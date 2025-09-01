https://sarabic.ae/20250901/عضو-اقتصادية-الشورى-لـسبوتنيك-استضافة-مصر-لقمة-العشرين-تعزيز-لمكانتها-وفرصة-للتعاون-الاقتصادي-1104387993.html

عضو "اقتصادية" الشورى لـ"سبوتنيك": استضافة مصر لقمة العشرين تعزيز لمكانتها وفرصة للتعاون الاقتصادي

أكد النائب أحمد سمير، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الشورى المصري، أن استضافة مصر لقمة مجموعة العشرين، رغم أنها ليست من الدول الأعضاء، يعد حدثًا تاريخيًا كبيرًا... 01.09.2025, سبوتنيك عربي

وأشار في تصريحات لـ "سبوتنيك"، إلى أن هذه الاستضافة تعزز دور ومكانة الدولة المصرية في هذا التوقيت، وتعتبر فرصة كبيرة للاستفادة اقتصاديًا من هذا التجمع الهام على مستوى الاقتصاد العالمي.وأضاف سمير أن هذه الاستضافة ستحقق فائدة وتعاونًا كبيرًا بين مصر ودول المجموعة، معتبرًا أنها تقدير سياسي واقتصادي لدولة بحجم مصر، لافتا إلى أن الاستضافة ستعكس الوضع الطبيعي لمصر على الساحة الدولية، وستفتح المجال أمام التعاون الاقتصادي في المرحلة المقبلة، بالإضافة إلى جذب استثمارات كبيرة.وأوضح النائب أن استضافة مصر لقمة العشرين تحمل دلالات ورسائل مهمة، حيث تعزز الوضع السياسي للدولة المصرية وقوتها على الجانب السياسي. وقال إنها تعبر عن توازن السياسة الخارجية المصرية مع كافة الدول، خاصة دول مجموعة العشرين، التي ترتبط معها مصر بعلاقات اقتصادية وسياسية قوية للغاية.واختتم سمير تصريحاته بالتأكيد على أن هذه الاستضافة ستعود بفائدة كبيرة على المستوى الاقتصادي لمصر، وستفتح فرصًا استثمارية واسعة لدخول استثمارات جديدة إلى الدولة المصرية في المرحلة المقبلة.وتستضيف مصر اجتماعًا رسميًا لمجموعة العشرين (G20) في القاهرة خلال الفترة من 1 إلى 3 سبتمبر 2025، وتعد هذه المرة الأولى التي يُعقد فيها اجتماع رسمي للمجموعة خارج الدول الأعضاء منذ تأسيسها في عام 1999.وقال السفير راجي الإتربي، الممثل الشخصي لرئيس الجمهورية لدى مجموعة العشرين ومساعد وزير الخارجية، بأن هذا الحدث الاستثنائي يُتوج المشاركة المصرية المتميزة كـ"دولة ضيف" في اجتماعات المجموعة لهذا العام للمرة الثالثة على التوالي والخامسة إجمالاً. وأكد أن ذلك يأتي تقديرًا لثقلها الإقليمي وإسهامها الملموس في معالجة القضايا الدولية والجهود التي تبذلها لدفع المفاوضات متعددة الأطراف، بما يراعي شواغل وأولويات الدول النامية، وخاصة الأفريقية منها، ويعلي من صوتها في المحافل الدولية والإقليمية.وأضاف: "في مجموعة العشرين، نسعى دائما لوضع حلول تشمل الجميع، دون إغفال أي طرف. لذا، يجب أن تترجم مفاوضاتنا إلى خطط واضحة وفعالة لمواجهة تحديات الأمن الغذائي في كل أنحاء العالم".وشدد على أهمية توظيف التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي لزيادة الإنتاجية الزراعية، خاصة في الدول التي تعاني من ندرة الموارد أو التحديات المناخية.وأشار الأتربي إلى قدرة مجموعة العشرين على دعم المجتمع الدولي والأمم المتحدة في إيجاد حلول مستدامة لهذه القضايا المتشابكة، مؤكدا أن الأمن المائي يجب أن يحتل مكانة مركزية في نقاشات المجموعة، نظرا لتأثيره المباشر على الأمن الغذائي والاستقرار العالمي.

