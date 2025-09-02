https://sarabic.ae/20250902/خبير-تبادل-المنافع-بين-روسيا-والصين-مكنهما-من-لعب-دور-رئيسي-في-قيادة-الاقتصاد-العالمي--1104423836.html
خبير: تبادل المنافع بين روسيا والصين مكنهما من لعب دور رئيسي في قيادة الاقتصاد العالمي
خبير: تبادل المنافع بين روسيا والصين مكنهما من لعب دور رئيسي في قيادة الاقتصاد العالمي
سبوتنيك عربي
أوضح الخبير في الاقتصاد السياسي، الأستاذ أحمد عواضة، أن "تبادل المنافع بين كل من الصين وروسيا، مكنهما في السنوات الماضية من لعب دور رئيسي في القيادة للاقتصاد... 02.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-02T13:35+0000
2025-09-02T13:35+0000
2025-09-02T13:35+0000
أخبار العالم الآن
تقارير سبوتنيك
الصين
روسيا
منظمة شنغهاي للتعاون
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/02/1104403323_0:0:3021:1699_1920x0_80_0_0_ab1065f114fd6b096874751d87650574.jpg
تطرق الخبير إلى التعاون الاقتصادي الصيني الروسي، لافتًا إلى أن "روسيا بالرغم من بعض الأزمات التي تواجهها حاليا، نتيجة استمرار الأزمة الأوكرانية، إلا أنها حققت طفرة في النمو الاقتصادي"، مشيرا إلى "اعتماد روسيا على السياسات البديلة الاقتصادية بمواجهة حالة العزلة أو حالة العقوبات التي فرضتها الدول الغربية".وفي مداخلة له عبر إذاعة "سبوتنيك"، رأى عواضة أن "تبادل المنافع بين كل من الصين وروسيا مكنهما في السنوات الماضية من لعب دور رئيسي في القيادة للاقتصاد العالمي وخلق كتلة موازية للكتلة الغربية"، مشددا على "ضرورة وجود تعاون اقتصادي بين دول العالم على أساس الشراكة وليس الهيمنة".وقال إنه "في ظل التحولات الجيوسياسية التي تحصل في العالم وحالة الاستقطاب التي قادتها الولايات المتحدة، دفعت بروسيا والصين والهند لايجاد منابر وأطر للمشاريع الاستراتيجية الكبرى". وراى أن "هذه السلطة ستلعب دورا رئيسيا في تعزيز مفهوم التعددية الاقتصادية وخلق اقتصاد متعدّد الأقطاب"، معربًا عن "تفاؤله بأن خارطة العالم الاقتصادية والسياسية وحتى الاستراتيجية ستتغير في السنوات القليلة القادمة". وكشف عواضة عن أن "روسيا تعتمد في جانب كبير من اقتصادها على المعادن الأساسية وعلى الطاقة والخامات الموجودة في داخلها، ولكن اقتصادها منذ عقود بدأ يتوسع بشكل كبير"، مؤكدًا أن "الذكاء الاصطناعي كصناعة وليس كاستخدام ليس حكرا على شعوب معينة دون غيرها، وليس حكرا على دول دون غيرها". وختم بالقول إن "المنظومة الغربية تستخدم العديد من الأدوات العسكرية وسلاح المنح وسيطرتها على القرار في صندوق الدولي باتجاه فرض عقوبات مبطنة على الدول التي لا تستطيع التعاون معها والضغط عليها".قمة منظمة "شنغهاي للتعاون" في تيانجين.. تقارب استراتيجي في ظل الاضطرابات العالميةشي جين بينغ: اقتصادات دول منظمة شنغهاي تقارب 30 تريليون دولار أمريكي
https://sarabic.ae/20250902/روسيا-والصين-توقعان-أكثر-من-20-وثيقة-للتعاون-عقب-المحادثات-في-بكين--عاجل-1104403483.html
https://sarabic.ae/20250901/نظام-عالمي-عادل-ومتعدد-الأقطاب-بوتين-يبحث-تطوير-العلاقات-مع-عدد-من-الزعماء-1104376026.html
الصين
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/02/1104403323_114:0:2843:2047_1920x0_80_0_0_e4c32fb44834ec27a113170e6d2f46c8.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار العالم الآن, تقارير سبوتنيك, الصين, روسيا, منظمة شنغهاي للتعاون
أخبار العالم الآن, تقارير سبوتنيك, الصين, روسيا, منظمة شنغهاي للتعاون
خبير: تبادل المنافع بين روسيا والصين مكنهما من لعب دور رئيسي في قيادة الاقتصاد العالمي
أوضح الخبير في الاقتصاد السياسي، الأستاذ أحمد عواضة، أن "تبادل المنافع بين كل من الصين وروسيا، مكنهما في السنوات الماضية من لعب دور رئيسي في القيادة للاقتصاد العالمي، وخلق كتلة موازية للكتلة الغربية"، مشددا على "ضرورة وجود تعاون اقتصادي بين دول العالم على أساس الشراكة وليس الهيمنة".
تطرق الخبير إلى التعاون الاقتصادي الصيني الروسي، لافتًا إلى أن "روسيا بالرغم من بعض الأزمات التي تواجهها حاليا، نتيجة استمرار الأزمة الأوكرانية، إلا أنها حققت طفرة في النمو الاقتصادي"، مشيرا إلى "اعتماد روسيا على السياسات البديلة الاقتصادية بمواجهة حالة العزلة أو حالة العقوبات التي فرضتها الدول الغربية".
وفي مداخلة له عبر إذاعة "سبوتنيك"، رأى عواضة أن "تبادل المنافع بين كل من الصين وروسيا مكنهما في السنوات الماضية من لعب دور رئيسي في القيادة للاقتصاد العالمي وخلق كتلة موازية للكتلة الغربية"، مشددا على "ضرورة وجود تعاون اقتصادي بين دول العالم على أساس الشراكة وليس الهيمنة".
وأوضح عواضة أن "روسيا تمكنت من تجاوز العقوبات، وهي لاعب رئيسي في سوق الطاقة العالمي ولا يستطيع الاقتصاد العالمي السير دون المساهمات العميقة اللي تلعبها روسيا في مجال الطاقة بكل تفاصيلها".
وقال إنه "في ظل التحولات الجيوسياسية التي تحصل في العالم وحالة الاستقطاب التي قادتها الولايات المتحدة، دفعت بروسيا والصين والهند لايجاد منابر وأطر للمشاريع الاستراتيجية الكبرى".
وراى أن "هذه السلطة ستلعب دورا رئيسيا في تعزيز مفهوم التعددية الاقتصادية وخلق اقتصاد متعدّد الأقطاب"، معربًا عن "تفاؤله بأن خارطة العالم الاقتصادية والسياسية وحتى الاستراتيجية ستتغير في السنوات القليلة القادمة".
وكشف عواضة عن أن "روسيا تعتمد في جانب كبير من اقتصادها على المعادن الأساسية وعلى الطاقة والخامات الموجودة في داخلها، ولكن اقتصادها منذ عقود بدأ يتوسع بشكل كبير"، مؤكدًا أن "الذكاء الاصطناعي كصناعة وليس كاستخدام ليس حكرا على شعوب معينة دون غيرها، وليس حكرا على دول دون غيرها".
وختم بالقول إن "المنظومة الغربية تستخدم العديد من الأدوات العسكرية وسلاح المنح وسيطرتها على القرار في صندوق الدولي باتجاه فرض عقوبات مبطنة على الدول التي لا تستطيع التعاون معها والضغط عليها".