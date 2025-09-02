https://sarabic.ae/20250902/الرئيس-الفرنسي-وولي-العهد-السعودي-يترأسان-مؤتمر-حل-الدولتين-في-نيويورك-الشهر-الجاري-1104441381.html
أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الثلاثاء، أنه سيترأس برفقة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، مؤتمر حل الدولتين للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، الذي سيعقد في نيويورك في 22 أيلول/سبتمبر الجاري.
وأوضح ماكرون أن الهدف يتمثل في حشد أوسع مساهمة دولية في حل الدولتين، وهو الحل الوحيد الذي يمكن أن يلبي التطلعات المشروعة لكل من الإسرائيليين والفلسطينيين.
وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، الجمعة الماضية، أنها لن تمنح تأشيرات لمسؤولين في منظمة التحرير والسلطة الفلسطينيتين لحضور الجمعية العامة للأمم المتحدة في شهر سبتمبر الجاري.
فرنسا تدين رفض أمريكا منح تأشيرات لمسؤولين فلسطينيين لحضور اجتماعات الأمم المتحدة
أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الثلاثاء، أنه سيترأس برفقة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، مؤتمر حل الدولتين للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، الذي سيعقد في نيويورك في 22 أيلول/سبتمبر الجاري.
وكتب ماكرون على حسابه في منصة "إكس": "لقد تحدثت للتو مع ولي عهد المملكة العربية السعودية. سنشارك معا في رئاسة مؤتمر حل الدولتين في نيويورك".
وأضاف أن "قرار الولايات المتحدة بعدم منح تأشيرات للقادة الفلسطينيين أمر غير مقبول، وندعوها إلى التراجع عن هذا الإجراء والسماح بالتمثيل الفلسطيني وفقًا لاتفاقية المقر".
وأوضح ماكرون أن الهدف يتمثل في حشد أوسع مساهمة دولية في حل الدولتين، وهو الحل الوحيد الذي يمكن أن يلبي التطلعات المشروعة لكل من الإسرائيليين والفلسطينيين.
وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد أعلن، في تموز/يوليو الماضي، اعتزام فرنسا الاعتراف بدولة فلسطين رسميا أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في أيلول/ سبتمبر، بهدف "تحقيق سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط".
وانعقد بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، خلال يومي 28 و29 يوليو الماضي، المؤتمر الدولي رفيع المستوى للتسوية السلمية لقضية فلسطين وتنفيذ حل الدولتين، برئاسة سعودية فرنسية مشتركة، بمشاركة 17 دولة إلى جانب جامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي.
وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، الجمعة الماضية، أنها لن تمنح تأشيرات لمسؤولين في منظمة التحرير والسلطة الفلسطينيتين لحضور الجمعية العامة للأمم المتحدة في شهر سبتمبر الجاري.
وتعهدت دول عدة بينها فرنسا والمملكة المتحدة وكندا والبرتغال ومالطا وبلجيكا، بالاعتراف بدولة فلسطين خلال دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة، المقررعقدها في سبتمبر الجاري، وقوبل إعلان عدد من الدول الغربية اعتزامها الاعتراف بدولة فلسطين رفضا واستنكارا من جانب إسرائيل والولايات المتحدة.
وتحظى دولة فلسطين باعتراف 147 دولة من أصل 193 دولة عضوا في الأمم المتحدة، بينما لم تعترف الولايات المتحدة بدولة فلسطين، واستخدمت في عام 2024، حق النقض (الفيتو) ضد عضوية فلسطين الكاملة في الأمم المتحدة.