السودان يغلق منشأة "هجليج" النفطية بعد هجمات طائرات مسيرة

أفادت رسالة من الحكومة السودانية إلى جنوب السودان، بأن الأولى بدأت في إغلاق منشأة "هجليج" النفطية في أعقاب هجمات بطائرات مسيرة أُلقي باللوم فيها على قوات الدعم... 01.09.2025

أخبار السودان اليوم

المجلس السيادي في السودان

قوات الدعم السريع السودانية

الجيش السوداني

أخبار العالم الآن

العالم العربي

وأشارت الرسالة، التي بعثت بها وزارة الطاقة السودانية إلى نظيرتها في جنوب السودان، إلى هجمات طائرات مسيرة في 26 و30 أغسطس/ آب المنصرم، كسبب لوقف تدفق النفط.وأوضحت الرسالة، أن "مثل هذه الهجمات غير المبررة تمثل تهديداً خطيراً لاستقرار تدفقات النفط من جنوب السودان، وأن السودان لا يمكنه الاستمرار في إدارة العملية هناك".ونتيجة لذلك، أصدر السودان تعليماته للشركات السودانية العاملة في المنطقة، وهي شركتا "تو. بي أوبكو" و"بترولاينز" لخام النفط المحدودة بإخلاء المنطقة، وقال إن الأخيرة لن تتمكن من الوفاء بجدول الرفع الخاص بها.وأضافت الرسالة أن استمرار عمل الشركتين رغم الهجمات المستمرة من قوات الدعم السريع سيجعلهما غير قادرتين على العمل على المدى الطويل.وتضم "هجليج"، التي تقع على طول الحدود الجنوبية للسودان، منشأة المعالجة الرئيسية لنفط جنوب السودان، والذي يمثل غالبية إيرادات حكومة جنوب السودان.واتهمت الحكومة السودانية، أمس الأحد، قوات الدعم السريع بشن هجوم وصفته بـ"الدموي" على منشآت نفطية مهمة لتصدير النفط الخام من جنوب السودان المتاخمة، في أحدث تصعيد تشهده الحرب الدائرة منذ عامين.وقالت وزارة الخارجية السودانية، في بيان لها، إن "الهجوم الذي شنته قوات الدعم السريع حول حقول هجليج النفطية أمس السبت، أسفر عن مقتل وإصابة عدد من العمال المدنيين"، مضيفا أن "الحكومة السودانية قد تضطر إلى تعليق العمليات في الحقل، لأسباب أمنية، وإجلاء الموظفين لحماية أرواحهم"، حسب وكالة الأنباء السودانية - سونا.وتابع البيان: "المليشيا الإرهابية ما زالت تمارس هذا السلوك الهمجي منذ بداية التمرد في أبريل 2023، باستهداف البنية التحتية والمباني الحيوية التي تقدّم الخدمات الأساسية للمواطن السوداني، ولكن تعدت هذه الهجمات الإضرار بالمصالح الوطنية إلى استهداف مصالح جمهورية جنوب السودان وشركات أجنبية أخرى تستخدم منطقة هجليج لصادر نفط جنوب السودان".ويوم الأربعاء الماضي، دعت أمريكا وشركاؤها من الأمم المتحدة والشرق الأوسط، الأطراف المتحاربة في السودان إلى الحفاظ على طرق إمداد المساعدات الإنسانية، وفقا لبيان مشترك نشرته وزارة الخارجية الأمريكية.وفي نيسان/أبريل عام 2023، اندلعت اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مناطق متفرقة بالسودان، حيث يحاول كل من الطرفين السيطرة على مقار حيوية.وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم لإطلاق النار.

