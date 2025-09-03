عربي
الأمم المتحدة: "أنصار الله" احتجزت 19 موظفا أمميا بمداهمات في صنعاء
الأمم المتحدة: "أنصار الله" احتجزت 19 موظفا أمميا بمداهمات في صنعاء
تابعنا عبر
قالت الأمم المتحدة إن جماعة "أنصار الله" اليمنية احتجزت 19 من موظفيها في العاصمة صنعاء، بينهم 18 يمنيا وموظفا دوليا واحدا، عقب مداهمات استهدفت مكاتب تابعة للمنظمة.
وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، يوم الثلاثاء، إن المداهمات طالت مقار وكالات الغذاء والصحة والطفولة، مطالبا "أنصار الله" بالإفراج الفوري عن جميع المحتجزين، بحسب وسائل إعلام غربية.
مسجد في صنعاء، اليمن - سبوتنيك عربي, 1920, 23.08.2025
اليمن... الأمم المتحدة تقلص عدد موظفيها المحليين في مناطق سيطرة "أنصار الله"
23 أغسطس, 17:08 GMT
كما حذر دوجاريك من أن هذه الإجراءات تقوض قدرة المنظمة على تقديم المساعدات للشعب اليمني.
وفي بيان نشره المبعوث الأممي إلى اليمن على صفحة البعثة الرسمية على موقع "إكس" يوم الاثنين، طالب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بالإفراج عن جميع موظفي الأمم المتحدة، والمنظمات غير الحكومية الدولية والوطنية إضافة إلى منظمات المجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية المحتجزين في اليمن منذ 2024.
كما طالب البيان بالإفراج عن محتجزين منذ عامي 2021 و2023، مؤكدا أن استمرار احتجاز العاملين في المجال الإنساني أمر لا يمكن القبول به.
ولفت البيان إلى تحذير غوتيريش من استهداف موظفي الأمم المتحدة وشركائها أثناء أدائهم لمسؤولياتهم، مشددا على ضرورة ضمان سلامتهم وأمنهم في جميع الأوقات.
يذكر أن "أنصار الله" أشارت عقب مقتل رئيس حكومتها وعدد من الوزراء قبل أيام، إلى أنه من المحتمل أن يكون لهذا الهجوم الذي نفذته إسرائيل علاقة باختراقات أمنية.
