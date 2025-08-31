عربي
إسرائيل تعتزم منح "وسام الرئاسة" لزعيم الطائفة الدرزية
يتجمع رجال الدين الدروز بعد بيان احتجاجًا على الاستخدام السياسي لمدينتهم ومقتل 12 طفلاً ومراهقًا في هجوم صاروخي، أمام المجتمع الدرزي على الجانب الآخر من الحدود مع سوريا
يتجمع رجال الدين الدروز بعد بيان احتجاجًا على الاستخدام السياسي لمدينتهم ومقتل 12 طفلاً ومراهقًا في هجوم صاروخي، أمام المجتمع الدرزي على الجانب الآخر من الحدود مع سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 31.08.2025
© AP Photo / Leo Correa
يعتزم الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوج، منح "وسام الرئاسة" لـ9 أشخاص، بينهم زعيم الطائفة الدرزية موفق طريف.
ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، صباح اليوم الأحد، عن مكتب الرئيس الإسرائيلي أن الوسام الرئاسي سيمنح للأشخاص التسعة لما قدموه من "إسهامات فريدة لدولة إسرائيل".
وأكدت الصحيفة أن مكتب الرئيس قد لفت إلى أن الوسام سيُمنح في حفل رسمي يُتوقع إقامته بعد خلال الشهرين المقبلين، دون تحديد التاريخ.
فيما نشرت هيئة البث الإسرائيلية، أن زعيم الطائفة الدرزية موفق طريف يترأس قائمة مكونة من 9 أشخاص سيحصلون على "وسام الرئاسة" نتيجة لما قدمه من "إسهامات فريدة لدولة إسرائيل"، على حد تعبيرها.
ويشار إلى أن موفق طريف مواليد العام 1963 في قرية جولس بمنطقة الجليل شمال إسرائيل، وكان جده أمين طريف رئيسا للطائفة الدرزية في إسرائيل مدة 65 عاما.
وتولى رئاسة الطائفة خلفا لجده عام 1993، كما أنه حاصل على شهادة في القانون من كلية "أونو" الأكاديمية "أونو" في إسرائيل، وفي العام 2010 مُنح شهادة الدكتوراة الفخرية من جامعة حيفا.
ومنذ توليه رئاسة الطائفة الدرزية، يحافظ طريف على تواصل مستمر مع مختلف المؤسسات الإسرائيلية، خاصة الحكومة والجيش، من أجل الدفاع عن حقوق الطائفة وتعزيز مكانتها في المجتمع الإسرائيلي.
