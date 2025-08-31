عربي
2025-08-31
2025-08-31T19:50+0000
دولة عربية تحظر "طلاء أظافر" ومنتجات "جل" بسبب مادة سامة

19:50 GMT 31.08.2025
© AP Photo / Charles Krupaطلاء أظافر
طلاء أظافر - سبوتنيك عربي, 1920, 31.08.2025
© AP Photo / Charles Krupa
أصدرت الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية قرارا بمنع تصنيع وتسويق واستيراد واستخدام منتجات التجميل التي تحتوي على مادة أكسيد ثنائي الفينيل ثلاثي ميثيل بنزويل الفوسفين، المعروفة اختصارا بـ(TPO)، وذلك بسبب خصائصها السامة المقلقة.
جاء القرار بناء على تقييم علمي دقيق للمعطيات المتوفرة والمعايير الدولية المتعلقة بمادة (TPO)، التي تُستخدم كـ"مبادر ضوئي" في بعض أنواع طلاء الأظافر ومنتجات "الجل" التي تتصلب تحت الأشعة فوق البنفسجية، وفقا لموقع "هبة بريس".
وأظهرت الدراسات أن هذه المادة قد تشكل مخاطر صحية محتملة، خاصة عند التعرض المتكرر لها، بما في ذلك آثار سامة على الصحة.
وجهت الوكالة المغربية مذكرة إلى العاملين في قطاعي الصحة والتجميل، وكذلك إلى المستهلكين، أكدت فيها حظر استخدام طلاء الأظافر ومنتجات "الجل" التي تحتوي على مادة (TPO).
ودعت الوكالة إلى الالتزام بهذا القرار لضمان سلامة المستهلكين وحمايتهم من المخاطر الصحية المحتملة.
يأتي هذا الإجراء في إطار جهود الوكالة لتعزيز السلامة العامة، حيث شددت على أهمية التوعية بمخاطر المواد المستخدمة في منتجات التجميل. وتُعد هذه الخطوة جزءا من الجهود المستمرة لضمان الامتثال للمعايير الصحية الدولية في المغرب.
