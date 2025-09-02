https://sarabic.ae/20250902/بين-السياسة-والدين-الاستثمار-في-سوريا-رهينة-الفوضى-وغياب-الاستقرار-1104374733.html

بين السياسة والدين... الاستثمار في سوريا رهينة الفوضى وغياب الاستقرار

بين السياسة والدين... الاستثمار في سوريا رهينة الفوضى وغياب الاستقرار

سبوتنيك عربي

في ظل التحديات التي تواجه الاقتصاد السوري، أعرب رجل الأعمال السوري علي شاهين عن تشاؤمه حيال واقع الاستثمار في بلاده، مؤكدًا أن غياب الاستقرار السياسي والبنية... 02.09.2025, سبوتنيك عربي

2025-09-02T11:00+0000

2025-09-02T11:00+0000

2025-09-02T11:00+0000

أخبار سوريا اليوم

رجال أعمال

استثمار

تقارير سبوتنيك

حصري

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/18/1096129861_0:108:2048:1260_1920x0_80_0_0_b82b1e512b28957be3b25f1a048a394b.jpg

وقال شاهين في حديث لوكالة "سبوتنيك": "أي حديث عن الاستثمار في سوريا لا يمكن فصله عن الواقع السياسي المتأزم"، مضيفا: "إذا لم يكن هناك استقرار سياسي حقيقي، لن يكون هناك استثمار، فالمستثمر لا يغامر بأمواله في بيئة غير مستقرة، وهذا ما يجعل سوريا اليوم خارج حسابات معظم رجال الأعمال".غياب المرجعية القانونية والمؤسساتيةوحول التحديات القانونية والإدارية التي تواجه أي مستثمر يفكر في دخول السوق السوري، دلّل شاهين بـ" غياب المرجعية الواضحة، وتشتت المسؤوليات بين الجهات الرسمية، إذ لا توجد قوانين واضحة، ولا جهة مسؤولة يمكن الرجوع إليها"، وأردف: "التواصل مع الجهات الرسمية أشبه بالمتاهة، وكل جهة ترمي المسؤولية على الأخرى".كما أشار إلى "غياب شركات التأمين والبنوك القادرة على دعم المشاريع، ما يجعل ضخ الأموال في السوق السوري مخاطرة غير محسوبة".إعادة الإعمار ليست مهمة فرديةأكد شاهين أن "إعادة إعمار سوريا تتطلب جهودًا دولية منسقة، وليس مبادرات فردية أو شركات محلية محدودة، خاصة أن الدمار طال محافظات عدة، واقع الحال الذي يتطلب اتفاقيات دولية، ودول حاضنة تتبنى المشروع وتوفر البيئة اللوجستية".وإذ أعرب شاهين عن أمله في تحسن الظروف، أكد أن "الوقت لا يزال مبكرًا لاتخاذ خطوات فعلية، لأن الواقع غير مشجع للاستثمار، لاسيما في ما يتعلق بالكهرباء والبنية التحتية والأمان".قانون الاستثمار غير كافي لجذب رؤوس الأموالوفي السياق، علّق الخبير الاقتصادي أيهم إبراهيم على المرسوم رقم 114 لعام 2025، الذي عدّل بعض مواد قانون الاستثمار في سوريا، معتبرًا أن "إقرار القانون يمثل خطوة تشريعية مهمة، لكنه لا يشكل بحد ذاته ضمانة لعودة المستثمرين".وقال إبراهيم في حديث لـ"سبوتنيك": "القانون الجديد يحدد مفاهيم الاستثمار والمناطق الاقتصادية الخاصة، ويؤسس لمركز خدمات المستثمرين، لكنه لا يعالج جوهر المشكلة، وهو غياب البنية التحتية، وافتقار البيئة الاقتصادية إلى الاستقرار والشفافية".وأضاف: "لا يمكن جذب رؤوس الأموال في ظل انقطاع الكهرباء، وتراجع الخدمات، وغياب الحوافز النوعية للمشاريع الإنتاجية. المستثمر يبحث عن بيئة تشغيلية آمنة، لا عن إعفاءات شكلية".وختم إبراهيم: "إقرار القانون يجب أن يترافق مع خطة تنفيذية واضحة، تشمل إعادة تأهيل البنية التحتية، وتقديم ضمانات حقيقية للمستثمرين، وإشراك القطاع الخاص في صياغة السياسات الاقتصادية".

https://sarabic.ae/20250826/تركيا-تشترط-بيئة-سياسية-آمنة-لجذب-الاستثمارات-إلى-سوريا-1104128896.html

https://sarabic.ae/20250806/الاستثمارات-في-سوريا-بين-الفوضى-الأمنية-وغياب-الأطر-التشريعية-1103432807.html

https://sarabic.ae/20250724/السعودية-تعلن-عن-استثمارات-ضخمة-في-سوريا-1102981879.html

https://sarabic.ae/20250825/مسؤول-سوري-لـسبوتنيك-سوريا-تدرس-كل-الخيارات-بما-فيها-شراء-طائرات-روسية-لتحديث-أسطولها-الجوي-1104107872.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار سوريا اليوم, رجال أعمال, استثمار, تقارير سبوتنيك, حصري