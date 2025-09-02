https://sarabic.ae/20250902/خبير-تبادل-المنافع-بين-روسيا-والصين-مكنهما-من-لعب-دور-رئيسي-في-قيادة-الاقتصاد-العالمي--1104423836.html

خبير: تبادل المنافع بين روسيا والصين مكنهما من لعب دور رئيسي في قيادة الاقتصاد العالمي

أوضح الخبير في الاقتصاد السياسي، الأستاذ أحمد عواضة، أن "تبادل المنافع بين كل من الصين وروسيا، مكنهما في السنوات الماضية من لعب دور رئيسي في القيادة للاقتصاد...

تطرق الخبير إلى التعاون الاقتصادي الصيني الروسي، لافتًا إلى أن "روسيا بالرغم من بعض الأزمات التي تواجهها حاليا، نتيجة استمرار الأزمة الأوكرانية، إلا أنها حققت طفرة في النمو الاقتصادي"، مشيرا إلى "اعتماد روسيا على السياسات البديلة الاقتصادية بمواجهة حالة العزلة أو حالة العقوبات التي فرضتها الدول الغربية".وفي مداخلة له عبر إذاعة "سبوتنيك"، رأى عواضة أن "تبادل المنافع بين كل من الصين وروسيا مكنهما في السنوات الماضية من لعب دور رئيسي في القيادة للاقتصاد العالمي وخلق كتلة موازية للكتلة الغربية"، مشددا على "ضرورة وجود تعاون اقتصادي بين دول العالم على أساس الشراكة وليس الهيمنة".وقال إنه "في ظل التحولات الجيوسياسية التي تحصل في العالم وحالة الاستقطاب التي قادتها الولايات المتحدة، دفعت بروسيا والصين والهند لايجاد منابر وأطر للمشاريع الاستراتيجية الكبرى". وراى أن "هذه السلطة ستلعب دورا رئيسيا في تعزيز مفهوم التعددية الاقتصادية وخلق اقتصاد متعدّد الأقطاب"، معربًا عن "تفاؤله بأن خارطة العالم الاقتصادية والسياسية وحتى الاستراتيجية ستتغير في السنوات القليلة القادمة". وكشف عواضة عن أن "روسيا تعتمد في جانب كبير من اقتصادها على المعادن الأساسية وعلى الطاقة والخامات الموجودة في داخلها، ولكن اقتصادها منذ عقود بدأ يتوسع بشكل كبير"، مؤكدًا أن "الذكاء الاصطناعي كصناعة وليس كاستخدام ليس حكرا على شعوب معينة دون غيرها، وليس حكرا على دول دون غيرها". وختم بالقول إن "المنظومة الغربية تستخدم العديد من الأدوات العسكرية وسلاح المنح وسيطرتها على القرار في صندوق الدولي باتجاه فرض عقوبات مبطنة على الدول التي لا تستطيع التعاون معها والضغط عليها".قمة منظمة "شنغهاي للتعاون" في تيانجين.. تقارب استراتيجي في ظل الاضطرابات العالميةشي جين بينغ: اقتصادات دول منظمة شنغهاي تقارب 30 تريليون دولار أمريكي

