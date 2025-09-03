عربي
انطلاق محادثات بوتين وكيم جونغ أون في بكين
اللجنة الرقابية في الكونغرس تنشر أكثر من 30 ألف صفحة من سجلات مرتبطة بإبستين
اللجنة الرقابية في الكونغرس تنشر أكثر من 30 ألف صفحة من سجلات مرتبطة بإبستين
سبوتنيك عربي
نشرت لجنة الرقابة في مجلس النواب الأمريكي، أكثر من 30 ألف صفحة من السجلات المتعلقة بقضية جيفري إبستين. 03.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-03T04:05+0000
2025-09-03T05:09+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
الكونغرس الأمريكي
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0c/14/1084292282_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_cebcd6596f048a2e121ef7dafe6c547c.jpg
وقالت اللجنة في بيان صحفي، "اليوم، أصدرت لجنة الرقابة والإصلاح الحكومي في مجلس النواب 33,295 صفحة من السجلات المتعلقة بإبستين، والتي قُدمت من قبل وزارة العدل الأمريكية".وفي عام 2019، وجه المدعون الأمريكيون لإبستين تهمة الاتجار بقاصرات من أجل استغلالهن جنسيًا، وهي جريمة تصل عقوبتها إلى السجن لمدة 40 عامًا، بالإضافة إلى تهمة التآمر للمشاركة في هذا الإتجار، والتي تصل عقوبتها إلى خمس سنوات في السجن.وبحسب المدعين، فإنه بين عامي 2002 و2005، أقام إبستين علاقات جنسية مع عشرات الفتيات القاصرات اللواتي استضافهن في منازله في نيويورك وفلوريدا.وكان يدفع لهن مئات الدولارات نقدًا، ثم يطلب من بعض الضحايا أن يعملن كمجندات لاستقدام المزيد من الفتيات، بعضهن لم يتجاوزن 14 عامًا.وفي أوائل يوليو 2019، قررت محكمة مانهاتن في مدينة نيويورك، بعد جلسة استماع أولية لإبستين، أن يُبقى قيد الاحتجاز وألا يُفرج عنه بكفالة.وفي أواخر يوليو من العام نفسه، تم الإبلاغ عن العثور على إبستين في زنزانته "فاقدًا للوعي جزئيًا"، ولاحقًا توفي، وكشف التحقيق أنه انتحر.
نشرت لجنة الرقابة في مجلس النواب الأمريكي، أكثر من 30 ألف صفحة من السجلات المتعلقة بقضية جيفري إبستين.
وقالت اللجنة في بيان صحفي، "اليوم، أصدرت لجنة الرقابة والإصلاح الحكومي في مجلس النواب 33,295 صفحة من السجلات المتعلقة بإبستين، والتي قُدمت من قبل وزارة العدل الأمريكية".

وأضافـت، "في 5 أغسطس، أصدر الرئيس كومر مذكرة استدعاء للحصول على السجلات المتعلقة بالسيد جيفري إبستين، وأشارت وزارة العدل إلى أنها ستواصل تقديم تلك السجلات مع ضمان حجب هويات الضحايا وأي مواد تتعلق بالاعتداء الجنسي على الأطفال".

وفي عام 2019، وجه المدعون الأمريكيون لإبستين تهمة الاتجار بقاصرات من أجل استغلالهن جنسيًا، وهي جريمة تصل عقوبتها إلى السجن لمدة 40 عامًا، بالإضافة إلى تهمة التآمر للمشاركة في هذا الإتجار، والتي تصل عقوبتها إلى خمس سنوات في السجن.
وبحسب المدعين، فإنه بين عامي 2002 و2005، أقام إبستين علاقات جنسية مع عشرات الفتيات القاصرات اللواتي استضافهن في منازله في نيويورك وفلوريدا.
وكان يدفع لهن مئات الدولارات نقدًا، ثم يطلب من بعض الضحايا أن يعملن كمجندات لاستقدام المزيد من الفتيات، بعضهن لم يتجاوزن 14 عامًا.
وفي أوائل يوليو 2019، قررت محكمة مانهاتن في مدينة نيويورك، بعد جلسة استماع أولية لإبستين، أن يُبقى قيد الاحتجاز وألا يُفرج عنه بكفالة.
وفي أواخر يوليو من العام نفسه، تم الإبلاغ عن العثور على إبستين في زنزانته "فاقدًا للوعي جزئيًا"، ولاحقًا توفي، وكشف التحقيق أنه انتحر.
