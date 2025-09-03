الرئيس الفيتنامي: روسيا بقيادة بوتين ستكون ركيزة للاستقرار في العالم

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
الأبراج بين الخرافة والحقيقة
08:43 GMT
17 د
نبض افريقيا
وزير الري الإثيوبي يعلن اكتمال تعبئة سد النهضة ويدعو للتعاون مع دول المصب
09:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
09:48 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية الروسية اللبنانية بين الماضي والحاضر
10:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
شلل تشتت الانتباه... كيف تتحرر من القيد الخفي؟
10:33 GMT
22 د
من الملعب
مانشستر سيتي يسقط أمام برايتون وريال مدريد في الصدارة قبل التوقف الدولي
11:03 GMT
27 د
مساحة حرة
العالم العربي يتبني ممارسات أكثر استدامة في مجال إعادة التدوير
11:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
رسالة عاجلة من المحيطات.. الغابات التي تنقذنا من ينقذها
12:30 GMT
16 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
12:46 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
16:29 GMT
30 د
بلا قيود
خبير: مكافحة تهريب المخدرات في فنزويلا ليست سوى ذريعة للعدوان على هذا البلد
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ماذا بعد تحذيرات أنقرة و دمشق لإسرائيل من التدخل في الشأن السوري
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
إنشاء بنك التنمية التابع لمنظمة شنغهاي وتحقيق السيادة المالية
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
فيلم "سيفن دوجز": إنجاز سعودي يدخل موسوعة غينيس للأرقام القياسية
08:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
08:48 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
الفن السابع لغة عالمية بلا حدود
09:03 GMT
21 د
مرايا العلوم
نهاية الكون بالتجميد العظيم ودور المطر في بدء الحياة الأرضية
09:24 GMT
29 د
من الملعب
مانشستر سيتي يسقط أمام برايتون وريال مدريد في الصدارة قبل التوقف الدولي
10:03 GMT
27 د
مساحة حرة
سوريا.. كيف تواجه أسوأ أزمة جفاف
10:31 GMT
29 د
صدى الحياة
الغذاء بين المساعدات وإدارة الأزمات
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل الكون كائن حي وهل الجسم البشري مجرد طاقة؟
11:33 GMT
19 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
11:52 GMT
7 د
الإنسان والثقافة
دور الاقتباس السينمائي بين روسيا والعالم العربي في تعزيز الروابط الثقافية بين الجانبين
12:29 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
نبض افريقيا
النيجر تعلن مقتل زعيم بوكو حرام الإرهابية بغارة جوية
16:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
16:49 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
الرئيس الفيتنامي: روسيا بقيادة بوتين ستكون ركيزة للاستقرار في العالم
الرئيس الفيتنامي: روسيا بقيادة بوتين ستكون ركيزة للاستقرار في العالم
سبوتنيك عربي
أكد رئيس جمهورية فيتنام الاشتراكية، ليونغ كونغ، خلال اجتماعه مع بوتين، أن فيتنام تؤمن بأن روسيا بقيادة الرئيس فلاديمير بوتين ستصبح قوة عظمى وستكون ركيزة... 03.09.2025
2025-09-03T12:03+0000
2025-09-03T12:03+0000
روسيا
العالم
فيتنام
وقال كونغ: "اسمحوا لي، باسم حزب وحكومة فيتنام، أن أهنئكم على الإنجازات العظيمة التي حققتها روسيا خلال الفترة الماضية. لقد تغلبتم على صعوبات كثيرة".وتابع: "نؤمن بأن روسيا ستصبح عظيمة تحت قيادتكم، وستصبح سندًا قويًا لحماية السلام والعدالة والاستقرار. نؤمن بكم ونتمنى لكم التوفيق".وأوضح أن "كل مواطن فيتنامي يقدر المساعدة الكريمة الكبيرة التي قدمها لنا الاتحاد السوفييتي وروسيا من قبل، عندما كنا نناضل من أجل حريتنا، والآن، عندما نبني بلدنا".وأضاف: "نولي باستمرار أهمية كبيرة للعلاقات الودية التقليدية مع روسيا؛ فهي علاقات أخوية تم اختبارها لسنوات عديدة".وقال لونغ كونغ خلال اجتماع مع الرئيس الروسي: "شكرًا لكم على مشاعركم الحارة، وتحياتكم الطيبة للحزب والدولة وشعب فيتنام بمناسبة الذكرى الثمانين لثورة أغسطس واليوم الوطني لفيتنام. شكرًا لكم أيضًا على إرسال قوات روسية إلى فيتنام للمشاركة في العرض".وهنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتن الرئيس الفيتنامي لونغ كونغ بمناسبة الذكرى الثمانين لإعلان استقلال الجمهورية.وينهي بوتين زيارة تستمر أربعة أيام للصين، اليوم الأربعاء. وشارك رئيس الدولة في قمة منظمة شانغهاي للتعاون وفي الاحتفالات بالذكرى 80 لانتهاء الحرب العالمية الثانية، كما عقد سلسلة من الاتصالات الثنائية مع قادة العالم.بوتين يدعو كيم جونغ أون لزيارة روسياأوشاكوف: زعماء روسيا والصين وكوريا الشمالية لم تكن لديهم أي نية للتآمر في الصين
تابعنا عبر
أكد رئيس جمهورية فيتنام الاشتراكية، ليونغ كونغ، خلال اجتماعه مع بوتين، أن فيتنام تؤمن بأن روسيا بقيادة الرئيس فلاديمير بوتين ستصبح قوة عظمى وستكون ركيزة للاستقرار في العالم.
وقال كونغ: "اسمحوا لي، باسم حزب وحكومة فيتنام، أن أهنئكم على الإنجازات العظيمة التي حققتها روسيا خلال الفترة الماضية. لقد تغلبتم على صعوبات كثيرة".
وتابع: "نؤمن بأن روسيا ستصبح عظيمة تحت قيادتكم، وستصبح سندًا قويًا لحماية السلام والعدالة والاستقرار. نؤمن بكم ونتمنى لكم التوفيق".
وأوضح أن "كل مواطن فيتنامي يقدر المساعدة الكريمة الكبيرة التي قدمها لنا الاتحاد السوفييتي وروسيا من قبل، عندما كنا نناضل من أجل حريتنا، والآن، عندما نبني بلدنا".

أشار إلى أن البلدين أقاما علاقات أخوية تم اختبارها على مر السنين.

وأضاف: "نولي باستمرار أهمية كبيرة للعلاقات الودية التقليدية مع روسيا؛ فهي علاقات أخوية تم اختبارها لسنوات عديدة".
وقال لونغ كونغ خلال اجتماع مع الرئيس الروسي: "شكرًا لكم على مشاعركم الحارة، وتحياتكم الطيبة للحزب والدولة وشعب فيتنام بمناسبة الذكرى الثمانين لثورة أغسطس واليوم الوطني لفيتنام. شكرًا لكم أيضًا على إرسال قوات روسية إلى فيتنام للمشاركة في العرض".
3 سبتمبر 2025 – الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعد جلسة التصوير الجماعي لرؤساء الوفود الأجنبية المدعوين إلى الفعاليات الاحتفالية بمناسبة الذكرى الـ80 لانتصار الشعب الصيني في حرب المقاومة ضد اليابان ونهاية الحرب العالمية الثانية. - سبوتنيك عربي, 1920, 03.09.2025
الكرملين: روسيا والصين وكوريا الديمقراطية تتعاون لصالحها وليس ضد أحد
09:51 GMT
وهنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتن الرئيس الفيتنامي لونغ كونغ بمناسبة الذكرى الثمانين لإعلان استقلال الجمهورية.

ومن جهته قال الرئيس الروسي خلال اجتماعه مع رئيس جمهورية فيتنام الاشتراكية، لونغ كونغ: "نحتفل هذا العام بالذكرى الخامسة والسبعين لإقامة العلاقات الدبلوماسية. وعلى مدار هذه السنوات، تطورت علاقات تحالف وتعاون أخوي متبادل مميزة بين فيتنام وروسيا".

وينهي بوتين زيارة تستمر أربعة أيام للصين، اليوم الأربعاء. وشارك رئيس الدولة في قمة منظمة شانغهاي للتعاون وفي الاحتفالات بالذكرى 80 لانتهاء الحرب العالمية الثانية، كما عقد سلسلة من الاتصالات الثنائية مع قادة العالم.
بوتين يدعو كيم جونغ أون لزيارة روسيا
أوشاكوف: زعماء روسيا والصين وكوريا الشمالية لم تكن لديهم أي نية للتآمر في الصين
