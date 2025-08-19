عربي
بوتين يطلع ولي العهد السعودي بنتائج اتصالاته مع ترامب - عاجل
مصرف سوريا المركزي يحذر من التعامل بالعملات الرقمية
حذر مصرف سوريا المركزي، اليوم الثلاثاء، من التعامل بالعملات الرقمية أو الاستثمار بها، مؤكدا أنها "غير قانونية وغير معتمدة من قبله، وأن أي عمليات بيع أو شراء... 19.08.2025, سبوتنيك عربي
وقال المصرف المركزي في بيان، اليوم: "لوحظ في الآونة الأخيرة نشاطات غير رسمية لتداول هذه العملات التي تتكون من "أكواد" رقمية افتراضية، يتم تخزينها وتداولها إلكترونيا عبر الإنترنت دون أي إشراف أو ترخيص رسمي".وأشار المصرف إلى "انتشار عمليات النصب والاحتيال المرتبطة بالعملات الرقمية، سواء عبر منصات إلكترونية غير موثوقة أو نتيجة هجمات قرصنة تستهدف المحافظ الرقمية، في استغلال لضعف الوعي بكيفية التعامل مع العملات الرقمية لدى بعض المستخدمين".واختتم المصرف المركزي بيانه بدعوة المواطنين إلى "عدم الانسياق وراء الوعود الوهمية بالأرباح السريعة، وعدم التعامل أو الاستثمار أو التداول بالعملات الرقمية بأي شكل من الأشكال"، مؤكدا أن "أي تعامل في هذا المجال يقع على مسؤولية المتعاملين وحدهم".والعملات الرقمية هي شكل حديث من النقود يعتمد على التكنولوجيا الرقمية وسلاسل الكتل "البلوك تشين" لتأمين التعاملات وتوثيقها، وتتميز بأنها لا تخضع لسلطة مركزية كالمصارف المركزية، بل تُدار عبر شبكة موزعة من الحواسيب.وتتباين الدول في طريقة التعامل مع العملات الرقمية، فبينما تعتمد بعض الدول هذه العملات كوسيلة دفع قانونية، تفرض دول أخرى قيودا صارمة أو حظرا كاملا على تداولها بسبب مخاوف من غسيل الأموال، وتمويل الإرهاب، والتقلبات الكبيرة في أسعارها.
حذر مصرف سوريا المركزي، اليوم الثلاثاء، من التعامل بالعملات الرقمية أو الاستثمار بها، مؤكدا أنها "غير قانونية وغير معتمدة من قبله، وأن أي عمليات بيع أو شراء تتم بها تعد باطلة من الناحية القانونية".
وقال المصرف المركزي في بيان، اليوم: "لوحظ في الآونة الأخيرة نشاطات غير رسمية لتداول هذه العملات التي تتكون من "أكواد" رقمية افتراضية، يتم تخزينها وتداولها إلكترونيا عبر الإنترنت دون أي إشراف أو ترخيص رسمي".
وإذ حذر المصرف من مخاطر التعامل بهذه العملات، دلل عليها بـ"غياب التنظيم القانوني، وإمكانية استخدامها في أنشطة غير مشروعة، ما يعرض المستخدمين لملاحقات قانونية، ويجعل استرداد الأموال في حال الخسارة أمرا مستحيلا".
عملة نقدية - سبوتنيك عربي, 1920, 29.04.2025
لأول مرة... تحالف في دولة عربية لإطلاق عملة رقمية مستقرة
29 أبريل, 11:56 GMT
وأشار المصرف إلى "انتشار عمليات النصب والاحتيال المرتبطة بالعملات الرقمية، سواء عبر منصات إلكترونية غير موثوقة أو نتيجة هجمات قرصنة تستهدف المحافظ الرقمية، في استغلال لضعف الوعي بكيفية التعامل مع العملات الرقمية لدى بعض المستخدمين".
وبيّن المصرف أن "العملات الرقمية تتسم بتقلبات سعرية كبيرة قد تؤدي إلى خسائر فادحة للمستثمرين خلال فترات زمنية قصيرة، وخصوصا في ظل أوضاع السوق غير المستقرة".
واختتم المصرف المركزي بيانه بدعوة المواطنين إلى "عدم الانسياق وراء الوعود الوهمية بالأرباح السريعة، وعدم التعامل أو الاستثمار أو التداول بالعملات الرقمية بأي شكل من الأشكال"، مؤكدا أن "أي تعامل في هذا المجال يقع على مسؤولية المتعاملين وحدهم".
عملة بيتكوين المشفرة - سبوتنيك عربي, 1920, 14.08.2025
بيتكوين تسجل أعلى مستوى تاريخي فوق 124 ألف دولار
14 أغسطس, 04:18 GMT
والعملات الرقمية هي شكل حديث من النقود يعتمد على التكنولوجيا الرقمية وسلاسل الكتل "البلوك تشين" لتأمين التعاملات وتوثيقها، وتتميز بأنها لا تخضع لسلطة مركزية كالمصارف المركزية، بل تُدار عبر شبكة موزعة من الحواسيب.
وتعد عملة "البيتكوين" التي ظهرت عام 2009، هي أشهر العملات الرقمية، والتي مهدت الطريق أمام ظهور العملات الرقمية الأخرى.
وتتباين الدول في طريقة التعامل مع العملات الرقمية، فبينما تعتمد بعض الدول هذه العملات كوسيلة دفع قانونية، تفرض دول أخرى قيودا صارمة أو حظرا كاملا على تداولها بسبب مخاوف من غسيل الأموال، وتمويل الإرهاب، والتقلبات الكبيرة في أسعارها.
