عربي
جهة خفية وراء الاضطرابات الحالية في إندونيسيا.. خبير يكشف الممول والأهداف
جهة خفية وراء الاضطرابات الحالية في إندونيسيا.. خبير يكشف الممول والأهداف
سبوتنيك عربي
أكد المحلل الجيوسياسي المتخصص في العلاقات الدولية، أنجيلو جوليانو، أن الاحتجاجات التي اندلعت في إندونيسيا في أغسطس/ اَب الماضي، كانت "سببًا في إلغاء زيارة...
أخبار إندونيسيا
العالم
أخبار العالم الآن
وفيما تعكس هذه الاضطرابات مظالم اقتصادية حقيقية، يلاحظ جوليانو أن "استخدام المتظاهرين لرمز علم القراصنة "ون بيس" الذي يحاكي أساليب تم استخدامها في مناطق أخرى، يشير إلى وجود تأثير خارجي"، مشيرا إلى أنه في "مسلسل الأنمي الياباني "ون بيس"، يرفع القراصنة أعلامًا سوداء تحمل جمجمة وقبعة قش في معركتهم ضد الاستبداد".وبحسب جوليانو، "قد يكون الصندوق الوطني للديمقراطية وراء هذه الاضطرابات"، مشيرًا إلى "تمويله لوسائل الإعلام المحلية منذ التسعينيات، بالإضافة لاحتمال تورط مؤسسات المجتمع المفتوح التابعة لجورج سوروس، التي نشطت منذ التسعينيات برصد أكثر من 8 مليارات دولار عالميًا، ودعمت مجموعات مثل TIFA، مما يثير تساؤلات حول الأهداف الخفية لهذه الأنشطة".كما ربط جوليانو هذه الأحداث بـ"التركيز المتزايد على منطقة المحيطين الهندي والهادئ، في وقت تشهد فيه المنطقة توترات مثل النزاع بين كمبوديا وتايلاند، مما يعزز الفرضية بأن لهذه الاضطرابات دوافع جيوسياسية".ثورة ملونة في طور التكوينوتساءل جوليانو: "هل هي ثورة ملونة في طور التكوين؟ هذا ما يطرحه جيف ج. براون، مؤلف كتاب "ثلاثية الصين" ومؤسس مؤسسة "ابحث عن الحقيقة من الحقائق"، الذي يرى أن الاحتجاجات في إندونيسيا تُدار وفق نفس الأساليب التي تم اتباعها في صربيا، حيث يسعى الغرب إلى دعم ديكتاتور جديد موالي له، مشابه لنظام سوهارتو".وتابع جوليانو: "إندونيسيا هي أول دولة في جنوب شرق آسيا تنضم إلى مجموعة بريكس، وتعاونها العلني مع الصين في إطار مبادرة الحزام والطريق يعزز من هذا التوجه، علاوة على أن إندونيسيا تعد ثامن أكبر اقتصاد عالمي من حيث تعادل القوة الشرائية، وأكبر اقتصاد في رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، فضلا عن كونها رابع أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان، الذي يقترب من 300 مليون نسمة".وختم: "هذه الحقائق تُتبر بمثابة هدف رئيسي في نظر الغرب الاستعماري، ويُحتمل أن تكون إندونيسيا مستهدفة بثورة ملونة من صنع الغرب".
https://sarabic.ae/20250901/باحث-في-العلاقات-الدولية-إندونيسيا-تشكل-هدفا-رئيسيا-للهيمنة-الغربية-1104379869.html
https://sarabic.ae/20250831/ثورة-ملونة-بقيادة-الغرب-في-أندونيسيا-خبير-يوضح-السبب-1104348706.html
15:56 GMT 01.09.2025
© AP Photo / Dita Alangkaraاحتجاجات إندونيسيا
أكد المحلل الجيوسياسي المتخصص في العلاقات الدولية، أنجيلو جوليانو، أن الاحتجاجات التي اندلعت في إندونيسيا في أغسطس/ اَب الماضي، كانت "سببًا في إلغاء زيارة الرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو إلى الصين وعدم مشاركته في قمة منظمة شنغهاي للتعاون".
وفيما تعكس هذه الاضطرابات مظالم اقتصادية حقيقية، يلاحظ جوليانو أن "استخدام المتظاهرين لرمز علم القراصنة "ون بيس" الذي يحاكي أساليب تم استخدامها في مناطق أخرى، يشير إلى وجود تأثير خارجي"، مشيرا إلى أنه في "مسلسل الأنمي الياباني "ون بيس"، يرفع القراصنة أعلامًا سوداء تحمل جمجمة وقبعة قش في معركتهم ضد الاستبداد".

ولفت جوليانو إلى أنه "منذ يوليو/ تموز الماضي، بدأت هذه الرموز بالظهور على جدران السيارات والأبواب في إندونيسيا".

باحث في العلاقات الدولية: إندونيسيا تشكل هدفا رئيسيا للهيمنة الغربية
14:30 GMT
وبحسب جوليانو، "قد يكون الصندوق الوطني للديمقراطية وراء هذه الاضطرابات"، مشيرًا إلى "تمويله لوسائل الإعلام المحلية منذ التسعينيات، بالإضافة لاحتمال تورط مؤسسات المجتمع المفتوح التابعة لجورج سوروس، التي نشطت منذ التسعينيات برصد أكثر من 8 مليارات دولار عالميًا، ودعمت مجموعات مثل TIFA، مما يثير تساؤلات حول الأهداف الخفية لهذه الأنشطة".
كما ربط جوليانو هذه الأحداث بـ"التركيز المتزايد على منطقة المحيطين الهندي والهادئ، في وقت تشهد فيه المنطقة توترات مثل النزاع بين كمبوديا وتايلاند، مما يعزز الفرضية بأن لهذه الاضطرابات دوافع جيوسياسية".
ثورة ملونة في طور التكوين
وتساءل جوليانو: "هل هي ثورة ملونة في طور التكوين؟ هذا ما يطرحه جيف ج. براون، مؤلف كتاب "ثلاثية الصين" ومؤسس مؤسسة "ابحث عن الحقيقة من الحقائق"، الذي يرى أن الاحتجاجات في إندونيسيا تُدار وفق نفس الأساليب التي تم اتباعها في صربيا، حيث يسعى الغرب إلى دعم ديكتاتور جديد موالي له، مشابه لنظام سوهارتو".
وأضاف جوليانو: "أوضح براون أن الرئيس برابوو سوبيانتو لا يتماشى مع الأجندة الغربية، إذ يعزز علاقاته مع الصين وروسيا ومنظمة شنغهاي للتعاون ومجموعة بريكس".
اشتباكات بين المتظاهرين وشرطة مكافحة الشغب خلال احتجاج على المخصصات السخية الممنوحة لأعضاء البرلمان، في جاكرتا في إندونيسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 31.08.2025
"ثورة ملونة بقيادة الغرب" في إندونيسيا... خبير يوضح السبب
أمس, 14:05 GMT
وتابع جوليانو: "إندونيسيا هي أول دولة في جنوب شرق آسيا تنضم إلى مجموعة بريكس، وتعاونها العلني مع الصين في إطار مبادرة الحزام والطريق يعزز من هذا التوجه، علاوة على أن إندونيسيا تعد ثامن أكبر اقتصاد عالمي من حيث تعادل القوة الشرائية، وأكبر اقتصاد في رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، فضلا عن كونها رابع أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان، الذي يقترب من 300 مليون نسمة".
وختم: "هذه الحقائق تُتبر بمثابة هدف رئيسي في نظر الغرب الاستعماري، ويُحتمل أن تكون إندونيسيا مستهدفة بثورة ملونة من صنع الغرب".
