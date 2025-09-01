https://sarabic.ae/20250901/فيلم-7-دوجز-إنجاز-سعودي-يدخل-موسوعة-غينيس-للأرقام-القياسية-1104375237.html
فيلم "7 دوجز".. إنجاز سعودي يدخل موسوعة غينيس للأرقام القياسية
إنجاز سعودي جديد يضاف إلى سجل النجاحات الوطنية في قطاع الثقافة والترفيه، فقد نجح فيلم "سيفن دوجز" في دخول موسوعة غينيس للأرقام القياسية، محققا رقمين عالميين... 01.09.2025, سبوتنيك عربي
يعد هذا الإنجاز خطوة فارقة في مسيرة تطوير صناعة السينما السعودية، حيث استطاع الفيلم أن يسجل أضخم انفجار سينمائي في تاريخ الفن السابع، إضافة إلى أضخم تفجير لمواد شديدة الانفجار في مشهد واحد، مما يبرز حجم الإمكانات التقنية والإبداعية التي أصبحت المملكة تمتلكها.
إنجاز سعودي جديد يضاف إلى سجل النجاحات الوطنية في قطاع الثقافة والترفيه، فقد نجح فيلم "سيفن دوجز" في دخول موسوعة غينيس للأرقام القياسية، محققا رقمين عالميين غير مسبوقين في مجال صناعة السينما وذلك بدعم من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وبالتعاون مع القطاعات الأمنية واستوديوهات "الحصن" بالرياض.
يعد هذا الإنجاز خطوة فارقة في مسيرة تطوير صناعة السينما السعودية
، حيث استطاع الفيلم أن يسجل أضخم انفجار سينمائي في تاريخ الفن السابع، إضافة إلى أضخم تفجير لمواد شديدة الانفجار في مشهد واحد، مما يبرز حجم الإمكانات التقنية والإبداعية التي أصبحت المملكة تمتلكها.
في هذا السياق، قال الناقد الفني خالد محمود إنه متحمس لرؤية نهضة سينمائية عربية جديدة تعيد الفيلم العربي إلى خريطة المهرجانات العالمية الكبرى، كما كان الحال مع أفلام المخرج الكبير يوسف شاهين وبركات وغيرهما من الأجيال السابقة.
وأشار محمود في حديثه لراديو "سبوتنيك
"، إلى أن الاهتمام حاليا ينصب على شباك التذاكر المحلي والإيرادات، لكن المطلوب هو إنتاج أفلام عربية تضع السينما العربية في مكانة مختلفة عالميا، مؤكدا أن القيمة الفنية يجب أن تكون الأساس، لا مجرد الاستعانة بنجوم جماهيريين أو الاعتماد على تقنيات مبهرة فقط.
من جهته، أكد الناقد الفني طارق الشناوي، أن هذا الإنجاز يعكس خطة محكمة يقودها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في مجالات الترفيه والفن والسينما، لافتا إلى أن "الفكر الحالي لا يقتصر على إنتاج فيلم مهم بميزانية ضخمة، بل يرتكز على بنية تحتية قوية، مثل استوديوهات الحصن المصممة بأحدث التقنيات، وهو ما يعد حجر الأساس لأي صناعة إبداعية متطورة".
وأضاف الشناوي أن شخصية رئيس هيئة الترفيه المستشار تركي آل الشيخ تتميز بروح المغامرة والقرارات المحسوبة، مشيرا إلى أن المملكة تمضي بخطى ثابتة لتجاوز أسقف الطموحات وتحقيق إنجازات غير مسبوقة في مجال الإبداع الفني والسينمائي.