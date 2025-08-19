https://sarabic.ae/20250819/مصرف-سوريا-المركزي-يحذر-من-التعامل-بالعملات-الرقمية--1103918862.html

مصرف سوريا المركزي يحذر من التعامل بالعملات الرقمية

حذر مصرف سوريا المركزي، اليوم الثلاثاء، من التعامل بالعملات الرقمية أو الاستثمار بها، مؤكدا أنها "غير قانونية وغير معتمدة من قبله، وأن أي عمليات بيع أو شراء... 19.08.2025

وقال المصرف المركزي في بيان، اليوم: "لوحظ في الآونة الأخيرة نشاطات غير رسمية لتداول هذه العملات التي تتكون من "أكواد" رقمية افتراضية، يتم تخزينها وتداولها إلكترونيا عبر الإنترنت دون أي إشراف أو ترخيص رسمي".وأشار المصرف إلى "انتشار عمليات النصب والاحتيال المرتبطة بالعملات الرقمية، سواء عبر منصات إلكترونية غير موثوقة أو نتيجة هجمات قرصنة تستهدف المحافظ الرقمية، في استغلال لضعف الوعي بكيفية التعامل مع العملات الرقمية لدى بعض المستخدمين".واختتم المصرف المركزي بيانه بدعوة المواطنين إلى "عدم الانسياق وراء الوعود الوهمية بالأرباح السريعة، وعدم التعامل أو الاستثمار أو التداول بالعملات الرقمية بأي شكل من الأشكال"، مؤكدا أن "أي تعامل في هذا المجال يقع على مسؤولية المتعاملين وحدهم".والعملات الرقمية هي شكل حديث من النقود يعتمد على التكنولوجيا الرقمية وسلاسل الكتل "البلوك تشين" لتأمين التعاملات وتوثيقها، وتتميز بأنها لا تخضع لسلطة مركزية كالمصارف المركزية، بل تُدار عبر شبكة موزعة من الحواسيب.وتتباين الدول في طريقة التعامل مع العملات الرقمية، فبينما تعتمد بعض الدول هذه العملات كوسيلة دفع قانونية، تفرض دول أخرى قيودا صارمة أو حظرا كاملا على تداولها بسبب مخاوف من غسيل الأموال، وتمويل الإرهاب، والتقلبات الكبيرة في أسعارها.

