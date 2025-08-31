https://sarabic.ae/20250831/الصين-ترسم-خريطة-العالم-اقتصاديا-وروسيا-تحدد-سياساته-الدولية-1104335186.html
الصين ترسم خريطة العالم اقتصاديا وروسيا تحدد سياساته الدولية
وأشار قاسم، في حديث عبر إذاعة "سبوتنيك"، إلى أن "اللقاء الثنائي يشكل خطوة أساسية في ترسيخ عالم متعدد الأقطاب، مؤكدًا أن مرحلة الأحادية القطبية انتهت إلى غير رجعة".
تناول مؤسس مركز "بروجن" للدراسات الاستراتيجية والعلاقات الدولية، رضوان قاسم، زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الى بكين ولقاءه مع الرئيس الصيني شي جين بينغ، وما تحمله من انعكاسات على العلاقات الروسية-الصينية وعلى النظام الدولي ككل.
وأشار قاسم، في حديث عبر إذاعة "سبوتنيك"، إلى أن "اللقاء الثنائي يشكل خطوة أساسية في ترسيخ عالم متعدد الأقطاب، مؤكدًا أن مرحلة الأحادية القطبية انتهت إلى غير رجعة".
وأوضح قاسم، أهمية الزيارة على صعيد العلاقات الدولية، ولا سيما ما يتعلق بالتعاون المالي والمصرفي واستخدام العملات المحلية في مواجهة الهيمنة الأميركية، بالإضافة إلى انعكاساتها على الملفات الدولية كالأزمة الأوكرانية والعلاقات الصينية–الهندية، حيث تلعب روسيا دورًا في تقريب وجهات النظر، إلى جانب الوضع الأوروبي.
ولفت إلى "خصوصية هذا اللقاء الذي من شأنه رفع مستوى التعاون الأمني والدفاعي بين موسكو وبكين إلى حد التكامل في مواجهة التهديدات والتحديات العسكرية الأميركية أو الأوروبية"، مشددًا على أن "محاولات الفصل بين الطرفين أصبحت شبه مستحيلة"، وأن اللقاء يؤكد متانة الشراكة بينهما في مواجهة ما وصفه بـ"الاستكبار العالمي" على الصعيدين السياسي والاقتصادي والأمني.
وأضاف أن "الزيارة تفتح الباب أمام اتفاقيات مهمة في مجالات التكنولوجيا المتقدمة والفضاء، ما يعزز قوة البلدين في مجالات الدفاع وتبادل المعلومات"، كما "تتيح قمة شنغهاي التي يشارك فيها بوتين مع عدد من قادة العالم، مساحة أوسع للانفتاح على العالم الجديد، الذي لم تعد الولايات المتحدة وحلفاؤها قادرين على محاصرته بالعقوبات."
وختم قاسم مشددًا على أن "روسيا والصين تبنيان شراكتهما على قاعدة الاحترام المتبادل من دون هيمنة طرف على الآخر، بل عبر التكامل وتبادل المساعدة لمواجهة التحديات المستقبلية، حيث ترسم الصين ملامح النظام الاقتصادي
العالمي الجديد، فيما تسهم روسيا عبر قوتها العسكرية وحضورها الدولي في صياغة سياساته."
وصل الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الأحد، إلى مدينة تيانجين الصينية في مستهل زيارة رسمية تستمر حتى الثالث من سبتمبر/ أيلول، وذلك بدعوة من نظيره الصيني شي جين بينغ.
أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك"، بأن الرئيس بوتين وصل إلى مدينة تيانجين
الصينية في زيارة تستغرق 4 أيام.
ومن المقرر أن يجري بوتين مباحثات مع الرئيس الصيني تتناول تطورات الصراع في أوكرانيا، إلى جانب قضايا الشرق الأوسط وآفاق التعاون الثنائي بين موسكو وبكين، فضلًا عن ملفات إقليمية ودولية أخرى.
كما سيشارك بوتين في فعاليات إحياء الذكرى الثمانين لانتهاء الحرب العالمية الثانية في بكين، ويتصدر الضيوف في العرض العسكري المقرر بهذه المناسبة.
وسيحضر الرئيس الروسي كذلك قمة منظمة شنغهاي للتعاون، التي تستضيفها مدينة تيانجين الساحلية.