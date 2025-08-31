قمة منظمة "شنغهاي للتعاون" في تيانجين.. الأكبر حضورا وأهمية بحضور روسي بارز

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
148 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
شارع المتنبي منارة تأريخية تحاكي العالم وقصة بواقع متجدد
08:16 GMT
35 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
08:52 GMT
7 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
09:29 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير صغير ولكن ملحوظ على تغير المناخ
09:54 GMT
6 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
10:28 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
10:47 GMT
14 د
الإنسان والثقافة
العصر الذهبي للأدب الروسي ودوره في صياغة الهوية الثقافية واللغوية لروسيا
11:29 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
خبير: لهذه الأسباب أصبحت مصر وجهة الأثرياء
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل يحل الذكاء الاصطناعي محل الأطباء النفسيين؟
12:43 GMT
17 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبيرة: ملف السويداء أصبح دوليا غير متعلق بالقرار المحلي ولا السوري
16:03 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
موسكو: كييف و الاتحاد الأوروبي يعملان على تقويض الاتفاقيات التي تم التوصل لها خلال قمة بوتين-ترامب
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
حماس تعلن التحدي... هل تمضي إسرائيل في خطط احتلال غزة
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
العراق... خطط توليد الكهرباء من البواخر تواجه انتقادات لاذعة
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
قوانين الاقتصاد
خبير: لهذه الأسباب أصبحت مصر وجهة الأثرياء
08:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
روبلوكس اللعبة الأشهر بين الأطفال والمراهقين ومطالبات دولية بحظر اللعبة
08:47 GMT
13 د
مساحة حرة
العراق... خطط توليد الكهرباء من البواخر تواجه انتقادات لاذعة
09:31 GMT
29 د
مرايا العلوم
نظرية الاوتار ولغز الطاقة المظلمة وجدول مضفر يقلب تاريخ التطور البشري رأسا على عقب وحكاية الروبوت الحامل
10:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هذا ما جمع المصممة غاليا الفهد بالعنبر الروسي
11:03 GMT
35 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
11:38 GMT
12 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
11:50 GMT
10 د
ملفات ساخنة
حماس تعلن التحدي... هل تمضي إسرائيل في خطط احتلال غزة
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
القطيعة بين الآباء والأبناء
12:33 GMT
23 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
التعليم الروسي يصبح أولوية للعرب
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل منصات التواصل تنشر العدوانية؟
16:32 GMT
18 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
16:51 GMT
9 د
شؤون عسكرية
خبيرة: ملف السويداء أصبح دوليا غير متعلق بالقرار المحلي ولا السوري
18:00 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
قمة منظمة "شنغهاي للتعاون" في تيانجين.. الأكبر حضورا وأهمية بحضور روسي بارز
الصين
منظمة شنغهاي للتعاون
فلاديمير بوتين
روسيا
ويعقد اجتماع مجلس رؤساء الدول الأعضاء في منظمة "شنغهاي للتعاون" في مدينة تيانجين الصينية، من 31 أغسطس/ آب الجاري إلى 1 سبتمبر/ أيلول المقبل، وستتضمن النتيجة الرسمية لمؤتمر القمة أكثر من 20 وثيقة، ومع ذلك، من الصعب تقليل أهمية الاجتماعات الثنائية والمتعددة الأطراف في تيانجين، إلى المؤشرات الكمية فقط.القمة الأكبر في تاريخ المنظمةستكون قمة هذا العام الأكبر في تاريخ المنظمة، حيث أكّد قادة أكثر من 20 دولة ورؤساء 10 منظمات دولية مشاركتهم. وتمثل "عائلة شنغهاي" مجتمعة ما يقرب من نصف سكان العالم، وربع مساحة اليابسة، وحصة مماثلة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.الرئاسة الصينية للمنظمةوالصين، بوصفها البلد المضيف والرئيس الحالي للمنظمة، لها تأثير كبير على كل من جدول أعمال القمة وتنظيمها. منذ بداية الرئاسة في يوليو/ تموز 2024، عقدت بكين أكثر من 100 حدث، مؤكدة على الرغبة في تعزيز اهتمام منظمة "شنغهاي للتعاون" بقضايا التنمية المستدامة.قمة داخل القمة... بوتين يلتقي شي جين بينغوصل الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الأحد، إلى مدينة تيانجين الصينية في مستهل زيارة رسمية تستمر حتى الثالث من سبتمبر/ أيلول، وذلك بدعوة من نظيره الصيني شي جين بينغ.وأفاد مراسل وكالة "سبوتنيك"، بأن الرئيس بوتين وصل إلى مدينة تيانجين الصينية في زيارة تستغرق 4 أيام.إعلان تيانجينوستحدد وثيقتان ختاميتان رئيسيتان للقمة، "إعلان تيانجين" و"استراتيجية تنمية منظمة شنغهاي للتعاون حتى عام 2035"، رؤية مشتركة في مجالات الأمن والتكامل الاقتصادي والتبادل الثقافي وإصلاح الحوكمة العالميةوتعد منظمة شنغهاي للتعاون، منظمة دولية تأسست عام 2001، وتضم الهند وإيران وكازاخستان والصين وقيرغيزستان وروسيا وطاجيكستان وباكستان وأوزبكستان.وتضم الدول المراقبة أفغانستان ومنغوليا، والدول الشريكة في الحوار هي أذربيجان وأرمينيا والبحرين ومصر وكمبوديا وقطر والكويت وجزر المالديف وميانمار ونيبال والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وتركيا وسريلانكا.بوتين يصل إلى الصين في زيارة رسمية تستغرق 4 أيام... فيديو
قمة منظمة "شنغهاي للتعاون" في تيانجين.. الأكبر حضورا وأهمية بحضور روسي بارز

حرس الشرف الصيني خلال استقبال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الصين
حرس الشرف الصيني خلال استقبال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الصين
فرضت قمة منظمة "شنغهاي للتعاون" في تيانجين نفسها على الساحة العالمية، كتجمع لأقطاب عالمية، كروسيا والهند بأعلى تمثيل، ودول عظمى وإقليمية، لتوحيد الرؤى نحو التعاون في شتى المجالات، لا سيما في ظل الأوضاع العالمية الراهنة.
ويعقد اجتماع مجلس رؤساء الدول الأعضاء في منظمة "شنغهاي للتعاون" في مدينة تيانجين الصينية، من 31 أغسطس/ آب الجاري إلى 1 سبتمبر/ أيلول المقبل، وستتضمن النتيجة الرسمية لمؤتمر القمة أكثر من 20 وثيقة، ومع ذلك، من الصعب تقليل أهمية الاجتماعات الثنائية والمتعددة الأطراف في تيانجين، إلى المؤشرات الكمية فقط.

القمة الأكبر في تاريخ المنظمة

ستكون قمة هذا العام الأكبر في تاريخ المنظمة، حيث أكّد قادة أكثر من 20 دولة ورؤساء 10 منظمات دولية مشاركتهم. وتمثل "عائلة شنغهاي" مجتمعة ما يقرب من نصف سكان العالم، وربع مساحة اليابسة، وحصة مماثلة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.
الرئاسة الصينية للمنظمة

والصين، بوصفها البلد المضيف والرئيس الحالي للمنظمة، لها تأثير كبير على كل من جدول أعمال القمة وتنظيمها. منذ بداية الرئاسة في يوليو/ تموز 2024، عقدت بكين أكثر من 100 حدث، مؤكدة على الرغبة في تعزيز اهتمام منظمة "شنغهاي للتعاون" بقضايا التنمية المستدامة.

وفي تيانجين، من المتوقع أن يقدم الجانب الصيني مقترحات جديدة لتعزيز الاستقرار المالي للمنظمة، ولا سيما التسويات بالعملات الوطنية وتوسيع منصات التجارة الإلكترونية، التي يمكن أن تخفف من آثار ضغوط العقوبات الغربية.
© POOL / الانتقال إلى بنك الصوروصول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى مطار بينهاي في تيانجين بالصين للمشاركة في قمة منظمة شنغهاي للتعاون
وصول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى مطار بينهاي في تيانجين بالصين للمشاركة في قمة منظمة شنغهاي للتعاون - سبوتنيك عربي
1/3
© POOL
/
الانتقال إلى بنك الصور
وصول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى مطار بينهاي في تيانجين بالصين للمشاركة في قمة منظمة شنغهاي للتعاون
© POOL / الانتقال إلى بنك الصوروصول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى مطار بينهاي في تيانجين بالصين للمشاركة في قمة منظمة شنغهاي للتعاون
موكب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعد وصوله إلى الصين للمشاركة في قمة منظمة شنغهاي للتعاون - سبوتنيك عربي
2/3
© POOL
/
الانتقال إلى بنك الصور
وصول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى مطار بينهاي في تيانجين بالصين للمشاركة في قمة منظمة شنغهاي للتعاون
© POOL / الانتقال إلى بنك الصور وصول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى مطار بينهاي في تيانجين بالصين للمشاركة في قمة منظمة شنغهاي للتعاون
طائرة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وهي تحط مطار بينهاي في تيانجين في الصين - سبوتنيك عربي
3/3
© POOL
/
الانتقال إلى بنك الصور
وصول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى مطار بينهاي في تيانجين بالصين للمشاركة في قمة منظمة شنغهاي للتعاون
1/3
© POOL
/
الانتقال إلى بنك الصور
وصول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى مطار بينهاي في تيانجين بالصين للمشاركة في قمة منظمة شنغهاي للتعاون
2/3
© POOL
/
الانتقال إلى بنك الصور
وصول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى مطار بينهاي في تيانجين بالصين للمشاركة في قمة منظمة شنغهاي للتعاون
3/3
© POOL
/
الانتقال إلى بنك الصور
وصول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى مطار بينهاي في تيانجين بالصين للمشاركة في قمة منظمة شنغهاي للتعاون

قمة داخل القمة... بوتين يلتقي شي جين بينغ

وصل الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الأحد، إلى مدينة تيانجين الصينية في مستهل زيارة رسمية تستمر حتى الثالث من سبتمبر/ أيلول، وذلك بدعوة من نظيره الصيني شي جين بينغ.
وأفاد مراسل وكالة "سبوتنيك"، بأن الرئيس بوتين وصل إلى مدينة تيانجين الصينية في زيارة تستغرق 4 أيام.
© POOL / الانتقال إلى بنك الصورحرس الشرف الصيني خلال استقبال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الصين
حرس الشرف الصيني خلال استقبال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الصين - سبوتنيك عربي
1/3
© POOL
/
الانتقال إلى بنك الصور
حرس الشرف الصيني خلال استقبال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الصين
© POOLوصول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى مطار بينهاي في تيانجين بالصين للمشاركة في قمة منظمة شنغهاي للتعاون
وصول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى مطار بينهاي في تيانجين بالصين للمشاركة في قمة منظمة شنغهاي للتعاون - سبوتنيك عربي
2/3
© POOL
وصول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى مطار بينهاي في تيانجين بالصين للمشاركة في قمة منظمة شنغهاي للتعاون
© POOL / الانتقال إلى بنك الصورطائرة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وهي تحط مطار بينهاي في تيانجين في الصين
طائرة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وهي تحط مطار بينهاي في تيانجين في الصين - سبوتنيك عربي
3/3
© POOL
/
الانتقال إلى بنك الصور
طائرة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وهي تحط مطار بينهاي في تيانجين في الصين
1/3
© POOL
/
الانتقال إلى بنك الصور
حرس الشرف الصيني خلال استقبال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الصين
2/3
© POOL
وصول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى مطار بينهاي في تيانجين بالصين للمشاركة في قمة منظمة شنغهاي للتعاون
3/3
© POOL
/
الانتقال إلى بنك الصور
طائرة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وهي تحط مطار بينهاي في تيانجين في الصين
ومن المقرر أن يجري بوتين مباحثات مع الرئيس الصيني تتناول تطورات الصراع في أوكرانيا، إلى جانب قضايا الشرق الأوسط وآفاق التعاون الثنائي بين موسكو وبكين، فضلًا عن ملفات إقليمية ودولية أخرى.

إعلان تيانجين

وستحدد وثيقتان ختاميتان رئيسيتان للقمة، "إعلان تيانجين" و"استراتيجية تنمية منظمة شنغهاي للتعاون حتى عام 2035"، رؤية مشتركة في مجالات الأمن والتكامل الاقتصادي والتبادل الثقافي وإصلاح الحوكمة العالمية
وتعد منظمة شنغهاي للتعاون، منظمة دولية تأسست عام 2001، وتضم الهند وإيران وكازاخستان والصين وقيرغيزستان وروسيا وطاجيكستان وباكستان وأوزبكستان.
وانضمت بيلاروسيا رسميًا إلى المنظمة في قمتها المنعقدة في أستانا في 4 يوليو/ تموز 2024.
وتضم الدول المراقبة أفغانستان ومنغوليا، والدول الشريكة في الحوار هي أذربيجان وأرمينيا والبحرين ومصر وكمبوديا وقطر والكويت وجزر المالديف وميانمار ونيبال والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وتركيا وسريلانكا.
