الخارجية الإيرانية: لم نتخذ قرارا بعد بشأن مواصلة المفاوضات مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية

02.09.2025

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، إن "الترويكا الأوروبية قامت بتفعيل "آلية الزناد" استجابة للطلب الأمريكي والصهيوني"، مضيفا أن "الترويكا الأوروبية لم تلتزم بتعهداتها تجاه الاتفاق النووي وليس لديها أي أهلية قانونية لاتهام إيران بعدم التزام الاتفاق".وتابعت: "تمديد الاتفاق النووي من صلاحيات مجلس الأمن الدولي ونقوم بما يخدم مصالح بلادنا"، مردفًا: "أمريكا لا تبدي حسن النية وتسعى إلى فرض الضغوط غير القانونية على إيران".وأكد بقائي "دعوة أمريكا والترويكا الأوروبية لنا للدبلوماسية تهدف لفرض مطالب من طرف واحد"، مشيرًا إلى أنه "لا صلاحية قانونية للترويكا الأوروبية لتفعيل آلية إعادة العقوبات، وروسيا والصين تتفقان معنا".وفي وقت سابق من الأسبوع الماضي، أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، أن وزراء خارجية فرنسا وبريطانيا وألمانيا، إضافة إلى كايا كالاس، مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، أجروا معه محادثة هاتفية أبلغوه خلالها بعزمهم تفعيل آلية إعادة العقوبات.وأوضح بيان صادر عن وزارة الخارجية الإيرانية، أن الوزراء الأوروبيين أبلغوا "وزير خارجية بلادنا عباس عراقجي، في محادثة هاتفية قبل ساعة، عزمهم على إبلاغ مجلس الأمن الدولي رسميا بإطلاق آلية إعادة فرض العقوبات على طهران، في إطار أحكام الاتفاق النووي".وبحسب البيان، أكد الوزراء استعدادهم للعمل خلال الـ30 يوما المقبلة لـ"إيجاد حل دبلوماسي" يمنع عودة القرارات السابقة لمجلس الأمن.وفي السياق ذاته، أعلنت بعثة بنما، التي ترأس مجلس الأمن الدولي خلال الشهر الجاري، أن الـ"ترويكا" الأوروبية رفعت خطابا رسميا تطلب فيه تفعيل آلية إعادة فرض العقوبات ضد إيران.وفي تطور موازٍ، أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، أن بلاده "ما زالت مستعدة للحوار المباشر مع إيران لحل الخلافات بشأن ملفها النووي"، مشيرًا إلى أن إعادة فرض العقوبات "لا تتعارض مع استمرار الجهود الدبلوماسية بل تعززها".وأضاف أن "الولايات المتحدة ما زالت ملتزمة بالتواصل المباشر مع إيران، للتوصل إلى حل سلمي ودائم للقضية النووية الإيرانية. أحثّ قادة إيران على اتخاذ الخطوات اللازمة فورا لضمان عدم امتلاك بلادهم سلاحا نوويا، واتباع مسار السلام، وبالتالي تعزيز الرخاء للشعب الإيراني".وتعود "آلية الزناد" إلى الاتفاق النووي الموقع عام 2015، بين إيران ومجموعة "5+1"، والذي أتاح رفع العقوبات الدولية مقابل تقييد البرنامج النووي الإيراني.وتنص هذه الآلية على أنه في حال خرق إيران التزاماتها، يمكن لأي طرف في الاتفاق إعادة العقوبات الأممية خلال فترة زمنية قصيرة. وبعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق عام 2018، في الولاية الأولى للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تصاعد الجدل حول شرعية استمرار العمل بهذه الآلية، فيما ترى طهران أنها فقدت صلاحيتها قانونيا بعد ذلك الانسحاب.

