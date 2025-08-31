قمة منظمة "شنغهاي للتعاون" في تيانجين.. الأكبر حضورا وأهمية بحضور روسي بارز
فرضت قمة منظمة "شنغهاي للتعاون" في تيانجين نفسها على الساحة العالمية، كتجمع لأقطاب عالمية، كروسيا والهند بأعلى تمثيل، ودول عظمى وإقليمية، لتوحيد الرؤى نحو التعاون في شتى المجالات، لا سيما في ظل الأوضاع العالمية الراهنة.
ويعقد اجتماع مجلس رؤساء الدول الأعضاء في منظمة "شنغهاي للتعاون" في مدينة تيانجين الصينية، من 31 أغسطس/ آب الجاري إلى 1 سبتمبر/ أيلول المقبل، وستتضمن النتيجة الرسمية لمؤتمر القمة أكثر من 20 وثيقة، ومع ذلك، من الصعب تقليل أهمية الاجتماعات الثنائية والمتعددة الأطراف في تيانجين، إلى المؤشرات الكمية فقط.
القمة الأكبر في تاريخ المنظمة
ستكون قمة هذا العام الأكبر في تاريخ المنظمة، حيث أكّد قادة أكثر من 20 دولة ورؤساء 10 منظمات دولية مشاركتهم. وتمثل "عائلة شنغهاي" مجتمعة ما يقرب من نصف سكان العالم، وربع مساحة اليابسة، وحصة مماثلة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.
الرئاسة الصينية للمنظمة
والصين، بوصفها البلد المضيف والرئيس الحالي للمنظمة، لها تأثير كبير على كل من جدول أعمال القمة وتنظيمها. منذ بداية الرئاسة في يوليو/ تموز 2024، عقدت بكين أكثر من 100 حدث، مؤكدة على الرغبة في تعزيز اهتمام منظمة "شنغهاي للتعاون" بقضايا التنمية المستدامة.
وفي تيانجين، من المتوقع أن يقدم الجانب الصيني مقترحات جديدة لتعزيز الاستقرار المالي للمنظمة، ولا سيما التسويات بالعملات الوطنية وتوسيع منصات التجارة الإلكترونية، التي يمكن أن تخفف من آثار ضغوط العقوبات الغربية.
© POOL / الانتقال إلى بنك الصوروصول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى مطار بينهاي في تيانجين بالصين للمشاركة في قمة منظمة شنغهاي للتعاون
قمة داخل القمة... بوتين يلتقي شي جين بينغ
وصل الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الأحد، إلى مدينة تيانجين الصينية في مستهل زيارة رسمية تستمر حتى الثالث من سبتمبر/ أيلول، وذلك بدعوة من نظيره الصيني شي جين بينغ.
وأفاد مراسل وكالة "سبوتنيك"، بأن الرئيس بوتين وصل إلى مدينة تيانجين الصينية في زيارة تستغرق 4 أيام.
ومن المقرر أن يجري بوتين مباحثات مع الرئيس الصيني تتناول تطورات الصراع في أوكرانيا، إلى جانب قضايا الشرق الأوسط وآفاق التعاون الثنائي بين موسكو وبكين، فضلًا عن ملفات إقليمية ودولية أخرى.
إعلان تيانجين
وستحدد وثيقتان ختاميتان رئيسيتان للقمة، "إعلان تيانجين" و"استراتيجية تنمية منظمة شنغهاي للتعاون حتى عام 2035"، رؤية مشتركة في مجالات الأمن والتكامل الاقتصادي والتبادل الثقافي وإصلاح الحوكمة العالمية
وتعد منظمة شنغهاي للتعاون، منظمة دولية تأسست عام 2001، وتضم الهند وإيران وكازاخستان والصين وقيرغيزستان وروسيا وطاجيكستان وباكستان وأوزبكستان.
وانضمت بيلاروسيا رسميًا إلى المنظمة في قمتها المنعقدة في أستانا في 4 يوليو/ تموز 2024.
وتضم الدول المراقبة أفغانستان ومنغوليا، والدول الشريكة في الحوار هي أذربيجان وأرمينيا والبحرين ومصر وكمبوديا وقطر والكويت وجزر المالديف وميانمار ونيبال والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وتركيا وسريلانكا.