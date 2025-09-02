أردوغان يدعو واشنطن لإعادة النظر في إلغاء تأشيرات الوفد الفلسطيني

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
قوانين الاقتصاد
خبير: لهذه الأسباب أصبحت مصر وجهة الأثرياء
08:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
08:47 GMT
13 د
صدى الحياة
التعليم الروسي يصبح أولوية للعرب
09:30 GMT
29 د
مرايا العلوم
نظرية الاوتار ولغز الطاقة المظلمة وجدول مضفر يقلب تاريخ التطور البشري رأسا على عقب وحكاية الروبوت الحامل
10:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
وزير الري الإثيوبي يعلن اكتمال تعبئة سد النهضة ويدعو للتعاون مع دول المصب
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
11:48 GMT
12 د
مساحة حرة
العراق... خطط توليد الكهرباء من البواخر تواجه انتقادات لاذعة
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
خبير: "يوم المعرفة" في روسيا هو اعتراف بأن التعليم هو المدماك الأول لبناء الشخصية والأوطان
16:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
ما الرابط الخفي بين العواطف والأعراض الجسدية؟
16:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
16:51 GMT
9 د
بلا قيود
خبير: القرار الذي اتخذه الرئيس الإندونيسي مناسبا لإرضاء الشارع وكبح الفاسدين
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: التوجه الإفريقي نحو روسيا هو من أجل مواجهة التحديات الأمنية
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
فيلم "سيفن دوجز": إنجاز سعودي يدخل موسوعة غينيس للأرقام القياسية
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
الأبراج بين الخرافة والحقيقة
08:43 GMT
17 د
نبض افريقيا
وزير الري الإثيوبي يعلن اكتمال تعبئة سد النهضة ويدعو للتعاون مع دول المصب
09:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
09:48 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية الروسية اللبنانية بين الماضي والحاضر
10:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
شلل تشتت الانتباه... كيف تتحرر من القيد الخفي؟
10:33 GMT
22 د
من الملعب
مانشستر سيتي يسقط أمام برايتون وريال مدريد في الصدارة قبل التوقف الدولي
11:03 GMT
27 د
مساحة حرة
العالم العربي يتبني ممارسات أكثر استدامة في مجال إعادة التدوير
11:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
رسالة عاجلة من المحيطات.. الغابات التي تنقذنا من ينقذها
12:30 GMT
16 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
12:46 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
16:29 GMT
30 د
بلا قيود
خبير: مكافحة تهريب المخدرات في فنزويلا ليست سوى ذريعة للعدوان على هذا البلد
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ماذا بعد تحذيرات أنقرة و دمشق لإسرائيل من التدخل في الشأن السوري
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
إنشاء بنك التنمية التابع لمنظمة شنغهاي وتحقيق السيادة المالية
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250902/أردوغان-يدعو-واشنطن-لإعادة-النظر-في-إلغاء-تأشيرات-الوفد-الفلسطيني--1104437029.html
أردوغان يدعو واشنطن لإعادة النظر في إلغاء تأشيرات الوفد الفلسطيني
أردوغان يدعو واشنطن لإعادة النظر في إلغاء تأشيرات الوفد الفلسطيني
سبوتنيك عربي
دعا الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الولايات المتحدة إلى مراجعة قرارها بإلغاء تأشيرات الوفد الفلسطيني المشارك في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، معتبرا أن... 02.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-02T17:55+0000
2025-09-02T17:55+0000
أخبار تركيا اليوم
أخبار فلسطين اليوم
قطاع غزة
أخبار إسرائيل اليوم
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/07/0b/1102600980_0:0:1000:563_1920x0_80_0_0_ee9ed4396c674dbba022d171c62249ce.jpg
وأكد أردوغان، في تصريحات له خلال حديثه مع الصحفيين على متن الطائرة الرئاسية أثناء عودته من الصين نقلتها وكالة "الأناضول"، أن "صوت فلسطين لن يُكتم"، مشددا على أن القضية الفلسطينية ستظل حاضرة بقوة في الاجتماعات الدولية المقبلة.وأعرب الرئيس التركي عن توقعه بأن تهيمن القضية الفلسطينية على أجندة الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها المقبلة، لافتا إلى أن عددا من الدول الأوروبية تستعد للاعتراف بدولة فلسطين.وانتقد قرار واشنطن إلغاء تأشيرات المسؤولين الفلسطينيين، معتبرا أنه يخدم مصالح إسرائيل ويُضعف دور مجلس الأمن الدولي في مناقشة القضايا العالمية وإيجاد حلول لها.وأعلن أردوغان عزمه إجراء محادثات هاتفية مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش لمناقشة هذا القرار، مؤكدا أن تركيا ستعمل دبلوماسيا لضمان تمثيل الفلسطينيين في الجمعية العامة. وفي سياق متصل، أشاد أردوغان بالرسالة التي وجهتها عقيلته أمينة أردوغان إلى ميلانيا ترامب، زوجة الرئيس الأمريكي، بشأن الأزمة الإنسانية في غزة، واصفا إياها بـ"إضافة جديدة للدبلوماسية التركية". وأضاف: "تدخل الأمهات في مثل هذه القضايا يمكن أن يغير الأجواء، لأنهن يرين كل طفل شهيد كأنه ابن لهن".وختم أردوغان بدعوة المجتمع الدولي، وخاصة الغرب، إلى تبني نهج إنساني لوقف "الدم والدموع" في فلسطين وغيرها من المناطق المتضررة، مؤكداً التزام تركيا بالدفاع عن حقوق المظلومين.وكان وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، قد رفض منح تأشيرات دخول لقيادات فلسطينية للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، في شهر سبتمبر/ أيلول المقبل، مستندا إلى قانون أمريكي قديم يمنع الاعتراف بالدولة الفلسطينية ويعاقب السلطة على ما يُعرف بـ"دفع تعويضات للإرهابيين".وبحسب وثائق داخلية كشفتها وسائل إعلام أمريكية، الجمعة الماضية، فقد وقّع روبيو على توصيات تقضي بمنع منح التأشيرات لكبار مسؤولي السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير، بمن فيهم الرئيس الفلسطيني، محمود عباس.في سياق متصل، قال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، تومي بيغوت، الجمعة الماضية، إن القرار يأتي التزاما بالقوانين الأمريكية ومراعاة لمصالح الأمن القومي، مؤكدا إلغاء تأشيرات قيادات فلسطينية قبل انعقاد الاجتماعات الأممية.وتواصل إسرائيل حربها على قطاع غزة، منذ الـ7 من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، ورغم محاولات الوساطة العربية والدولية والأصوات المعارضة داخل إسرائيل، إلا أن حكومة نتنياهو تصرّ على مواصلة القتال، وأعلنت في الآونة الأخيرة الموافقة على خطة السيطرة على مدينة غزة، التي تشير تحذيرات دولية من أنها ستؤدي إلى كارثة إنسانية تزيد من معاناة سكان القطاع، الذين قتلت الحرب منهم نحو 60 ألف شخص وأصابت نحو 163 ألفا آخرين.
https://sarabic.ae/20250902/مقتل-95-فلسطينيا-في-غزة-منذ-فجر-اليوم-1104426195.html
https://sarabic.ae/20250902/وزير-الخارجية-الأردني-إسرائيل-هي-من-فرضت-المجاعة-في-قطاع-غزة-1104409157.html
https://sarabic.ae/20250902/بيان-عاجل-من-الجيش-الإسرائيلي-إلى-سكان-غزة-تمهيدا-لتوسيع-العملية-العسكرية-في-القطاع-1104413801.html
قطاع غزة
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/07/0b/1102600980_60:0:948:666_1920x0_80_0_0_a586b133556e3691eb6d51f476edc45b.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار تركيا اليوم, أخبار فلسطين اليوم, قطاع غزة, أخبار إسرائيل اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار تركيا اليوم, أخبار فلسطين اليوم, قطاع غزة, أخبار إسرائيل اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية

أردوغان يدعو واشنطن لإعادة النظر في إلغاء تأشيرات الوفد الفلسطيني

17:55 GMT 02.09.2025
© AP Photo / Markus Schreiberالرئيس التركي، رجب طيب أردوغان
الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان - سبوتنيك عربي, 1920, 02.09.2025
© AP Photo / Markus Schreiber
تابعنا عبر
دعا الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الولايات المتحدة إلى مراجعة قرارها بإلغاء تأشيرات الوفد الفلسطيني المشارك في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، معتبرا أن هذا القرار يتعارض مع جوهر وجود الأمم المتحدة.
وأكد أردوغان، في تصريحات له خلال حديثه مع الصحفيين على متن الطائرة الرئاسية أثناء عودته من الصين نقلتها وكالة "الأناضول"، أن "صوت فلسطين لن يُكتم"، مشددا على أن القضية الفلسطينية ستظل حاضرة بقوة في الاجتماعات الدولية المقبلة.
فلسطينيون يحملون أكياس الدقيق المأخوذة من قافلة مساعدات إنسانية في طريقها إلى مدينة غزة، على مشارف بيت لاهيا، شمال قطاع غزة، 1 أغسطس/ آب 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.09.2025
مقتل 95 فلسطينيا في غزة منذ فجر اليوم
14:33 GMT

وأشار إلى أن "مجازر إسرائيل في غزة لن تُمحى من الذاكرة"، مؤكدا أن "المنصفين لن ينسوا معاناة الأطفال والأهالي الفلسطينيين".

وأعرب الرئيس التركي عن توقعه بأن تهيمن القضية الفلسطينية على أجندة الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها المقبلة، لافتا إلى أن عددا من الدول الأوروبية تستعد للاعتراف بدولة فلسطين.

وانتقد قرار واشنطن إلغاء تأشيرات المسؤولين الفلسطينيين، معتبرا أنه يخدم مصالح إسرائيل ويُضعف دور مجلس الأمن الدولي في مناقشة القضايا العالمية وإيجاد حلول لها.
وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي - سبوتنيك عربي, 1920, 02.09.2025
وزير الخارجية الأردني: إسرائيل هي من فرضت المجاعة في قطاع غزة
09:42 GMT
وأعلن أردوغان عزمه إجراء محادثات هاتفية مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش لمناقشة هذا القرار، مؤكدا أن تركيا ستعمل دبلوماسيا لضمان تمثيل الفلسطينيين في الجمعية العامة.
وقال: "حتى لو غاب المسؤولون الفلسطينيون، فإن صوت المظلومين سيظل مسموعا".
وفي سياق متصل، أشاد أردوغان بالرسالة التي وجهتها عقيلته أمينة أردوغان إلى ميلانيا ترامب، زوجة الرئيس الأمريكي، بشأن الأزمة الإنسانية في غزة، واصفا إياها بـ"إضافة جديدة للدبلوماسية التركية".

وأضاف: "تدخل الأمهات في مثل هذه القضايا يمكن أن يغير الأجواء، لأنهن يرين كل طفل شهيد كأنه ابن لهن".

وأضاف: "أمام مشهد الأطفال الذين يصطفون للحصول على الطعام، لا يسعنا إلا أن نقول لمن يغضون الطرف: عار عليكم".

أزمة الخبز تتفاقم وخطر المجاعة يهدد سكان قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 02.09.2025
الجيش الإسرائيلي يتوجه ببيان عاجل إلى سكان غزة تمهيدا لتوسيع العملية العسكرية في القطاع
11:05 GMT
وختم أردوغان بدعوة المجتمع الدولي، وخاصة الغرب، إلى تبني نهج إنساني لوقف "الدم والدموع" في فلسطين وغيرها من المناطق المتضررة، مؤكداً التزام تركيا بالدفاع عن حقوق المظلومين.

وكان وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، قد رفض منح تأشيرات دخول لقيادات فلسطينية للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، في شهر سبتمبر/ أيلول المقبل، مستندا إلى قانون أمريكي قديم يمنع الاعتراف بالدولة الفلسطينية ويعاقب السلطة على ما يُعرف بـ"دفع تعويضات للإرهابيين".

وبحسب وثائق داخلية كشفتها وسائل إعلام أمريكية، الجمعة الماضية، فقد وقّع روبيو على توصيات تقضي بمنع منح التأشيرات لكبار مسؤولي السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير، بمن فيهم الرئيس الفلسطيني، محمود عباس.

في سياق متصل، قال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، تومي بيغوت، الجمعة الماضية، إن القرار يأتي التزاما بالقوانين الأمريكية ومراعاة لمصالح الأمن القومي، مؤكدا إلغاء تأشيرات قيادات فلسطينية قبل انعقاد الاجتماعات الأممية.

وتواصل إسرائيل حربها على قطاع غزة، منذ الـ7 من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، ورغم محاولات الوساطة العربية والدولية والأصوات المعارضة داخل إسرائيل، إلا أن حكومة نتنياهو تصرّ على مواصلة القتال، وأعلنت في الآونة الأخيرة الموافقة على خطة السيطرة على مدينة غزة، التي تشير تحذيرات دولية من أنها ستؤدي إلى كارثة إنسانية تزيد من معاناة سكان القطاع، الذين قتلت الحرب منهم نحو 60 ألف شخص وأصابت نحو 163 ألفا آخرين.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала