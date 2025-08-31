https://sarabic.ae/20250831/دراسة-ثلثا-البريطانيين-لن-يقاتلوا-دفاعا-عن-وطنهم-في-حال-تعرض-المملكة-المتحدة-لهجوم-1104328711.html
دراسة: ثلثا البريطانيين لن يقاتلوا دفاعا عن وطنهم في حال تعرض المملكة المتحدة لهجوم
أظهرت نتائج دراسة أجرتها صحيفة ديلي إكسبريس، أن ما يقرب من ثلثي البريطانيين لن يقاتلوا دفاعا عن وطنهم في حال تعرض المملكة المتحدة لهجوم.
موسكو –سبوتنيك. وأفادت الدراسة أن 64% من المشاركين فيها قالوا، إنهم لا يرغبون في الانضمام إلى الجيش في حال نشوب حرب.وتجدر الإشارة إلى أن الإحجام عن القتال سائد لدى جميع الفئات العمرية، بما في ذلك بين المشاركين في الدراسة الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و24 عاما (52%)، والمشاركين الذين تتراوح أعمارهم بين 25 و34 عاما (51%).لا تقدم الدراسة بيانات عن توقيت الدراسة أو عدد المشاركين فيها.أظهر استطلاع للرأي نشرته مؤسسة "يوجوف" يوم الخميس أن 82% من البريطانيين يعتقدون أن المملكة المتحدة في حالة يرثى لها، مع توقع 60% أن تسوء الأمور في العام المقبل.
