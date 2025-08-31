https://sarabic.ae/20250831/وزير-النقل-المصري-حادث-قطار-مطروح-غريب-والمحاسبة-ستطال-المتسببين-دون-تستر-1104334178.html

وزير النقل المصري: حادث قطار مطروح غريب.. والمحاسبة ستطال المتسببين دون تستر

وزير النقل المصري: حادث قطار مطروح غريب.. والمحاسبة ستطال المتسببين دون تستر

سبوتنيك عربي

قال وزير النقل المصري، كامل الوزير، إن حادث انقلاب قطار الضبعة، الذي أسفر عن 3 وفيات وأكثر من 100 مصاب، "حادث غريب" مؤكدا أن القطار والسكة جديدان وسليمان. 31.08.2025, سبوتنيك عربي

2025-08-31T08:34+0000

2025-08-31T08:34+0000

2025-08-31T08:34+0000

مصر

أخبار مصر الآن

أخبار العالم الآن

العالم العربي

الأخبار

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/1f/1104334021_0:6:1920:1086_1920x0_80_0_0_5d85e44a2f999e23cb2fa7da34f61d8a.jpg

وأوضح، أمس السبت، أن التحقيقات الفنية وتسجيلات الجرار ستكشف السبب الحقيقي، مشيراً إلى أن اللجنة الفنية ستصدر تقريرها الأحد، مؤكداً الشفافية ومحاسبة المتسبب.ونفى الوزير في تصريحات لبرنامج "الحكاية" المذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، وجود هبوط في السكة أو اصطدام القطار بلودر، موضحاً أن العربات انفصلت من العربة الرابعة لأسباب لم تتضح بعد.وأشار إلى أنه تحرك سريعاً لموقع الحادث وأمر بنقل الركاب عبر أتوبيسات خاصة، مع استمرار رحلات القطارات المتجهة إلى مطروح دون تأخير لحين إزالة آثار الحادث.واعتذر وزير النقل المصري، كامل الوزير، للمواطنين، مؤكدا أن "أي مقصر سينال عقابه".وشهدت مدينة مرسى مطروح شمالي مصر، أمس السبت، حادثا مأساويا جراء انقلاب قطار ركاب، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى.وذكرت وزارة الصحة المصرية في بيان حصلت وكالة "سبوتنيك"، على نسخة منه، أن الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة المصري، قام بمتابعة تداعيات الحادث على الفور. ووجه الوزير، نائبه الدكتور محمد الطيب، بالتوجه إلى موقع الحادث للإشراف الميداني على تقديم الخدمات الطبية والإسعافية للمصابين، بالتوازي مع إصدار تعليماته برفع درجة الاستعداد القصوى في مستشفيات المنطقة، وتحريك 30 سيارة إسعاف مجهزة لنقل المصابين وتقديم الإسعافات الأولية في الحال.ووفقا لبيان الصحة المصرية، بلغ إجمالي المصابين 54 مصابا، تم نقل 33 منهم إلى مستشفى الضبعة المركزي، و21 مصابا تم نقلهم إلى مستشفى رأس الحكمة.وأكد بيان وزارة الصحة المصرية، تسجيل 3 حالات وفاة، ونقل الجثامين إلى مستشفى رأس الحكمة.

https://sarabic.ae/20250830/الصحة-المصرية-مصرع-3-أشخاص-وإصابة-54-آخرين-إثر-انقلاب-قطار-ركاب-صور-وفيديو-1104319411.html

مصر

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

مصر, أخبار مصر الآن, أخبار العالم الآن, العالم العربي, الأخبار