمقراطية رسميًا في 28 أبريل/ نيسان عن إرسال القوات إلى روسيا وفقًا لاتفاق الشراكة الاستراتيجية.
https://sarabic.ae/20250822/كيم-جونغ-أون-يمنح-أوسمة-لمقاتلي-الجيش-الكوري-المشاركين-في-معارك-تحرير-مقاطعة-كورسك-الروسية-1104014014.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/07/1096546668_192:0:2923:2048_1920x0_80_0_0_a0b11c25c73af73a5d40ebba4ee06de5.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون, روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا
زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون, روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا
كيم جونغ أون يلتقي بعائلات الجنود القتلى في عمليات خارج كوريا الديمقراطية
03:48 GMT 30.08.2025 (تم التحديث: 03:50 GMT 30.08.2025)
التقى زعيم جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، كيم جونغ أون، بأفراد عائلات الجنود الذين قتلوا في العمليات العسكرية الخاصة خارج البلاد، معبرًا عن تعاطفه مع فقدانهم، وفق ما نقلته وكالة الأنباء المركزية الكورية.
وقالت الوكالة: "التقى الأمين العام لحزب العمال الكوري، ورئيس المجلس الوطني لكوريا الشمالية، الرفيق المحترم كيم جونغ أون، في 29 أغسطس/آب في منزل موكران بأفراد عائلات الجنود الذين قاموا بأعمال بطولية في العملية العسكرية الخاصة في الخارج، وقدم لهم التعزية بحرارة".
كما أعرب زعيم جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، عن أسفه لعدم تمكنه من حماية وإعادة جنود بلاده القتلى إلى وطنهم.
وفي ختام اللقاء، سلّم كيم جونغ أون لعائلات القتلى صورًا لأقاربهم العسكريين المغلفين بعلم دولة كوريا الديمقراطية الشعبية.
وكان رئيس الأركان الروسي فاليري غيراسيموف، قد أبلغ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في أبريل/ نيسان الماضي، أن جنود وضباطًا من الجيش الشعبي الكوري، نفذوا مهاما قتالية إلى جانب القوات الروسية
في مقاطعة كورسك الروسية، بما في ذلك مشاركة وحدات من القوات الخاصة الكورية في التصدي لمحاولات أوكرانيا التوغل في المقاطعة.
وعبّر بوتين عن شكره للوحدات العسكرية لجيش كوريا الديمقراطية التي شاركت في التصدي للمسلحين الأوكرانيين الذين دخلوا مقاطعة كورسك، مؤكدًا أنهم أدوا واجبهم بشرف وبسالة، وحصلوا على مجد خالد.
وأضاف الرئيس الروسي أنه يقدر شخصيًا رئيس كوريا الديمقراطية، كيم جونغ أون، وكافة القيادة والشعب الكوري، مشددًا على أن الشعب الروسي لن ينسى أبدًا تضحيات لجنود كوريا الديمقراطية.
من جانبها، أوضحت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن جنود كوريا الديمقراطية شاركوا في عملية تحرير حدود مقاطعة كورسك وفقًا للمادة الرابعة من معاهدة الشراكة الاستراتيجية الشاملة.
وأعلنت اللجنة العسكرية المركزية في كوريا الديمقراطية رسميًا في 28 أبريل/ نيسان عن إرسال القوات إلى روسيا وفقًا لاتفاق الشراكة الاستراتيجية.