عضو "اقتصادية" الشورى لـ"سبوتنيك": استضافة مصر لقمة العشرين تعزيز لمكانتها وفرصة للتعاون الاقتصادي

ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
قوانين الاقتصاد
خبير: لهذه الأسباب أصبحت مصر وجهة الأثرياء
08:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
روبلوكس اللعبة الأشهر بين الأطفال والمراهقين ومطالبات دولية بحظر اللعبة
08:47 GMT
13 د
مساحة حرة
العراق... خطط توليد الكهرباء من البواخر تواجه انتقادات لاذعة
09:31 GMT
29 د
مرايا العلوم
نظرية الاوتار ولغز الطاقة المظلمة وجدول مضفر يقلب تاريخ التطور البشري رأسا على عقب وحكاية الروبوت الحامل
10:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هذا ما جمع المصممة غاليا الفهد بالعنبر الروسي
11:03 GMT
35 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
11:38 GMT
12 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
11:50 GMT
10 د
ملفات ساخنة
حماس تعلن التحدي... هل تمضي إسرائيل في خطط احتلال غزة
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
القطيعة بين الآباء والأبناء
12:33 GMT
23 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
التعليم الروسي يصبح أولوية للعرب
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل منصات التواصل تنشر العدوانية؟
16:32 GMT
18 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
16:51 GMT
9 د
عالم سبوتنيك
الصليب الأحمر: الإخلاء الجماعي لمدينة غزة مستحيل
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبيرة: ملف السويداء أصبح دوليا غير متعلق بالقرار المحلي ولا السوري
18:00 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
خبير: "يوم المعرفة" في روسيا هو اعتراف بأن التعليم هو المدماك الأول لبناء الشخصية والأوطان
18:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
قوانين الاقتصاد
خبير: لهذه الأسباب أصبحت مصر وجهة الأثرياء
08:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
08:47 GMT
13 د
صدى الحياة
التعليم الروسي يصبح أولوية للعرب
09:30 GMT
29 د
مرايا العلوم
نظرية الاوتار ولغز الطاقة المظلمة وجدول مضفر يقلب تاريخ التطور البشري رأسا على عقب وحكاية الروبوت الحامل
10:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
وزير الري الإثيوبي يعلن اكتمال تعبئة سد النهضة ويدعو للتعاون مع دول المصب
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
11:48 GMT
12 د
مساحة حرة
العراق... خطط توليد الكهرباء من البواخر تواجه انتقادات لاذعة
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
خبير: "يوم المعرفة" في روسيا هو اعتراف بأن التعليم هو المدماك الأول لبناء الشخصية والأوطان
16:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
ما الرابط الخفي بين العواطف والأعراض الجسدية؟
16:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
16:51 GMT
9 د
بلا قيود
خبير: القرار الذي اتخذه الرئيس الإندونيسي مناسبا لإرضاء الشارع وكبح الفاسدين
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: التوجه الإفريقي نحو روسيا هو من أجل مواجهة التحديات الأمنية
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
فيلم "سيفن دوجز": إنجاز سعودي يدخل موسوعة غينيس للأرقام القياسية
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
عضو "اقتصادية" الشورى لـ"سبوتنيك": استضافة مصر لقمة العشرين تعزيز لمكانتها وفرصة للتعاون الاقتصادي
عضو "اقتصادية" الشورى لـ"سبوتنيك": استضافة مصر لقمة العشرين تعزيز لمكانتها وفرصة للتعاون الاقتصادي
سبوتنيك عربي
أكد النائب أحمد سمير، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الشورى المصري، أن استضافة مصر لقمة مجموعة العشرين، رغم أنها ليست من الدول الأعضاء، يعد حدثًا تاريخيًا كبيرًا... 01.09.2025, سبوتنيك عربي
وأشار في تصريحات لـ "سبوتنيك"، إلى أن هذه الاستضافة تعزز دور ومكانة الدولة المصرية في هذا التوقيت، وتعتبر فرصة كبيرة للاستفادة اقتصاديًا من هذا التجمع الهام على مستوى الاقتصاد العالمي.وأضاف سمير أن هذه الاستضافة ستحقق فائدة وتعاونًا كبيرًا بين مصر ودول المجموعة، معتبرًا أنها تقدير سياسي واقتصادي لدولة بحجم مصر، لافتا إلى أن الاستضافة ستعكس الوضع الطبيعي لمصر على الساحة الدولية، وستفتح المجال أمام التعاون الاقتصادي في المرحلة المقبلة، بالإضافة إلى جذب استثمارات كبيرة.وأوضح النائب أن استضافة مصر لقمة العشرين تحمل دلالات ورسائل مهمة، حيث تعزز الوضع السياسي للدولة المصرية وقوتها على الجانب السياسي. وقال إنها تعبر عن توازن السياسة الخارجية المصرية مع كافة الدول، خاصة دول مجموعة العشرين، التي ترتبط معها مصر بعلاقات اقتصادية وسياسية قوية للغاية.واختتم سمير تصريحاته بالتأكيد على أن هذه الاستضافة ستعود بفائدة كبيرة على المستوى الاقتصادي لمصر، وستفتح فرصًا استثمارية واسعة لدخول استثمارات جديدة إلى الدولة المصرية في المرحلة المقبلة.وتستضيف مصر اجتماعًا رسميًا لمجموعة العشرين (G20) في القاهرة خلال الفترة من 1 إلى 3 سبتمبر 2025، وتعد هذه المرة الأولى التي يُعقد فيها اجتماع رسمي للمجموعة خارج الدول الأعضاء منذ تأسيسها في عام 1999.وقال السفير راجي الإتربي، الممثل الشخصي لرئيس الجمهورية لدى مجموعة العشرين ومساعد وزير الخارجية، بأن هذا الحدث الاستثنائي يُتوج المشاركة المصرية المتميزة كـ"دولة ضيف" في اجتماعات المجموعة لهذا العام للمرة الثالثة على التوالي والخامسة إجمالاً. وأكد أن ذلك يأتي تقديرًا لثقلها الإقليمي وإسهامها الملموس في معالجة القضايا الدولية والجهود التي تبذلها لدفع المفاوضات متعددة الأطراف، بما يراعي شواغل وأولويات الدول النامية، وخاصة الأفريقية منها، ويعلي من صوتها في المحافل الدولية والإقليمية.وأضاف: "في مجموعة العشرين، نسعى دائما لوضع حلول تشمل الجميع، دون إغفال أي طرف. لذا، يجب أن تترجم مفاوضاتنا إلى خطط واضحة وفعالة لمواجهة تحديات الأمن الغذائي في كل أنحاء العالم".وشدد على أهمية توظيف التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي لزيادة الإنتاجية الزراعية، خاصة في الدول التي تعاني من ندرة الموارد أو التحديات المناخية.وأشار الأتربي إلى قدرة مجموعة العشرين على دعم المجتمع الدولي والأمم المتحدة في إيجاد حلول مستدامة لهذه القضايا المتشابكة، مؤكدا أن الأمن المائي يجب أن يحتل مكانة مركزية في نقاشات المجموعة، نظرا لتأثيره المباشر على الأمن الغذائي والاستقرار العالمي.
عضو "اقتصادية" الشورى لـ"سبوتنيك": استضافة مصر لقمة العشرين تعزيز لمكانتها وفرصة للتعاون الاقتصادي

أكد النائب أحمد سمير، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الشورى المصري، أن استضافة مصر لقمة مجموعة العشرين، رغم أنها ليست من الدول الأعضاء، يعد حدثًا تاريخيًا كبيرًا على المستوى الاقتصادي.
وأشار في تصريحات لـ "سبوتنيك"، إلى أن هذه الاستضافة تعزز دور ومكانة الدولة المصرية في هذا التوقيت، وتعتبر فرصة كبيرة للاستفادة اقتصاديًا من هذا التجمع الهام على مستوى الاقتصاد العالمي.
وأضاف سمير أن هذه الاستضافة ستحقق فائدة وتعاونًا كبيرًا بين مصر ودول المجموعة، معتبرًا أنها تقدير سياسي واقتصادي لدولة بحجم مصر، لافتا إلى أن الاستضافة ستعكس الوضع الطبيعي لمصر على الساحة الدولية، وستفتح المجال أمام التعاون الاقتصادي في المرحلة المقبلة، بالإضافة إلى جذب استثمارات كبيرة.
وأوضح النائب أن استضافة مصر لقمة العشرين تحمل دلالات ورسائل مهمة، حيث تعزز الوضع السياسي للدولة المصرية وقوتها على الجانب السياسي. وقال إنها تعبر عن توازن السياسة الخارجية المصرية مع كافة الدول، خاصة دول مجموعة العشرين، التي ترتبط معها مصر بعلاقات اقتصادية وسياسية قوية للغاية.
واختتم سمير تصريحاته بالتأكيد على أن هذه الاستضافة ستعود بفائدة كبيرة على المستوى الاقتصادي لمصر، وستفتح فرصًا استثمارية واسعة لدخول استثمارات جديدة إلى الدولة المصرية في المرحلة المقبلة.
ممثل مصر في قمة العشرين: الأمن المائي جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري
وتستضيف مصر اجتماعًا رسميًا لمجموعة العشرين (G20) في القاهرة خلال الفترة من 1 إلى 3 سبتمبر 2025، وتعد هذه المرة الأولى التي يُعقد فيها اجتماع رسمي للمجموعة خارج الدول الأعضاء منذ تأسيسها في عام 1999.
وقال السفير راجي الإتربي، الممثل الشخصي لرئيس الجمهورية لدى مجموعة العشرين ومساعد وزير الخارجية، بأن هذا الحدث الاستثنائي يُتوج المشاركة المصرية المتميزة كـ"دولة ضيف" في اجتماعات المجموعة لهذا العام للمرة الثالثة على التوالي والخامسة إجمالاً.
وأكد أن ذلك يأتي تقديرًا لثقلها الإقليمي وإسهامها الملموس في معالجة القضايا الدولية والجهود التي تبذلها لدفع المفاوضات متعددة الأطراف، بما يراعي شواغل وأولويات الدول النامية، وخاصة الأفريقية منها، ويعلي من صوتها في المحافل الدولية والإقليمية.
وأضاف: "في مجموعة العشرين، نسعى دائما لوضع حلول تشمل الجميع، دون إغفال أي طرف. لذا، يجب أن تترجم مفاوضاتنا إلى خطط واضحة وفعالة لمواجهة تحديات الأمن الغذائي في كل أنحاء العالم".
وشدد على أهمية توظيف التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي لزيادة الإنتاجية الزراعية، خاصة في الدول التي تعاني من ندرة الموارد أو التحديات المناخية.
وأشار الأتربي إلى قدرة مجموعة العشرين على دعم المجتمع الدولي والأمم المتحدة في إيجاد حلول مستدامة لهذه القضايا المتشابكة، مؤكدا أن الأمن المائي يجب أن يحتل مكانة مركزية في نقاشات المجموعة، نظرا لتأثيره المباشر على الأمن الغذائي والاستقرار العالمي.
