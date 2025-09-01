السودان يغلق منشأة "هجليج" النفطية بعد هجمات طائرات مسيرة

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
قوانين الاقتصاد
خبير: لهذه الأسباب أصبحت مصر وجهة الأثرياء
08:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
روبلوكس اللعبة الأشهر بين الأطفال والمراهقين ومطالبات دولية بحظر اللعبة
08:47 GMT
13 د
مساحة حرة
العراق... خطط توليد الكهرباء من البواخر تواجه انتقادات لاذعة
09:31 GMT
29 د
مرايا العلوم
نظرية الاوتار ولغز الطاقة المظلمة وجدول مضفر يقلب تاريخ التطور البشري رأسا على عقب وحكاية الروبوت الحامل
10:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هذا ما جمع المصممة غاليا الفهد بالعنبر الروسي
11:03 GMT
35 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
11:38 GMT
12 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
11:50 GMT
10 د
ملفات ساخنة
حماس تعلن التحدي... هل تمضي إسرائيل في خطط احتلال غزة
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
القطيعة بين الآباء والأبناء
12:33 GMT
23 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
التعليم الروسي يصبح أولوية للعرب
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل منصات التواصل تنشر العدوانية؟
16:32 GMT
18 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
16:51 GMT
9 د
عالم سبوتنيك
الصليب الأحمر: الإخلاء الجماعي لمدينة غزة مستحيل
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبيرة: ملف السويداء أصبح دوليا غير متعلق بالقرار المحلي ولا السوري
18:00 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
خبير: "يوم المعرفة" في روسيا هو اعتراف بأن التعليم هو المدماك الأول لبناء الشخصية والأوطان
18:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
قوانين الاقتصاد
خبير: لهذه الأسباب أصبحت مصر وجهة الأثرياء
08:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
08:47 GMT
13 د
صدى الحياة
التعليم الروسي يصبح أولوية للعرب
09:30 GMT
29 د
مرايا العلوم
نظرية الاوتار ولغز الطاقة المظلمة وجدول مضفر يقلب تاريخ التطور البشري رأسا على عقب وحكاية الروبوت الحامل
10:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
وزير الري الإثيوبي يعلن اكتمال تعبئة سد النهضة ويدعو للتعاون مع دول المصب
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
11:48 GMT
12 د
مساحة حرة
العراق... خطط توليد الكهرباء من البواخر تواجه انتقادات لاذعة
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
خبير: "يوم المعرفة" في روسيا هو اعتراف بأن التعليم هو المدماك الأول لبناء الشخصية والأوطان
16:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
ما الرابط الخفي بين العواطف والأعراض الجسدية؟
16:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
16:51 GMT
9 د
بلا قيود
خبير: القرار الذي اتخذه الرئيس الإندونيسي مناسبا لإرضاء الشارع وكبح الفاسدين
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: التوجه الإفريقي نحو روسيا هو من أجل مواجهة التحديات الأمنية
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
فيلم "سيفن دوجز": إنجاز سعودي يدخل موسوعة غينيس للأرقام القياسية
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250901/السودان-يغلق-منشأة-هجليج-النفطية-بعد-هجمات-طائرات-مسيرة-1104385975.html
السودان يغلق منشأة "هجليج" النفطية بعد هجمات طائرات مسيرة
السودان يغلق منشأة "هجليج" النفطية بعد هجمات طائرات مسيرة
سبوتنيك عربي
أفادت رسالة من الحكومة السودانية إلى جنوب السودان، بأن الأولى بدأت في إغلاق منشأة "هجليج" النفطية في أعقاب هجمات بطائرات مسيرة أُلقي باللوم فيها على قوات الدعم... 01.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-01T16:22+0000
2025-09-01T16:22+0000
أخبار السودان اليوم
المجلس السيادي في السودان
قوات الدعم السريع السودانية
الجيش السوداني
أخبار العالم الآن
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/08/11/1091844355_0:292:3072:2020_1920x0_80_0_0_5b061e5961f49180d81d068ae7573d09.jpg
وأشارت الرسالة، التي بعثت بها وزارة الطاقة السودانية إلى نظيرتها في جنوب السودان، إلى هجمات طائرات مسيرة في 26 و30 أغسطس/ آب المنصرم، كسبب لوقف تدفق النفط.وأوضحت الرسالة، أن "مثل هذه الهجمات غير المبررة تمثل تهديداً خطيراً لاستقرار تدفقات النفط من جنوب السودان، وأن السودان لا يمكنه الاستمرار في إدارة العملية هناك".ونتيجة لذلك، أصدر السودان تعليماته للشركات السودانية العاملة في المنطقة، وهي شركتا "تو. بي أوبكو" و"بترولاينز" لخام النفط المحدودة بإخلاء المنطقة، وقال إن الأخيرة لن تتمكن من الوفاء بجدول الرفع الخاص بها.وأضافت الرسالة أن استمرار عمل الشركتين رغم الهجمات المستمرة من قوات الدعم السريع سيجعلهما غير قادرتين على العمل على المدى الطويل.وتضم "هجليج"، التي تقع على طول الحدود الجنوبية للسودان، منشأة المعالجة الرئيسية لنفط جنوب السودان، والذي يمثل غالبية إيرادات حكومة جنوب السودان.واتهمت الحكومة السودانية، أمس الأحد، قوات الدعم السريع بشن هجوم وصفته بـ"الدموي" على منشآت نفطية مهمة لتصدير النفط الخام من جنوب السودان المتاخمة، في أحدث تصعيد تشهده الحرب الدائرة منذ عامين.وقالت وزارة الخارجية السودانية، في بيان لها، إن "الهجوم الذي شنته قوات الدعم السريع حول حقول هجليج النفطية أمس السبت، أسفر عن مقتل وإصابة عدد من العمال المدنيين"، مضيفا أن "الحكومة السودانية قد تضطر إلى تعليق العمليات في الحقل، لأسباب أمنية، وإجلاء الموظفين لحماية أرواحهم"، حسب وكالة الأنباء السودانية - سونا.وتابع البيان: "المليشيا الإرهابية ما زالت تمارس هذا السلوك الهمجي منذ بداية التمرد في أبريل 2023، باستهداف البنية التحتية والمباني الحيوية التي تقدّم الخدمات الأساسية للمواطن السوداني، ولكن تعدت هذه الهجمات الإضرار بالمصالح الوطنية إلى استهداف مصالح جمهورية جنوب السودان وشركات أجنبية أخرى تستخدم منطقة هجليج لصادر نفط جنوب السودان".ويوم الأربعاء الماضي، دعت أمريكا وشركاؤها من الأمم المتحدة والشرق الأوسط، الأطراف المتحاربة في السودان إلى الحفاظ على طرق إمداد المساعدات الإنسانية، وفقا لبيان مشترك نشرته وزارة الخارجية الأمريكية.وفي نيسان/أبريل عام 2023، اندلعت اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مناطق متفرقة بالسودان، حيث يحاول كل من الطرفين السيطرة على مقار حيوية.وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم لإطلاق النار.
https://sarabic.ae/20250830/قائد-الدعم-السريع-يؤدي-اليمين-رئيسا-للمجلس-الرئاسي-للحكومة-الموازية-بالسودان-فيديو-1104321994.html
https://sarabic.ae/20250824/البرهان-التمرد-في-السودان-لن-تقوم-له-قائمة-بعد-اليوم-1104091995.html
https://sarabic.ae/20250826/هل-أغلق-البرهان-الطريق-أمام-وقف-الحرب-المدمرة-في-السودان-بعد-تصريحاته-حول-التعايش-مع-الدعم-السريع؟-1104162831.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/08/11/1091844355_138:0:2869:2048_1920x0_80_0_0_a76c58693f522616c0af1fdae7cd3de1.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, قوات الدعم السريع السودانية, الجيش السوداني, أخبار العالم الآن, العالم العربي
أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, قوات الدعم السريع السودانية, الجيش السوداني, أخبار العالم الآن, العالم العربي

السودان يغلق منشأة "هجليج" النفطية بعد هجمات طائرات مسيرة

16:22 GMT 01.09.2025
© AP Photoقصف متبادل في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع
قصف متبادل في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع - سبوتنيك عربي, 1920, 01.09.2025
© AP Photo
تابعنا عبر
أفادت رسالة من الحكومة السودانية إلى جنوب السودان، بأن الأولى بدأت في إغلاق منشأة "هجليج" النفطية في أعقاب هجمات بطائرات مسيرة أُلقي باللوم فيها على قوات الدعم السريع.
وأشارت الرسالة، التي بعثت بها وزارة الطاقة السودانية إلى نظيرتها في جنوب السودان، إلى هجمات طائرات مسيرة في 26 و30 أغسطس/ آب المنصرم، كسبب لوقف تدفق النفط.
وأوضحت الرسالة، أن "مثل هذه الهجمات غير المبررة تمثل تهديداً خطيراً لاستقرار تدفقات النفط من جنوب السودان، وأن السودان لا يمكنه الاستمرار في إدارة العملية هناك".
محمد حمدان دقلو (حميدتي)، قائد قوات الدعم السريع في السودان - سبوتنيك عربي, 1920, 30.08.2025
قائد "الدعم السريع" يؤدي اليمين رئيسا للمجلس الرئاسي للحكومة الموازية بالسودان.. فيديو
30 أغسطس, 17:03 GMT
ونتيجة لذلك، أصدر السودان تعليماته للشركات السودانية العاملة في المنطقة، وهي شركتا "تو. بي أوبكو" و"بترولاينز" لخام النفط المحدودة بإخلاء المنطقة، وقال إن الأخيرة لن تتمكن من الوفاء بجدول الرفع الخاص بها.
وأضافت الرسالة أن استمرار عمل الشركتين رغم الهجمات المستمرة من قوات الدعم السريع سيجعلهما غير قادرتين على العمل على المدى الطويل.
وتضم "هجليج"، التي تقع على طول الحدود الجنوبية للسودان، منشأة المعالجة الرئيسية لنفط جنوب السودان، والذي يمثل غالبية إيرادات حكومة جنوب السودان.
قصف السودان - سبوتنيك عربي, 1920, 24.08.2025
البرهان: التمرد في السودان لن تقوم له قائمة بعد اليوم
24 أغسطس, 16:35 GMT
واتهمت الحكومة السودانية، أمس الأحد، قوات الدعم السريع بشن هجوم وصفته بـ"الدموي" على منشآت نفطية مهمة لتصدير النفط الخام من جنوب السودان المتاخمة، في أحدث تصعيد تشهده الحرب الدائرة منذ عامين.
وقالت وزارة الخارجية السودانية، في بيان لها، إن "الهجوم الذي شنته قوات الدعم السريع حول حقول هجليج النفطية أمس السبت، أسفر عن مقتل وإصابة عدد من العمال المدنيين"، مضيفا أن "الحكومة السودانية قد تضطر إلى تعليق العمليات في الحقل، لأسباب أمنية، وإجلاء الموظفين لحماية أرواحهم"، حسب وكالة الأنباء السودانية - سونا.
وتابع البيان: "المليشيا الإرهابية ما زالت تمارس هذا السلوك الهمجي منذ بداية التمرد في أبريل 2023، باستهداف البنية التحتية والمباني الحيوية التي تقدّم الخدمات الأساسية للمواطن السوداني، ولكن تعدت هذه الهجمات الإضرار بالمصالح الوطنية إلى استهداف مصالح جمهورية جنوب السودان وشركات أجنبية أخرى تستخدم منطقة هجليج لصادر نفط جنوب السودان".
السودان ..معاناة المدنيين من الحصار والجوع في إقليم دارفور - سبوتنيك عربي, 1920, 26.08.2025
هل أغلق البرهان الطريق أمام وقف الحرب المدمرة في السودان بعد تصريحاته حول التعايش مع الدعم السريع؟
26 أغسطس, 16:22 GMT
ويوم الأربعاء الماضي، دعت أمريكا وشركاؤها من الأمم المتحدة والشرق الأوسط، الأطراف المتحاربة في السودان إلى الحفاظ على طرق إمداد المساعدات الإنسانية، وفقا لبيان مشترك نشرته وزارة الخارجية الأمريكية.
وفي نيسان/أبريل عام 2023، اندلعت اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مناطق متفرقة بالسودان، حيث يحاول كل من الطرفين السيطرة على مقار حيوية.
وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم لإطلاق النار.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала