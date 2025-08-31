https://sarabic.ae/20250831/مقتل-ضابط-رفيع-من-الحرس-الثوري-الإيراني-أثناء-تنفيذ-مهمة-ميدانية-1104334842.html
مقتل ضابط رفيع من الحرس الثوري الإيراني أثناء تنفيذ مهمة ميدانية
مقتل ضابط رفيع من الحرس الثوري الإيراني أثناء تنفيذ مهمة ميدانية
أعلن مكتب العلاقات العامة للحرس الثوري الإيراني في محافظة كرمان، مقتل أحد ضباطها، أثناء تنفيذه مهمة ميدانية في المنطقة الحدودية لمدينة سراوان بمحافظة سيستان... 31.08.2025
وأشار في بيان له، إلى أن العقيد رحيم محمدي، وهو أحد قادة الفرقة العملياتية "ثارالله 41"، قتل أثناء أداء مهمة في منطقة سراوان، وذلك مساء أمس السبت، وفقا لوكالة أنباء "مهر" الإيرانية.ويأتي الحادث في منطقة تشهد منذ سنوات اضطرابات أمنية واشتباكات متقطعة بين القوات الإيرانية ومجموعات مسلحة تنشط قرب الحدود مع باكستان.يشار إلى أن فرقة "ثار الله 41" تعد من أبرز وحدات الحرس الثوري الإيراني، وتتمركز في جنوب شرق إيران، حيث تتولى مهام حماية الحدود والتصدي للجماعات المسلحة في الإقليم.
ar_EG
أعلن مكتب العلاقات العامة للحرس الثوري الإيراني في محافظة كرمان، مقتل أحد ضباطها، أثناء تنفيذه مهمة ميدانية في المنطقة الحدودية لمدينة سراوان بمحافظة سيستان وبلوشستان.
وأشار في بيان له، إلى أن العقيد رحيم محمدي، وهو أحد قادة الفرقة العملياتية "ثارالله 41"، قتل أثناء أداء مهمة في منطقة سراوان، وذلك مساء أمس السبت، وفقا لوكالة
أنباء "مهر" الإيرانية.
ويأتي الحادث في منطقة تشهد منذ سنوات اضطرابات أمنية واشتباكات متقطعة بين القوات الإيرانية ومجموعات مسلحة تنشط قرب الحدود مع باكستان.
يشار إلى أن فرقة "ثار الله 41" تعد من أبرز وحدات الحرس الثوري الإيراني، وتتمركز في جنوب شرق إيران، حيث تتولى مهام حماية الحدود والتصدي للجماعات المسلحة في الإقليم.