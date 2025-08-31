https://sarabic.ae/20250831/مصر-ترسل-وفدا-فنيا-لإصلاح-جسرين-مهمين-في-الخرطوم-فيديو-1104333175.html

مصر ترسل وفدا فنيا لإصلاح جسرين مهمين في الخرطوم.. فيديو

أعلن وزير البنية التحتية والنقل السوداني، سيف النصر التجاني هارون، وصول فريق فني مصري إلى بورتسودان للشروع في صيانة جسري الحلفايا وشمبات، المتضررين من الحرب... 31.08.2025, سبوتنيك عربي

وأكد الوزير، أمس السبت، على عمق العلاقات بين السودان ومصر، مشيدا بسرعة الاستجابة المصرية وخبرتها في مجال الطرق والجسور، فيما عبّر عن تطلع بلاده للاستفادة من هذه التجربة.من جانبه، قال السفير المصري هاني صلاح: إن بلاده تفخر بأن يكون أول فريق أجنبي يشارك في إعادة إعمار الخرطوم فريقا مصريا، معتبراً ذلك رسالة دعم سياسي مباشر من القاهرة، ومرحلة جديدة في مسار إعادة الإعمار والعلاقات الثنائية، وفقا لوكالة الأنباء السودانية "سونا".وأوضح أن الوفد برئاسة المهندس محمد كمال غنيم سيباشر أعماله سريعا، مع الأمل في إعادة تشغيل الجسرين قريبا، مشيرا إلى مشاريع أخرى للتعاون بين البلدين منها الربط السككي بين حلفا وأسوان وتطوير الموانئ.وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، شدد خلال الشهر الجاري، على "دعم مصر الكامل للجهود الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار في السودان وإنهاء المعاناة الإنسانية الراهنة".وخلال استقباله رئيس مجلس الوزراء الانتقالي في السودان، كامل إدريس، أكد السيسي على موقف مصر الثابت والداعم لوحدة السودان وسيادته وسلامة أراضيه.وأوضحت الرئاسة المصرية، في بيان لها، أن الرئيس السيسي ورئيس الوزراء الانتقالي السوداني بحثا تطورات العلاقات الاستراتيجية وسبل دعمها وتطويرها في مختلف المجالات".واندلعت الحرب في السودان، في 15 أبريل/ نيسان 2023، بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، في مناطق متفرقة من السودان، ما أثّر على الخدمات الصحية والأوضاع المعيشية للسودانيين، خاصة في تفاقم أزمة النزوح داخليا وخارجيا.وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم للقتال.

