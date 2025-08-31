https://sarabic.ae/20250831/قمة-منظمة-شنغهاي-للتعاون-في-تيانجين-الأكبر-حضورا-وأهمية-بحضور-روسي-بارز-1104334579.html

قمة منظمة "شنغهاي للتعاون" في تيانجين.. الأكبر حضورا وأهمية بحضور روسي بارز

فرضت قمة منظمة "شنغهاي للتعاون" في تيانجين نفسها على الساحة العالمية، كتجمع لأقطاب عالمية، كروسيا والهند بأعلى تمثيل، ودول عظمى وإقليمية، لتوحيد الرؤى نحو... 31.08.2025

الصين

منظمة شنغهاي للتعاون

فلاديمير بوتين

روسيا

ويعقد اجتماع مجلس رؤساء الدول الأعضاء في منظمة "شنغهاي للتعاون" في مدينة تيانجين الصينية، من 31 أغسطس/ آب الجاري إلى 1 سبتمبر/ أيلول المقبل، وستتضمن النتيجة الرسمية لمؤتمر القمة أكثر من 20 وثيقة، ومع ذلك، من الصعب تقليل أهمية الاجتماعات الثنائية والمتعددة الأطراف في تيانجين، إلى المؤشرات الكمية فقط.القمة الأكبر في تاريخ المنظمةستكون قمة هذا العام الأكبر في تاريخ المنظمة، حيث أكّد قادة أكثر من 20 دولة ورؤساء 10 منظمات دولية مشاركتهم. وتمثل "عائلة شنغهاي" مجتمعة ما يقرب من نصف سكان العالم، وربع مساحة اليابسة، وحصة مماثلة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.الرئاسة الصينية للمنظمةوالصين، بوصفها البلد المضيف والرئيس الحالي للمنظمة، لها تأثير كبير على كل من جدول أعمال القمة وتنظيمها. منذ بداية الرئاسة في يوليو/ تموز 2024، عقدت بكين أكثر من 100 حدث، مؤكدة على الرغبة في تعزيز اهتمام منظمة "شنغهاي للتعاون" بقضايا التنمية المستدامة.قمة داخل القمة... بوتين يلتقي شي جين بينغوصل الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الأحد، إلى مدينة تيانجين الصينية في مستهل زيارة رسمية تستمر حتى الثالث من سبتمبر/ أيلول، وذلك بدعوة من نظيره الصيني شي جين بينغ.وأفاد مراسل وكالة "سبوتنيك"، بأن الرئيس بوتين وصل إلى مدينة تيانجين الصينية في زيارة تستغرق 4 أيام.إعلان تيانجينوستحدد وثيقتان ختاميتان رئيسيتان للقمة، "إعلان تيانجين" و"استراتيجية تنمية منظمة شنغهاي للتعاون حتى عام 2035"، رؤية مشتركة في مجالات الأمن والتكامل الاقتصادي والتبادل الثقافي وإصلاح الحوكمة العالميةوتعد منظمة شنغهاي للتعاون، منظمة دولية تأسست عام 2001، وتضم الهند وإيران وكازاخستان والصين وقيرغيزستان وروسيا وطاجيكستان وباكستان وأوزبكستان.وتضم الدول المراقبة أفغانستان ومنغوليا، والدول الشريكة في الحوار هي أذربيجان وأرمينيا والبحرين ومصر وكمبوديا وقطر والكويت وجزر المالديف وميانمار ونيبال والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وتركيا وسريلانكا.بوتين يصل إلى الصين في زيارة رسمية تستغرق 4 أيام... فيديو

