ترامب: لا أرى أي تهديد في "محور" الصين وروسيا ضد أمريكا
ترامب: لا أرى أي تهديد في "محور" الصين وروسيا ضد أمريكا
سبوتنيك عربي
أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، أنه لا يرى أي تهديد في احتمال تشكيل "محور" الصين وروسيا ضد مصالح واشنطن.
2025-09-02T19:25+0000
2025-09-02T19:25+0000
روسيا
الصين
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/03/1101269976_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_bc4049de739f39d60eac823efb2cef21.jpg
وقال ترامب على خلفية اختتام قمة منظمة "شنغهاي للتعاون": "لست قلقًا على الإطلاق. لدينا أقوى جيش في العالم، ولن يستخدموا قواتهم ضدنا أبدًا. سيكون ذلك أسوأ ما يمكنهم فعله".انعقدت أكبر قمة لمنظمة شنغهاي للتعاون في تاريخ المنظمة في مدينة تيانجين الصينية في الفترة من 31 أغسطس/آب إلى 1 سبتمبر/أيلول، وحضرها أكثر من 20 زعيما من الدول الأجنبية، بالإضافة إلى ممثلي المنظمات الدولية.كما تضم أيضا عددا من الدول بصفة مراقب، وهي أفغانستان ومنغوليا، والدول الشريكة هي أذربيجان وأرمينيا وكمبوديا ونيبال والإمارات العربية المتحدة وتركيا وسريلانكا.منظمة شنغهاي للتعاون تقرر إنشاء بنك التنمية الخاص بهاموسكو: واشنطن باتت تدرك أن قادة أوروبا يعرقلون السلام في أوكرانيا
ترامب: لا أرى أي تهديد في "محور" الصين وروسيا ضد أمريكا

19:25 GMT 02.09.2025
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 02.09.2025
© AP Photo / Evan Vucci
تابعنا عبر
أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، أنه لا يرى أي تهديد في احتمال تشكيل "محور" الصين وروسيا ضد مصالح واشنطن.
وقال ترامب على خلفية اختتام قمة منظمة "شنغهاي للتعاون": "لست قلقًا على الإطلاق. لدينا أقوى جيش في العالم، ولن يستخدموا قواتهم ضدنا أبدًا. سيكون ذلك أسوأ ما يمكنهم فعله".

وتابع ترامب: "في ولايتي الأولى، أنشأنا، وأنشأت شيئا يسمى قوة الفضاء، وكان ذلك أمرا مهما للغاية، كما تعلمون، لدرجة أننا كنا نخسر أمام الصين وروسيا، والآن أصبحنا رقم واحد في مجال الفضاء".

روساتوم الطاقة النووية - سبوتنيك عربي, 1920, 02.09.2025
"روساتوم": روسيا تعتزم مساعدة الصين على تجاوز أمريكا في القدرة المركبة لمحطات الطاقة النووية
19:13 GMT
انعقدت أكبر قمة لمنظمة شنغهاي للتعاون في تاريخ المنظمة في مدينة تيانجين الصينية في الفترة من 31 أغسطس/آب إلى 1 سبتمبر/أيلول، وحضرها أكثر من 20 زعيما من الدول الأجنبية، بالإضافة إلى ممثلي المنظمات الدولية.

وتعد منظمة "شنغهاي للتعاون"، منظمة دولية تأسست عام 2001، وتضم بيلاروسيا والهند وإيران وكازاخستان والصين وقيرغيزستان وروسيا وطاجيكستان وباكستان وأوزبكستان.

كما تضم أيضا عددا من الدول بصفة مراقب، وهي أفغانستان ومنغوليا، والدول الشريكة هي أذربيجان وأرمينيا وكمبوديا ونيبال والإمارات العربية المتحدة وتركيا وسريلانكا.
منظمة شنغهاي للتعاون تقرر إنشاء بنك التنمية الخاص بها
موسكو: واشنطن باتت تدرك أن قادة أوروبا يعرقلون السلام في أوكرانيا
