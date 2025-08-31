مقتل ضابط رفيع من الحرس الثوري الإيراني أثناء تنفيذ مهمة ميدانية

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
148 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
شارع المتنبي منارة تأريخية تحاكي العالم وقصة بواقع متجدد
08:16 GMT
35 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
08:52 GMT
7 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
09:29 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير صغير ولكن ملحوظ على تغير المناخ
09:54 GMT
6 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
10:28 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
10:47 GMT
14 د
الإنسان والثقافة
العصر الذهبي للأدب الروسي ودوره في صياغة الهوية الثقافية واللغوية لروسيا
11:29 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
خبير: لهذه الأسباب أصبحت مصر وجهة الأثرياء
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل يحل الذكاء الاصطناعي محل الأطباء النفسيين؟
12:43 GMT
17 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبيرة: ملف السويداء أصبح دوليا غير متعلق بالقرار المحلي ولا السوري
16:03 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
موسكو: كييف و الاتحاد الأوروبي يعملان على تقويض الاتفاقيات التي تم التوصل لها خلال قمة بوتين-ترامب
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
حماس تعلن التحدي... هل تمضي إسرائيل في خطط احتلال غزة
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
العراق... خطط توليد الكهرباء من البواخر تواجه انتقادات لاذعة
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
قوانين الاقتصاد
خبير: لهذه الأسباب أصبحت مصر وجهة الأثرياء
08:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
روبلوكس اللعبة الأشهر بين الأطفال والمراهقين ومطالبات دولية بحظر اللعبة
08:47 GMT
13 د
مساحة حرة
العراق... خطط توليد الكهرباء من البواخر تواجه انتقادات لاذعة
09:31 GMT
29 د
مرايا العلوم
نظرية الاوتار ولغز الطاقة المظلمة وجدول مضفر يقلب تاريخ التطور البشري رأسا على عقب وحكاية الروبوت الحامل
10:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هذا ما جمع المصممة غاليا الفهد بالعنبر الروسي
11:03 GMT
35 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
11:38 GMT
12 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
11:50 GMT
10 د
ملفات ساخنة
حماس تعلن التحدي... هل تمضي إسرائيل في خطط احتلال غزة
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
القطيعة بين الآباء والأبناء
12:33 GMT
23 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
التعليم الروسي يصبح أولوية للعرب
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل منصات التواصل تنشر العدوانية؟
16:32 GMT
18 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
16:51 GMT
9 د
شؤون عسكرية
خبيرة: ملف السويداء أصبح دوليا غير متعلق بالقرار المحلي ولا السوري
18:00 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
مقتل ضابط رفيع من الحرس الثوري الإيراني أثناء تنفيذ مهمة ميدانية
سبوتنيك عربي
أعلن مكتب العلاقات العامة للحرس الثوري الإيراني في محافظة كرمان، مقتل أحد ضباطها، أثناء تنفيذه مهمة ميدانية في المنطقة الحدودية لمدينة سراوان بمحافظة سيستان... 31.08.2025, سبوتنيك عربي
الحرس الثوري الإيراني
إيران
أخبار إيران
العالم
أخبار العالم الآن
وأشار في بيان له، إلى أن العقيد رحيم محمدي، وهو أحد قادة الفرقة العملياتية "ثارالله 41"، قتل أثناء أداء مهمة في منطقة سراوان، وذلك مساء أمس السبت، وفقا لوكالة أنباء "مهر" الإيرانية.ويأتي الحادث في منطقة تشهد منذ سنوات اضطرابات أمنية واشتباكات متقطعة بين القوات الإيرانية ومجموعات مسلحة تنشط قرب الحدود مع باكستان.يشار إلى أن فرقة "ثار الله 41" تعد من أبرز وحدات الحرس الثوري الإيراني، وتتمركز في جنوب شرق إيران، حيث تتولى مهام حماية الحدود والتصدي للجماعات المسلحة في الإقليم.
إيران
أخبار إيران
الحرس الثوري الإيراني
أعلن مكتب العلاقات العامة للحرس الثوري الإيراني في محافظة كرمان، مقتل أحد ضباطها، أثناء تنفيذه مهمة ميدانية في المنطقة الحدودية لمدينة سراوان بمحافظة سيستان وبلوشستان.
وأشار في بيان له، إلى أن العقيد رحيم محمدي، وهو أحد قادة الفرقة العملياتية "ثارالله 41"، قتل أثناء أداء مهمة في منطقة سراوان، وذلك مساء أمس السبت، وفقا لوكالة أنباء "مهر" الإيرانية.
ويأتي الحادث في منطقة تشهد منذ سنوات اضطرابات أمنية واشتباكات متقطعة بين القوات الإيرانية ومجموعات مسلحة تنشط قرب الحدود مع باكستان.
الحرس الثوري الإيراني يعلن إحباط "مخططات إرهابية" في سيستان وبلوشستان
17 أغسطس, 09:19 GMT
يشار إلى أن فرقة "ثار الله 41" تعد من أبرز وحدات الحرس الثوري الإيراني، وتتمركز في جنوب شرق إيران، حيث تتولى مهام حماية الحدود والتصدي للجماعات المسلحة في الإقليم.
