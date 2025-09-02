عربي
الرئيس الفرنسي وولي العهد السعودي يترأسان مؤتمر حل الدولتين في نيويورك الشهر الجاري
الرئيس الفرنسي وولي العهد السعودي يترأسان مؤتمر حل الدولتين في نيويورك الشهر الجاري
سبوتنيك عربي
أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الثلاثاء، أنه سيترأس برفقة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، مؤتمر حل الدولتين للصراع الفلسطيني الإسرائيلي،... 02.09.2025, سبوتنيك عربي
العالم
أخبار فرنسا
إيمانويل ماكرون
أخبار فلسطين اليوم
السعودية
اسرائيل
وكتب ماكرون على حسابه في منصة "إكس": "لقد تحدثت للتو مع ولي عهد المملكة العربية السعودية. سنشارك معا في رئاسة مؤتمر حل الدولتين في نيويورك".وأضاف أن "قرار الولايات المتحدة بعدم منح تأشيرات للقادة الفلسطينيين أمر غير مقبول، وندعوها إلى التراجع عن هذا الإجراء والسماح بالتمثيل الفلسطيني وفقًا لاتفاقية المقر".وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد أعلن، في تموز/يوليو الماضي، اعتزام فرنسا الاعتراف بدولة فلسطين رسميا أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في أيلول/ سبتمبر، بهدف "تحقيق سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط".وانعقد بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، خلال يومي 28 و29 يوليو الماضي، المؤتمر الدولي رفيع المستوى للتسوية السلمية لقضية فلسطين وتنفيذ حل الدولتين، برئاسة سعودية فرنسية مشتركة، بمشاركة 17 دولة إلى جانب جامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي.وتعهدت دول عدة بينها فرنسا والمملكة المتحدة وكندا والبرتغال ومالطا وبلجيكا، بالاعتراف بدولة فلسطين خلال دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة، المقررعقدها في سبتمبر الجاري، وقوبل إعلان عدد من الدول الغربية اعتزامها الاعتراف بدولة فلسطين رفضا واستنكارا من جانب إسرائيل والولايات المتحدة.وتحظى دولة فلسطين باعتراف 147 دولة من أصل 193 دولة عضوا في الأمم المتحدة، بينما لم تعترف الولايات المتحدة بدولة فلسطين، واستخدمت في عام 2024، حق النقض (الفيتو) ضد عضوية فلسطين الكاملة في الأمم المتحدة.فرنسا تدين رفض أمريكا منح تأشيرات لمسؤولين فلسطينيين لحضور اجتماعات الأمم المتحدة
https://sarabic.ae/20250811/ماكرون-خطة-إسرائيل-بشأن-غزة-كارثة-محققة-وتنطوي-على-خطورة-غير-مسبوقة-1103601662.html
https://sarabic.ae/20250902/بلجيكا-تعتزم-الاعتراف-بدولة-فلسطين-وتفرض-عقوبات-على-إسرائيل-1104400869.html
أخبار فرنسا
السعودية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
الأخبار
ar_EG
الرئيس الفرنسي وولي العهد السعودي يترأسان مؤتمر حل الدولتين في نيويورك الشهر الجاري

20:45 GMT 02.09.2025
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وولي العهد السعودي محمد بن سلمان
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وولي العهد السعودي محمد بن سلمان - سبوتنيك عربي, 1920, 02.09.2025
أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الثلاثاء، أنه سيترأس برفقة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، مؤتمر حل الدولتين للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، الذي سيعقد في نيويورك في 22 أيلول/سبتمبر الجاري.
وكتب ماكرون على حسابه في منصة "إكس": "لقد تحدثت للتو مع ولي عهد المملكة العربية السعودية. سنشارك معا في رئاسة مؤتمر حل الدولتين في نيويورك".
وأضاف أن "قرار الولايات المتحدة بعدم منح تأشيرات للقادة الفلسطينيين أمر غير مقبول، وندعوها إلى التراجع عن هذا الإجراء والسماح بالتمثيل الفلسطيني وفقًا لاتفاقية المقر".
وأوضح ماكرون أن الهدف يتمثل في حشد أوسع مساهمة دولية في حل الدولتين، وهو الحل الوحيد الذي يمكن أن يلبي التطلعات المشروعة لكل من الإسرائيليين والفلسطينيين.
الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون - سبوتنيك عربي, 1920, 11.08.2025
ماكرون: خطة إسرائيل بشأن غزة كارثة محققة وتنطوي على خطورة غير مسبوقة
11 أغسطس, 12:22 GMT
وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد أعلن، في تموز/يوليو الماضي، اعتزام فرنسا الاعتراف بدولة فلسطين رسميا أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في أيلول/ سبتمبر، بهدف "تحقيق سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط".
وانعقد بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، خلال يومي 28 و29 يوليو الماضي، المؤتمر الدولي رفيع المستوى للتسوية السلمية لقضية فلسطين وتنفيذ حل الدولتين، برئاسة سعودية فرنسية مشتركة، بمشاركة 17 دولة إلى جانب جامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي.

وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، الجمعة الماضية، أنها لن تمنح تأشيرات لمسؤولين في منظمة التحرير والسلطة الفلسطينيتين لحضور الجمعية العامة للأمم المتحدة في شهر سبتمبر الجاري.

علم فلسطين - سبوتنيك عربي, 1920, 02.09.2025
بلجيكا تعتزم الاعتراف بدولة فلسطين.. وتفرض عقوبات على إسرائيل
05:13 GMT
وتعهدت دول عدة بينها فرنسا والمملكة المتحدة وكندا والبرتغال ومالطا وبلجيكا، بالاعتراف بدولة فلسطين خلال دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة، المقررعقدها في سبتمبر الجاري، وقوبل إعلان عدد من الدول الغربية اعتزامها الاعتراف بدولة فلسطين رفضا واستنكارا من جانب إسرائيل والولايات المتحدة.
وتحظى دولة فلسطين باعتراف 147 دولة من أصل 193 دولة عضوا في الأمم المتحدة، بينما لم تعترف الولايات المتحدة بدولة فلسطين، واستخدمت في عام 2024، حق النقض (الفيتو) ضد عضوية فلسطين الكاملة في الأمم المتحدة.
فرنسا تدين رفض أمريكا منح تأشيرات لمسؤولين فلسطينيين لحضور اجتماعات الأمم المتحدة
