https://sarabic.ae/20250903/الرئيس-الفيتنامي-روسيا-بقيادة-بوتين-ستكون-ركيزة-للاستقرار-في-العالم-1104462297.html
الرئيس الفيتنامي: روسيا بقيادة بوتين ستكون ركيزة للاستقرار في العالم
الرئيس الفيتنامي: روسيا بقيادة بوتين ستكون ركيزة للاستقرار في العالم
سبوتنيك عربي
أكد رئيس جمهورية فيتنام الاشتراكية، ليونغ كونغ، خلال اجتماعه مع بوتين، أن فيتنام تؤمن بأن روسيا بقيادة الرئيس فلاديمير بوتين ستصبح قوة عظمى وستكون ركيزة... 03.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-03T12:03+0000
2025-09-03T12:03+0000
2025-09-03T12:03+0000
روسيا
العالم
فيتنام
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/03/1104461979_0:197:2940:1851_1920x0_80_0_0_c85bc0924409cbac2d554982fa4d3f5a.jpg
وقال كونغ: "اسمحوا لي، باسم حزب وحكومة فيتنام، أن أهنئكم على الإنجازات العظيمة التي حققتها روسيا خلال الفترة الماضية. لقد تغلبتم على صعوبات كثيرة".وتابع: "نؤمن بأن روسيا ستصبح عظيمة تحت قيادتكم، وستصبح سندًا قويًا لحماية السلام والعدالة والاستقرار. نؤمن بكم ونتمنى لكم التوفيق".وأوضح أن "كل مواطن فيتنامي يقدر المساعدة الكريمة الكبيرة التي قدمها لنا الاتحاد السوفييتي وروسيا من قبل، عندما كنا نناضل من أجل حريتنا، والآن، عندما نبني بلدنا".وأضاف: "نولي باستمرار أهمية كبيرة للعلاقات الودية التقليدية مع روسيا؛ فهي علاقات أخوية تم اختبارها لسنوات عديدة".وقال لونغ كونغ خلال اجتماع مع الرئيس الروسي: "شكرًا لكم على مشاعركم الحارة، وتحياتكم الطيبة للحزب والدولة وشعب فيتنام بمناسبة الذكرى الثمانين لثورة أغسطس واليوم الوطني لفيتنام. شكرًا لكم أيضًا على إرسال قوات روسية إلى فيتنام للمشاركة في العرض".وهنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتن الرئيس الفيتنامي لونغ كونغ بمناسبة الذكرى الثمانين لإعلان استقلال الجمهورية.وينهي بوتين زيارة تستمر أربعة أيام للصين، اليوم الأربعاء. وشارك رئيس الدولة في قمة منظمة شانغهاي للتعاون وفي الاحتفالات بالذكرى 80 لانتهاء الحرب العالمية الثانية، كما عقد سلسلة من الاتصالات الثنائية مع قادة العالم.بوتين يدعو كيم جونغ أون لزيارة روسياأوشاكوف: زعماء روسيا والصين وكوريا الشمالية لم تكن لديهم أي نية للتآمر في الصين
https://sarabic.ae/20250903/الكرملين-روسيا-والصين-وكوريا-الديمقراطية-تتعاون-لصالحها-وليس-ضد-أحد-1104459951.html
فيتنام
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/03/1104461979_105:0:2836:2048_1920x0_80_0_0_23afa975f0d07efd7c81391917ae8aab.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, العالم, فيتنام
الرئيس الفيتنامي: روسيا بقيادة بوتين ستكون ركيزة للاستقرار في العالم
أكد رئيس جمهورية فيتنام الاشتراكية، ليونغ كونغ، خلال اجتماعه مع بوتين، أن فيتنام تؤمن بأن روسيا بقيادة الرئيس فلاديمير بوتين ستصبح قوة عظمى وستكون ركيزة للاستقرار في العالم.
وقال كونغ: "اسمحوا لي، باسم حزب وحكومة فيتنام، أن أهنئكم على الإنجازات العظيمة التي حققتها روسيا خلال الفترة الماضية. لقد تغلبتم على صعوبات كثيرة".
وتابع: "نؤمن بأن روسيا ستصبح عظيمة تحت قيادتكم، وستصبح سندًا قويًا لحماية السلام والعدالة والاستقرار. نؤمن بكم ونتمنى لكم التوفيق".
وأوضح أن "كل مواطن فيتنامي يقدر المساعدة الكريمة الكبيرة التي قدمها لنا الاتحاد السوفييتي وروسيا من قبل، عندما كنا نناضل من أجل حريتنا، والآن، عندما نبني بلدنا".
أشار إلى أن البلدين أقاما علاقات أخوية تم اختبارها على مر السنين.
وأضاف: "نولي باستمرار أهمية كبيرة للعلاقات الودية التقليدية مع روسيا؛ فهي علاقات أخوية تم اختبارها لسنوات عديدة".
وقال لونغ كونغ خلال اجتماع مع الرئيس الروسي: "شكرًا لكم على مشاعركم الحارة، وتحياتكم الطيبة للحزب والدولة وشعب فيتنام بمناسبة الذكرى الثمانين لثورة أغسطس واليوم الوطني لفيتنام. شكرًا لكم أيضًا على إرسال قوات روسية إلى فيتنام للمشاركة في العرض".
وهنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتن الرئيس الفيتنامي لونغ كونغ بمناسبة الذكرى الثمانين لإعلان استقلال الجمهورية.
ومن جهته قال الرئيس الروسي خلال اجتماعه مع رئيس جمهورية فيتنام الاشتراكية، لونغ كونغ: "نحتفل هذا العام بالذكرى الخامسة والسبعين لإقامة العلاقات الدبلوماسية. وعلى مدار هذه السنوات، تطورت علاقات تحالف وتعاون أخوي متبادل مميزة بين فيتنام وروسيا".
وينهي بوتين زيارة تستمر أربعة أيام للصين، اليوم الأربعاء. وشارك رئيس الدولة في قمة منظمة شانغهاي للتعاون وفي الاحتفالات بالذكرى 80 لانتهاء الحرب العالمية الثانية، كما عقد سلسلة من الاتصالات الثنائية مع قادة العالم.