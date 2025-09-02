بين السياسة والدين... الاستثمار في سوريا رهينة الفوضى وغياب الاستقرار

عربي
الرئيس الصيني: الصين تحترم حق إيران في الاستخدام السلمي للطاقة النووية
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
قوانين الاقتصاد
خبير: لهذه الأسباب أصبحت مصر وجهة الأثرياء
08:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
08:47 GMT
13 د
صدى الحياة
التعليم الروسي يصبح أولوية للعرب
09:30 GMT
29 د
مرايا العلوم
نظرية الاوتار ولغز الطاقة المظلمة وجدول مضفر يقلب تاريخ التطور البشري رأسا على عقب وحكاية الروبوت الحامل
10:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
وزير الري الإثيوبي يعلن اكتمال تعبئة سد النهضة ويدعو للتعاون مع دول المصب
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
11:48 GMT
12 د
مساحة حرة
العراق... خطط توليد الكهرباء من البواخر تواجه انتقادات لاذعة
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
خبير: "يوم المعرفة" في روسيا هو اعتراف بأن التعليم هو المدماك الأول لبناء الشخصية والأوطان
16:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
ما الرابط الخفي بين العواطف والأعراض الجسدية؟
16:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
16:51 GMT
9 د
بلا قيود
خبير: القرار الذي اتخذه الرئيس الإندونيسي مناسبا لإرضاء الشارع وكبح الفاسدين
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: التوجه الإفريقي نحو روسيا هو من أجل مواجهة التحديات الأمنية
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
فيلم "سيفن دوجز": إنجاز سعودي يدخل موسوعة غينيس للأرقام القياسية
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
الأبراج بين الخرافة والحقيقة
08:43 GMT
17 د
نبض افريقيا
وزير الري الإثيوبي يعلن اكتمال تعبئة سد النهضة ويدعو للتعاون مع دول المصب
09:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
09:48 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية الروسية اللبنانية بين الماضي والحاضر
10:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
شلل تشتت الانتباه... كيف تتحرر من القيد الخفي؟
10:33 GMT
22 د
من الملعب
مانشستر سيتي يسقط أمام برايتون وريال مدريد في الصدارة قبل التوقف الدولي
11:03 GMT
27 د
مساحة حرة
العالم العربي يتبني ممارسات أكثر استدامة في مجال إعادة التدوير
11:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
رسالة عاجلة من المحيطات.. الغابات التي تنقذنا من ينقذها
12:30 GMT
16 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
12:46 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي وصلاحية إبداع العلماء
16:29 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250902/بين-السياسة-والدين-الاستثمار-في-سوريا-رهينة-الفوضى-وغياب-الاستقرار-1104374733.html
بين السياسة والدين... الاستثمار في سوريا رهينة الفوضى وغياب الاستقرار
بين السياسة والدين... الاستثمار في سوريا رهينة الفوضى وغياب الاستقرار
سبوتنيك عربي
في ظل التحديات التي تواجه الاقتصاد السوري، أعرب رجل الأعمال السوري علي شاهين عن تشاؤمه حيال واقع الاستثمار في بلاده، مؤكدًا أن غياب الاستقرار السياسي والبنية... 02.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-02T11:00+0000
2025-09-02T11:00+0000
أخبار سوريا اليوم
رجال أعمال
استثمار
تقارير سبوتنيك
حصري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/18/1096129861_0:108:2048:1260_1920x0_80_0_0_b82b1e512b28957be3b25f1a048a394b.jpg
وقال شاهين في حديث لوكالة "سبوتنيك": "أي حديث عن الاستثمار في سوريا لا يمكن فصله عن الواقع السياسي المتأزم"، مضيفا: "إذا لم يكن هناك استقرار سياسي حقيقي، لن يكون هناك استثمار، فالمستثمر لا يغامر بأمواله في بيئة غير مستقرة، وهذا ما يجعل سوريا اليوم خارج حسابات معظم رجال الأعمال".غياب المرجعية القانونية والمؤسساتيةوحول التحديات القانونية والإدارية التي تواجه أي مستثمر يفكر في دخول السوق السوري، دلّل شاهين بـ" غياب المرجعية الواضحة، وتشتت المسؤوليات بين الجهات الرسمية، إذ لا توجد قوانين واضحة، ولا جهة مسؤولة يمكن الرجوع إليها"، وأردف: "التواصل مع الجهات الرسمية أشبه بالمتاهة، وكل جهة ترمي المسؤولية على الأخرى".كما أشار إلى "غياب شركات التأمين والبنوك القادرة على دعم المشاريع، ما يجعل ضخ الأموال في السوق السوري مخاطرة غير محسوبة".إعادة الإعمار ليست مهمة فرديةأكد شاهين أن "إعادة إعمار سوريا تتطلب جهودًا دولية منسقة، وليس مبادرات فردية أو شركات محلية محدودة، خاصة أن الدمار طال محافظات عدة، واقع الحال الذي يتطلب اتفاقيات دولية، ودول حاضنة تتبنى المشروع وتوفر البيئة اللوجستية".وإذ أعرب شاهين عن أمله في تحسن الظروف، أكد أن "الوقت لا يزال مبكرًا لاتخاذ خطوات فعلية، لأن الواقع غير مشجع للاستثمار، لاسيما في ما يتعلق بالكهرباء والبنية التحتية والأمان".قانون الاستثمار غير كافي لجذب رؤوس الأموالوفي السياق، علّق الخبير الاقتصادي أيهم إبراهيم على المرسوم رقم 114 لعام 2025، الذي عدّل بعض مواد قانون الاستثمار في سوريا، معتبرًا أن "إقرار القانون يمثل خطوة تشريعية مهمة، لكنه لا يشكل بحد ذاته ضمانة لعودة المستثمرين".وقال إبراهيم في حديث لـ"سبوتنيك": "القانون الجديد يحدد مفاهيم الاستثمار والمناطق الاقتصادية الخاصة، ويؤسس لمركز خدمات المستثمرين، لكنه لا يعالج جوهر المشكلة، وهو غياب البنية التحتية، وافتقار البيئة الاقتصادية إلى الاستقرار والشفافية".وأضاف: "لا يمكن جذب رؤوس الأموال في ظل انقطاع الكهرباء، وتراجع الخدمات، وغياب الحوافز النوعية للمشاريع الإنتاجية. المستثمر يبحث عن بيئة تشغيلية آمنة، لا عن إعفاءات شكلية".وختم إبراهيم: "إقرار القانون يجب أن يترافق مع خطة تنفيذية واضحة، تشمل إعادة تأهيل البنية التحتية، وتقديم ضمانات حقيقية للمستثمرين، وإشراك القطاع الخاص في صياغة السياسات الاقتصادية".
https://sarabic.ae/20250826/تركيا-تشترط-بيئة-سياسية-آمنة-لجذب-الاستثمارات-إلى-سوريا-1104128896.html
https://sarabic.ae/20250806/الاستثمارات-في-سوريا-بين-الفوضى-الأمنية-وغياب-الأطر-التشريعية-1103432807.html
https://sarabic.ae/20250724/السعودية-تعلن-عن-استثمارات-ضخمة-في-سوريا-1102981879.html
https://sarabic.ae/20250825/مسؤول-سوري-لـسبوتنيك-سوريا-تدرس-كل-الخيارات-بما-فيها-شراء-طائرات-روسية-لتحديث-أسطولها-الجوي-1104107872.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/18/1096129861_113:0:1936:1367_1920x0_80_0_0_aba420567ceb3f13623b3690cc02b13a.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار سوريا اليوم, رجال أعمال, استثمار, تقارير سبوتنيك, حصري
أخبار سوريا اليوم, رجال أعمال, استثمار, تقارير سبوتنيك, حصري

بين السياسة والدين... الاستثمار في سوريا رهينة الفوضى وغياب الاستقرار

11:00 GMT 02.09.2025
© Sputnikأجواء عيد الميلاد في سوريا 2024
أجواء عيد الميلاد في سوريا 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.09.2025
© Sputnik
تابعنا عبر
حصري
في ظل التحديات التي تواجه الاقتصاد السوري، أعرب رجل الأعمال السوري علي شاهين عن تشاؤمه حيال واقع الاستثمار في بلاده، مؤكدًا أن غياب الاستقرار السياسي والبنية التحتية والمؤسسات الفاعلة يعطل أي جهود لإعادة الإعمار، مشددا على ضرورة الفصل بين الدين والاقتصاد، باعتبار أن الخلط بينهما يعرقل التنمية ويشتت الأدوار المهنية.
وقال شاهين في حديث لوكالة "سبوتنيك": "أي حديث عن الاستثمار في سوريا لا يمكن فصله عن الواقع السياسي المتأزم"، مضيفا: "إذا لم يكن هناك استقرار سياسي حقيقي، لن يكون هناك استثمار، فالمستثمر لا يغامر بأمواله في بيئة غير مستقرة، وهذا ما يجعل سوريا اليوم خارج حسابات معظم رجال الأعمال".
وأشار إلى أن "الاتفاقيات التي أُبرمت مؤخرا لم تترجم إلى مشاريع فعلية، بسبب استمرار حالة الخوف، وغياب البنية التحتية، وانعدام الثقة في المؤسسات"، مشددا على "ضرورة الفصل بين الدين والعمل الاقتصادي، لأن الخلط بينهما يعيق التنمية ويشتت الأدوار المهنية داخل المجتمع".
وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان - سبوتنيك عربي, 1920, 26.08.2025
تركيا تشترط بيئة سياسية آمنة لجذب الاستثمارات إلى سوريا
26 أغسطس, 02:29 GMT
غياب المرجعية القانونية والمؤسساتية
وحول التحديات القانونية والإدارية التي تواجه أي مستثمر يفكر في دخول السوق السوري، دلّل شاهين بـ" غياب المرجعية الواضحة، وتشتت المسؤوليات بين الجهات الرسمية، إذ لا توجد قوانين واضحة، ولا جهة مسؤولة يمكن الرجوع إليها"، وأردف: "التواصل مع الجهات الرسمية أشبه بالمتاهة، وكل جهة ترمي المسؤولية على الأخرى".
كما أشار إلى "غياب شركات التأمين والبنوك القادرة على دعم المشاريع، ما يجعل ضخ الأموال في السوق السوري مخاطرة غير محسوبة".
سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 06.08.2025
الاستثمارات في سوريا بين الفوضى الأمنية وغياب الأطر التشريعية
6 أغسطس, 09:33 GMT
إعادة الإعمار ليست مهمة فردية
أكد شاهين أن "إعادة إعمار سوريا تتطلب جهودًا دولية منسقة، وليس مبادرات فردية أو شركات محلية محدودة، خاصة أن الدمار طال محافظات عدة، واقع الحال الذي يتطلب اتفاقيات دولية، ودول حاضنة تتبنى المشروع وتوفر البيئة اللوجستية".

وشدد شاهين على أن "أي مشروع تنموي لا يمكن أن ينجح في ظل الانقسام المجتمعي والتوترات المناطقية"، داعيا إلى "مصالحة وطنية شاملة تقوم على التسامح والمحبة والتعاضد، باعتبار أنه لا يمكن بناء بلد على أساس التفرقة".

وإذ أعرب شاهين عن أمله في تحسن الظروف، أكد أن "الوقت لا يزال مبكرًا لاتخاذ خطوات فعلية، لأن الواقع غير مشجع للاستثمار، لاسيما في ما يتعلق بالكهرباء والبنية التحتية والأمان".
الاستعدادات والتحضيرات لانطلاق المنتدى الاستثماري السوري السعودي في قصر الشعب بدمشق. - سبوتنيك عربي, 1920, 24.07.2025
السعودية تعلن عن استثمارات ضخمة في سوريا
24 يوليو, 09:33 GMT
قانون الاستثمار غير كافي لجذب رؤوس الأموال
وفي السياق، علّق الخبير الاقتصادي أيهم إبراهيم على المرسوم رقم 114 لعام 2025، الذي عدّل بعض مواد قانون الاستثمار في سوريا، معتبرًا أن "إقرار القانون يمثل خطوة تشريعية مهمة، لكنه لا يشكل بحد ذاته ضمانة لعودة المستثمرين".
وقال إبراهيم في حديث لـ"سبوتنيك": "القانون الجديد يحدد مفاهيم الاستثمار والمناطق الاقتصادية الخاصة، ويؤسس لمركز خدمات المستثمرين، لكنه لا يعالج جوهر المشكلة، وهو غياب البنية التحتية، وافتقار البيئة الاقتصادية إلى الاستقرار والشفافية".
طائرات فلاي ناس السعودية تهبط في مطار دمشق - سبوتنيك عربي, 1920, 25.08.2025
مسؤول سوري لـ"سبوتنيك": سوريا تدرس كل الخيارات بما فيها شراء طائرات روسية لتحديث أسطولها الجوي
25 أغسطس, 11:11 GMT
وأضاف: "لا يمكن جذب رؤوس الأموال في ظل انقطاع الكهرباء، وتراجع الخدمات، وغياب الحوافز النوعية للمشاريع الإنتاجية. المستثمر يبحث عن بيئة تشغيلية آمنة، لا عن إعفاءات شكلية".
وانتقد إبراهيم التركيز على مشاريع السياحة في الخطط الاستثمارية، قائلا: "في بلد يعاني من أزمة مياه وكهرباء، لا يمكن أن تكون الأولوية لإنشاء فنادق ومطاعم. المطلوب هو دعم المشاريع الصناعية والزراعية التي تخلق فرص عمل وتعيد بناء الاقتصاد من الأساس".
وختم إبراهيم: "إقرار القانون يجب أن يترافق مع خطة تنفيذية واضحة، تشمل إعادة تأهيل البنية التحتية، وتقديم ضمانات حقيقية للمستثمرين، وإشراك القطاع الخاص في صياغة السياسات الاقتصادية".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала