https://sarabic.ae/20250831/وزير-النقل-المصري-حادث-قطار-مطروح-غريب-والمحاسبة-ستطال-المتسببين-دون-تستر-1104334178.html
وزير النقل المصري: حادث قطار مطروح غريب.. والمحاسبة ستطال المتسببين دون تستر
وزير النقل المصري: حادث قطار مطروح غريب.. والمحاسبة ستطال المتسببين دون تستر
سبوتنيك عربي
قال وزير النقل المصري، كامل الوزير، إن حادث انقلاب قطار الضبعة، الذي أسفر عن 3 وفيات وأكثر من 100 مصاب، "حادث غريب" مؤكدا أن القطار والسكة جديدان وسليمان. 31.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-31T08:34+0000
2025-08-31T08:34+0000
2025-08-31T08:34+0000
مصر
أخبار مصر الآن
أخبار العالم الآن
العالم العربي
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/1f/1104334021_0:6:1920:1086_1920x0_80_0_0_5d85e44a2f999e23cb2fa7da34f61d8a.jpg
وأوضح، أمس السبت، أن التحقيقات الفنية وتسجيلات الجرار ستكشف السبب الحقيقي، مشيراً إلى أن اللجنة الفنية ستصدر تقريرها الأحد، مؤكداً الشفافية ومحاسبة المتسبب.ونفى الوزير في تصريحات لبرنامج "الحكاية" المذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، وجود هبوط في السكة أو اصطدام القطار بلودر، موضحاً أن العربات انفصلت من العربة الرابعة لأسباب لم تتضح بعد.وأشار إلى أنه تحرك سريعاً لموقع الحادث وأمر بنقل الركاب عبر أتوبيسات خاصة، مع استمرار رحلات القطارات المتجهة إلى مطروح دون تأخير لحين إزالة آثار الحادث.واعتذر وزير النقل المصري، كامل الوزير، للمواطنين، مؤكدا أن "أي مقصر سينال عقابه".وشهدت مدينة مرسى مطروح شمالي مصر، أمس السبت، حادثا مأساويا جراء انقلاب قطار ركاب، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى.وذكرت وزارة الصحة المصرية في بيان حصلت وكالة "سبوتنيك"، على نسخة منه، أن الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة المصري، قام بمتابعة تداعيات الحادث على الفور. ووجه الوزير، نائبه الدكتور محمد الطيب، بالتوجه إلى موقع الحادث للإشراف الميداني على تقديم الخدمات الطبية والإسعافية للمصابين، بالتوازي مع إصدار تعليماته برفع درجة الاستعداد القصوى في مستشفيات المنطقة، وتحريك 30 سيارة إسعاف مجهزة لنقل المصابين وتقديم الإسعافات الأولية في الحال.ووفقا لبيان الصحة المصرية، بلغ إجمالي المصابين 54 مصابا، تم نقل 33 منهم إلى مستشفى الضبعة المركزي، و21 مصابا تم نقلهم إلى مستشفى رأس الحكمة.وأكد بيان وزارة الصحة المصرية، تسجيل 3 حالات وفاة، ونقل الجثامين إلى مستشفى رأس الحكمة.
https://sarabic.ae/20250830/الصحة-المصرية-مصرع-3-أشخاص-وإصابة-54-آخرين-إثر-انقلاب-قطار-ركاب-صور-وفيديو-1104319411.html
مصر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/1f/1104334021_107:0:1814:1280_1920x0_80_0_0_bc96baa499c59c7a31b60d5225771e23.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
مصر, أخبار مصر الآن, أخبار العالم الآن, العالم العربي, الأخبار
مصر, أخبار مصر الآن, أخبار العالم الآن, العالم العربي, الأخبار
وزير النقل المصري: حادث قطار مطروح غريب.. والمحاسبة ستطال المتسببين دون تستر
قال وزير النقل المصري، كامل الوزير، إن حادث انقلاب قطار الضبعة، الذي أسفر عن 3 وفيات وأكثر من 100 مصاب، "حادث غريب" مؤكدا أن القطار والسكة جديدان وسليمان.
وأوضح، أمس السبت، أن التحقيقات الفنية وتسجيلات الجرار ستكشف السبب الحقيقي، مشيراً إلى أن اللجنة الفنية ستصدر تقريرها الأحد، مؤكداً الشفافية ومحاسبة المتسبب.
ونفى الوزير في تصريحات لبرنامج "الحكاية" المذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، وجود هبوط في السكة أو اصطدام القطار بلودر، موضحاً أن العربات انفصلت من العربة الرابعة لأسباب لم تتضح بعد.
وأشار إلى أنه تحرك سريعاً لموقع الحادث وأمر بنقل الركاب عبر أتوبيسات خاصة، مع استمرار رحلات القطارات المتجهة إلى مطروح دون تأخير لحين إزالة آثار الحادث.
واعتذر وزير النقل المصري، كامل الوزير، للمواطنين، مؤكدا أن "أي مقصر سينال عقابه".
وشهدت مدينة مرسى مطروح شمالي مصر، أمس السبت، حادثا مأساويا جراء انقلاب قطار ركاب، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى.
وذكرت وزارة الصحة المصرية في بيان حصلت وكالة "سبوتنيك
"، على نسخة منه، أن الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة المصري، قام بمتابعة تداعيات الحادث على الفور.
ووجه الوزير، نائبه الدكتور محمد الطيب، بالتوجه إلى موقع الحادث للإشراف الميداني على تقديم الخدمات الطبية والإسعافية للمصابين، بالتوازي مع إصدار تعليماته برفع درجة الاستعداد القصوى في مستشفيات المنطقة
، وتحريك 30 سيارة إسعاف مجهزة لنقل المصابين وتقديم الإسعافات الأولية في الحال.
ووفقا لبيان الصحة المصرية، بلغ إجمالي المصابين 54 مصابا، تم نقل 33 منهم إلى مستشفى الضبعة المركزي، و21 مصابا تم نقلهم إلى مستشفى رأس الحكمة.
وأكد بيان وزارة الصحة المصرية
، تسجيل 3 حالات وفاة، ونقل الجثامين إلى مستشفى رأس الحكمة.