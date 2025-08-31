دراسة: ثلثا البريطانيين لن يقاتلوا دفاعا عن وطنهم في حال تعرض المملكة المتحدة لهجوم

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
سوريا.. كيف تواجه أسوأ أزمة جفاف
08:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
08:46 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
كتاب "ستيبان كوندوروشكين - دمشق 1902"
09:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
09:33 GMT
19 د
عرب بوينت بودكاست
تمثال يمني للبيع في إسرائيل... وسط صمت دولي وتجاهل محلي!
09:51 GMT
9 د
صدى الحياة
بابل العراقية تراث إنساني
10:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
10:33 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
10:53 GMT
7 د
مساحة حرة
من الطاقة إلى الصناعة.. طفرة في العلاقات الاقتصادية بين موسكو ونيودلهي
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
نبض افريقيا
فحم جنوب افريقيا يعوض إسرائيل عن الفحم الكولومبي ويثير غضبا شعبيا في البلد الأفريقي
16:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
16:49 GMT
11 د
عالم سبوتنيك
مجلس الأمن يدعو لوقف الحرب في غزة وواشنطن ترفض، هجوم إسرائيلي مكثف يستهدف العاصمة اليمنية صنعاء
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبيرة: ملف السويداء أصبح دوليا غير متعلق بالقرار المحلي ولا السوري
18:00 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
خبير: لهذه الأسباب أصبحت مصر وجهة الأثرياء
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
148 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
شارع المتنبي منارة تأريخية تحاكي العالم وقصة بواقع متجدد
08:16 GMT
35 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
08:52 GMT
7 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
09:29 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير صغير ولكن ملحوظ على تغير المناخ
09:54 GMT
6 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
10:28 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
10:47 GMT
14 د
الإنسان والثقافة
العصر الذهبي للأدب الروسي ودوره في صياغة الهوية الثقافية واللغوية لروسيا
11:29 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
خبير: لهذه الأسباب أصبحت مصر وجهة الأثرياء
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل يحل الذكاء الاصطناعي محل الأطباء النفسيين؟
12:43 GMT
17 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبيرة: ملف السويداء أصبح دوليا غير متعلق بالقرار المحلي ولا السوري
16:03 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
موسكو: كييف و الاتحاد الأوروبي يعملان على تقويض الاتفاقيات التي تم التوصل لها خلال قمة بوتين-ترامب
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
حماس تعلن التحدي... هل تمضي إسرائيل في خطط احتلال غزة
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
العراق... خطط توليد الكهرباء من البواخر تواجه انتقادات لاذعة
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250831/دراسة-ثلثا-البريطانيين-لن-يقاتلوا-دفاعا-عن-وطنهم-في-حال-تعرض-المملكة-المتحدة-لهجوم-1104328711.html
دراسة: ثلثا البريطانيين لن يقاتلوا دفاعا عن وطنهم في حال تعرض المملكة المتحدة لهجوم
دراسة: ثلثا البريطانيين لن يقاتلوا دفاعا عن وطنهم في حال تعرض المملكة المتحدة لهجوم
سبوتنيك عربي
أظهرت نتائج دراسة أجرتها صحيفة ديلي إكسبريس، أن ما يقرب من ثلثي البريطانيين لن يقاتلوا دفاعا عن وطنهم في حال تعرض المملكة المتحدة لهجوم. 31.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-31T01:12+0000
2025-08-31T01:12+0000
لندن
الجيش البريطاني
بريطانيا
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/07/11/1102768843_0:0:1305:734_1920x0_80_0_0_241a107061f7383d3939024fbde406af.jpg
موسكو –سبوتنيك. وأفادت الدراسة أن 64% من المشاركين فيها قالوا، إنهم لا يرغبون في الانضمام إلى الجيش في حال نشوب حرب.وتجدر الإشارة إلى أن الإحجام عن القتال سائد لدى جميع الفئات العمرية، بما في ذلك بين المشاركين في الدراسة الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و24 عاما (52%)، والمشاركين الذين تتراوح أعمارهم بين 25 و34 عاما (51%).لا تقدم الدراسة بيانات عن توقيت الدراسة أو عدد المشاركين فيها.أظهر استطلاع للرأي نشرته مؤسسة "يوجوف" يوم الخميس أن 82% من البريطانيين يعتقدون أن المملكة المتحدة في حالة يرثى لها، مع توقع 60% أن تسوء الأمور في العام المقبل.
https://sarabic.ae/20250820/إعلام-أصوات-في-الاتحاد-الأوروبي-تحذر-من-مغبة-إرسال-لندن-وباريس-قوات-إلى-أوكرانيا-1103937879.html
بريطانيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/07/11/1102768843_304:0:1305:751_1920x0_80_0_0_5b428cb7559492d4fc3be7745fb2b967.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
لندن, الجيش البريطاني, بريطانيا, العالم
لندن, الجيش البريطاني, بريطانيا, العالم

دراسة: ثلثا البريطانيين لن يقاتلوا دفاعا عن وطنهم في حال تعرض المملكة المتحدة لهجوم

01:12 GMT 31.08.2025
© AP Photo / Kirsty Wigglesworthشارع وايتهول في لندن
شارع وايتهول في لندن - سبوتنيك عربي, 1920, 31.08.2025
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth
تابعنا عبر
أظهرت نتائج دراسة أجرتها صحيفة ديلي إكسبريس، أن ما يقرب من ثلثي البريطانيين لن يقاتلوا دفاعا عن وطنهم في حال تعرض المملكة المتحدة لهجوم.
موسكو –سبوتنيك. وأفادت الدراسة أن 64% من المشاركين فيها قالوا، إنهم لا يرغبون في الانضمام إلى الجيش في حال نشوب حرب.
وتجدر الإشارة إلى أن الإحجام عن القتال سائد لدى جميع الفئات العمرية، بما في ذلك بين المشاركين في الدراسة الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و24 عاما (52%)، والمشاركين الذين تتراوح أعمارهم بين 25 و34 عاما (51%).
لا تقدم الدراسة بيانات عن توقيت الدراسة أو عدد المشاركين فيها.
الجيش البريطاني - سبوتنيك عربي, 1920, 20.08.2025
إعلام: أصوات في الاتحاد الأوروبي تحذر من مغبة إرسال لندن وباريس قوات إلى أوكرانيا
20 أغسطس, 04:49 GMT
أظهر استطلاع للرأي نشرته مؤسسة "يوجوف" يوم الخميس أن 82% من البريطانيين يعتقدون أن المملكة المتحدة في حالة يرثى لها، مع توقع 60% أن تسوء الأمور في العام المقبل.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала