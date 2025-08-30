عربي
أمساليوم
بث مباشر
كيم جونغ أون يلتقي بعائلات الجنود القتلى في عمليات خارج كوريا الديمقراطية
كيم جونغ أون يلتقي بعائلات الجنود القتلى في عمليات خارج كوريا الديمقراطية
وقالت الوكالة: "التقى الأمين العام لحزب العمال الكوري، ورئيس المجلس الوطني لكوريا الشمالية، الرفيق المحترم كيم جونغ أون، في 29 أغسطس/آب في منزل موكران بأفراد عائلات الجنود الذين قاموا بأعمال بطولية في العملية العسكرية الخاصة في الخارج، وقدم لهم التعزية بحرارة".كما أعرب زعيم جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، عن أسفه لعدم تمكنه من حماية وإعادة جنود بلاده القتلى إلى وطنهم.وفي ختام اللقاء، سلّم كيم جونغ أون لعائلات القتلى صورًا لأقاربهم العسكريين المغلفين بعلم دولة كوريا الديمقراطية الشعبية.وكان رئيس الأركان الروسي فاليري غيراسيموف، قد أبلغ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في أبريل/ نيسان الماضي، أن جنود وضباطًا من الجيش الشعبي الكوري، نفذوا مهاما قتالية إلى جانب القوات الروسية في مقاطعة كورسك الروسية، بما في ذلك مشاركة وحدات من القوات الخاصة الكورية في التصدي لمحاولات أوكرانيا التوغل في المقاطعة.وعبّر بوتين عن شكره للوحدات العسكرية لجيش كوريا الديمقراطية التي شاركت في التصدي للمسلحين الأوكرانيين الذين دخلوا مقاطعة كورسك، مؤكدًا أنهم أدوا واجبهم بشرف وبسالة، وحصلوا على مجد خالد.وأضاف الرئيس الروسي أنه يقدر شخصيًا رئيس كوريا الديمقراطية، كيم جونغ أون، وكافة القيادة والشعب الكوري، مشددًا على أن الشعب الروسي لن ينسى أبدًا تضحيات لجنود كوريا الديمقراطية.من جانبها، أوضحت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن جنود كوريا الديمقراطية شاركوا في عملية تحرير حدود مقاطعة كورسك وفقًا للمادة الرابعة من معاهدة الشراكة الاستراتيجية الشاملة.وأعلنت اللجنة العسكرية المركزية في كوريا الديمقراطية رسميًا في 28 أبريل/ نيسان عن إرسال القوات إلى روسيا وفقًا لاتفاق الشراكة الاستراتيجية.
كيم جونغ أون يلتقي بعائلات الجنود القتلى في عمليات خارج كوريا الديمقراطية

03:48 GMT 30.08.2025 (تم التحديث: 03:50 GMT 30.08.2025)
© Sputnik . POOL / الانتقال إلى بنك الصورزعيم كوريا الديمقراطية كيم جونغ أون
زعيم كوريا الديمقراطية كيم جونغ أون - سبوتنيك عربي, 1920, 30.08.2025
© Sputnik . POOL
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
التقى زعيم جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، كيم جونغ أون، بأفراد عائلات الجنود الذين قتلوا في العمليات العسكرية الخاصة خارج البلاد، معبرًا عن تعاطفه مع فقدانهم، وفق ما نقلته وكالة الأنباء المركزية الكورية.
وقالت الوكالة: "التقى الأمين العام لحزب العمال الكوري، ورئيس المجلس الوطني لكوريا الشمالية، الرفيق المحترم كيم جونغ أون، في 29 أغسطس/آب في منزل موكران بأفراد عائلات الجنود الذين قاموا بأعمال بطولية في العملية العسكرية الخاصة في الخارج، وقدم لهم التعزية بحرارة".
زعيم كوريا الديمقراطية كيم جونغ أون - سبوتنيك عربي, 1920, 22.08.2025
كيم جونغ أون يمنح أوسمة لمقاتلي الجيش الكوري المشاركين في تحرير مقاطعة كورسك الروسية
22 أغسطس, 01:59 GMT
كما أعرب زعيم جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، عن أسفه لعدم تمكنه من حماية وإعادة جنود بلاده القتلى إلى وطنهم.
وفي ختام اللقاء، سلّم كيم جونغ أون لعائلات القتلى صورًا لأقاربهم العسكريين المغلفين بعلم دولة كوريا الديمقراطية الشعبية.
وكان رئيس الأركان الروسي فاليري غيراسيموف، قد أبلغ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في أبريل/ نيسان الماضي، أن جنود وضباطًا من الجيش الشعبي الكوري، نفذوا مهاما قتالية إلى جانب القوات الروسية في مقاطعة كورسك الروسية، بما في ذلك مشاركة وحدات من القوات الخاصة الكورية في التصدي لمحاولات أوكرانيا التوغل في المقاطعة.
وعبّر بوتين عن شكره للوحدات العسكرية لجيش كوريا الديمقراطية التي شاركت في التصدي للمسلحين الأوكرانيين الذين دخلوا مقاطعة كورسك، مؤكدًا أنهم أدوا واجبهم بشرف وبسالة، وحصلوا على مجد خالد.
وأضاف الرئيس الروسي أنه يقدر شخصيًا رئيس كوريا الديمقراطية، كيم جونغ أون، وكافة القيادة والشعب الكوري، مشددًا على أن الشعب الروسي لن ينسى أبدًا تضحيات لجنود كوريا الديمقراطية.
من جانبها، أوضحت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن جنود كوريا الديمقراطية شاركوا في عملية تحرير حدود مقاطعة كورسك وفقًا للمادة الرابعة من معاهدة الشراكة الاستراتيجية الشاملة.
وأعلنت اللجنة العسكرية المركزية في كوريا الديمقراطية رسميًا في 28 أبريل/ نيسان عن إرسال القوات إلى روسيا وفقًا لاتفاق الشراكة الاستراتيجية.
