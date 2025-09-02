https://sarabic.ae/20250902/ترامب-لا-أرى-أي-تهديد-في-محور-الصين-وروسيا-ضد-أمريكا-1104440688.html
ترامب: لا أرى أي تهديد في "محور" الصين وروسيا ضد أمريكا
ترامب: لا أرى أي تهديد في "محور" الصين وروسيا ضد أمريكا
أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، أنه لا يرى أي تهديد في احتمال تشكيل "محور" الصين وروسيا ضد مصالح واشنطن.
وقال ترامب على خلفية اختتام قمة منظمة "شنغهاي للتعاون": "لست قلقًا على الإطلاق. لدينا أقوى جيش في العالم، ولن يستخدموا قواتهم ضدنا أبدًا. سيكون ذلك أسوأ ما يمكنهم فعله".
ترامب: لا أرى أي تهديد في "محور" الصين وروسيا ضد أمريكا
أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، أنه لا يرى أي تهديد في احتمال تشكيل "محور" الصين وروسيا ضد مصالح واشنطن.
وقال ترامب على خلفية اختتام قمة منظمة "شنغهاي للتعاون": "لست قلقًا على الإطلاق. لدينا أقوى جيش في العالم، ولن يستخدموا قواتهم ضدنا أبدًا. سيكون ذلك أسوأ ما يمكنهم فعله".
وتابع ترامب: "في ولايتي الأولى، أنشأنا، وأنشأت شيئا يسمى قوة الفضاء، وكان ذلك أمرا مهما للغاية، كما تعلمون، لدرجة أننا كنا نخسر أمام الصين وروسيا، والآن أصبحنا رقم واحد في مجال الفضاء".
انعقدت أكبر قمة لمنظمة شنغهاي للتعاون في تاريخ المنظمة في مدينة تيانجين الصينية في الفترة من 31 أغسطس/آب إلى 1 سبتمبر/أيلول، وحضرها أكثر من 20 زعيما من الدول الأجنبية، بالإضافة إلى ممثلي المنظمات الدولية.
وتعد منظمة "شنغهاي للتعاون"، منظمة دولية تأسست عام 2001، وتضم بيلاروسيا والهند وإيران وكازاخستان والصين وقيرغيزستان وروسيا وطاجيكستان وباكستان وأوزبكستان.
كما تضم أيضا عددا من الدول بصفة مراقب، وهي أفغانستان ومنغوليا، والدول الشريكة هي أذربيجان وأرمينيا وكمبوديا ونيبال والإمارات العربية المتحدة وتركيا وسريلانكا.