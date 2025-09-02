https://sarabic.ae/20250902/أردوغان-يدعو-واشنطن-لإعادة-النظر-في-إلغاء-تأشيرات-الوفد-الفلسطيني--1104437029.html

أردوغان يدعو واشنطن لإعادة النظر في إلغاء تأشيرات الوفد الفلسطيني

دعا الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الولايات المتحدة إلى مراجعة قرارها بإلغاء تأشيرات الوفد الفلسطيني المشارك في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، معتبرا أن...

وأكد أردوغان، في تصريحات له خلال حديثه مع الصحفيين على متن الطائرة الرئاسية أثناء عودته من الصين نقلتها وكالة "الأناضول"، أن "صوت فلسطين لن يُكتم"، مشددا على أن القضية الفلسطينية ستظل حاضرة بقوة في الاجتماعات الدولية المقبلة.وأعرب الرئيس التركي عن توقعه بأن تهيمن القضية الفلسطينية على أجندة الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها المقبلة، لافتا إلى أن عددا من الدول الأوروبية تستعد للاعتراف بدولة فلسطين.وانتقد قرار واشنطن إلغاء تأشيرات المسؤولين الفلسطينيين، معتبرا أنه يخدم مصالح إسرائيل ويُضعف دور مجلس الأمن الدولي في مناقشة القضايا العالمية وإيجاد حلول لها.وأعلن أردوغان عزمه إجراء محادثات هاتفية مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش لمناقشة هذا القرار، مؤكدا أن تركيا ستعمل دبلوماسيا لضمان تمثيل الفلسطينيين في الجمعية العامة. وفي سياق متصل، أشاد أردوغان بالرسالة التي وجهتها عقيلته أمينة أردوغان إلى ميلانيا ترامب، زوجة الرئيس الأمريكي، بشأن الأزمة الإنسانية في غزة، واصفا إياها بـ"إضافة جديدة للدبلوماسية التركية". وأضاف: "تدخل الأمهات في مثل هذه القضايا يمكن أن يغير الأجواء، لأنهن يرين كل طفل شهيد كأنه ابن لهن".وختم أردوغان بدعوة المجتمع الدولي، وخاصة الغرب، إلى تبني نهج إنساني لوقف "الدم والدموع" في فلسطين وغيرها من المناطق المتضررة، مؤكداً التزام تركيا بالدفاع عن حقوق المظلومين.وكان وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، قد رفض منح تأشيرات دخول لقيادات فلسطينية للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، في شهر سبتمبر/ أيلول المقبل، مستندا إلى قانون أمريكي قديم يمنع الاعتراف بالدولة الفلسطينية ويعاقب السلطة على ما يُعرف بـ"دفع تعويضات للإرهابيين".وبحسب وثائق داخلية كشفتها وسائل إعلام أمريكية، الجمعة الماضية، فقد وقّع روبيو على توصيات تقضي بمنع منح التأشيرات لكبار مسؤولي السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير، بمن فيهم الرئيس الفلسطيني، محمود عباس.في سياق متصل، قال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، تومي بيغوت، الجمعة الماضية، إن القرار يأتي التزاما بالقوانين الأمريكية ومراعاة لمصالح الأمن القومي، مؤكدا إلغاء تأشيرات قيادات فلسطينية قبل انعقاد الاجتماعات الأممية.وتواصل إسرائيل حربها على قطاع غزة، منذ الـ7 من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، ورغم محاولات الوساطة العربية والدولية والأصوات المعارضة داخل إسرائيل، إلا أن حكومة نتنياهو تصرّ على مواصلة القتال، وأعلنت في الآونة الأخيرة الموافقة على خطة السيطرة على مدينة غزة، التي تشير تحذيرات دولية من أنها ستؤدي إلى كارثة إنسانية تزيد من معاناة سكان القطاع، الذين قتلت الحرب منهم نحو 60 ألف شخص وأصابت نحو 163 ألفا آخرين.

