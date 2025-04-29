https://sarabic.ae/20250429/لأول-مرة-تحالف-في-دولة-عربية-لإطلاق-عملة-رقمية-مستقرة-1100001791.html
لأول مرة... تحالف في دولة عربية لإطلاق عملة رقمية مستقرة
لأول مرة... تحالف في دولة عربية لإطلاق عملة رقمية مستقرة
سبوتنيك عربي
أعلنت الشركة العالمية القابضة و"القابضة" (ADQ) وبنك أبوظبي الأول، عن خطط مشتركة لإطلاق عملة رقمية مستقرة جديدة مدعومة بالدرهم الإماراتي، وخاضعة بالكامل لإشراف... 29.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-29T11:56+0000
2025-04-29T11:56+0000
2025-04-29T11:56+0000
عملة رقمية
أخبار الأمارات
تحالف
اقتصاد
العالم العربي
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ومن المقرر أن يُصدر، العملة الجديدة، بنك أبو ظبي الأول، أكبر بنوك دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك بعد استيفاء الموافقات التنظيمية اللازمة.وحسب وسائل إعلام إماراتية، "ستشكل العملة المستقرة الجديدة نقطة تحول محورية حيث ستسهل إجراء المدفوعات ومزاولة الأعمال التجارية، على الصعيدين المحلي والعالمي، بما يسهم في ترسيخ ريادة الإمارات لمشهد ابتكارات "البلوك تشين" العالمي كمركز عالمي رائد للتكنولوجيا المالية، وتعزيز البنية التحتية الرقمية للدولة".وأضافت: "ستُعتمد العملة الرقمية المستقرة كوسيلة دفع موثوقة في مجموعة واسعة من الاستخدامات اليومية، سواء من قبل الأفراد أو الشركات والمؤسسات، كما ستدعم الاستخدامات الرقمية الجديدة والمتقدمة، مثل التعاملات المباشرة بين الأجهزة(M2M) وتقنيات الذكاء الاصطناعي".ونقلت وسائل الإعلام عن الرئيس التنفيذي للشركة العالمية القابضة، سيد بصر شعيب، قوله: "تشكل العملة الرقمية المستقرة الجديدة تحولا بارزا في مسيرة تطوير منظومة العملات الرقمية. ونفخر في الشركة العالمية القابضة بدورنا المحوري ومساهمتنا الفاعلة في إنشائها".بدورها، قالت الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي الأول، هناء الرستماني: "يفخر بنك أبوظبي الأول بمشاركته كعضو مؤسس في إطلاق هذه التقنية الرائدة التي تسهم في ترسيخ مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة على خارطة الابتكار العالمي، وتفتح آفاقا جديدة لتطوير قطاع التكنولوجيا المالية المزدهر والمتنامي.ومن المتوقع أن يكون للعملة المستقرة الجديدة تأثير واسع النطاق على مختلف القطاعات، بما في ذلك القطاع المالي والتبادل التجاري، ومن المحتمل أن يؤدي ذلك إلى زيادة السيولة في النظام المالي لدولة الإمارات العربية المتحدة، ويشكل إطلاقها خطوة بارزة نحو تحقيق رؤية الدولة لترسيخ مكانتها كوجهة عالمية رائدة للابتكار والتكنولوجيا المالية.
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MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rossiya Segodnya“
عملة رقمية, أخبار الأمارات, تحالف, اقتصاد, العالم العربي
عملة رقمية, أخبار الأمارات, تحالف, اقتصاد, العالم العربي
لأول مرة... تحالف في دولة عربية لإطلاق عملة رقمية مستقرة
أعلنت الشركة العالمية القابضة و"القابضة" (ADQ) وبنك أبوظبي الأول، عن خطط مشتركة لإطلاق عملة رقمية مستقرة جديدة مدعومة بالدرهم الإماراتي، وخاضعة بالكامل لإشراف وتنظيم مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.
ومن المقرر أن يُصدر، العملة الجديدة، بنك أبو ظبي الأول، أكبر بنوك دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك بعد استيفاء الموافقات التنظيمية اللازمة.
وحسب وسائل إعلام إماراتية، "ستشكل العملة المستقرة الجديدة نقطة تحول محورية حيث ستسهل إجراء المدفوعات ومزاولة الأعمال التجارية، على الصعيدين المحلي والعالمي، بما يسهم في ترسيخ ريادة الإمارات
لمشهد ابتكارات "البلوك تشين" العالمي كمركز عالمي رائد للتكنولوجيا المالية، وتعزيز البنية التحتية الرقمية للدولة".
وأشارت إلى أنه "صممت العملة الرقمية المستقرة، والمدعومة بالدرهم الإماراتي، لتمكين عملية الدفع في جميع أنحاء العالم، وضمان سهولة استخدام الهوية، والامتثال للأطر التنظيمية، وإجراء المدفوعات بأمان مع إمكانية التحقق منها بدرجة عالية من الموثوقية والكفاءة".
وأضافت: "ستُعتمد العملة الرقمية المستقرة كوسيلة دفع موثوقة في مجموعة واسعة من الاستخدامات اليومية، سواء من قبل الأفراد أو الشركات والمؤسسات، كما ستدعم الاستخدامات الرقمية الجديدة والمتقدمة
، مثل التعاملات المباشرة بين الأجهزة(M2M) وتقنيات الذكاء الاصطناعي".
وأوضحت وسائل الإعلام أن "العملة الجديدة تعتمد على شبكة البلوك تشين الخاصة بمؤسسة "إيه دي آي"، وهي تقنية متقدمة طورت في دولة الإمارات لتوفير شبكة توزيع متوافقة مع الأنظمة المالية بهدف تسهيل إجراء المدفوعات عبر تقنية "البلوك تشين".
ونقلت وسائل الإعلام عن الرئيس التنفيذي للشركة العالمية القابضة، سيد بصر شعيب، قوله: "تشكل العملة الرقمية المستقرة الجديدة تحولا بارزا في مسيرة تطوير
منظومة العملات الرقمية. ونفخر في الشركة العالمية القابضة بدورنا المحوري ومساهمتنا الفاعلة في إنشائها".
وأضاف: "نتطلع إلى توظيف خبراتنا في مجالي البلوك تشين والتكنولوجيا المالية، والتعاون مع شركائنا لاستكشاف الإمكانات الواعدة التي توفرها العملة الجديدة، بما يساهم في دفع جهود الابتكار في دولة الإمارات العربية المتحدة".
بدورها، قالت الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي الأول، هناء الرستماني: "يفخر بنك أبوظبي الأول بمشاركته كعضو مؤسس في إطلاق هذه التقنية الرائدة التي تسهم في ترسيخ مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة على خارطة الابتكار العالمي، وتفتح آفاقا جديدة لتطوير قطاع التكنولوجيا المالية المزدهر والمتنامي.
ومن المتوقع أن يكون للعملة المستقرة الجديدة تأثير واسع النطاق على مختلف القطاعات، بما في ذلك القطاع المالي والتبادل التجاري، ومن المحتمل أن يؤدي ذلك إلى زيادة السيولة في النظام المالي لدولة الإمارات العربية المتحدة، ويشكل إطلاقها خطوة بارزة نحو تحقيق رؤية الدولة لترسيخ مكانتها كوجهة عالمية رائدة
للابتكار والتكنولوجيا المالية.